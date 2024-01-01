Настя

Летяга Просмотров: 98 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:29 by

– Хоть поешьте что-нибудь, едите, поди, что попало. – Антонина Дмитриевна не видела дочь и зятя пару недель, и хотела накормить их всеми упущенными за это время обедами в один раз.– Мама, спасибочки, но совсем времени нет, спасибо за чай, было очень вкусно! Надо ещё остальную одежду успеть на склад отвезти.– Ох, ну да, поезжайте пораньше, чтоб не совсем ночью вернуться!– А Настю мы через пару недель заберём, Антонина, как только с арендой нового помещения разберёмся.– Коля, что ж вы ей, и имя уже дали человеческое?– Конечно, мама, она столько уже с нами! Можно сказать, член семьи!– Когда уже живого члена семьи заведёте, Машенька? Настоящего! Когда маму порадуете?– Ну мааам, опять неудобные вопросы? Я же говорила, надо вопрос с квартирой сначала решить, потом подумаем.– Поскорей бы!Николай и Мария ушли. Антонина проводила их до стоянки, перекинулась парой слов с соседками на скамейке у подъезда, вернулась домой и пошла мыть посуду. Вместе с дочерью и зятем ушёл шум многолюдной квартиры, а шумящая вода и разговаривающий телевизор создавали иллюзию живых людей рядом. Антонина прибралась в кухне, вымыла чашки, протёрла и убрала в шкаф, расставив их в геометрическом порядке, вернула нетронутую еду обратно в холодильник, и пошла выкидывать мусор. Проходя мимо “Насти”, пенсионерка остановилась и стала её разглядывать. Около баулов с одеждой, предназначенной на продажу, у книжного шкафа, стоял женский манекен со множеством шарнирных соединений, почти облокотившись на шкаф спиной. Белая краска кое-где облезла, обнажив дерево, а лоб манекена под париком был покрыт чёрными разводами. “Что ж грязь оставили-то”, подумала Антонина, и стёрла её ладонью. Чернота довольно быстро отошла, и также быстро смылась с руки. Баулы стояли неровно, не полностью прижимаясь к стене, и пенсионерка, немного поохав, переложила тяжеленные сумки покомпактнее.Вспомнив про мусор, Антонина Дмитриевна отнесла его на помойку. Возвращалась она погружённая в свои мысли, и, проходя мимо комнаты с манекеном, увидела непривычный человеческий силуэт и вздрогнула – ничего необычного, просто манекен из дочкиного магазина стоит у шкафа и будто изучает книги. Антонина улыбнулась и подумала: “Прямо как человек”. Она вернулась в кухню и продолжила смотреть передачу.Минут через пятнадцать она услышала какой-то шум в комнате. “Упала, наверное”, – подумала Антонина. Так и есть, манекен лежал на баулах, будто запнувшись о них. “Вот же поставили как, непутёвые, поломаться могла, и ищи-свищи новую на авитах”. Антонина переложила манекен понадёжнее, так, чтобы он уже не упал, подобрала с пола книги, расставила обратно в шкаф и закрыла его. “А где ж они такую найдут, Настю-то на блошином брали, новые сейчас и не купить недорого”.Передача шла около часа, после неё Антонина Дмитриевна захотела чай и пошла на балкон за клубничным вареньем. Отодвинув Настю от балконной двери, она выбрала баночку размером поменьше и вернулась на кухню. Налила и поставила чайник. Оглянулась на лёгкий скрежет – и увидела, как лицо и руки манекена торчат из кухонной двери. Когда чайник закипел, Настя уже полностью просочилась через закрытую дверь, стояла за столом и открывала варенье.– Достань ложки, вон там, в ящике, – привычно командовала Антонина чаепитием в своём доме. – Розетки на полке, да не на этой, ниже. Чашки я сама. Это к тебе? Я не жду никого. Пойду открою, завари пока, вот, я заварку уже насыпала.В дверь уже примерно минуту кто-то звонил, не убирая руку со звонка. Антонина Дмитриевна почувствовала, что обстановка становится всё дружественнее, и не стала смотреть в глазок и сразу открыла. За дверью стоял десяток манекенов без париков. Антонина, в предчувствии чаепития в большой компании друзей, облегчённо улыбнулась.– Заходите, девушки, заходите, проходите сюда, на кухню, вы к Насте? Очень на неё похожи! Сюда, направо, проходите к столу, будем пить чай!Спустя какое-то время Антонина Дмитриевна заметила, что чай и варенье закончились, посуда вымыта, вытерта и аккуратно расставлена на правильные места, она сидит на диване, и уже очень долго рассказывает Насте про свою жизнь, та понимающе кивает, а девушки стоят рядом и периодически охают.– Устали, вы, наверное? Неделя-то тяжёлая вышла, говорите?– Ох, утомилась, Настенька. Хорошо хоть зять с дочкой приезжают, хоть какая-то помощь.– Антонина Дмитриевна, на вас прямо лица нет! Вам бы отдохнуть съездить, в санаторий, с нами не хотите? Я уже о путёвке договорилась с ЖЭКом, и все справки за вас собрала, какие надо! Хотя бы на денек-другой, и сразу поездом обратно?Настины подруги стояли рядом с Антониной, держали ее за руки, улыбались и подбадривали, и та понимала, что теперь не будет одинока, и улыбалась в ответ. Настя тем временем подошла к стене, на которой висел ковёр, приподняла его, и толкнула оказавшуюся там дверь в санаторий. За дверью было темно, но Антонина понимала, что в Сочи сейчас вечер, и не удивилась. Она оглянулась на идеально убранную квартиру, она как всегда была в таком виде, в котором не стыдно её оставить, и подумала, что давно не была на юге. Настя вошла в дверь, оглянулась на Антонину и остановилась, поджидая её. Антонина и сопровождающие её девушки подошли к проёму, и Настя стала расти. Когда она выросла до размера трехэтажного дома, то очень медленно начала заваливаться на спину, ее ноги отделились от земли, и оказалось, что Настя летит над чёрной землёй, как некий длинный дирижабль, слегка покачивающийся на высоте нескольких метров. Девушки зааплодировали. Антонина восхищённо наблюдала над метаморфозой, как Настя медленно вращается, переворачиваясь лицом вниз, и подумала, что никогда бы так не смогла.Наконец, решившись, и поняв, что вещи с собой можно и не брать, раз Настя обо всём договорилась, Антонина Дмитриевна перешагнула через порог и пошла в санаторий. Девушки радостно зашептались и пошли за ней. Вокруг было всё ещё темно, только жёлтый прямоугольник дверного проёма освещал их спины, но Антонина не видела этого, она шла вперёд и вглядывалась в темноту. Скоро где-то должны будут зажечься фонари, подумала Антонина, всё же это не дикий пляж. Огромное Настино лицо с улыбкой смотрело неё сверху. Вдруг юбка Антонины дёрнулась, стала путаться в ногах. Антонина остановилась и посмотрела на юбку, не понимая, что ей мешает. Оказалось, одна нитка, вылезшая из юбки, непомерно и неприлично длинная, зацепилась за дверной косяк, и растянулась уже метров на тридцать. Настя огромными глазами неодобрительно смотрела на это. Девушки встали чуть поодаль и, переглядываясь, замерли. Возникло неловкое молчание.– Как-то неопрятно, – сказала Антонина, взялась за нитку обеими руками и одним резким движением разорвала её. И тут же освещённый дверной проём зашатался, замерцал, пошёл рябью, и стал очень быстро удаляться, и чем дальше он оказывался – тем медленнее исчезал. А когда свет пропал полностью, вокруг Антонины Дмитриевны воцарились вечные тьма и тишина, которых она всю жизнь боялась ещё больше, чем одиночества.***– …соболезнования. Соседка вызвала. Говорит, два дня звонила ей, не дозвонилась, поднялась и стала в дверь стучать – не открывает. Вашего телефона у соседки не было. Стало быть, решили взламывать, привели понятых, и вот нашли её, на полу. Вот заключение, врач ушёл полчаса назад, читайте. Предположительно инфаркт, примерно суток двое назад… Ваш номер был записан около телефонного аппарата.– Мы же как раз у неё были три дня назад! Мама отлично себя чувствовала, как же, как же так… Мы конечно будем просить в… вс… вскрытия! Это очень странно!– Товарищ сержант, мы оставляли здесь вещи из нашего магазина, несколько баулов одежды, я так понимаю, трогать пока ничего нельзя? Это не её имущество, это наше. У нас накладные есть. Может, как-нибудь решим?– Так точно, собственность в течение полугода может быть оспорена, поэтому никаких действий вы предпринять не можете, но по поводу шмот… то есть одежды зайдите в участковый районный пункт, через недельку, ну как всё закончите, и накладные принесите. Спросите Савушкина, это, стало быть, я. Так, вот тут и тут мне кто распишется, Мария Анатольевна, вы? Вы же тут прописаны?Пока заплаканная Мария подписывала документы участковому, отвлекала его внимание и затягивала время, Николай не спеша прошёл в комнату с сумками. Там стоял манекен, лицом к книжному шкафу, будто выбирал, что почитать. Николай убедился, что полицейский не смотрит на него, достал маркер и быстро нанёс блокирующую надпись на лоб голема.***Участковый припарковался около отделения, забросил бумаги в свой кабинет, запер его и уже шёл к выходу, когда его остановил окрик из окошка на проходной.– Савушкин, ключи!– А, точно, устал что-то сегодня. Весь день нормально, а тут вдруг накатило. Держи.– Чё за сажа? Ты с пожара, что ли?Участковый непонимающим взглядом смотрел на испачканные ключи от кабинета, переводил взгляд на руку.– Не, я туда не ездил. Я сейчас квартиру с трупом вскрывал на Ленина, а руку не помыл. Часа два морозился, ждал, пока, стало быть… Ладно, давай, футбол скоро начнётся. Я поехал.– Бывай, Савушкин.Савушкин вышел из отделения, шёл к своей машине, а в его памяти раз за разом прокручивалось воспоминание, как он поднимает с пола парик, неловко натягивает его манекену обратно на голову и инстинктивно стирает со лба грязь, оставляя чистейшую деревянную поверхность, выкрашенную в белый цвет.Автор - muzofob.

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