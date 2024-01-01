Мешок⁠⁠

Летяга Просмотров: 84 Комментарии: 0 +1 Вчера, 12:36 by

Косточки были тонкими и хрупкими на вид. Ляля доставала их по одной — гладкие, блестящие, цвета топленого молока, и раскладывала на бетонном полу подвала. Хрупкость оказалась обманчивой, косточки приятно стучали друг об дружку и были твердыми, как тяжелые бабкины ножницы. Последним Ляля достала череп — маленький, чуть больше ее кулачка, с янтарными камушками в глазницах.Гладкая верхушка так и манила ее потрогать, поводить пальчиком по каждой впадинке, провести вдоль дырочек носа и по краешкам острых зубов.Клац! Ляля отдернула руку, когда маленькие челюсти сомкнулись, чуть не оттяпав ей палец. Черепушка брякнулась на пол и покатилась к горстке костей. С громким стуком кости собрались сначала в кучку, а потом расставились по своим местам, образовав костяное кошачье тельце. Последней на место встала черепушка, взлетев на позвонок. С хрустом провернулась вокруг своей оси, словно ввинчиваясь на невидимый шуруп, снова клацнула и уставилась на Лялю.— Мау! — сказала скелетокошка, моргнула и села на задние лапы.Ляля проглотила застрявший в горле ком, и захлопала в ладоши.— Правда! Это правда! Не соврал дед, работает! — Но через мгновение лицо ее омрачилось. — Только ты же скелет...Кошка сверкнула глазами-камешками и метнулась в сторону. Ляля не успела даже вскрикнуть, как в зубах скелетины появилась мышь, которая так же быстро исчезла. Зато часть хвоста у кошки покрылась мясом, красным, отвратительным на вид и на запах. Местами на нем торчали клочки шерсти.Ляля задумчиво кивнула.— Тебя надо хорошенько накормить и станешь как живая?Скелетошка повернулась тощим задом и побежала к лестнице.Ляля не стала её догонять. Кошка ее больше не интересовала. Главное — мешок. Она бережно сложила его и спрятала под рубашку. Теперь всё можно исправить.* * *Утром этого дня Ляля, как обычно, покормила живность, наскоро поела и собралась к ребятам, гулять. Только вредная бабка ей Илюшку всучила. Погуляй, мол, с братом, чтобы под ногами у меня не болтался.Ляля губы надула, только на бабке такой прием не срабатывал, она лишь усмехнулась и ушла в дом. Пришлось Илюху с собой тащить. Маленькие толстые ножки братишки были совсем не приспособлены к быстрой ходьбе, а про бег и говорить нечего. Какие тут игры, весь день с ним возиться придётся.— Давай быстрей топай, булка! — сердилась Ляля и тянула брата за пухлую ручку. — Сейчас все на речку без нас убегут!Илюша пыхтел, неуклюже переставляя ступни, обутые в не по размеру большие калошах, пока не повалился носом в пыль и не разревелся.— Горе ты моё, луковое! — совсем как бабка, заругалась Ляля. Подняла братца и поволокла на себе, не обращая внимания на его вопли.Пока они добрались до главного дома в деревне, ребята уже убежали. Ляля бесцеремонно скинула Илюшу на землю и запыхтела.— Всё из-за тебя!Илюша хныкал, потирая коленки. Калоши слетели и босые ноги покрылись пылью.— Пошли уже, расселся тут, — заворчала Ляля, снова пародируя бабкин тон. Подняла брата, надела на него калоши и поволокла дальше, на речку.Идти надо было через лес, этого места Ляля всегда боялась. Даже днем там было сумрачно, густая листва плохо пропускала свет, деревья росли плотно, тропинка петляла между стволами как змея. Кусты так и норовили отхлестать по лицу и ногам ветками. А еще неподалеку было кладбище, а за ним заброшенная хибара, в которую даже взрослые не совались. Старая, странно, что от ветра не рухнула. Ребятня её стороной обходила, говорили, что в старые времена здесь случилось страшное убийство. Торговец чудесами приехал однажды в деревню и остановился у старосты, как раз в этом доме. Староста был жадным, и когда увидел сколько денег у торговца, решил его ночью убить и обокрасть. Подговорил сыновей и напали они на спящего торговца, перерезали горло, а тело в лес отнесли и там закопали. Только в сумках у торговца что-то неладное было, говорили, что вся семья старосты неизвестной болезнью заболела. Выходить из дому перестали, а если кто к ним в дом попадал, так и пропадал с концами. Деревенские священника из города привезли, а когда и тот пропал бесследно, заложили двери в доме и подожгли. Изба горела-горела, да так и не сгорела, три дня прошло, огонь сам погас, из избы так никто и не вышел. С тех пор и не ходили туда люди, боялись. Дом только от времени ветшал, а по ночам, как говорили старики, там неприкаянные души собирались.Ляля в эти россказни с подачи не суеверной бабки не верила, но ходить рядом в одиночку остерегалась. Толпой ребятня пробегала этот участок с громкими криками, чтобы не бояться. С Илюшей бежать не получится. А вот кричать можно.Как только они зашли в лес, их облепили комары. Ляля тащила ревущего брата, отбиваясь от мошкары, и нервно поглядывала по сторонам. В каждом треске и шорохе ей мерещилось что-то страшное. Скоро и Илья притих, широко распахнув глазенки.— Ляля, бу! — тихо сказал он.Что-то громко зашуршало в кустах, послышался гул, от которого в животе задрожало.Ляля вскрикнула, выпустила ладошку брата и понеслась вперед, с трудом разбирая дорогу.Гул нарастал, Илья заревел и вдруг затих. Как стихли и все остальные звуки.— Быстрей! — крикнула Ляля, и сама вздрогнула от звука своего голоса в абсолютной тишине. Она понизила голос и тихо сказала: — Булка?Она остановилась на самом краю леса, где начиналась поляна, и развернулась. Брата не было видно.— Булка! — крикнула Ляля.Илья не откликался. В животе стало неуютно, ладошки покрылись потом, когда Ляля осторожно пошла назад. Там, среди веток на тропинке, лежал братик неестественно повернув голову. Зазвенела мошкара, запели птицы, словно кто-то повернул выключатель и вернул громкость. Только Илюша лежал тихо и неподвижно, раскрытыми застывшими глазами глядя куда-то в сторону.— Булка! Булка... — Ляля попыталась поднять брата, но не смогла. Руки тряслись а в глазах застыли слезы. — Булка, вставай, пожалуйста!Она уже знала, что Илюшка больше никогда сам не встанет. С трудом ей удалось взять его на руки и потащить обратно. Всхлипывая, она несла отяжелевшее тельце не замечая ни комарья, ни страшных кустов, ни сумрака.— Булка... Булка-а-а...На выходе из леса Ляля и встретила деда. Толстый, в драных штанах, футболке с пятнами, и волосами, похожими на проволоку, торчащую во все стороны, он стоял, уперев руки в бока, и смотрел на неё.— Деда! — заревела Ляля и передала ему Илью. — Помоги пожалуйста!Дед перехватил Илюшку, но сразу положил его на землю. Взял его за голову и повернул из стороны в сторону. Нахмурился и строго посмотрел на Лялю.— Поздно, Ляля. Умер Булка.Ляля даже не удивилась, что этот дед знает ее имя и прозвище Илюшки. Она стояла над братом, слезы катились из глаз, а сердце бухало так тяжело, как-будто вместо него в груди теперь камень.— Что же делать? Что я бабке скажу? А маме...— Если ты смелая, Ляля, можно попробовать всё поправить. Ты смелая, Ляля?Когда она кивнула, не до конца понимая, что он имеет ввиду, дед и рассказал ей про мешок.— Нельзя его просто так использовать, понимаешь? Только в особых случаях, вот как сейчас. И говорить про него никому нельзя, запомни. И больше ничего в мешок не клади! Ничего, слышишь, Ляля?— Хорошо.— Тогда беги, я пока Булку спрячу, а ты смотри, никому! К вечеру, если повезет, всё наладится.И Ляля побежала. Мешок, по словам деда, лежал в подвале, в самом углу.— Ты его сразу увидишь, Ляля. Главное, не бойся.Ляля и не боялась. Только всё думала, что обманул ее дед. И когда увидела дохлую кошку на пороге дома, почти не задумываясь, взяла её с собой.Мешок лежал в самом дальнем углу, как и говорил дед. Обычный холщовый мешок, в таких же бабка хранила овощи. Ляля повертела его в руках и положила в него кошку. Послышался хруст, мешок зашевелился и Ляля отбросила его в сторону. Что-то внутри громко чавкало и жевало, а потом мешок обмяк и всё стихло. Ляля подождала еще немного и решилась заглянуть внутрь. От кошки остались одни кости, они белели на дне и больше ничего не происходило.Совать руку было страшно, но Ляля подумала о Булке и быстро сунула ладонь, ухватив косточку. Убедившись, что ее мешок есть не собирается, она по одной достала все косточки.* * *— Принесла?Дед стоял на том же месте, нетерпеливо протягивая толстую руку.— Да, вот, — Ляля достала мешок из-за пазухи, но не спешила его отдавать. — Где Булка?— Там, — махнул дед рукой в сторону кустов, — Давай сюда скорее!Голос у него изменился, слова слетали вместе со слюной, губы подрагивали.— Нет! Я сама! — Ляле не понравился его вид.— Нельзя, дуреха! Ты не знаешь, как надо. Давай, а то поздно будет.Он сделал к ней шаг и попытался выдернуть мешок. Ляля отпрыгнула в сторону.— Я сама! Где Булка?— Отдай! — Лицо деда перекосило от злости, — Ты сама не знаешь, что делаешь!— Я сама! — упрямо повторила Ляля.Дед вдруг расплылся в улыбке и опустил руки.— Сама? Ну давай сама. Пойдём.Он поманил её к лесу, в заросли кустов. Ляля осторожно пошла следом, крепко прижимая к себе мешок. Там, под кустом лежал Илюшка. Глаза его стали мутными и страшными.Дед остановился в стороне, упер кулаки в бока и насмешливо сказал:— Ну давай!Ляля подошла к брату и стала натягивать мешок ему на ноги, косясь в сторону деда, когда тот подлетел к ней так быстро, что она и охнуть не успела, и отшвырнул ее в сторону.Дальше всё было очень быстро. Только дед потянулся к мешку, как появилась скетошка, уже вся покрытая голым мясом, и запрыгнула к нему на спину, вгрызаясь в жирные складки. Дед заорал, выгнувшись назад, а мешок зашевелился и зачавкал, поглощая Илюшку.— Мау! — урчала скелетошка, выгрызая куски плоти со старика.— А-а-а! — орал дед, пытаясь скинуть с себя зверюгу.— Чавк-чавк, — шамкал мешок, поедая братца.Когда дед упал и перестал дергаться, сытая скелетошка вся покрылась бледной кожей, на которой местами торчала шерсть. Мяукнув напоследок, кошка потерлась о Лялины ноги и убежала. Мешок затих и Ляля кинулась доставать косточки. Теперь они были больше и тяжелее, совсем другой формы. Когда она достала черепушку с коричневыми камушками в глазницах, и положила к остальным костям, произошло ровно то же, что и с кошкой. Перед ней стоял скелет братишки.— Вот, — показала Ляля на тело деда. — Ешь скорее!Булка понял, повернулся к деду и приник к окровавленным ребрам. Ляля отвернулась. Её мутило.Вечером Ляля с Булкой вернулись домой. Походка у братишки стала намного увереннее, в каждом движении чувствовалась сила, а глаза сверкали как драгоценные камни.Автор - LyuElSy

Ключевые слова: Кошка братик бабушка лес дом дед

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