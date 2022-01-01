Артефакт

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

BABANDRUK Просмотров: 54 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:54 by

Искренне надеюсь, что мой рассказ не будет воспринят, как бред или очередной способ привлечь к себе внимание. Будь оно так, я выбрал нечто более банальное. Оборотни, вампиры и призраки — всё это было бы гораздо интереснее читателю форумов, нежели то, что я собираюсь поведать.Начало тому ужасу, который мне не посчастливилось пережить пару недель назад, положила маленькая коробочка, найденная моим братом несколько дней назад.— Смотри, что нашел! — Макс вбежал ко мне в комнату, держа в руках черную коробку. Она была маленькой и легко помещалась в его ладони. — Надо только понять, как его открыть.— А зачем она тебе? — мой вопрос поставил моего брата в тупик. Он явно не задумывался об этом.— Может, там что-нибудь ценное лежит. И мы богатыми станем тогда!— Ну-нуМаксим, осознав мое безразличие к этой коробке, выбежал из комнаты, дабы показать свою находку другим членам семьи. К вечеру уже все знали о великом кладоискателе, который нашёл древнюю коробку, содержащую в себе ценный артефакт. И теперь остаётся лишь понять, как открыть это маленькое хранилище.— Пап, может, ты знаешь, как открыть её. — папа засмеялся, ведь до этого момента он задавал этот вопрос раз пятьсот не меньше.— Нет, Макс. Папа не знает. На то они и артефакты, они должны быть недоступны обычным смертным. — судя по выражению лица молодого исследователя, он не был удовлетворен моим ответом. Тем не менее отец кивнул, согласившись со мной.Весь вечер мой брат провел с этой побрикушкой, рассматривая ее со всех сторон и пытался найти лазейку, что могла помочь открыть эту коробку. Лишь после родительской команды идти спать, Максим смог пересилить себя и положил коробку на стол.Та ночь прошла очень плохо. Причиной тому стали кошмары, которые появлялись сразу, стоило мне закрыть глаза, понадеявшись на здоровый сон. Содержание этих страшилок я вспомнить не смогу, ведь кошмары эти походили больше на быстрое слайд-шоу со страшными картинами, нежели на цельный сюжет.Утром я проснулся от громких криков в моей комнате. Протерев глаза, я увидел своего брата, стоявшего рядом с моей кроватью.— Она открылась!— Что?..— Коробка, она открылась. Сама по себе!— И вот ради этого ты разбудил меня так рано?— Прости... — его виноватое выражение лица заставило меня улыбнуться.— Ладно... И что там в коробке?— Ничего. — он опустил голову, уставившись на пол. — Там пусто было.Если честно, ответ моего брата меня рассмешил. Вчера он целый день бегал с этой деревянной штукой, пытаясь выяснить, что внутри. И ради чего? Ради пустоты?Брат молча ушел в свою комнату. Я же начал готовиться к предстоящему дню.За завтраком Максим выглядит расстроенным, словно у него отобрали часть его жизни.— Да не грусти ты! Подумаешь, коробка пустая оказалась. Не конец света же! — решил я его подбодрить.— Да нет, я просто... Я просто не выспался!Не могу сказать, что день был сильно тяжёлым, но домой я вернулся уставшим. Было десять вечера и по приказу родителей, я отправился спать. Свет в комнате брата был выключен, Максим уже считал овец, лёжа в удобной постели.Уснул я быстро, что неудивительно, учитывая во сколько я пришёл домой. В ту ночь мне также приснился кошмар. Я очутился в темной комнатушке, деревянный пол противно скрипел от моих шагов, стены были полностью серыми, а на потолке висела люстра, освещая пространство между стенами своим тусклым светом. Прямо напротив меня находилась старая дверь. Стоило мне поднять взгляд на нее, дверца со скрипом открылась, оставив маленькую щель в дверном проёме. За дверью все это время скрывалась темнота, из которой до меня донёсся тихий, еле-слышимый, шепот. Вдруг из темноты показались две черные конечности, раздались тяжёлые шаги, которые с каждой секундой становились все громче... В тот момент я проснулся и...Прямо надо мной стоял мой брат. В его руке он... Я увидел кухонный нож, которым мама обычно резала мясо.— Макс, ты что делаешь? — Я вскочил с постели, толкнув пацана. — З-зачем тебе нож?Я бросился к выключателю, комнату озарил яркий свет лампы. Максим стоял в центре комнаты, глаза его были закрыты...— Что с тобой!? — брат резко открыл глаза, нож упал на пол.— А что случилось? — спросил он, протирая сонные глаза. — А чего я у тебя?— Это вот ты мне скажи, чего это вдруг ты решил вломиться ко мне в комнату с ножом? — мой агрессивный тон явно его напугал. Сам он забился в угол, а по его щеке покатилась слеза.— Ладно... Хорошо. Не рыдай только! Или спать и занеси этот... Нож на кухню.Максим ничего не ответил, лишь молча взял острый предмет с пола и вышел из комнаты. Я же сел на кровать, закрыв лицо руками. Сон как рукой сняло. Одна мысль продолжала вертеться в моей голове. В ту самую секунду, когда я в первый раз увидел своего брата... Могу поклясться, тогда я увидел кого-то ещё. Кто-то стоял за Максимом, словно управляя им.До самого утра я не спал. Родители проснулись где-то в начале девятого. Я долго думал, стоит ли говорить родителям об ночном происшествии, но немного подумав, всё-таки решил разобрать со всем сам.Оказалось, мой брат тоже пролежал в кровати, так и не сомкнув глаза. Увидев меня, Максим вздрогнул и посмотрел на меня, словно я стал его злейший врагом.— Ладно, не пугайся. Кричать не буду, обещаю! — Макс немного успокоился и сел на кровать. — Зачем ты меня напугать хотел?— Я... Я спал, а потом проснулся и... Каким-то образом у тебя оказался.— Хорошо... Скажи, как ты эту коробочку нашёл?— Откопал... Да, рядом с площадкой... — глаза его забегали в разные стороны, голос задрожал. Явно врёт.— А если честно? — подхожу к кровати и сажусь рядом. Улыбка не сходит с моего лица.— Это... Это правда...— Говори!— Ладно... Мне ее подарили. Дядя один, он рядом со мной ходил все время, а потом подошёл и отдал ее мне. Он сказал, что внутри этой коробочки ценный артефакт, который сам выбрал меня...— И ты в это поверил? Разве не говорили мама с папой не брать вещи у незнакомцев?— Говорили... А что это на самом деле? Внутри же ничего не было?— Сам не знаю пока. Это нам предстоит выяснить.— Ты хочешь сказать, проблема в этой коробке?— Пока это лишь предположение.— Так что делать будем?— Во первый эту штуку над спрятать, а лучше выбросить. Этой ночью я постараюсь не спать. Буду следить, вдруг с тобой ещё что-нибудь случиться.— Ладно...Весь оставшийся день прошёл в ожидании, поэтому после слов родителей о том, что пора бы ложиться спать, мы с братом пулей метнулись в свои комнаты и улеглись по кроватям. Коробку с мистическим сюрпризом мы заранее выбросили на на улицу, надеясь, что это поможет нам. Не смотря на свое сонное состояние, я всяческие пытался держать глаза открытыми. Вдруг я увидел нечто странное. Что-то темное промелькнуло в лунном свете. Я встал с кровати, дабы проверить Максима. Открыв дверь, я заметил своего брата, он сидел на своей кровати, странно дёргая своей головой.— Макс, чего ты не спишь? — голос мой слегка дрожал. Признаться честно, я был немного напуган.В ответ Максим быстро встал с кровати, словно кто-то управлял им с помощью веревок. Он медленно повернул голову у мою сторону, на лице мальчишки красовалась дьявольская улыбка.— Максимки здесь нет!Тело некогда принадлежавшее моему брату двинулось в мою сторону. Оно смеялось, хрипело, издавая противные звуки. Я выбежал в коридор, вслед за мной выбежала эта тварь. Оказавшись у себя в комнате, я схватил со стола телефон и, включив фонарик, направил луч света в сторону этого существа. Монстр издал истошный рев, тело мальчишки отбросило в коридор. Тварь дёргалась, пытаясь вернуться обратно в темноту. Вскоре тело упало на пол. Я всё ещё держа Максима на свету, подошёл к телу.— Что происходит? — вялым, сонным голосом спросил Максим.Моему счастью не было предела. Я сел на пол и крепко обнял брата. Через пару минут я уже укладывал его обратно в кровать...Родителям о ночном происшествии я не сказал, вряд-ли они бы поверили в историю о монстре, что вселился в Максима. С того момента брат мой спал с включенным светом. Пока все идёт нормально. Правда, есть одна проблема, сегодня Максим сказал, что видел меня ночью на кухне, хотя я точно помню, что этой ночью я не просыпался.

Ключевые слова: Коробка нечто одержимость авторская история

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