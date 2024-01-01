Сумка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:03

Причина: Стилистика автора сохранена

astrelez Просмотров: 131 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:03 by

Всё дело было в сумке. Эту сумку, будь она неладна, Таня увидела в сквере, где она обычно обедала. По будням там бывало многолюдно, летом работники офисов, расположенных в стоявшем рядом небоскребе, пользовались возможностью перекусить на свежем воздухе. В тот день она пришла позже, потому что эта с*чка Мила, ее начальница, заставила переделать отчет по офшорной компании, за которую Татьяна отвечала. К тому времени, когда она выбралась для обеда, большинство офисного планктона, к коему причисляла себя и Таня, уже разбрелись по офисам зарабатывать себе на хлеб с колбаской. Сумка стояла на скамейке, где она обычно обедала. Татьяна повертела головой, ища незнакомку, которая посеяла сумку, но вокруг было пусто. Девушка несколько минут пожирала глазами сумку от Луи Витон, эта была та самая сумка, которую она видела в витрине фирменного магазина «Луи Витон» и которая стоила как ее полугодовая зарплата.Она села на скамейку и открыла свой ланч-бокс. Таня уже почти заканчивала обед, когда появилась эта женщина, одетая во всё чёрное, она была похожа на гота, но по возрасту явно уже вышла из этой категории. Таня решила, что у неё траур. Незнакомка в чёрном остановилась у скамейки и спросила, показывая на сумку: «Девушка, эта Ваша?» Сама не зная почему, Таня ответила «да» и быстро забрала сумку. В ближайшем киоске Таня купила пакет и положила в него сумку, светиться с дорогой сумочкой в офисе не следовало.Вечером, придя домой, Таня достала сумку из пакета. Несколько минут она сидела просто, поглаживая шелковистую телячью кожу, из которой была изготовлена сумка. Затем она встала и подошла к зеркалу. Она держала сумку и так, и этак, крутила и вертела ею. Воображая себя в сногсшибательных нарядах от Луи Витон, Прадо, Армани, Дольче и Габбана и, конечно же, Диор. Весь вечер она наслаждалась сумкой, представляя себе лица подруг, когда она покажет им новинку. Ложась спать, она поставила сумку на столик у кровати, чтобы видеть ее, засыпая.Таня доедала свой обед, когда на нее упала тень. Она посмотрела и увидела перед собой вчерашнюю незнакомку в черном, будь она не так стара, то сошла бы за подростка-гота. Татьяна уже хотела вернуться к обеду, как женщина заговорила с ней.- Тебе не следовало брать сумку.- Какую сумку?- Ту самую, что сейчас стоит у тебя в спальне, на столике у кровати.- Я, я, я...- Да, да, да. Ты воровка и понесешь заслуженное наказание.- Я не воровка, эта сумка была ничья.- Она твоя?!- Нет, но...- Нет никакого «но», ты воровка и ответишь за кражу!- Девушка, с вами всё в порядке?Таня очнулась, перед ней стоял пожилой мужчина и участливо заглядывал ей в глаза. Таня вздрогнула и сказала: «Да, да, всё в порядке, не стоит беспокоиться». Она едва досидела до конца рабочего дня, и когда коллеги позвали ее с собой в бар, она отказалась, хотя обычно всегда ходила с коллегами в бар по пятницам. Дома Таня первым делом убрала сумку в пакет, а пакет закинула на антресоли.Она долго ворочалась в кровати, сон никак не шел, как заснула, она не помнила, а когда пришла в себя, то у нее ужасно болела голова. Таня хотела приложить к голове руку, но не смогла, она была привязана к чему-то. Таня хотела поднять голову, но шея тоже была сдавлена чем-то мягким, но крепким, постепенно до сознания девушки дошло, что ее привязали к кровати. Она закричала, точнее сказать, хотела закричать, но сколько усилий она не прилагала, из ее горла вырывался только хрип и бульканье. Она с ужасом осознала, что у нее нет языка. Потом неяркий свет померк, чья-то тень проскользнула по лицу Тани и остановилась рядом. Женщина в черном, похожая на готов, но явно уже вышедшая из того возраста, когда субкультура определяет твое мировоззрение, она достала нож с закругленным лезвием.Женщина в черном, похожая на готов, сидела за раскроечным столом, перед ней лежала кожа, нежная как шелк, на коже были разложены лекала для сумки…

Ключевые слова: Убийство кожа женщина в чёрном сумка авторская история

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