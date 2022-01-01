Тени

Lillian_638 Просмотров: 124 Комментарии: 0 +2 Вчера, 14:28 by

"Бежать! Нужно бежать! Они не должны меня поймать!" - крутилось в голове Колина, когда он перепрыгивал через препятствия скрываясь в переулке. Ноги постепенно становились ватными, дыхание сбивалось, но останавливаться нельзя. Они близко.Наконец-то передышка. Остановившись возле мусорного контейнера мужчина собирал мысли воедино и пытался восстановить дыхание. Из тёмного угла подворотни послышался шорох, который заставил Колина вздрогнуть и насторожиться. Он поднял пистолет перед собой и сделал пару шагов назад. Из темноты показалось существо, походившее на тень. Выстрел. Тень падает на землю и издаёт страшный душераздирающий рёв."Бежать! Бежать! Бежать!" - снова мысли только об этом. Колин бежит не зная дороги, главное — спастись.Больница. Здесь ему точно смогут помочь. Мужчина забегает внутрь, закрывает дверь и начинает подпирать её всем, что попадается под руку.—Скорей! Вы должны мне помочь! За мной гоняться эти странные существа! - Он оборачивается. - Нет. - Протягивает Колин с досадой и ужасом, видя перед собой десяток подобных теней.Они смотрят на него и что-то кряхтят. Звуки, которые издают тени, подобны животным стонам. Одно из существ начинает подходить ближе, вытягивая вперёд свою чёрную руку пытаясь дотронуться до мужчины. Выстрел. Тени встрепетнулись и ринулись всей толпой."Нет! Не выйдет! Живым не дамся!"Звуки пистолета не умолкали до тех пор, пока не кончились все патроны. Несколько теней хватают парня, тот пытается вырваться из крепкой хватки, но всё тщетно. Слишком много сил ушло на побег.Укол. Что-то впивается в кожу в районе шеи и силы окончательно покидают тело. Он падает, но его поддерживают эти странные существа.Что им нужно от него? Впервые тени напали на него в магазине, когда он вышел за покупками, но тогда ему удалось сбежать. Затем они стали преследовать его всюду. Куда бы Колин не пошёл, они были там.Существа кидают его ослабшее тело на койку и связывают тугими ремнями. Нет сил чтобы сопротивляться, их хватает лишь на то, чтобы с ненавистью и презрением смотреть на черноту лиц непонятно откуда взявшихся теней.Доктор в окровавленном халате обеспокоенно смотрит на связанного мужчину с обезумевшими глазами, пока одна из медсестёр вызывает полицию:—Да. Этот сумасшедший ворвался в больницу и устроил стрельбу по людям. Да. Нам удалось вколоть ему успокоительное, но, пожалуйста, поторопитесь...Колин лежал и смотрел в потолок угасающим взглядом, он проваливался в сон. "Когда это началось? Почему я?" - Думал мужчина перед тем, как уснуть, вспоминая, как в тот день он выбежал из магазина и помчался домой, к жене и ребёнку, чтобы защитить их, но он опоздал. Когда он забежал в дом, перед ним уже стояли не они, а эти мерзкие чёрные существа. Взяв пистолет он сделал свой первый выстрел.

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