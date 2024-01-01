Работа на ono.nim.com

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:44

Причина: Стилистика автора сохранена

Elusive Просмотров: 127 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:44 by

Всем привет, меня зовут Сергей, и я работаю ночным сторожем. Хочу рассказать вам историю, которая недавно произошла со мной.Всё началось с того, что я потерял работу. Вернувшись домой, я первым делом сел за компьютер посмотреть вакансии. И вдруг на сайте ono.nim нашёл неплохое предложение. Там надо было сторожить по ночам усадьбу, а платили за это 30000 в месяц! Я был просто счастлив и сразу же поехал на встречу с работодателем.Им оказался приятный мужчина лет 35. Он объяснил, что его семья уезжает в отпуск и он опасается воров. Моей задачей было ночью посидеть в усадьбе и посторожить, чтобы никто не пробрался туда. Мы пожали друг другу руки, и я поехал за вещами.Усадьба была шикарной. Это было старинное здание с колоннами и террасой. Внутри лежали ковры и висели картины. А в зале стояла статуя какого-то бога. Но в первую же ночь я понял, что что-то здесь не так. Вначале я не мог понять, что меня настораживает, а потом до меня дошло, что здесь нет спальни. А потом я услышал какой-то шум на первом этаже. Спустившись, я заметил, что картина с мужчиной, играющим в карты, упала. Но когда я её поднял, то ужаснулся. Напротив мужчины сидело какое-то чудище. Это было лысое, похожее на обезьяну существо, но только у неё вместо одной головы были две. Одна скорчилась в ужасную рожу, а вместо другой был череп. Оглядевшись, я понял, что на всех картинах появились похожие монстры. Я заорал от ужаса, побежал в зал и заперся там.Но, обернувшись, я испугался ещё больше. Статуя, до этого смотревшая прямо, теперь стояла и смотрела прямо мне в глаза. Вначале я подумал, что мне показалось в темноте, и подошёл поближе. Но потом заорал ещё громче: постамент, на котором стояла статуя, отъехал от стены и приближался ко мне. Когда я затих, остановилась и статуя. Я решил проверить блеснувшую у меня догадку и топнул ногой. Статуя подъехала ещё ближе. Фух, значит, статуя двигается только во время шума, и если сидеть тихо, то она ничего мне не сделает. Успокоив себя таким образом, я тихо запер двери и решил переждать эту жуткую ночь, а потом свалить из этого ада. Но спустя пять минут двери в зал распахнулись, и на пороге появился тот самый мужчина, который меня нанял.- Вот и новая душа пришла ко мне, - прогрохотал его голос.Статуя тут же ожила и поехала ко мне с огромной скоростью. Я сориентировался мгновенно. Схватил копьё, которое висело на стене, швырнул его в мужика и побежал к выходу. Копьё попало ему в голову, но не причинило ему никакого вреда. Он просто выдернул его, а потом начал превращаться в то страшное существо, которое было нарисовано на картине. Я припустил со всех ног, а потом со страху перелез через забор и бросился бежать. Тот монстр даже не попытался угнаться за мной. А спустя день мне пришлось выбросить все картины и всё отражающие, потому что там время от времени появлялись эти монстры. Сегодня, вернувшись домой, я заметил надпись, написанную кровью: «Сегодня в полночь я приду за тобой, и ничто тебя не спасёт». Теперь я сижу в своей комнате с распятием и ведром святой воды и буду отбиваться до последнего. Пишу эти строки и слышу шаги монстра. Надеюсь, теперь до вас он не доберётся.

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