Заброшенный завод

Новость отредактировал Летяга - 21-06-2024, 09:31

Причина: Стилистика автора сохранена

Elusive Просмотров: 241 Комментарии: 0 0 21-06-2024, 09:31 by

Я уже не помню тех всех событий, которые предшествовали нашему с Артёмом походу на заброшенный завод. Но что помню, то расскажу.Утром я, как обычно, проснулся, позавтракал, сходил в душ и сел читать новости. В новостях ничего интересного не было, поэтому я решил полазать по разным форумам. И тут я заметил, что мне пришло сообщение от моего лучшего друга Артёма. Он писал, что нашёл новую заброшку и предлагал нам её осмотреть. Дело в том, что мы увлекались мистикой и поэтому любили лазать в заброшенные дома, а вдруг что увидим. После короткого разговора оказалось, что это даже не заброшенный дом, а скорее какой-то завод. Сегодня дел у меня не было, ну я и согласился.Упаковал снаряжение: фотоаппарат, фонарик, ломик, немного воды и перекус. Лезть внутрь мы планировали ночью, поэтому я ещё немного поспал. Вечером я был на месте. Оказалось, что этот завод принадлежал какой-то уже давно не существующей корпорации. Это было большое здание, справа и слева от которого были пристройки. Меня сразу насторожило, что из труб всё ещё поднимался какой-то то ли дым, то ли пар, но мало ли там механизм запустился или ещё какая-то фигня случилась? В 21:00 пришел Артём.Это был невысокий, худой 16-летний парень. Мы с ним дружили уже давно. Наконец стало по-настоящему темно, и мы полезли в этот завод. Ломик пока не пригодился, ворота были открыты. Внутри завода было темно, хоть глаз выколи. Повсюду лежали какие-то детали, перевёрнутые станки и осыпавшаяся штукатурка.Мы обошли центральное крыло и пока ничего интересного не нашли, хотя я уже успел несколько раз споткнуться и упасть и один раз порезался о торчащий из стены прут. Потом мы пошли в правое крыло, но там было гораздо чище! Ни станков, ни деталей! Я сразу не понял, в чём дело, и это насторожило меня. Ничего интересного мы там не увидели и решили пойти в левое крыло, где и были эти трубы с дымом. Но придя в главное здание, мы не поверили своим глазам. ВХОДА В ЛЕВОЕ КРЫЛО НЕ БЫЛО! БЫЛА ТОЛЬКО ГОЛАЯ СТЕНА И НЕСКОЛЬКО ЛАМП НА НЕЙ! МЫ БЫЛО ПОДУМАЛИ, ЧТО ВХОД СНАРУЖИ, НО ЕГО И ТАМ НЕ БЫЛО! ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА?!Мы вернулись в центральное крыло, и вдруг я заметил панель управления, заваленную всяким хламом в самом углу. Отодвинув пару станков, мы подошли к панели. Там было несколько кнопок, но моё внимание привлекла чёрная с надписью «Вход в лабораторию». Насколько я помню, лаборатории в этих двух крыльях не было! Мы решили нажать на неё и только коснулись, как стена слева от входа отъехала, и мы увидели чёрный коридор. Войдя в него, мы сразу же почувствовали запах гнили, разивший оттуда. Было очень страшно. Самое жуткое было то, что освещение работало. Но не полностью, и горела всего одна лампочка в конце коридора, да и то с перерывами. Справа и слева от коридора были двери, но в комнатах было пусто. Вдруг мы заметили в углу одной из комнат стол, а на столе синюю тетрадь и ручку. Подойдя и открыв её, мы заметили надписи, сделанные неразборчивым почерком. Так как начало уже светать, мы решили вернуться домой и тщательно изучить тетрадь.Когда я смог разобрать, что там написано, я не поверил своим глазам!Записи, сделанные в тетради, выглядели следующим образом:9.05.1996, четверг:У нас получилось! Мы сегодня смогли создать киборга, который принял своё тело! Опыты будут продолжаться.15.05.1996, среда:Что-то пошло не по плану.!! Модификанты сошли с ума!!Они пробуют штурмовать центральное крыло! Так не должно быть! Но, к счастью, они пока ещё слишком глупые, и этот бунт удастся подавить.18.05.1996, суббота:Киборги захватили левое крыло и атакуют центральное здание!! Группа выживших учёных вместе со мной засела в лаборатории No. 4. Мы сражаемся изо всех сил.19.05.1996, воскресенье:Киборги захватили завод, но мы успели эвакуировать большинство работников и забрать всё самое ценное. Увы, я остался и проживу ещё максимум два дня...Больше записей не было. Пока что я не понял, кто такие модификанты и как их делают, но они явно не белые и пушистые. Я созвонился с Артёмом, и мы договорились завтра поехать на завод.Приехав на завод, мы сразу открыли потайную дверь и полезли в тёмный коридор. В конце этого коридора так и мигала лампочка. Мы решили разделиться и обыскать все комнаты в этом коридоре, а потом встретиться под лампочкой. Я пошел в правые комнаты, а Артём — в левые. Я ничего не нашёл и решил уже идти к лампочке, как вдруг услышал крик из комнаты напротив. Никогда не забуду этот вопль ужаса и отвращения, а следом послышался удар, и всё стихло. И тут до меня дошло, что в этой комнате был Артём! Я бросился ему на помощь, но чуть не столкнулся с ним, когда он выбежал наружу.- Что там вообще случилось? - спросил я его.- Да что-то схватило меня, но я его стукнул куском штукатурки, и отцепилось, — ответил Артём.Ну мы и пошли смотреть, что там его схватило. Когда мы вошли в комнату и включили фонарики, меня чуть не вырвало от увиденного. Там лежал человек.Впрочем, это и человеком назвать было сложно. Голое тело всё в дырках, из которых торчали провода. Вместо рук и ног — кибернетические импланты, к которым эти провода и были подсоединены. А вместо глаз — пустые глазницы с камерами внутри. Обломок штукатурки, которым его ударил Артём, вошёл глубоко в лоб и, судя по количеству крови, зацепил мозг. Но это существо до сих пор пыталось встать. Спустя пару минут ему это удалось, и он пошёл прямо на нас!! Слава богу, Артём сориентировался и ударил его в лоб ломиком, который у нас был с собой. Голова раскололась, и мозги полетели во все стороны, но это киборга не остановило! Он дальше пёр на нас! Мы выскочили из комнаты и захлопнули за собой дверь. После этого мы прислушались и услышали шаги со стороны лампочки в коридоре. И звучали они как-то так: бум-скрип-скрип-бум.- Модификант, - прошептал Артём.Мы не стали дожидаться продолжения и, выбежав из коридора, закрыли его. Потом, решив разыскать что-то про модификантов в интернете, пошли по домам.В интернете найти ничего не удалось. На все запросы о модификантах высвечивались только книги и фильмы в жанре научной фантастики. Что самое интересное, на картах этого завода просто не существовало. Но кое-что мы в интернете нашли. Оказывается, что самое уязвимое место киборгов (то есть и этих модификантов тоже) — это центральный процессор. Только мы пока не знали, где он вообще находится. Но догадывались, что где-то в туловище, и в итоге решили сходить на этот завод ещё раз, завтра вечером.Мы, как и в прошлый раз, встретились около ворот этого жуткого завода. Поздоровавшись, пошли внутрь и открыли коридор. Сегодня было не так страшно, так как мы были вооружены. У меня был длинный кухонный нож, а Артём взял папино охотничье ружьё.Но сегодня модификантов не было ни слышно ни видно. Мы решили сегодня не заходить в комнаты, а сразу идти дальше по коридору, в котором так и мигала лампочка. Дойдя до конца и так никого и не встретив, мы повернули в одно из ответвлений. Дойдя до конца, мы услышали шум, как в цеху. Приоткрыв дверь, мы увидели зал, в котором горели лампочки и трубы, из которых и шёл дым. А ещё там, привязанный за туловище тросом, висел человек. Ему манипуляторы уже отпилили руки и ноги и цепляли искусственные. Это было самое отвратительное зрелище в моей жизни! А ещё мы заметили десятки модификантов, лежащих на своеобразных постаментах. И как только мы сделали шаг внутрь, чтобы это всё осмотреть, включилась сигнализация.Лампочки под потолком замигали красным светом, а киборги, лежащие на постаментах, очнулись. Они медленно встали и осмотрелись, а потом попёрли на нас. Мы в ужасе бросились оттуда, но потом вспомнили, что мы вооружены, и принялись отбиваться. Первого модификанта мне удалось ткнуть ножом в сердце, и он сразу же отключился. А потом и Артём начал отстреливаться. Нам очень хотелось осмотреть и другие коридоры, а модификантов вроде много и не было. Но потом мы поняли свою ошибку! Они были слишком быстрые и живучие, и просто на нас пёрли, как зомби. Если кто-то из них падал, то остальные просто шли по его телу дальше. И мы начали понимать, что не успеваем их убивать, и бросились оттуда. Но, походу, в одной из комнат засел небольшой отряд модификантов и потом напал на нас. Штук пять просто перегородило нам дорогу. Первого я отключил ножом. Со вторым и третьим разобрался Артём. Четвёртого и пятого мы просто столкнули с ног. Но последний модификант, падая, ухватил Артёма за ногу. Я хотел ему помочь, но тут нас догнала остальная толпа. Артём только и успел кинуть мне ружьё и крикнуть: «Миша, беги», как его схватили два киборга и потащили куда-то, скорее всего, в тот цех. А я побежал. И только выбежав наружу из завода, я вспомнил, что забыл закрыть тот коридор. Но возвращаться я побоялся. После всего этого, когда я заходил в тёмные переулки, мне мерещились удары железных ног об асфальт и скрипы шарниров. А когда через неделю я решился и отвёл туда полицию, то панель управления, как и тот коридор, исчезли! Их не было, как и левого крыла. Но когда в городе пропадают люди, я знаю, что это модификанты пополняют свою армию.

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