За железной дорогой

Новость отредактировал Estellan - 8-06-2024, 21:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 319 Комментарии: 1 0 8-06-2024, 21:04 by

Уже которую ночь я не могу уснуть, со счёту сбился. Просто лежу на кровати, всматриваясь в окно, как проезжают поезда. Когда наступает ровно полночь, и в этот момент проезжает какой-нибудь поезд, появляется он. В такие моменты ведь рассказывают про что-то ужасное в своей жизни или про проклятое место, но мне нечего говорить. Я не знаю кто он, откуда пришёл, демон или дух – мне безразлично всё это. Ведь сглаживает моё одиночество в полузаброшенном поселении, где живут в основном старики, а такие зрелые люди, как я, просто ищут спокойствия. Я нашёл своё умиротворение в лице урода с клешнями и странной головой-ракушкой, из щели которой видна противная и надутая рожа. Двери моего дома всегда открыты для него. Он смело заходит, шаркая своими здоровенными ногами. В доме его шарканье ещё громче слышен, деревянные половицы под ним так скрипят, что вот-вот сломаются, и этот чудик провалится под пол. Спустя несколько долгих минут этот чудик садится за стол и смотрит на меня. Я устраиваюсь на диване и начинаю разговаривать о всяком. Хоть ночной гость ничего не понимает, но из него выходит отличный слушатель. И так всю ночь, пока первые лучи солнца не появится из-под горизонта. Тогда мой гость уходит обратно за железную дорогу.Возможно, он жил когда-то в этом доме. Или просто связан с этим домом. Мне ничего не говорили про первых владельцев. Может, просто нечисть разгулялась, за железной дорогой есть поле, а за полем – болото. Утопленники гуляют по поселению каждую ночь. Только почему приходят именно ко мне? Ведь в нашем захолустье есть ещё несколько домов, в некоторых из которых живут люди. Скорее всего, старики их не интересуют. Отойдём от всего этого, от рассуждений голова раскалывается.Как-то раз я в очередной раз копался в огороде, и заметил кое-что странное. Дед-сосед поглядывает на меня, проговаривает себе что-то под нос. Крестился, рукой махал. Неужели заметил, как ко мне по ночам гости приходят? Вот и стал просить помощи у Бога, чтобы к нему нароком не зашли. Походу, влип я по полной с этой нечистой силой, но что поделать. Надо как-то приукрашивать свою жизнь. Тем более, хочу угостить сегодня моего «друга» картошкой. Интересно, нечисть любит картошку? Что ещё едят они, помимо человечины? Весьма любопытно для меня. Сегодня ночью и узнаю.Когда луна поднялась совсем высоко, пронизывая тьму своим бледным светом, я вышел на крыльцо, чтобы встретить гостя. Думаю, дать ему имя, а то всегда называю его по-разному. Как-то неудобно даже. Картошки так и не приготовил, не стал этим заниматься. Так-то нечистый есть не требует, и ладно. И вот он сам. Точно по времени, когда проехал последний поезд, подошёл ко мне, осматривая. Явно не ожидал, что выйду к нему на встречу. Просидели так всю ночь, любовались луной, словно два волка. Забавно, не правда ли? Человек и потустороннее нечто сидят на крыльце, как закадычные друзья, наслаждаясь красотами ночи.Когда появились первые лучи солнца, он покинул меня. В тот момент я обратился к нему по имени, что пришло первое в голову:- Ещё увидимся, Джим.Классное имя, мне нравится.Через пару дней на заборе появился странный символ: круг с ромбом по центру. Я подробил немного туда-сюда, и заметил точно такие же символы на тех домах, где уже никто не живёт. Сложив два и два, я стал понимать, что это связанно с приходами Джима по ночам. Скорее всего, он когда-то жил здесь, в этом убогом и забытом населённом пункте, но потом загадочным образом пропал. Может это как-то связанно с полем? Или даже с болотом? Если честно, каждую ночь я замечаю оттуда странное свечение синеватого оттенка. Откуда оно исходит - не интересовался, сейчас уже задумываюсь узнать. Вот теперь появилась желание познать что-то потаённое и страшное, что неведомо знать обычным людям.Трудно назвать это расследованием. Мне просто стало интересно, что будет со мной дальше. Один раз, ради интереса, решил перейти железную дорогу. Удивительно, посреди поля была протоптана тропинка, но она была какая-то… кривая. Чуть ль не на каждом шагу попадались небольшие отверстия, различные неровности, и виляла из стороны в сторону. Пройдя по тропе, я вышел на болото. И там ничего не оказалось. Абсолютно ничего. Я ничего не ожидал увидеть, но всё равно опечалился. Думал, что как в типичных страшилках, найду какие-то остатки человеческих тел и прочие следы шабаша нечисти. Болото как болота. Камыши да вонь. Из тварей были только лягушки, недоумевающие от моего присутствия. За то впервые за долгое время прогулялся. На природе побывал, так сказать. Мне даже любопытно стало; а что если устроить здесь пикник, рядом с болотом? Понравится ли это Джиму и его соплеменникам, если такие имеются? Надо будет попытаться всё-таки такое провернуть.Этой ночью я и провернул столь чудную идею. Не так много взял: копчённой курёнки, десяток вареной картофелины, пару палок колбасы и несколько баночек спиртного для себя. Вряд ли они будут пить такое. С увесистой сумкой пошёл я по тропинке, за пять минут до полуночи, и попался мне навстречу мой приятель Джим. Жаль, что он не может выражать эмоции, иначе знатно бы я посмеялся от его удивления. Джим постоял так с минуту, развернулся и направился обратно в болото. Я за ним. Тогда я заметил, что болотная вонь пропала. Какой-то странный и приятный запах витал вокруг, а фиолетовое свечение пульсировало, заманивая меня к себе. Жуткий вой закладывал уши, но в то же время был приятным, словно красивая мелодия. Когда вышел из поля, передо мной предстало не болото, а небольшой лагерь, в котором бродили такие же покорёженные, как Джим, будто сбежали с подводного города. Костёр источал фиолетовое свечение, но вместо огня, непонятная субстанция плясала из-под земли. Мимо меня прополз мужчина-сороконожка, вертел головой во все стороны, осматривая меня. Женщина с ногами как у цапли присоединилась к нему, общипывала меня руками-плавниками. Маленькие дети, словно головастики, выглядывали из зарослей засохших стеблей камышей. Их большие лягучашие глаза, ни разу не моргнувшись, весьма напугали меня. Здесь, на болоте, целый мир неведомых существ, скрывающийся во тьме ночи. И только луна им светила.Джим подошёл к некому подобию алтаря из травы и стеблей. Своими массивными камышами он взял глиняную чашу с непонятной жидкостью и протянул мне. Я не знал, что делать. Сбежать? Принять? Монстры окружали меня со всех сторон, завывая. Джим тряс клешнями, разливая жидкость во все стороны. Будто кровь, смешанная с вином, аромат защекотал мой нос. Я осторожно принял чашу и отпил. Тепло и приятное чувство заполнило моё тело. Всё во мне забурлило, внутренности стали скручиваться, а голова стала мне тяжёлой ношей. Я стал трансформироваться, теряя человеческий рассудок. Последнее, что подметил, перед тем как стать одним из них – теперь я стал похож на тех лягушек, что недавно днём недоумённо смотрели на меня в этом же самом месте.

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