Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Ван Хельсинг, Леший и Kinigos

Ван Хельсинг проводил патрулирование окрестностей на своем троллейбусе. Внезапно его внимание привлекла Kinigos, которая возле озера на опушке леса красила лаком для ногтей ветки Лешему, растущие из его головы, а затем заплетала их в косички.
- Вы чего там делаете? Я Arhip, в смысле Ван Хельсинг, – крикнул Arhip, – все нормально у вас?
- Да вот Леший в Русалку влюбился, жениться хочет, – ответила Kinigos, – а я его прихорашиваю, что бы нарядный был.
- Эти русалки коварные женщины. Не стал бы связываться. Ну, в принципе, ваше дело. Я поехал дальше.
- Подожди, – крикнула Kinigos. – У тебя бензопилы нет? А то бы ему еще ветки под мышками побрить стоило, ну еще на руках и ногах. Ну и … - Тут Kinigos замолчала и густо покраснела.
- Держи, – сказал Ван Хельсинг.
- А топора у тебя нет? Ему бы еще маникюр сделать не мешало.
- Держи топор. Только не потеряй и не сломай.

Через неделю Ван Хельсин проезжал мимо того же места и заметил печального Лешего, которого успокаивала Kinigos.
- Что там у вас? В порядке все? – крикнул Arhip
- Да не очень. Кинула Лешего Русалка.
- Я ей подарков разных надарил, – грустно произнес Леший. – Все нормально было, она замуж согласилась. А в первую брачную ночь я ей говорю: «Раздвинь ноги» А она почему-то обиделась сильно, водой на меня плеснула и уплыла.
- Говорил же: «Не связывайтесь с русалками».
- Но ты, Леший, не переживай. Найдешь себе еще какую-нибудь Кикимору.
Ван Хельсинг сел в троллейбус и продолжил патрулирование окрестностей.


леший


Новость отредактировал Estellan - 9-05-2022, 19:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
9-05-2022, 19:23 by ArhipПросмотров: 173Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Русалка леший кикимора авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
9 мая 2022 21:34
+4
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 899
Такого мужика обидели
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Tanusha13666
Вчера, 13:26
+1
Группа: Посетители
Репутация: (152|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 801
Картинка очень понравилась. Наверно так и должен выглядеть Леший, если он существует)
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: Слепой стрелец
Вчера, 13:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (195|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 247
Ноги, хвосты, плавники… Может с бензопилой как-то аккуратнее надо было. +
Зарегистрирован: 19.06.2020
#4 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 00:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 055
А Сыргкылынк с таинственным видом незаметно наблюдал за этим из за угла и что-то записывал в свой блокнот...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#5 написал: Arhip
Сегодня, 05:57
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1916|0)
Публикаций: 98
Комментариев: 1 929
Цитата: Tanusha13666
Картинка очень понравилась. Наверно так и должен выглядеть Леший, если он существует)

Он в разных обличьях может появляться
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#6 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 07:24
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 565
Цитата: зелёное яблочко
Такого мужика обидели

Без предварительных утех попросил ноги раздвинуть которых не было. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.