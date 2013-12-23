Ван Хельсинг, Леший и Kinigos

Новость отредактировал Estellan - 9-05-2022, 19:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 173 Комментарии: 6 +6 9-05-2022, 19:23 by

Ван Хельсинг проводил патрулирование окрестностей на своем троллейбусе. Внезапно его внимание привлекла Kinigos, которая возле озера на опушке леса красила лаком для ногтей ветки Лешему, растущие из его головы, а затем заплетала их в косички.- Вы чего там делаете? Я Arhip, в смысле Ван Хельсинг, – крикнул Arhip, – все нормально у вас?- Да вот Леший в Русалку влюбился, жениться хочет, – ответила Kinigos, – а я его прихорашиваю, что бы нарядный был.- Эти русалки коварные женщины. Не стал бы связываться. Ну, в принципе, ваше дело. Я поехал дальше.- Подожди, – крикнула Kinigos. – У тебя бензопилы нет? А то бы ему еще ветки под мышками побрить стоило, ну еще на руках и ногах. Ну и … - Тут Kinigos замолчала и густо покраснела.- Держи, – сказал Ван Хельсинг.- А топора у тебя нет? Ему бы еще маникюр сделать не мешало.- Держи топор. Только не потеряй и не сломай.Через неделю Ван Хельсин проезжал мимо того же места и заметил печального Лешего, которого успокаивала Kinigos.- Что там у вас? В порядке все? – крикнул Arhip- Да не очень. Кинула Лешего Русалка.- Я ей подарков разных надарил, – грустно произнес Леший. – Все нормально было, она замуж согласилась. А в первую брачную ночь я ей говорю: «Раздвинь ноги» А она почему-то обиделась сильно, водой на меня плеснула и уплыла.- Говорил же: «Не связывайтесь с русалками».- Но ты, Леший, не переживай. Найдешь себе еще какую-нибудь Кикимору.Ван Хельсинг сел в троллейбус и продолжил патрулирование окрестностей.

Ключевые слова: Русалка леший кикимора авторская история

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