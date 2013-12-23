Ван Хельсинг, Леший и Kinigos

Ван Хельсинг, Леший и KinigosВан Хельсинг проводил патрулирование окрестностей на своем троллейбусе. Внезапно его внимание привлекла Kinigos, которая возле озера на опушке леса красила лаком для ногтей ветки Лешему, растущие из его головы, а затем заплетала их в косички.
- Вы чего там делаете? Я Arhip, в смысле Ван Хельсинг, – крикнул Arhip, – все нормально у вас?
- Да вот Леший в Русалку влюбился, жениться хочет, – ответила Kinigos, – а я его прихорашиваю, что бы нарядный был.
- Эти русалки коварные женщины. Не стал бы связываться. Ну, в принципе, ваше дело. Я поехал дальше.
- Подожди, – крикнула Kinigos. – У тебя бензопилы нет? А то бы ему еще ветки под мышками побрить стоило, ну еще на руках и ногах. Ну и … - Тут Kinigos замолчала и густо покраснела.
- Держи, – сказал Ван Хельсинг.
- А топора у тебя нет? Ему бы еще маникюр сделать не мешало.
- Держи топор. Только не потеряй и не сломай.
Через неделю Ван Хельсин проезжал мимо того же места и заметил печального Лешего, которого успокаивала Kinigos.
- Что там у вас? В порядке все? – крикнул Arhip
- Да не очень. Кинула Лешего Русалка.
- Я ей подарков разных надарил, – грустно произнес Леший. – Все нормально было, она замуж согласилась. А в первую брачную ночь я ей говорю: «Раздвинь ноги» А она почему-то обиделась сильно, водой на меня плеснула и уплыла.
- Говорил же: «Не связывайтесь с русалками».
- Но ты, Леший, не переживай. Найдешь себе еще какую-нибудь Кикимору.
Ван Хельсинг сел в троллейбус и продолжил патрулирование окрестностей.
Новость отредактировал Estellan - 9-05-2022, 19:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
9-05-2022, 19:23 by ArhipПросмотров: 173Комментарии: 6
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