Kuldhara — проклятая деревня смерти

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:42

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:42 by

В Раджастане, недалеко от границы с Пакистаном, есть таинственная заброшенная деревня. Она называется Kuldhara. 200 лет назад все ее жители в одночасье исчезли, оставив после себя деревню-призрак. Никто не видел, как они уходят, и никто не понял, куда они могли пойти. 1500 жителей деревни Kuldhara просто «испарились», а вместе с ними исчезли и сельчане из 84-х близлежащих деревень в пустыне Тар. Индийцы верят, что они оставили после себя проклятие, которое несет смерть каждому, кто попытается поселиться в брошенной деревне.20 ФОТО1. По пути к проклятой деревне Kuldhara. (Фото: Lakshmi Sharath/ lakshmisharath.com)И по сей день мало кто решается посетить это зловещее место, и еще меньше тех, кто осмелился бы остаться на ночь в проклятой деревне в привидениями.2. Храм с привидениями. (Фото: Lakshmi Sharath/ lakshmisharath.com)Почему жители так поспешно ушли из деревни или пропали, до сих пор остается загадкой.3. Безлюдная деревня-призрак в сумеречное время выглядит пугающе. (Фото: Lakshmi Sharath/ lakshmisharath.com)В XVIII веке в деревне Kuldhara жили брахманы Paliwal. Брахманы или брамины — это варна или социальная группа, аналог европейского духовенства, которая существует во всех штатах Индии и является одной из высших каст.4. То, что осталось от деревни Kuldhara в Джайсалмер. (Фото: Lakshmi Sharath/ lakshmisharath.com)Согласно легенде, Салим Сингх — правитель Джайсалмер — положил глаз на молодую и красивую жительницу деревни и хотел жениться на ней, не оставив ей при этом выбора. Он дал ей на раздумье всего один день, а в случае отказа, пригрозил, что убьет всех сельчан. По поверьям, отец девушки был главой этой общины и он принял решение, что все жители должны покинуть свои дома, дабы избежать гнева правителя и смерти. В отчаянии вся община в спешке в ночи оставила свои жилища, проклиная Салим Сингха. Это проклятье действует и по сей день — так считают в Индии.5. Муссоны в пустыне Тар в Джайсалмер, недалеко от проклятой деревни. (Фото: Lakshmi Sharath/ lakshmisharath.com)Согласно другой легенде, жители деревни покинули свои дома, потому что началась война.6. В прошлом году Паранормальное Общество Дели (Delhi’s Paranormal Society) послало команду из 30 человек с ночевкой в эту жуткую заброшенную деревню. По их рассказам, что в общем-то неудивительно, они обнаружили там таинственные движущиеся тени, их преследовали какие-то голоса, а некоторые из них даже чувствовали прикосновения призраков. (Фото: Richard Lamprecht/flikr.com).7. Члены Паранормального общества утверждали также, что они зафиксировали в деревне резкие повышения и понижения температуры. (Фото: Richard Lamprecht/flikr.com).8. Согласно легендам, брахманы Paliwal были очень мудрыми, они жили в деревне Kuldhara на протяжении более 5-ти столетий. (Фото: MacDor Photography/flikr.com).9. По рассказам жителей Джайсалмер, некоторыми семьями было сделано несколько попыток поселиться в проклятой деревне, но им это не удалось. О подробностях этих неудач рассказчики умалчивали. (Фото: Manish Ayachit/flikr.com).10. Деревня обросла множеством легенд и слухов. В некоторых из них говорится о «chudails» или призраках, которые ночью бродят по деревне. (Фото: Mirza Asad Baig/flikr.com).11. Интригующие руины Kuldhara. Говорят, что тут произошло много загадочных смертей. (Фото: Mridula Dwivedi/flikr.com).12. Очень интересные архитектурные сооружения, которые постепенно приходят в упадок. (Фото: Mirza Asad Baig/flikr.com).13. Красивая резьба на одном из домов в Kuldhara. (Фото: Richard Lamprecht/flikr.com).14. В деревне были и таинственные подземные сооружения. (Фото: Chandra/flikr.com).15. Загадочные колодцы. (Фото: Chandra/flikr.com).16. Возможно, это божество, которому поклонялись местные жители. (Фото: ambrd/flikr.com).17. Пустынные, заброшенные строения приходят в упадок. (Фото: Nibedita/flikr.com).18. Рисунки на домах выглядят свежими. Неужели они действительно были нарисованы 200 лет назад? (Фото: Tomas Belcik/flikr.com).19. Внутри одного из брошенных домов в деревне смерти. (Фото: Saravana Raj/flikr.com).20. Некоторые сооружения, как это на фотографии, очень хорошо сохранились. (Фото: Tomas Belcik/flikr.com).А вы решились бы переночевать в этом проклятом месте?Автор неизвестен.

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