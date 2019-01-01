Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Легенды

Волшебное озеро

Речь шла об исчезнувшей (или исчезающей) деревне под названием "Сигово" Псковской области. Такая деревня есть на карте, но имеет ли она отношение к той, о которой писали – не знаю. В том то и загадка, что нигде более я не встречала этой информации.

В этой деревне, как утверждал журналист, жили практически «сплошь» целители. Целая деревня целителей! В войну немцы до них не добрались, а после войны очень много работали, лечили людей, ценой утраты собственных сил.
Но, как утверждает автор, целительные силы остались в воде озера, близ деревни.

Если в этом озере искупаться, то очень многие хвори (чуть ли не все), а также душевные боли отступают.
Но воду из озера взять с собой нельзя, точнее можно – но не довезешь: или разольется, или разобьется посуда, или забудешь свою поклажу.
До сих пор помню про это волшебное место, но ни разу с тех пор не встречала никакого упоминания о нем!

Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает об этом озере?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05 by AlphaOmeПросмотров: 41Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Озеро целители вода авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.