Волшебное озеро

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 18:05

AlphaOme Просмотров: 41 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:05 by

Речь шла об исчезнувшей (или исчезающей) деревне под названием "Сигово" Псковской области. Такая деревня есть на карте, но имеет ли она отношение к той, о которой писали – не знаю. В том то и загадка, что нигде более я не встречала этой информации.В этой деревне, как утверждал журналист, жили практически «сплошь» целители. Целая деревня целителей! В войну немцы до них не добрались, а после войны очень много работали, лечили людей, ценой утраты собственных сил.Но, как утверждает автор, целительные силы остались в воде озера, близ деревни.Если в этом озере искупаться, то очень многие хвори (чуть ли не все), а также душевные боли отступают.Но воду из озера взять с собой нельзя, точнее можно – но не довезешь: или разольется, или разобьется посуда, или забудешь свою поклажу.До сих пор помню про это волшебное место, но ни разу с тех пор не встречала никакого упоминания о нем!Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает об этом озере?

Ключевые слова: Озеро целители вода авторская история

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