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Час ночи

Крафтшуда

Новость отредактировал Летяга - 4-05-2024, 09:18

Причина: Стилистика автора сохранена

argentym Просмотров: 554 Комментарии: 0 0 4-05-2024, 09:18 by

Началась эта история 13 апреля 1884 года. Я, будучи коллекционером, постоянно охотился за какими-нибудь редкими, древними или странными вещами.И вот, когда я опять слонялся по блошиным рынкам и барахолкам без цели и в надежде найти что-нибудь такое, я заметил часы. Они были напольные из чёрного дерева с золотыми вензелями и два метра в высоту.Пока я рассматривал их, ко мне подошёл старик.Он впился в меня своими маленькими глазками и спросил, хочу ли я их купить. Я ответил «да», он попросил немного денег, я ему заплатил, и мы разошлись.Еле дотащив из дома, я поставил их в углу своего кабинета, они прекрасно вписались в обстановку. На следующий день я позвал друга, мы с ним разговорились и пошли пить чай, и так просидели что-то около часа. Я поднялся из-за стола, чтобы поставить чайник, и тут внезапно забили часы, нам с другом стало не по себе, было что-то неправильное в этом звуке... Какая-то грусть и отчаянье.Друг попросил показать ему часы, и мы пошли ко мне в кабинет. Когда мы вошли, он сказал, что узнает их. Он рассказал мне, что сам бегал за ними, о том, что часы эти — единственном экземпляре и за ними охотились самые знатные богачи. Только тот, кому посчастливилось их купить, умирал. Я не собирался в это верить.И вот я проводил друга и сел за свои дела, даже не заметив, как прошло время, часы пробили 12, я захотел спать и пошёл к двери, но, когда оставался один шаг, я не смог подойти ближе, с каждым часом я слабел, часы неизменно били 12, из комнаты я уйти не мог, через 11 часов я окончательно ослаб, единственное, что я мог делать, это лежать, я стал похож на скелет, сейчас я пишу это, умирая, часы пробили час, в комнату зашёл стар...газета

Ключевые слова: Часы. старик скелет друг газета записи кабинет грусть коллекционер авторская история

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