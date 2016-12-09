Великая Библиотека

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 150 Комментарии: 1 +4 Вчера, 08:23 by

На фиолетовом небе вспыхнули звёзды. Бледная луна неспешная плыла в облаках. Лес наполнился загадочными звуками. Неведомые создания ухали, каркали и кричали в зарослях, словно с трепетом ожидая великого таинства, свершаемого этой ночью.Вдали от огней города, на одиноком холме стояла церковь. Старая, заброшенная века назад. С её шпиля ещё можно было разглядеть город, но из города её не мог увидеть никто. Лишь изредка громадные летучие мыши вылетали из колокольной башни в поисках тёплой крови.У высоких дверей сидел юноша в чёрных одеждах. Он нервно озирался, чего-то выжидая. Его звали Рональд, и он с гордостью звал себя колдуном. Это было довольно громкое слово, ибо его навыки были таковы, что даже Секретная полиция его не искала. Но сегодня всё должно измениться. В эту ночь он станет самым сильным колдуном в истории!Вдруг кусты неподалёку зашевелились. Из них показался бородатый мужчина в остроконечной шляпе. За собой он тащил мешок со всем необходимым для ритуала. От волнения Рональд вскочил и бросился ему навстречу.- Почему так долго, человечишка!? – его голос был не по годам глубоким и хриплым. – Тебя никто не видел?- Один человек шёл к лесу, но, кажется, не за мной. Я слышал, как к нему кто-то ехал на лошади.- Не важно! – колдун выхватил у прихвостня мешок и зашагал к церкви. – За мной, Ричард!Слуга нехотя вошёл вслед за ним. Они оказались среди покосившихся от времени скамей. На стене перед входом висел давно сгнивший деревянный крест. Это было идеальное место для ритуала.- Подготовь всё! – Рональд швырнул мешок на пол.- Слушаюсь, - хрипнул бородач.Он раскрыл мешок и достал из него банку с серым порошком. Осторожным движением мужчина высыпал его в форме большого круга. Затем он достал другую банку, полную густой крови. Ей он залил пол внутри круга. Запах железа ударил в нос. Слуга вынул третью банку, последнюю. В ней была крупная стружка разных металлов. Ей он равномерно осыпал слой крови. Всё было готово.Слуга оглянулся на колдуна. Тот сел на одну из скамей и открыл тяжёлую древнюю книгу в поисках нужного заклинания. Его глаза жутко мерцали в темноте. Это была особенность всех колдунов, даже работников Секретной полиции. Невольно Ричард поёжился. Хоть он и был в услужении уже два года, жуткий вид хозяина всё ещё не давал ему покоя.- Ага! – Рональд резко подскочил. – Вот оно! В сторону, плебей!Колдун встал над кругом и достал из-под рясы бутыль со снадобьем, выравнивающим дыхание. Он поднял книгу перед собой и очень громко начал читать заклинание на древнейшем языке из всех. Ушли месяцы только чтобы отрепетировать его. Тёмная молитва занимала пять страниц, а каждая буква была размером с блоху. Лишь сильное зелье не позволило Рональду сбиться.По мере его речи стружка в кругу начала шевелиться. Она ползала, вырисовывала узоры на загустевшей крови. Та вскипала, исторгая пар, от которого кружилась голова. Взглянув на потолок, Ричард ахнул. Там, где оседал пар, дерево и камень плавились, пропуская в церковь лунный свет. Очень скоро в потолке появилась огромная круглая дыра.Рональд не обращал на это внимания. Он застыл, словно статуя. Его пальцы побелели, сжимая стёртый переплёт. Его глаза светились, как свечи. Его голос уже не был похож на человеческий. В страхе слуга спрятался за одну из лавок. Из-за неё виднелся лишь край шляпы и два бесцветных глаза.Ритуал продолжался больше часа. Стоило Рональду произнести последнее слово, как раздался оглушительный грохот. Он вздрогнул, решив, что церковь обрушилась, но затем рассмеялся. На полу перед ним разверзся портал. Серая воронка уходила бесконечно глубоко. Порой из неё вылетали пожелтевшие страницы со странными письменами. В нос ударил аромат бумаги и чернил.- Ричард, трус! Ко мне!Слуга послушно выполз из-под лавки, закинул мешок за спину и поравнялся с хозяином. Он дрожал, по его лицу стекал пот, выпученные глаза уставились в бездну портала. Рональд усмехнулся, схватил его за шкирку и нырнул в неизвестность. Проход поглотил их и вскоре закрылся, оставив выжженный след на полу…Через мгновение два тела с грохотом обрушились на твёрдый пол. Ричард встал на четвереньки, тяжело дыша. Он словно нырнул в воду, не задержав дыхание. Рональд был готов к этому и уже стоял на ногах.- Быстрее, доставай факел! Не видно ни черта! – скомандовал колдун.Ощупью слуга нашёл мешок, достал палку и чиркнул над ней огнивом. Ветошь вспыхнула, и дрожащий свет озарил странный материал, из которого был сделан пол. Он напоминал мелкие чешуйки. Взглянув на свои руки, Рональд выругался. При падении он стёр их в кровь. Колдун произнёс краткое заклинание, и раны тут же затянулась. Он оглянулся на своего слугу. Тот почти не пострадал. Его кожа была грубее и толще.- Мы на месте, господин?- Пока нет, - колдун сделал несколько шагов вперёд.Проследовав за ним, Ричард осветил факелом ряд полок, полных книг. На кожаных переплётах были выгравированы буквы, при виде которых даже лингвистически подкованный Рональд развёл руками. Они оба посмотрели вверх. Полки росли к потолку и скрывались в темноте. Даже слегка подкинув факел, Ричард не смог осветить потолок.- Теперь нам нужно найти место, где хранятся сборники самых сильных заклятий! – Рональд уверенно двинулся вдоль полок.- Но как мы поймём, где они?!- Не волнуйся, человечишка! Я сразу узнаю письмена, как увижу! По легендам в этой библиотеке есть все книги мира!Сметённый Ричард остановился на секунду. Страх накрыл его с новой силой. Вдруг какой-то шорох раздался позади. Не оглядываясь, слуга нагнал своего повелителя, и они продолжили путь.Через какое-то время шорох снова повторился. На этот раз громче. Спустя минуту он повторился так громко, что даже задумавшийся маг не смог его проигнорировать.- Ричард! Проверь! – сказал он, не отрывая взгляда от полок.Дрожа всем телом, мужчина медленно обернулся и выставил вперёд факел. Позади никого не было. Он вглядывался в темноту до боли в глазах, но так никого и не разглядел. Слуга уже собирался снова догонять хозяина, как вдруг откуда-то сверху к его ногам свалилась книга. Это был большой том с изображением шестипалой ладони на обложке. Из любопытства он захотел поднять книгу, как вдруг сверху раздался очередной шорох.Задрав голову, Ричард закричал. Над ним свисло огромное нечто, напоминающее клеща с чёрным панцирем. Оно завизжало и прыгнуло на пол. Мужчина отскочил в сторону. Чудовище протянуло к нему длинные, почти что человеческие руки. Тонкие холодные пальцы сжались на щиколотке и потянули человека к щипцам, заменявшим твари пасть. Они щёлкали и капали мутной слюной. Над ними торчали два совершенно чёрных глаза. Не долго думая, Ричард пнул в один из них. Тот лопнул, разбрызгав зловонную жижу. Монстр завизжал и ослабил хватку. Ричард вскочил и ткнул факелом в глазницу. Её содержимое вспыхнуло, словно масло. С леденящим душу криком тварь развернулась и убежала, вскоре скрывшись за углом.Слуга оглянулся на своего хозяина. Тот стоял, ошалело вытаращив глаза.- Такого в книге не было… - его голос резко ослаб и задрожал.- Всё ещё будем искать заклинания?- Конечно! – опомнившись, Рональд вернул своей речи былую жёсткость. – За мной!Теперь Ричард был осторожнее. Он почти не опускал взгляд на пол в то время, как его хозяин пристально разглядывал полки, так и не находя ничего знакомого. Путь обещал быть долгим.Со временем символы на книгах менялись. Среди них стали появляться знакомые, похожие на арабские и римские цифры, но разобрать всё остальное по-прежнему было невозможно. Тем не менее, Рональд не оставлял попыток. Торопиться было некуда, поэтому он доставал некоторые книги и открывал, но не мог прочитать ни слова. Немногочисленные иллюстрации демонстрировали загадочные механизмы, странных созданий и карты мест, которых не могло быть в реальности. Каждый раз разочарованно вздыхая, колдун возвращал фолианты на место и шёл дальше.Спустя пару десятков книг он потерял терпения. Очередной том был безжалостно брошен на пол. Громкий хлопок эхом разошёлся по коридорам.- Чёрт! – Рональд пнул книгу подальше. – Ничего не понимаю! Здесь должны были быть все книги мира, но ни одной на понятном мне языке! Как это возможно!?Он вонзил пылающий взгляд в лицо своего прислужника. Тот отступил на шаг. Пламя его факела резко вспыхнуло ярче, стало синеватым, как свет глаз колдуна.- М-может быть… мы не в той библиотеке? Что, если это книги из другого мира?Рональд фыркнул. Факел снова стал гореть по-обычному.- Может быть… может быть…Вдруг тишину нарушил странный звук. Словно огромный слизень быстро полз где-то за стеной. Оба насторожились. Руки колдуна стали испускать голубые искры. Он шептал заклинание. Во тьме перед ними возникла яркая белая точка. Она была прикреплена к серому извивающемуся отростку, высунувшемуся из-за угла. Тот извивался, озаряя холодным светом противоположный ряд полок. Из проёма показалась голова. Это был симпатичный, но абсолютно лысый юноша с неестественно бледной кожей. Он пришёл в движение и показался полностью. При виде его оба незваных гостя раскрыли рты.Тонкая шея прикрепляла голову к телу, облачённому в выглаженную рубашку, но у неё не было рукавов. Ткань резко переходила в жирно блестящую кожу шести толстых щупалец, заменявших чудовищу руки. На четырёх оно стояло, а две были сложены на груди. Вместо ног тоже были щупальца, растущие прямо из брюк. На конце каждого горел белый огонёк.Покачав головой, чудовище подняло с пола книгу и бережно протёрло переплёт.- Зачем вы бросили восьмой том «Инженерии по Имперу III»? Между прочим, это очень редкое издание! Таких не осталось ни в одной вселенной! – у существа был очень мягкий и басистый голос.Вдруг оно снова уставилось на людей и недобро прищурилось.- У вас нет пропусков?Оба промолчали.- Вы меня понимаете? Судя по вашей одежде, в вашем мире уже изобрели речь! – монстр упёр щупальца в бока.- Д-да… - протянул Ричард.- Уже лучше. Так у вас нет пропусков?Вдруг Рональд взмахнул руками. Столб обжигающих искр влетел в грудь чудовища. Колдун схватил слугу за шиворот и бросился бежать. С нечеловеческим воплем чудовище понеслось за ними на всех шести конечностях. Погоня продлилась секунды. Два липких отростка скрутили людей и оторвали от пола без всяких усилий.- Это очень грубо! – существо хорошенько встряхнуло колдуна, и того вырвало на пол. – Ну ничего, сейчас разберёмся.И оно снова пришло в движение. Быстро перебирая конечностями, существо стало опираться на полки, и вскоре пол пропал из виду. Даже яркий свет его фонарей не доходил до него, но и потолка не достигал. Создание ловко ныряло из коридора в коридор. От резких поворотов Рональда вывернуло ещё пару раз, а Ричард едва сдерживался от этого.Спустя полчаса существо резко остановилось. Кое-как придя в себя, его пленники застыли в удивлении. Перед ними был дом. Небольшой, бревенчатый дом. Десяток паучьих лап цеплялся за книжные полки, удерживая постройку. Иногда они подёргивались, выравнивая избушку. В окнах горел свет, а дверь была открыта настежь. С обезьяньей ловкостью существо запрыгнуло на крыльцо и протиснулось внутрь. Два тела с грохотом упали на пол.- Дежурный, тут двое без пропусков!- Другие библиотекари их видели?- Нет, я первый их заметил и поймал.Рональд с трудом поднялся на ноги. Перед ним была высокая кафедра, за которой стоял сгорбленный старик с белоснежной кожей. Он сложил руки на груди, сверля людей взглядом.- Цель визита?- Изучение магии! – Рональд опомнился.Поворчав, дежурный пошарил руками под кафедрой и достал два листка на булавках. Пальцем, роль которого исполняло причудливое писчее перо, он что-то изобразил на обеих бумажках. Стоило чернилам попасть на бумагу, как она заблестела зелёным. Так же из-под кафедры дежурный достал длинный список, остальная часть которого завалила весь пол небольшого жилища. Кроме кафедры мебели внутри не было.- Два пропуска первого уровня, - тихо проговорил дежурный, записывая новую строку списка. – Пальцы!- Что? – в один голос повторили гости.- Говорю, протяните пальцы!Они подчинились, и резким движением старик проткнул их писчими перьями. Люди отскочили, а дежурный снова что-то записал. Край бумаги вырастал по мере его письма. Закончив, он протянул два пропуска перед собой.- Пропуска не теряем, книги не портим и не воруем. Если нужна помощь, аккуратно открываем уголок, и к вам придёт ближайший библиотекарь. Ясно?- Д-да, - Ричард первым осмелился забрать бумагу и прикрепить на грудь.Забирая её, он мельком глянул за кафедру. Дежурный был един с домом. Низ его тела лишь отдалённо напоминал две прижатые ноги, которые врастали прямиком в деревянный пол.Рональд так же забрал пропуск, и вместе они вышли на крыльцо. Библиотекарь выполз следом. Он уже с большей осторожностью взял посетителей и неспешно опустил на пол, после чего резво скрылся в темноте. Ричард хотел окликнуть его, но осёкся, когда его пропуск ярко вспыхнул. Он давал достаточно света, чтобы ориентироваться среди полок. То же самое произошло с пропуском колдуна. Переглянувшись, они продолжили поиск.Стоило свету пропуска упасть на книжные обложки, как странные узоры на них превращались в привычную латиницу. Это облегчало дело. Очевидно, они оказались в отделе, посвящённом магической литературе. В некоторых томах Рональд находил знакомые заклинания и мантры, но они не интересовали его. Он искал что-то помощнее.Снова перебрав несколько десятков книг, колдун начал выходить из себя. Дрожащей рукой он поставил фолиант на место и оглянулся на своего слугу.- Может, поискать на полках напротив? – Ричард пожал плечами.Маг ухмыльнулся и послушал совет. Впрочем, многого он не дал. Все противоположные полки были завалены пророчествами. На обложках многих стояла серебристая печать «СБЫЛОСЬ» или «НЕ СБЫЛОСЬ».Открыв очередной том, Рональд вдруг замер. Его губы растянулись в улыбке. Он развернул толстую книгу к Ричарду. На пожелтевших страницах были изображён человек в странных одеждах. Его лицо скрывала маска с шипами, а из-за спины тянулись мерзкие колючие отростки. Над жутким рисунком было написано «Тот, кто нашёл». Слово дальше было затёрто.- Вот оно, то, что надо! – Рональд прокашлялся и начал читать. – Да придёт…- Постойте, господин. Мы же не знаем, для чего это заклинание! – Ричард схватился за корешок книги.- Заткнись, человечишка! Что ты понимаешь!? – пинком в живот колдун опрокинул слугу на пол.Он крепче сжал книгу и начал громко читать. Отсутствие подготовки быстро дало о себе знать. Через пару строк он затих, но продолжил читать шёпотом. Пропуск на его груди тревожно замерцал, приобретая красный оттенок. Ричард наблюдал за этим, так и не встав на ноги.Изо рта Рональд пошла кровь. Его глаза почернели, а на лице стали пробиваться шипы. С треском кожа и ткань на спине разошлись, выпуская лапы насекомого. Через минуту Рональд бросил книгу на пол. Он рассмеялся, подняв вверх руки.- Вот видишь, человечишка! Ничего не случилось! – его голос так изменился, что слова едва удавалось разобрать.Острые лапы воткнулись в пол и оторвали его от пола. Он склонился над Ричардом. Тот сквасился от запаха гнили и гари, который исходил от хозяина. Этот «парфюм» был обычен для колдунов, но загадочное заклинание усилило его стократно.- Что такое, Ричи? Испугался? Не бойся, тебя ещё рано убивать. Мне ведь нужна помощь в обратном ритуале.Он продолжал рассматривает слугу через две узкие щёлочки маски, заменившей ему лицо. Вдруг он вскричал. Ричард отпрянул и увидел, что жуткое насекомое, встретившее их сразу после попадания сюда, впилось пальцами в лапы колдуна. Оно тут же стало перемалывать их жвалами, хлюпая соком. Рональд забился, словно схваченная за хвост рыба. Он пытался отбиваться другими лапами, но панцирь чудовища был слишком крепким. Через считанные секунды колдун остался без двух задних ног.Ричард упёрся спиной в полки. Он никак не мог помочь хозяину, да и не особо хотел. Вдруг мужчина заметил ещё нескольких тварей, шустро спускающихся по стеллажам. Они все накинулись на колдуна. Острые, покрытые панцирем пальцы без труда рвали на куски плоть мага. Всё больше насекомых сбегалось к нему. Он стал испускать молнии и столбы пламени, и насекомые вспыхивали и отступали. Некоторые быстро сгорали дотла.Когда последние чудовища скрылись из виду, Рональд с трудом удерживался на четырёх лапах. Он истекал кровью. Колючая маска треснула и кровоточила. Руки обгорели до углей. Он оглянулся на слугу.- Что стоишь?! Сделай что-нибудь!- Я… я не знаю…Вдруг их перебил знакомый яростный клич. Сверху на колдуна обрушилось тело о восьми щупальцах. Они мигом скрутили колдуна и вырвали его конечности с корнем. Остались лишь родные руки и ноги.- Попытка воплотить пророчество в пределах библиотеки карается смертью! – произнёс библиотекарь.Рональд перевернулся на спину и выпустил сноп искр в лицо существа, но ничего не произошло. Сильное щупальце обхватило его шею и сжало. Колдун забился в агонии, его маска растрескалась и отвалилась, обнажая лицо, оставшееся без кожи. Глаза, лишённые век, уставились на библиотекаря в беспомощной ярости. Хрустнули позвонки, и колдун обмяк. Его тело рухнуло на пол без движения.Напоследок библиотекарь продавил череп колдуна щупальцем, а затем запрыгнул на стену и исчез. Когда его звуки стихли, из теней стали появляться насекомые. Они неспешно подползали к телу и отрывали от него куски. Ричард всё так же стоял в отдалении, не решаясь пошевелиться. Одна из тварей пробежала прямо перед ним, но не обратила на чужака никого внимания.Через какое-то время существа стали расползаться. На месте Рональда осталась лишь лужа крови и обрывки одежды. В стороне лежала совершенно нетронутая книга. Дрожа всем телом, Ричард поднял её. В нём взыграло любопытство, и он пролистал в начало. Ему стало ясно, почему именно этот фолиант привлёк колдуна.Пророчество повествовало о двух людях, отправившихся в место, где «обитают знания». Они встретились с обитателями этого места и преодолели их, а затем нашли книгу, где сказано «как умрёт мир». Далее следовала та самая страница с заклинанием, а после неё говорилось, что колдун и его помощник вернуться в мир и начнут сеять хаос, а равным им не будет никого и никогда. И они будут править «тысячу тысяч веков».Хмыкнув, слуга захлопнул фолиант. На его обложке возникла печать «НЕ СБЫЛОСЬ». Ричард вернул том на место и озадаченно оглянулся на останки своего хозяина. Он испытывал неоднозначные чувства. С одной стороны, Рональд отчасти наделял его жизнь смыслом, всегда давал понять, что нужно делать. А с другой… с самого знакомства Ричард надеялся увидеть, как этот неблагодарный кусок навоза отдаст концы.Теперь оставалось лишь одно – как-то выбраться отсюда. Ричард снял пропуск с груди и по наставлению дежурного оторвал уголок. Листочек зазвенел, как металлическая струна. Свет стал таким ярким, что мужчина зажмурился. Послышался приближающийся шум и знакомый голос.- Чем я могу помочь?Когда Ричард открыл глаза, библиотекарь уже стоял перед ним, заискивающе глядя в глаза. Это было точно такое же существо, как виденные ранее. Та же одежда, та же форма лица, всё то же.- Мне бы отсюда выкарабкаться.- Вы – компаньон того нарушителя? - библиотекарь оглянулся на лужу крови.- Ну… да, но я всего лишь помощник! Я просто смастерил портал!- Ладно. Отправить вас домой может только Писарь. Следуйте за мной, здесь недалеко.- Хорошо.Библиотекарь стал неспешно перебирать щупальцами. Ричард пошёл с ним вровень. Его покинул страх. Теперь он лишь хотел поскорее оказаться дома.Через несколько минут тишина библиотеки стала давящей, и мужчина решил завести разговор. Повод появился сам собой – на одной из полок висело округлое тело чудовища. Зацепившись лапами, оно ощупывало полку руками.- А…- Что такое, сэр?- Эти штуки… жуки… это кто?Библиотекарь ухмыльнулся, будто у него впервые за долгое время появилась возможность блеснуть знаниями.- Это сложноскорпионы. У них лабиринт на спине. Чем старше сложноскорпион, тем сложнее лабиринт. Они едят мелких вредителей и нарушителей. Например, тех, кто ходит без пропуска. Их здесь полно, на самом деле.- А что за вредители? Я тут кроме них никого не видел.- Мыши, тараканы, термиты. Всякая гадость давным-давно приползла и расплодилась. Всё же сюда не только люди попадали.- Вот как. А вы?- Я тут родился. Это сложно объяснить. Мы, своего рода, делимся. Вот был один библиотекарь – оп – и стало два. У нас нет мужчин или женщин.- А дежурный?- Он и ему подобные – очень старые библиотекари. Очень-очень старые. Тысячи, миллионы лет, а то и старше.- Ух ты! И этот Писарь тоже из ваших?- Да, но он ещё старше! Я даже таких цифр не знаю! – на бледном лице библиотекаря появилась оживлённая улыбка.- Боже правый. Насколько же древнее это место?- Настолько, что об этом не написано ни в одной книге. Библиотека появилась задолго до большинства Вселенных, но точный возраст знает только он, - нелюдь задрал щупальце вверх.- Бог? – робко спросил Ричард.- Почти… - взгляд библиотекаря стал задумчив. – О, надо же! Мы уже совсем близко!Старик уставился вперёд. Коридор из полок обрывался метрах в ста впереди. Он упирался в сплошную стену, по центру которой виднелась большая резная дверь. Над ней, словно маяк, сияла огромная свеча. На двери было элегантно вырезано «ПИСАРЬ».Подскочив, Библиотекарь почтительно открыл дверь перед гостем. Стоило ему это сделать, как какофония звуков ударила по ушам. Скрип перьев, стук печатных машинок, бульканье чернил и ещё прорва шумов непонятного происхождения. Прежде чем войти, Ричард постоял с секунду, чтобы привыкнуть к шуму. Переступив порог, он снова замер.Это было округлое помещение. Вдоль стен виднелось ещё несколько выходов, к каждому из которых вела узкая дорожка. Большую часть зала занимала огромная дыра, из которой поднимался широкий столб. Он полностью состоял из рук. Длинные, неестественно гибкие и тонкие, они без конца писали, печатали, склеивали и переплетали. Указательный палец каждой руки был длинной в половину человеческого роста, а все десять пальцев на ладони были равны друг другу. Книги на их фоне казались просто крошечными, но загадочное создание искусно справлялось с этой работой.С трудом оторвав взгляд от этого зрелища, Ричард заметил смутный силуэт, приближающийся к ним по узкой дорожке. Это была верхняя половина человека. Вместо нижней от неё тянулась тонкая пуповина, уходящая в бездну. Существо будто парило над полом. Писарь был одет во фрак и перчатки. Он завис напротив гостей, гостеприимно улыбаясь.- Что-то нужно, друзья?- Это человек хочет попасть домой. Он оказался здесь не по своей воле, - библиотекарь низко поклонился.- Вот как. Что ж, откуда вы, юноша?- Я…- Это риторический вопрос. Мне лишь нужно вспомнить.Писарь приложил пальцы к вискам. Его лысина покрылась глубокими морщинами.- Ага, Земля… под номером… да, нашёл! Одну минутку, я сейчас всё приготовлю!Он выставил руки перед собой. Они вспыхнули голубоватым огнём. Медленным, почти пафосным движением Писарь очертил круг. Чернота заполнила его. В ней засверкали блёклые огни.- В добрый путь! – Писарь указал на портал ладонями.- Спасибо, сэр, - Ричард сделал шаг, и земля ушла у него из-под ног.Через мгновение он шлёпнулся на дощатый пол. В нос ударил знакомый запах пыли и помёта летучих мышей. Приподнявшись, мужчина огляделся. На стене висел гнилой крест, через дыры в потолке заглядывала луна, вокруг валялись поломанные скамьи. Он был дома, а теперь он был ещё и свободен! Надменный колдун сгинул! Пал жертвой собственной алчности! Ричард снова мог идти, куда глаза глядят!Окрылённый, он подскочил к дверям и распахнул их. Его настроение сбил крик. Чье-то тело упало с крыльца и затихло. Вздрогнув, мужчина подошёл к незнакомцу. Он перевернул его и ахнул. Неосторожное движение Ричарда зажало голову бедолаги между дверью и деревянными перилами и раскололо, как орех. Он был обезображен до неузнаваемости.Юноша ещё был жив. Он болезненно стонал. В смятении Ричард глянул на лежавший у его ног камень, как вдруг кусты неподалёку зашевелились. Из них показался бородатый мужчина в остроконечной шляпе. За собой он тащил мешок со всем необходимым для ритуала…

Ключевые слова: Фэнтези магия ритуал библиотека авторская история

Другие, подобные истории: