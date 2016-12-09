Призрак и десятки

Почетный святой Просмотров: 35 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 08:12 by

Городок был южный и ночь была жаркой. Матильда, полная дама средних лет, то и дело утирала со лба пот. Но в принципе ей было неплохо: в круглосуточном супермаркете, в который она неделю назад устроилась администратором, работал кондиционер. Магазин был небогатый, и Матильда, которая официально являлась замом директора, была вынуждена сидеть за кассой по ночам. Кроме неё в это время оставался лишь один охранник. Сегодня это был Петрович – видавший виды седоусый мужик лет пятидесяти пяти.Было скучно, и Матильда решила развлечь себя разговором.- Слышь, Петрович! – крикнула она, - как думаешь, сегодня этот чел придёт?Дело в том, что всё время, пока Матильда здесь работала, каждую ночь в магазин приходил один «чел». Молодой человек в шортах и футболке, явно нетрезвый и слегка покачивающийся, он брал бутылку «Белизны» - чистящего средства на основе хлора, подходящего для уничтожения некоторых бактерий. Интересно было не только то, что этот парень брал «Белизну» регулярно каждую ночь, но и то, что расплачивался он за неё всегда старыми купюрами по десять рублей. «Белизна» стоила тридцать, и каждый раз странный «чел» оставлял три десятирублёвых бумажки 1997 года выпуска. Вроде бы, такие деньги ещё были действительными, и Матильда их принимала. Но откуда их у него столько?..- Конечно придёт! – ответил Петрович. – Как он может не прийти? Он сюда навеки привязан!- Чего? – удивилась Матильда.- Так он же призрак! Ты что, не поняла?- изобразил искреннее удивление Петрович.- Чего? – удивилась Матильда.Петрович усмехнулся и уселся поудобнее на одну из пустых стоек. Он любил рассказывать эту историю…- Давным-давно… - начал охранник мечтательно, - в те времена, когда в ходу были бумажные десятки, а люди сидели в чатах, жил да был один парень. У парня была девушка. И вот однажды они решили поехать в отпуск в один южный город. В наш город! – Петрович многозначительно поднял палец. – Но парень поехал первым. Пока девушка заканчивала свою работу, он решил снять здесь квартиру и подготовить её к приезду любимой. Но так получилось, что все приличные квартиры уже были разобраны, и единственная квартира, которую он смог снять, раньше снимали алкоголики, хулиганы, тунеядцы и наркоманы, недавно откинувшиеся зеки и прочие подозрительные личности. Казалось бы, какая разница? Но парень очень любил свою девушку и испугался. Он прочитал где-то, что алкоголики, наркоманы и зеки часто болеют туберкулёзом. И ещё он прочитал, что возбудители туберкулёза могут сохраняться в помещениях, где жили больные, по полгода.Узнав всё это, парень решил продезинфицировать квартиру. Он вызвал СЭС и заплатил, чтобы они обработали помещение хлоркой. Но потом ему вдруг показалось, что обработки СЭС недостаточно, что она затронула не все уголки злополучной квартиры. До приезда девушки оставалась неделя. И наш парень начал покупать «Белизну». И не где-нибудь, а именно в нашем магазине! – Петрович сделал страшные глаза. – Он покупал её, чтобы самостоятельно обрабатывать помещение... Однако парень был молодой, и сам хотел получить удовольствие от жизни. Поэтому днём он ходил купаться на море и пил пиво, а «Белизну» покупал ночью. И ночью же заливал этой ядрёной хлоркой снятую квартиру – каждый уголок, каждый выступ…Петрович тяжело вздохнул.- Так продолжалось целую неделю. А когда неделя прошла, нашему парню в чате вдруг написала его девушка. Она сообщила, что пока он терял время в нашем городе, она списалась с крутым дядькой из Баку. И теперь уезжает к нему.Матильда охнула и схватилась за грудь.Петрович стукнул кулаком по стойке и продолжил:- А парень как раз купил ещё одну бутылку «Белизны», чтобы ещё раз обработать ванную комнату и санузел… И вот, узнав, что девушка его бросила, он взял, да и выжрал эту бутылку себе прямо в горло, единым залпом!Говоря эти слова, Петрович скорчил страшную рожу. Матильда схватилась за сердце ещё сильнее.- И так он помер в муках! – прошипел Петрович. – В диких корчах! Всё нутро было сожжено…- Ах! – только и смогла промолвить Матильда…- Закопали его вне кладбища, как положено хоронить самоубийц! – зловещим шёпотом продолжил Петрович. – Но не упокоился его дух! С тех пор каждое лето этот парень ходит в наш магазин по ночам и покупает «Белизну»! А вот и кстати он!Матильда обернулась и чуть не закричала: в магазин входил парень в шортах!Не глядя вокруг, покойник прошёл в отдел бытовой химии, взял бутылку «Белизны» и пошёл на кассу. Трясущимися руками Матильда приняла у него бутылку, пробила и через силу выдавила:- С вас тридцать рублей!Мёртвый парень молча сунул руку в шорты, извлёк деньги и кинул на кассу. Тридцать рублей. Бумажными десятками…Сдерживая дрожь, Матильда взяла деньги и засунула в ящик кассы. Мертвец взял «Белизну» и ушёл.- Свят, свят, свят! – пропищала Матильда и перекрестилась. – С нами Крестная сила!- Аминь! – присоединился Петрович.- Слушай… - слабым голосом промолвила Матильда, - а может, надо магазин освятить? Батюшку позвать, и всё такое…- Да не бойся… - ответил Петрович. – Он безвредный! И всегда перед рассветом приходит… Вот, слышишь?Матильда прислушалась. Где-то далеко, на задворках маленького курортного городка, пропел петух. Потом ещё один. И ещё… Начинался рассвет.- Когда поёт петух и встаёт Солнце, вся нечисть развеивается! – сказал Петрович.- Развеивается… - задумчиво протянула Матильда. – Стоп! – вдруг вскрикнула она. – Развеивается?!С этими словами Матильда резко выдвинула ящик кассы. За ночь в нём накопилось немало денег, но бумажными десятками расплачивался очень мало кто. Увидев десятки, полученные от призрака, Матильда схватила их и вытащила. Помяла, понюхала, потом каждую по очереди подёргала на разрыв и посмотрела на свет. Лучи восходящего солнца, ещё не яркие и не жаркие, но уже вполне солнечные, пронизали купюры и высвечивали на них водяные знаки, перфорации и блестящие ленточки фольги. Деньги были настоящие и никуда развеиваться не собирались.- Ну ладно, хрен с ним... - пробурчала Матильда, - пускай ходит!

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