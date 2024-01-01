Шкаф с феями

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:07

зелёное яблочко Просмотров: 73 Комментарии: 0 +1 Вчера, 14:07 by

Впервые я увидел фей в десять лет. Когда-то на этом месте располагался величественный лес, но большую часть деревьев вырубили и построили парк.Маленькие человечки ютились между урной и скамейкой в поисках пищи. Наверное, при виде неизвестных науке существ я должен был испугаться, но стоило взглянуть на их ободранные крылья, исхудавшие ножки и ручки, не ощутил ничего, кроме жалости.Неизвестно, что заставило гордого предводителя клана довериться ребенку. Скорее всего, крайняя степень отчаяния: из всего обитавшего когда-то в лесу многотысячного племени в живых осталось лишь восемь фей. Они скрывались от людей, голодали и находились на грани исчезновения.Я внял мольбам маленьких существ, позволил им запрыгнуть в свой рюкзак и принёс домой. Первым делом поселил фей в шкафу для игрушек, изгнав оттуда изрядно понадоевших солдатиков и машинки.Следующие несколько месяцев потратил на то, чтобы обустроить для новых друзей комфортную территорию – купил настольную лампу, в шкафчике всегда должно быть светло и уютно, несколько комнатных растений – феи привыкли жить на природе - оборудовал из глубокой тарелки небольшой пруд с пресной водой.Конечно же, я каждый день выводил «племя» на прогулку, чтобы маленький народец мог как следует порезвиться.Но, отправляясь в школу, неизменно переживал – как там феи?Может быть, им тесно, и друзья изнывают от недостатка движений? Это не ручные кошки или собачки, а гордые, своевольные существа.Не ощущают ли они себя узниками? Но предводитель раз за разом уверял, что его подданные чувствуют себя превосходно.Действительно, их ободранные крылья начали заживать, и болезненная худоба больше не бросалась в глаза.Вначале я воспринимал всё происходящее как необыкновенное приключение. Феи рассказывали множество историй, принимали меня в свои игры, разыгрывали гостей – однажды молоко скисло прямо в стакане какао у маминой вредной приятельницы.Но чем старше я становился, тем серьезнее относился к феям.Что, если о существовании маленького народа прознает кто-нибудь ещё? Я ни раз видел, как жестоки могут быть люди по отношению к другим видам. Фантазия рисовала чудовищные картины: фей могут отправить на научные эксперименты или же использовать ради меркантильной выгоды.В кошмарах я видел, как из их прекрасных крыльев делают сережки, которые потом продаются на аукционах, или бизнесмены заставляют моих друзей использовать способности, чтобы навредить конкурентам.Я стал осторожен и скрытен, установил на двери щеколду, чтобы родители ненароком не вошли, когда феи порхают по комнате.Мама не могла не заметить изменений, только с её точки зрения всё выглядело немного иначе. Всегда общительный и открытый сын стал замыкаться, предпочитать ужинать, запершись в комнате. Он отдалился от друзей, бросил кружки и стал хуже учиться.Вначале меня пытались вызвать на откровенный разговор:– Сынок, ты можешь рассказать о своих трудностях, – вкрадчиво предлагала мама, – Я не буду ругаться. Вместе мы точно сможем найти решение!Когда её попытки «поговорить по душам» были мягко отклонены – у меня действительно не было проблем, которыми можно было бы поделиться, началось страшное: мама ходила к психологам, всё время тратила на просмотр вебинаров для «осознанных родителей», где разные гуру по общению с детьми подкидывали идеи, что со мной творится – одну страшнее другой.Её сын мог впасть в депрессию, связаться с дурной компанией, начать употреблять или хуже – распространять запретные вещества.Когда мне исполнилась четырнадцать, мама не выдержала.Через две недели после дня моего рождения они с отцом выломали дверь, обыскали комнату и, конечно же, открыли шкаф, где когда-то хранились игрушки. К счастью, фей в нём не было – маленький народец со свойственной ему интуицией почувствовал приближающуюся опасность и покинул наш дом.Родители увидели лишь множество с любовью выращенных комнатных растений и решили, что сын скрывал от них милое, совсем «не мальчишеское» хобби.А я больше никогда в жизни не видел крылатых друзей – надеюсь, они ещё живы и смогли найти новый приют.Возможно, всему виной моя излишняя скрытность. Но когда собственный сын в подростковом возрасте стал отдаляться, я не стал ни «взламывать его двери», ни предполагать самое худшее. Просто был рядом. Возможно, у него в комнате свой «шкаф с феями»?Автор Александра Власова.

Ключевые слова: Фея лес вырубка шкаф родители маленький мир

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