Подарок Нептуна

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:09

зелёное яблочко Просмотров: 14 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:09 by

- Андрей, что это такое? – истерично завизжала во весь голос Инга.Муж со всех ног рванул к ней в ванную. Супруга его, вполне возможно, паука увидела или прыщик на самом видном месте. Но что-то больно уж громко. «Спаси меня, тут паук» звучит обычно иначе.Влетев в ванную комнату, он понял, что дело серьёзное.Жена сидела по грудь в воде, в глазах её отражался неописуемый ужас.- Что случилось? – осторожно спросил Андрей.В ответ на его вопрос лицо Инги исказила испуганно-недоумевающая гримаса и она показала взглядом на воду.Только сейчас Андрей заметил, что в воде огромная рыба.- Не шевелись, я сейчас молоток принесу, оглушу её, - воскликнул он, не понимая, откуда в ванной появилась эта рыбина. Ведь не паук, приползти через вентиляцию не могла. – Надеюсь, она не хищная. Потерпи.Мужчина, готовый бежать на кухню со всех ног, чтобы не напугать любимую, медленно отступал назад.- Стой!- взвизгнула жена. – Это я!- В смысле?- Яааа….Лицо Инги скривилось, и огромные слёзы покатились по её лицу.- Я, вот, смотри, - продолжила она плача.После этих слов подняла руками то, что он принял за рыбу, вверх. Над поверхностью воды, блестя чешуёй, показался огромный хвост. Стало понятно, что это и есть её ноги.- Как? Так же не бывает, это же в сказках только…Андрей не мог подобрать слова, инстинктивно желая её утешить, он не понимая, как это сделать. Слишком уж неожиданно было то, что он увидел.- Давай я тебя унесу на кровать, а потом подумаем вместе, что же произошло. Я скорую вызову, может укол какой-нибудь поставят…- Ты с ума сошёл? Они же меня на опыты заберут. Я не хочууу…, - снова взвыла Инга.- Ну, да. Ты права. Только сначала меня в психушку увезут, если я им про всё это расскажу, - произнёс, силясь что-то понять Андрей.Он обернул жену полотенцем и понёс на диван. Крупные чешуйки на её хвоста неприятно царапали его ноги.- Полотенце намочи, - всхлипывая, попросила Инга.- Чешуя оказывается, когда подсыхает, тянет кожу очень больно. – Да что же это такое?- Слушай, давай я Василию позвоню, он ветеринар, наверняка про рыб что-то знает, - предложил муж.- Ты хочешь сказать, что я рыба? Рыбааааа?Инга снова заплакала.- Конечно, нет, дорогая, но мы не знаем что это за болезнь, а он может знать, пусть и не на человеческого доктора, но учился же. Обычным врачам звонить я как-то побаиваюсь пока.Через минуту Андрей уже набирал номер ветеринара.Ваську он знал ещё со школы, они дружили, не так чтобы прямо «не разлей вода»,но иногда даже друг к другу в гости ходили. Нормальный парень – никому не проболтается.Но и тут не повезло. Приятель оказался на вызове. Его жена пообещала, что тот обязательно перезвонит, сразу же, как вернётся.- И что теперь делать? – спросила Инга.Сейчас она походила на маленького несчастного воробышка. Худенькие плечи вздрагивали от немых уже рыданий, а начавшие подсыхать волосы торчали, как им вздумается.Андрею было её бесконечно жаль, но что делать он не знал.- Давай рассуждать логически, - произнёс он, пытаясь утешить её или себя.Как бы там ни было, но настоящий мужик не должен терять голову от проблем, он должен взять себя в руки и обязательно их решать, на то он и мужчина. Сейчас, куда не посмотри, парни трубят, как лоси по весне, мол, всё на равных, никто никому и ничем не обязан, девушка должна сама решать свои проблемы… Какое уж тут на равных, когда Инга плачет? Повод-то не пустяшный. Сложить сейчас всё на свою любимую (а он действительно её любит) – стать последним гадом, а потому, нежно приобняв жену за плечи Андрей продолжил, стараясь говорить спокойным голосом:- Вспомни, что необычного произошло за последнее время?- Я не знаю,- хлюпнув носом, прошептала жена. – Всё вроде так же. Хотя…Она задумалась, по-детски наморщив нос.- Знаешь, на меня уже неделю стали засматриваться мужчины. Стоит заговорить, все на меня головы аж выворачивают. Я стала молчать больше, как-то неловко, даже иногда страшновато.- Хм, а ведь и правда. Я тоже заметил. Ты действительно стала говорить по-особенному, когда с работы тебе звонил по громкой связи, так все наши ребята вопросами засыпали, с кем это я говорил. Да и сам готов был рвануть к тебе прямо посреди рабочего дня. Даже сейчас утащил бы тебя в спальню, если бы не это.Он кивнул на мокрое полотенце, прикрывающее нижнюю часть её тела.- И что дееелать? – вспомнив, как изменились её ноги, снова заревела жена.- Думать, милая, думать, - вздохнув, ответил ей Андрей.- Что нового, непривычного, ты ела или пила, с кем общалась, какими кремами мазалась, в общем, всё нестандартное, что случилось неделю назад? Ты вспоминай, а я в интернете всё перекопаю, вдруг были такие случаи.На запрос «что делать, если у жены рыбий хвост» рассказывалось про плетение косы «рыбий хвост», маникюр «рыбий хвост» и тому подобное, но нужной информации не было. Андрей попробовал ввести в поисковик слово «русалки». Через полчаса он уже знал о них всё, кроме того, что делать с Ингиным хвостом.Оторвал его от занятия возглас жены:- Соль! Я купила морскую соль для ванны неделю назад. Кожа после неё стала идеальной, а голос - странным. Ещё удивилась, что такая маленькая коробочка, на пару раз всего, а стоит дорого. Но мне продавец сказала, что это натуральный продукт премиум класса, все его очень хвалят и, зачем-то, спросила об аллергии на морскую рыбу. Я сказала, что никакой аллергии у меня нет, и купила на пробу. Использовала в прошлую субботу и всё, что оставалось, сегодня.Андрей сбегал в ванную комнату и принёс пустую упаковку. Надпись на коробочке гласила «Подарок Нептуна», соль для ванны с потрясающим эффектом.Прочитав аннотацию, он заметил внизу короткое сообщение мелким шрифтом:«Случаи аллергической реакции не наблюдались. Если продукт в силу особенности вашей кожи всё же вызвал такую реакцию, советуем воспользоваться солью для ванны «Пихта Тутанхамона». Она нейтрализует побочные эффекты»- Ты в каком магазине это купила?- спросил он жену, понимая, что «истина где-то рядом».- В круглосуточном универмаге недавно отдел косметики открыли, с духами, кремами и прочими подобными мелочами, там и взяла.Карие глаза Инги сейчас выглядели огромными, она тоже догадывалась, что связь между солью для ванны и её рыбьим хвостом почти очевидна.Андрей быстро оделся и побежал в магазин. Вернувшись, он растворил в тёплой воде приобретённую им соль «Пихта Тутанхамона». В ванной запахло ёлкой, как в детстве. Решив, что осторожность не помешает и, прочитав состав, мужчина остался доволен. Морская соль и хвойный экстракт, ничего лишнего, никаких сносок мелким шрифтом не было. Он постоял немного, вдыхая аромат, потом принёс Ингу и опустил её в воду.Через пять минут от чешуйчатого хвоста не осталось и следа.Муж с женой облегчённо вздохнули.- Боже мой, как я испугалась, - говорила супруга, натягивая мягкие пижамные брючки. – Выходит у меня какая-то редкая особенная кожа, надо же. Кстати, ты не мог бы сходить в магазин ещё разок?- Зачем?- Купить орехи, конечно же. Так хочется, что терпеть, ну просто никаких сил нет.Андрей испуганно посмотрел на жену.- Да, шучу я, - рассмеялась супруга.А он, подумав, что тоже орешки с удовольствием бы погрыз, начал снова собираться в магазин.Автор Лана Лэнц.

Ключевые слова: Русалка ванная комната хвост соль

Другие, подобные истории: