Водитель катафалка

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 06:43

Сделано_в_СССР Просмотров: 164 Комментарии: 0 +2 Вчера, 06:43 by

Утро понедельника, будильник издаёт оголтелые отзвуки. Сергей ещё не открыл глаза, как рука уже отключила раздражающую мелодию, которую он сам и установил.«Нужно отключить следующие звонки будильника по расписанию», – подумал он и поспешил это сделать.Перегар почти выветрился после бурных выходных в одиночестве. Вообще, он стал больше пить после развода с женой. Его это беспокоило, но сделать с этим мужчина ничего не мог, только по утрам у него проскальзывали мысли:«Сегодня я проведу вечер в трезвом состоянии, сделаю уборку квартиры, займусь спортом, ну или хотя бы прогулкой, сердце последнее время стало беспокоить, это всё пьянки с курением».Но во 2-й половине дня вместе с положением солнца менялось и положение мыслей в голове Сергея, и вечер он встречал с бутылкой пива, а если были деньги, можно и шикануть, купить виски с колой и пачку приличных сигарет. Живём же один раз…Поднявшись и пройдя в ванную, Сергей понял, что перегар не прошел и чистка зубов наверняка не поможет, а то и усугубит положение. Если этот маразматик почувствует перегар, наверняка уволит, и жалобы на тяжёлое душевное состояние после развода уже не помогут.«Лучше заболеть, – пришла парню в голову мысль. – Последние 3 месяца я ни разу не сказывался больным».Сергей написал начальнику смс с подробным описанием всех неудобств и ощущений, которые приносит диарея, и вернулся в кровать.В час дня раздался телефонный звонок.– Да, Вадим Леонтьевич.– Привет, как ты себя чувствуешь, – спросил шеф, больше для порядка, чем с искренней заинтересованностью.– Не очень, живот болит, от туалета практически не отхожу.– Плохо, Сергей, очень плохо. Каждый раз у тебя какие-то проблемы. Это не может продолжаться вечно. У нас тут хороший заказ нарисовался, нужно отвезти усопшего в Вешенскую, а свободных водителей, кроме тебя, у меня нет.– Не могу, Вадим Леонтьевич…– Да ты вечно не можешь, – перебил Сергея шеф. – Мне алкоголики не нужны. Чую я от чего у тебя живот скрутило. Либо ты берешь этот заказ, либо больше здесь не работаешь.– Но мне правда плохо, путь не близкий, около 5 часов ехать, не выдержу.– Тебе каждый понедельник плохо, а ещё вторник и среду с четвергом. В пятницу тебе хорошо, т. к. ты на пятидневке, а не по факту работаешь. Слушай, мне плевать на твои посталкогольные синдромы. Если к 3-м часам не заберешь заказ, можешь катиться на все 4 стороны.– Хорошо, Вадим Леонтьевич, я выпью таблетки и выйду.В ответ послышались гудки.Старый козел лезет не в свои дела – неужели человек действительно не может заболеть. Но в глубине души Сергей, конечно, понимал, что шеф прав, и терпеть его попойки никто не будет, как не стала терпеть и жена…Впрочем, Сергей чувствовал себя уже намного лучше. И к трем часам дня он уже был около своего старенького «Мерседеса-катафалка», изготовленного еще в те времена, когда качество бренда ценили выше заработков компании.Процесс погрузки тела прошел быстро. Усопшим оказался пожилым дедушкой, а провожал в дорогу и оплачивал все счета лишь один суховатый паренёк Саша – двоюродный племянник. Дядьку своего он знал хорошо, но слезу не пустил. Гроб закрыли и закатили в машину.– Сережа, – сказал шеф полушепотом, – когда это закончится, сколько я тебя буду уговаривать работать.– Я не так часто болею, с каждым может случиться.– Больно часто у тебя разные причины не выйти на работу. Ты думаешь, что оклад даёт тебе какие-то привилегии? Имей ввиду, что это последнее предупреждение, в следующий раз просто придёшь за трудовой.Загрузившись всем необходимым в дальний путь, а именно: водой, бутербродами и семечками, Сергей поехал.Около 8 часов вечера солнце начало клониться к горизонту, предвещая темную безлунную ночь.– Эх, казачёк, занесло же тебя, не мог дома спокойно помереть, – Сергей всегда начинал разговор сам с собой, когда клонило в сон.А ехать еще часа 3, а то и 4. Заурчало в животе. Пожалуй, стоит остановиться и поесть, но после еды спать захочется ещё больше, ну а что делать, не помирать же с голоду.Сергей достал из бардачка пакет с бутербродами - это был его ежедневный ужин, за исключением тех дней, когда он ел в столовой. Подумав о домашней еде, мужчина снова загрустил о своей бывшей жене.– Да разве это жизнь, – сказал он вслух. – Разве это жизнь, казачёк. То ли дело в ваше время: мужик сказал — баба сделала. А сейчас время толерантности, гори оно синим пламенем.Сергей запил свой ужин водой из бутылки. Кофе он старался пить как можно реже, сердце и так колотилось как птица, попавшая в окно между двух стекол.Хорошо стало после ужина, еда всегда поднимала Сергею настроение.– Знаешь, казачёк, что ни делается, всё к лучшему, может, ее новый ухажер научит, как себя нужно вести, а мне уже все равно. Я свободен, как птица, и вся жизнь впереди, и вообще, после 40 жизнь только начинается. Я же прав?В эту же минуту тишину прервал короткий стук в грузовом отделе.Краткое расслабление прервалось, и его место заняло суеверное чувство тревоги, как будто пассажир ответил водителю.– Ну-ну, казачёк, – с лёгкой дрожью заговорил Сергей. – Ты давай там спокойнее.Пульс поднялся, удары сердца отдавались в висках, проступил жар на лбу. Парень обернулся назад – гроб стоял на прежнем месте. Ничего необычного. Пружины, наверное.Сергей решил выйти на улицу размять затекшие конечности. В спустившихся на землю сумерках он закурил и расстегнул штаны, чтобы справить нужду.«Пожалуй, настало время что-то менять, – рассуждал Сергей мысленно. – Закончу этот заказ и начну искать новую работу. Может, пойти продавцом, грузчиком или, на худой конец, таксистом. А что, говорят, они очень даже неплохо зарабатывают. Курьером еще можно…»Из-за спины послышалось какое-то шуршание.Сердце вновь заколотилось, хотя разум твердил: все можно объяснить без мистики. Ведь труп есть труп, люди не оживают, тем более после вскрытия в морге.Повернувшись к авто, Сергей увидел, что возле открытой водительской двери что-то лежало, светившись белым светом. Парень подошел ближе и рассмотрел, что это были всего лишь белые кожаные перчатки. Начальник хотел, чтобы по дресс-коду водители носили и даже ездили в них, но перчатки доставляли столько неудобств, что ими никто в отсутствие шефа не пользовался.– Видишь, – сказал сам себе Сергей, – это всего лишь перчатки выпали из двери, а ты уж нафантазировал.Подняв перчатки с земли, мужчина переложил их за козырек.«Ну, уже можно не пристёгиваться, в такой глуши нет сотрудников ДПС», – подумал Сергей и повернул ключ зажигания.– Я бодр, свеж и молод, вся жизнь впереди, – оглянулся Сергей назад, как бы говоря это мёртвому собеседнику.На деле же оказалось, что Сергей не так уж свеж и бодр, временная остановка дала фору бодрости минут на 10. Набитый желудок сделал свое дело, после приема пищи мужчина любил отдохнуть. И не то чтобы час был поздний, просто накануне Сергей лег спать почти под утро, – смотрел интересный фильм в компании разливного по акции.Монотонная дорога, никаких встречных автомобилей, как вдруг вдали мужчина заметил переходившего через дорогу человека. Сергей снизил скорость, на обочине стояла старуха, кривоногая, спина была согнута, ощущение, что на нее взвалили пару мешков картошки. Когда он ее проехал, посмотрел в зеркало заднего вида. Хитрое, с ухмылкой лицо, как у Гринча, похитившего Рождество...В следующую секунду машину затрясло. Сергей открыл глаза и понял, что уснул за рулем, съехал на обочину, а старуха ему лишь приснилась. Тряска была такой, что было слышно, как на ухабах подскакивает гроб.Машину в очередной раз сильно тряхнуло, да с такой силой, что открылся солнцезащитный козырек, из которого полетели перчатки, прямо в лицо Сергея. От внезапно наступившей полной темноты мужчина резко вывернул руль в сторону и почувствовал как отвесно падает вниз – машина съехала под откос.Сердце, и так колотившееся со скоростью барабанщика, отбивающего бешеный ритм, стало давать перебои. Дыхание сперло, позвоночник скрутило судорогой, Сергей пытался закричать, но вышло только жалкое похрипывание, резкая боль полоснула грудь, как острым ножом. От боли он закрыл глаза, и бренное тело упало на спинку сиденья.При первых лучах солнца на авто наткнулся мой дядька Иван, он работает пастухом. Когда он увидел длинный черный «Мерседес-катафалк», сразу понял, что тот по какой-то причине вылетел с дороги, и погнал лошадей в сторону авто.Когда Иван подъехал, увидел водителя в какой-то неестественной позе: тело сидело вполоборота, левая рука лежала на груди, а правая была заведена за спину и сжимала холодную руку покойника в открытом гробу, словно ища у того поддержки.Иван был напуган, он был уверен, что водитель мертв, но все же решил пощупать пульс. Пульс был, слабый, редкий и с перебоями, но человек на водительском сиденье был жив. Пастух вызвал скорую.Эту историю я узнал от дядьки Вани. Сергея он часто навещал в больничной палате, когда того туда перевели из реанимации. Мало-помалу, всякий раз припоминая новые детали, водитель катафалка несколько раз пересказывал пастуху, как он очутился на обочине дороги.По уверениям Сергея, покойник сам взял его за руку, и только благодаря этому мужчина выжил.Автор: Николай

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