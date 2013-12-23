Темная фигура в березовой роще

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:43

Причина: Авторская стилистика сохранена

Юлия Рысь Просмотров: 596 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 06:43 by

Рассказ знакомого. Назовем его Сергей. Есть у Сергея пес, ну уж очень непослушный - помесь с лайкой. Выгуливать его вблизи поселка просто невозможно - облаивает прохожих, удирает при первой возможности. Вот Сергею и приходится выгуливать это чудо подальше в лесу.Поздняя осень, но снега мало. Забрели они в березовую рощу на краю болота. Пес радостно носится, а хозяин внимательно наблюдает. Видимость достаточно хорошая - вокруг белым бело. Вдруг в поле зрения попадает темная фигура, блуждающая поодаль, между берез. Сергей быстро схватил собаку за ошейник. Странно, что пес раньше него не учуял приближение человека. И чего это людям дома не сидится? Грибной сезон давно прошел, лыжный еще не наступил, да и вечер понедельника при такой погоде - не лучшее время для прогулок. Может быть, охотник?Сергей ждал, что человек пройдет и можно будет отпустить собаку. Но фигура все так же мелькала на одном месте. Сергей смирился с тем, что придется уходить дальше в лес, взял собаку на поводок и, обогнув болото, ушел по просеке. Погуляв еще минут сорок, возвращались домой той же дорогой. Сергею стало интересно, что делал тот человек, и чем его так привлекло это место. Быстро сориентировавшись, он подошел к тому месту, где крутилась фигура. Это были три сросшиеся березы, на первый взгляд - ничего особенного. Присмотревшись, Сергей все же нашел нечто необычное. Все три березы были обуглены от корней до метровой высоты. Кому понадобилось поджигать деревья? Может быть это и привлекло внимание незнакомца, что он столько времени находился на этом месте.Тут Сергея как током ударило: а где же следы? Здесь все должно быть истоптано, снега в этот день не было, но, кроме его следов и следов собаки, больше ничего не было. Еще раз осмотрелся, проверил ориентиры - это действительно именно то место. Темнело, пора было уходить, и, не найдя ответов на вопросы, путники направились домой. Пройдя несколько шагов, Сергей, боковым зрением уловил движение за соседними деревьями. Опять темный силуэт. Схватив собаку, Сергей окликнул человека, может заблудился он, вот и бродит кругами по лесу. Ответа не последовало. Стало как-то не по себе, подойти и вступить в беседу он не решился. Не спуская собаку с поводка, быстрым шагом направился домой. Темнеет быстро, а идти еще немало. Было постоянное желание оглянуться, преследовало ощущение, что кто-то находится сзади.Роща будто не заканчивалась. Судя по времени, они уже давно должны были выйти на дорогу. Пес вел себя странно, не рвался вперед, как обычно, а жался к ногам, изредка поскуливая. Сергей остановился. Было понятно, что с пути они сбились. Пес обернулся и с диким воплем рванулся вперед, потянув за собой хозяина. Пробежав приличное расстояние и пару раз споткнувшись о поваленные деревья, Сергей остановился, силой удерживая ломившегося вперед пса. Но тут же понял, что это плохая идея, т.к сзади между деревьев опять показался темный силуэт.Не было слышно хруста снега и веток, - фигура просто медленно приближалась. Ужас заставил мужчину собрать все силы, и надеясь на чутье собаки, просто бежать вперед. Куда угодно, лишь бы подальше от этого кошмара. Сергей уже увидел огни поселка, когда понял, что силуэт двигается параллельно в кустах на расстоянии менее 100метров. Выскочив на дорогу и добежав до первого дома, Сергей взглянул на темную кромку леса. Ничего не было видно. То, что его преследовало, вероятнее всего, осталось там.С тех пор, Сергей не любит поздние прогулки в лесу, да и, вообще, старается один туда не ходить.

Ключевые слова: Лес болото собака темная фигура авторская история

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