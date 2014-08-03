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Творческие истории

Человек-история

В тот Новый год Пашка, во-первых, опоздал, во-вторых, приволок с собой какого-то левого хмыря.

- Это вот, - сказал он, показывая на гостя, - Это вот… Не знаю кто.

Левый хмырь не сказал ничего, молча снял шапку и замер около вешалки. Он был лысый и бледный и весь какой-то неприятно водянистый.

- Я, - сказал Пашка, - встретил его около… ну, там, где еще это… короче. И позвал с собой, а то чо он один там?

Хмырь несколько раз мигнул, но опять ничего не сказал.

- Хотя нет, он вроде как сам попросился со мной пойти, но только я что-то… - Пашка озадаченно почесал голову, - Как же попросился, если он ничего не говорил... вроде.

Нам разбираться во всем этом особо не хотелось, потому что мы уже начали отмечать, и Пашка, видимо, тоже начал, поэтому и привел этого, и ничего не помнит.

- Ну раз привел, так что ж, - сказал Витька, - Пусть будет.

- Благодарю, - сказал хмырь. Голос у него тоже оказался неприятным, бледным и водянистым. Он снял куртку и ботинки, но с места не сдвинулся.

- Ну проходи, чо застыл, - сказал Витька.

- Благодарю, - снова сказал хмырь и прошел в комнату.

- Как его зовут-то? – спросил я у Пашки, сражающегося с заевшей молнией на куртке. Он неопределенно взмахнул рукой, что-то неразборчиво пробормотал и продолжил попытки расстегнуть замок.

- Ладно, - сказал я и пошел в комнату.

Хмырь уже устроился в кресле, стоявшем в углу.

Витька выдал ему тарелку салата и стакан вина, но он не стал есть и пить – поставил их на пол рядом с собой. Просто сидел там и наблюдал за нами.
А мы почему-то как будто забыли про него – проводили старый год, проводили его еще раз, встретили новый, выпили за то, за это…

Часа в два, когда всем уже стало совсем хорошо, он вдруг начал говорить.

- Одна моя знакомая, - сказал он своим неприятным голосом, - на Новый год загадала желание – выйти замуж. С той ночи под ее окнами начала постоянно лаять собака, с каждым днем все ближе и ближе, и в одну непрекрасную ночь собака влезла к ней в окно – на пятый этаж. У собаки были длинные тонкие телескопические ноги, пустые черные глаза и огненный ошейник. В зубах она принесла оборванное свадебное платье. С тех пор эта собака не выпускает знакомую из комнаты – караулит ее для своего хозяина, который придет и женится на ней, как только закончит другие свои дела.

- Какие ноги? – переспросил Витька.

- Раскладывающиеся, - пояснил Пашка.

- …А другой мой знакомый, - сказал хмырь, не обращая на них внимания, - каждый Новый год уходил в поход с парой-тройкой друзей. Однажды он сказал, что видит фей, вышел из палатки и не вернулся. Те друзья, что были с ним, потом рассказывали, что видели, как он танцует среди маленьких синих огоньков, наутро огоньки пропали, и друг пропал тоже, осталась только слепленная из снега фигура, очень похожая на него.

- Феи, - хмыкнул Витька.

- …Еще один знакомый наряжал елку и пропал, - не умолкал хмырь, - До сих пор живет в елке и болтает там с игрушками. То есть, только на Новый год, а где он бывает, когда елка разобрана и убрана, никто не знает. Если как следует присмотреться, то можно его заметить среди иголок. Если воспользоваться лупой и рассмотреть его лицо... но лучше не стоит.

- …А еще как-то один знакомый в новогоднюю ночь вышел на улицу запускать фейерверки, запустил, поднял голову и увидел огромное лицо на все небо. С тех пор он боится выходить из дома, потому что случайно попал этому лицу фейерверком в глаз – правильно боится, кстати, никто не спустит такое на тормозах, а тем более – огромное лицо.

- Зачем это лицо вообще высунулось туда, где фейерверки? – шепотом спросил Витька. Хмырь неодобрительно глянул на него, как бы говоря, что гигантскому лицу никто не указ, где высовываться, и продолжил:

- …Одна семейная пара купила квартиру и все было хорошо, пока не настал Новый год – все праздники у них на кухне провисел призрак предыдущего жильца, который повесился на елочной гирлянде – вдобавок ко всему он еще и мигал огоньками.

- …Одну девочку в школе научили вырезать бумажные снежинки, она пришла домой и навырезала их столько, что под ними погибла вся ее семья. Подозревают, что ей кто-то в этом помогал. К тому же, снежинки, хоть и бумажные, были холодными наощупь, и потом все пропали, как будто растаяли…

- …Одна старушка пережила всю свою семью и всех своих друзей, потому что ее новогоднее желание случайно услышал тот, кто не должен был слышать. Теперь она будет жить вечно, и, несмотря на то, что ее семья и друзья давно мертвы, они всегда будут встречать Новый год с ней.

- …Один мужик подавился оливье и умер. Теперь в новогоднюю ночь он ходит по домам и если где увидит этот салат, так сразу приходит в неописуемую ярость, хватает ложку и запихивает салат в глотку всем присутствующим до тех пор, пока они тоже не подавятся и не умрут.

Он рассказывал и рассказывал, и ночь длилась невыносимо долго, растягиваясь, чтобы вместить все его странные, короткие, иногда пугающие, иногда забавные истории. Мы молча сидели и слушали, и трезвели, а в комнате становилось все темнее и холоднее, и по углам уже лежал снег, присыпанный хвоей и осколками разбитых елочных игрушек.

Наконец, спустя вечность, он сказал:

- Последняя история.

Немного помолчал, вздохнул и продолжил шепотом.

- Один парень шел в гости к своим друзьям. Ему показалось, что его кто-то зовет и он остановился. К нему подошел человек, бледный и грустный, и глаза его были как дыры в бездну. Он ничего не сказал, но парень почувствовал, что должен взять его с собой, на праздник, потому что никто не должен быть один в Новый год. Даже такой неприятный субъект.

Он снова сделал паузу и добавил:

- Большая ошибка.

И снова пауза, длиннее предыдущей.

- Тот человек был переполнен историями, и он отогрелся в тепле, и истории просто выплеснулись из него, он как будто не мог остановиться.

Еще пауза.

- Когда он рассказал последнюю, он просто исчез, от него ничего не осталось, потому что в нем ничего и не было, кроме историй.

Пауза.

- Зато мы все… мы все… но теперь ваша очередь, я опустошил и истощил себя, во мне больше нет ни одной. Они теперь все в вас, все.

Пауза была такой длинной, что мы подумали, что он больше ничего не скажет.

- На следующий год пойдете – с надеждой на освобождение, с надеждой, что вас кто-нибудь подберет, с надеждой, что вы избавитесь от этого груза слов…

После этого он замолчал, и не осталось ничего, кроме холода, и пустоты, и бесконечно падающего в пустоту снега.

И историй. Историй, которыми теперь были переполнены мы, которыми мы стали. Историй, которые могут быть рассказаны только раз в году, и только если нам повезет и кто-нибудь пригласит нас, чтобы мы могли их рассказывать.

Пригласите нас, пожалуйста.

Никто не должен быть одинок в Новый год.


Автор неизвестен.
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Сегодня, 09:40 by Элла ЖежеллаПросмотров: 102Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Новый год гость истории

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:44
+3
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12411|-4)
Публикаций: 1 039
Комментариев: 9 695
По совести пострадать должен только Пашка. Но злые чудеса совести не имут.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Элла Жежелла
Сегодня, 13:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 108
Цитата: Летяга
По совести пострадать должен только Пашка. Но злые чудеса совести не имут.
+++++



Вот знаете, за это я и не люблю некоторые страшные истории. В большинстве из них заложена мораль: "Не делай добра - не получишь зла". С героями часто случаются злые чудеса, когда они пытаются кому-то помочь (подвезти, спасти). Из таких историй выходит, что совершать добрые поступки опасно. Как в той песне: "Ты хочешь быть кристальным, душой и телом чистым, а это оказалось все на руку волку"

Пашка - добрый малый. Посочувствовал водянистому типу, оставшемуся в одиночестве (возможно, тот навел морок, чтобы поскорее добраться до чужих ушей). А вон оно как вышло...

Сама история мне оч нравится. Необычная. Отдельный плюс - за дурацкие "страшилки", рассказанные "левым хмырём", как его окрестили. Улыбнулась. Они такие глупые и нелепые! Особенно про закармливание оливье до смерти.

И кто бы мог подумать, что ночь закончится вот так... Я была настроена на несерьезный лад
Зарегистрирован: 26.04.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 13:12
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12411|-4)
Публикаций: 1 039
Комментариев: 9 695
Цитата: Элла Жежелла
Отдельный плюс - за дурацкие "страшилки", рассказанные "левым хмырём", как его окрестили.

Да, байки у "хмыря" зачётные!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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