Книга для чтения в лесу

Элла Жежелла Просмотров: 133 Комментарии: 1 +3 Вчера, 12:32 by

Когда меня отчислили из универа, я устроился на подработку сторожем на умирающий асфальтовый завод. Он располагался на небольшом отдалении от дороги, соединяющей город-десятитысячник с чуть меньшим ПГТ, и его территорию уже вовсю отхватывал обратно лес. Это было не мудрено, ведь рабочих за всё время я видел всего раза два. И всё же за жалкие копейки я имел крышу над головой, титан с кипятком и безлимитный чай, что было в моём положении совсем неплохо.Сказать, что я был небогат — значит, сделать мне комплимент. До работы я добирался на электричке, затем около трёх километров шёл пешком.Дело происходило в эпоху чёрно-белых мобил, которые к тому же были не у всех, так что способы развлекать себя на рабочем месте были весьма консервативны. В крытой будке с тремя стенами, которая здесь символизировала станцию, я, как правило, брал бесплатные газеты из коробки, а в расположенной тут же палатке покупал дешёвый сканворд. В этот раз палатка была закрыта, зато в коробке помимо газет валялась старая книжка. Это была не редкость - старики из соседних дачных посёлков часто оставляли в ларьке на реализацию книги из личной библиотеки. Обычно это была мура, вроде "Маленьким ударникам Урала" за тридцать бородатый год, но иногда попадалась и годнота, вроде Майн Рида или хотя бы Тургенева за сущие гроши.Книга, которой было уготовано скоротать мой досуг, имела ироничное в моей ситуации название "Для чтения в лесу" и, судя по внешнему виду, относилась к той же эпохе, что и "Маленькие ударники". И всё же это было лучше, чем пресса, на 90% состоящая из однотипных рекламных объявлений. Я открыл книгу на случайной странице и наткнулся, как сейчас помню, на классификатор грибов с их латинскими названиями и местами обитания, и убедился, что это типичный справочник для любителя тихой охоты.Я бросил горсть мелочи в кофейную банку, стоявшую на подоконнике ларька, и пошагал к месту работы.Территория завода представляла собой неровный квадрат с элементами бетонного забора по периметру. Около одной из таких дыр меня и встретил куривший сменщик, передавший мне ключи от сторожек и фонарь.Покормив собак принесенными с собой в пакете костями, я прошёл в одну из сторожек - на небольшой территории их было целых две. Та, в которой я оказался, представляла собой комнату в бытовке неподалёку от установки между "кабинетом" директора и комнатой отдыха для рабочих. Здесь были металлическая кровать без белья, лампа и титан. Однако фактически большую часть времени мне приходилось проводить не здесь.Вторая сторожка, сделанная из кабины экскаватора, была у "северного рубежа", в месте примыкания к лесу, откуда обычно дачники приходили воровать металл. В предзакатное время пронизываемая последними солнечными лучами стеклянная кабина представляла собой лучшее место для чтения.Расположившись на сидении, я взялся за книгу. К сожалению, я вовремя не проверил её целостность и обнаружил отсутствие первых страниц только сейчас. Предложение, которое я прочёл, не оставляло не малейшей догадки о предыдущем содержимом:"С высоты человеческого роста дальний край равнины уходит за горизонт примерно в пяти километрах. А крик человеческого существа в лесу слышен на расстоянии более шести. Выходит, даже тот, кто никогда не увидит человека, знает крик как единственный его звук."Осмыслению этого предложения помешал тот самый человеческий крик, который донёсся со стороны леса. Не скажу, что совпадение показалось мне пугающим. В конце концов, лес не представлял собой дремучую чащу, здесь часто шастали грибники, собиратели голубики и, конечно, любители поживиться чужим металлом. Поэтому я без задней мысли преодолел символический забор и вышел на территорию леса.Голые стволы сосен выстраивались ровными рядами так, что при взгляде в проём между ними сливались через сотню метров в сплошную стену, а потом, наконец, сходились в одну вертикальную линию, через которую пробивался солнечный свет. Именно там, вдалеке, я разглядел некое движение. Невысокая фигура не то бежала, размахивая руками, поперёк уходящим от меня рядам, не то перебиралась через какие-то препятствия, активно задействуя верхние конечности. Вдруг силуэт, загородивший полосу солнечного света, молча замер вдали прямо передо мной. Кажется, оно рассматривало меня, пока я мог лишь догадываться о своём визави только по оббегающим тёмную тень лучам. Кажется, весь лес сузился до соединяющего нас коридора из деревьев, когда объект побежал прямо на меня.Времени думать больше не было, я рванул обратно к забору, перемахнул через него, обежал бесполезную стеклянную сторожку и взобрался на металлический каркас одной из конструкций, название которой я до сих пор не знаю.Несмотря на дырищи в ограде, я не видел преследователя из-за неё, и просидел так около получаса, пока не начало темнеть окончательно. Я сообразил. что не взял с собой фонарик, а значит, если не возьму себя в руки, рискую оказаться с чем-то необъяснимым в полной темноте. Я аккуратно слез с рамы и добежал до бытовки. Ключ я выронил где-то в лесу или по дороге, поэтому я молился всем богам, чтобы двери оказались открытыми, а когда это сбылось, придвинул к ним кровать. Зажёг лампу и титан.При свете и под горячий чай успокоиться получилось гораздо проще. Собаки бы наверняка учуяли чужака, да и вообще стремительно приближающаяся фигура воспринималась, скорее, как галлюцинация. Я даже осмелился открыть книгу и прочитать:Совет: Оказавшись в лесу один, присмотрись, кто бежит вдали.На иллюстрации человек в камуфляже наблюдал из положения лёжа, как некое подобие вороны с руками перебирается через лес. Подпись гласила:Фиг 18: Он услышит треск ветвейНа развороте этой страницы находились правила выхода из леса:"Кричать в лесу неприемлемо, ведь так ты не отличишь человека от лесного подобияНе меняй среди деревьев одежды, так как из всех обитателей лишь человек в лесу запросто меняет кожуШаг правой ноги больше шага левой, поэтому когда предоставится возможность, лишись именно неё"Надпись, которая предшествовала той самой "безобидной" странице, что я открыл на станции, гласила:Находки тех, кто не читал в лесу, а далее шло несколько страниц с "грибами" с подписью Adductor pollicis, Margo superior и т.д.В сущности, это всё, на что меня хватило в ту ночь. Я так и не сомкнул глаз, просидел до прихода сменщика, затем до приезда рабочих, которые по счастью прибыли как раз в тот день, и смылся оттуда на служебном автобусе.До тех пор я бы ни в жизни не поверил, что можно поседеть за одну ночь. Но, так или иначе, добравшись домой, я обнаружил несколько белых волосков, которые в течение следующей недели превратились в абсолютную седину, и это до сих пор служит мне напоминанием о той ночи. Соль заключалась в том, что всё время до рассвета я просидел, подперев дверь, которая открывалась НАРУЖУ, и если бы существо по обратную её сторону догадалось, как повернуть ручку, вряд ли бы я написал эти строки.Автор - Grey.

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