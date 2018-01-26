Необъяснимый случай в лесу

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:19

Helldog Просмотров: 235 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 15:19 by

Лес – это не только территория, на которой растут деревья, трава и кусты. Это свой мир, место сосредоточения непонятных нам сил, в котором могут происходить пугающие явления и необъяснимые происшествия.Эта история произошла со мной летом 2005 года. Я только был зачислен в колледж и наслаждался последними деньками летних каникул.Одни ходят на речку, другие в клуб, а я в лес. Половина моего города практически находится в лесу. Еще недавно на месте левобережной части города находился густой смешанный лес, но в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году лес начали вырубать и расширять город. Огромный лесной массив протянулся через всю территорию области и заходит на территорию соседней области. Сто шестьдесят километров с севера на юг и двадцать четыре километра с запада на восток.И в этот лес я ходил гулять, часто там бываю (в некоторые годы бывал в лесу каждый день) и знаю его достаточно хорошо, по крайней мере, до заброшенной деревни, расположенной в лесу. В нашей области около 30 заброшенных деревень, и эта одна из них. Когда-то деревня процветала, но в начале девяностых колхоз развалился, молодые люди, лишившиеся работы, уехали в город, старики умерли. В 2003 году умер последний ее житель, и теперь это деревня-призрак. Дома ветшают и разваливаются, огороды зарастают бурьяном, все, что можно из домов утащить, уже утащили. И именно в эту деревню я и собирался идти и, хотя дорога в нее еще была в более-менее хорошем состоянии, я решил идти через лес.В этот поход я взял только три литра воды, нож и фотоаппарат. Никаких мобильников и никаких денег я с собой никогда в лес не брал. Есть в этом какой-то экстрим, что ли. Меня совершенно не пугало, что до деревни одиннадцать километров, я очень редко пользуюсь транспортом и в основном везде хожу пешком. Для меня и тридцать километров пройти не проблема, причем без привала, этакий марш-бросок. Конечно, родители были против таких путешествий, но меня же не посадишь на привязь, а ушей у меня два, в одно родительские наставления влетают, из другого вылетают, в голове не задерживаются.Я шел по лесу, фотографировал понравившиеся лесные пейзажи, шуршал листьями и слушал стук дятла. Углубившись в лес приблизительно на километр, я подошел к спортивной площадке, оборудованной в лесу местными жителями. Сфотографировав площадку со всех ракурсов, я взглянул на часы, было 11:20, и отправился в сторону деревни. Идя по лесу, я старался огибать тенистые места, там могут быть клещи, и яростно отбивался веткой от надоедливых комаров. Эти кровопийцы могут испортить любой отдых: едва вы войдете в лес, как они вас атакуют со всех сторон. И норовят не крови попить, а совсем сожрать.Вдруг меня насторожил какой-то звук, звук повторился. Машины. Я пошел на звук и буквально через четыре минуты вышел к шоссе. Я знал, что поблизости не должно быть вообще крупных автодорог. И вообще должен был подходить к лесному ручью. Я огляделся по сторонам, и до меня дошло, что это место мне незнакомо. Посмотрев на часы, а было 11:40, я пошел вдоль дороги. Минут через пять я увидел прижавшийся к обочине автомобиль с включенной аварийкой и направился к нему. Водитель усердно копался в движке и сильно вздрогнул, когда я подошел к нему.— Здравия желаю! – обратился я к водителю.— Тебе тоже не кашлять, – ответил водитель.— Не подскажете, с какой стороны город? – поинтересовался я.— До города восемнадцать километров, и он в той стороне,– мужик ткнул пальцем мне за спину.— Сколько?! – у меня глаза полезли на лоб.— Восемнадцать, – спокойно повторил мой собеседник.— А времени тогда сколько? – я посчитал, что у меня остановились часы.— 11:47, — ответил мне водитель.Я почувствовал, что у меня челюсть отвисла до земли. Бред какой-то.— Я что, прошел восемнадцать километров за двадцать минут?— Кто тебя знает? Может, у тебя где-то реактивный двигатель или сапоги-скороходы.Бред, бред, бред какой-то! Получается, что ту чертову деревню я оставил далеко позади. Человек идет со скоростью четыре километра в час, по лесу медленнее, стало быть, путь до деревни должен был занять около трех часов, а до точки, где я находился около пяти часов, мне и двадцати минут хватило.— Вот, блин! – это все, что пришло в мою голову.Взглянув на небо, я увидел, что солнце практически на том же месте, на каком было, когда я вошел в лес. За три или, тем более, пять часов солнце должно было проделать значительное расстояние по небосводу.— Как? Ну? Как? – я открывал и закрывал рот как рыба, выброшенная на берег.Придя немного в себя, я отправился в город, вдоль шоссе. Пешком. Денег не было, а просить кого-то подвезти – рискованно. Можно нарваться на нехороших людей. Восемнадцать километров до города и одиннадцать по городу до дома. Домой я приполз только вечером. Путешествие вышло немного не такое, как планировалось. С тех пор в подобные путешествия я стал брать деньги и мобильник. Мало ли, что может произойти.

Ключевые слова: Лес время деревня поход

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