Тринадцатый этажЯ работаю официанткой в пабе. Обычные рабочие часы - с пяти вечера до четырёх утра. Во время работы меня трогают тут и там, но я нормально к этому отношусь. Такие уж условия труда. Я также смогу прожить с тем, что мало сплю. Это никогда особенно меня не беспокоило. Но я собираюсь рассказать вам о том, как возвращаюсь домой, потому что это меня действительно напрягает.
Я живу в квартире. Она принадлежит государственному муниципальному фонду. Эти квартиры расположены высоко (действительно высоко) из-за нехватки земли, и ещё они очень маленькие. Ну и конечно, лифты! Лифт, на котором можно добраться до моей квартирки на десятом этаже, не внушает доверия. Воняет мочой. Плохо освещён. Учитывая, что мы говорим об общественном жилье, вокруг целыми днями слоняются странные люди.
В общем, на прошлой неделе я заметила одну странность с лифтами. Всякий раз, когда я возвращаюсь домой (примерно в 4:30) и пользуюсь лифтом, сперва он идёт на тринадцатый этаж, а затем спускается на десятый. Это жутковато. Створки лифта медленно приоткрываются и он стоит на тринадцатом этаже с полминуты, даже если я повторно жму на кнопку «Закрыть». Я громко ругаюсь, сама для себя, просто чтобы отвлечься... потому что боюсь услышать что-то странное, если не буду этого делать. Иногда я просто зажмуриваюсь, потому что так лучше. Иначе мне придётся смотреть на очень тускло освещённый коридор, пустой коридор. Но я также боюсь, что когда я открою глаза, рядом со мной окажется какой-нибудь незнакомец. В общем, всё это просто ужасно страшно.
Сначала я подумала, что я случайно нажала на кнопку тринадцатого этажа. Но когда это случилось второй раз, я знала, что дело не во мне. Я приняла это за сбой в работе лифта. Но когда посередине недели я связалась с обслуживающей компанией, меня заверили, что с ним всё в порядке и несколько дней назад они проводили запланированное тестирование и уборку лифта. В общем, их слова заставили меня бояться ещё сильнее, чем прежде, так что я решила рассказать об этом маме.
Вчера был выходной, и у меня наконец появилась возможность пообщаться с мамой. Сперва она решила, что это работа какого-нибудь хулигана. Но потом прервалась на полуслове и сказала мне:
- Но насколько я знаю, тринадцатый этаж нежилой.
- Спасибо, что успокоила, - ответила я.
Я могла различить ощутимое чувство тревоги, которое она пыталась скрыть от меня. Что-то было не так, но я не могла понять, что именно.
- Всё в порядке, милая, я могу встречать тебя каждую ночь на нижнем этаже и подниматься вместе с тобой, - ласково предложила она.
Сперва я сопротивлялась. В первую очередь потому, что я хотела получить рациональное объяснение, а во-вторых, я не хотела, чтобы она каждую ночь вставала в половину пятого, чтобы встретить меня. В общем, после долгих уговоров, я согласилась. Честно говоря, было не очень сложно уломать меня, потому что я была ужасно напугана.
Теперь я почувствовала себя куда лучше. Впервые за последние несколько дней я не так сильно боялась и тревожилась из-за возвращения домой. Я вышла из машины и увидела маму, машущую мне рукой издалека. Было приятно её там увидеть. Эта ночь была довольно холодной, моросил дождь. Я не видела луны. Но неважно, ведь мама будет подниматься на лифте вместе со мной. Я поспешила вперёд и обняла её, одновременно отряхиваясь от дождевой мороси. Мы вместе зашли в лифт, и я тут же заметила кое-что необычное: одна из лампочек перегорела и в лифте было очень, очень темно. И что-то ещё было не так, но я не понимала, что. Я теснее прижалась к маме.
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- Видишь! Я же говорила, что этот тупой лифт сломан!
Она кивнула и крепче сжала мою руку. Её прикосновения были очень холодными для моих рук, всё ещё влажных из-за дождя.
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Наконец лифт тихо звякнул и остановился на тринадцатом этаже.
- Мам! Видишь? Опять это случилось! Как хорошо, что ты тут со мной!
Она повернулась и уставилась на меня, ещё крепче сжав мою руку.
- Тебе кажется, что я твоя мама? - сказало оно.
Вчера, 10:44 by Элла ЖежеллаПросмотров: 247Комментарии: 1
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