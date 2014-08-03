Тринадцатый этаж

Элла Жежелла Просмотров: 247 Комментарии: 1 +3 Вчера, 10:44 by

Я работаю официанткой в пабе. Обычные рабочие часы - с пяти вечера до четырёх утра. Во время работы меня трогают тут и там, но я нормально к этому отношусь. Такие уж условия труда. Я также смогу прожить с тем, что мало сплю. Это никогда особенно меня не беспокоило. Но я собираюсь рассказать вам о том, как возвращаюсь домой, потому что это меня действительно напрягает.Я живу в квартире. Она принадлежит государственному муниципальному фонду. Эти квартиры расположены высоко (действительно высоко) из-за нехватки земли, и ещё они очень маленькие. Ну и конечно, лифты! Лифт, на котором можно добраться до моей квартирки на десятом этаже, не внушает доверия. Воняет мочой. Плохо освещён. Учитывая, что мы говорим об общественном жилье, вокруг целыми днями слоняются странные люди.В общем, на прошлой неделе я заметила одну странность с лифтами. Всякий раз, когда я возвращаюсь домой (примерно в 4:30) и пользуюсь лифтом, сперва он идёт на тринадцатый этаж, а затем спускается на десятый. Это жутковато. Створки лифта медленно приоткрываются и он стоит на тринадцатом этаже с полминуты, даже если я повторно жму на кнопку «Закрыть». Я громко ругаюсь, сама для себя, просто чтобы отвлечься... потому что боюсь услышать что-то странное, если не буду этого делать. Иногда я просто зажмуриваюсь, потому что так лучше. Иначе мне придётся смотреть на очень тускло освещённый коридор, пустой коридор. Но я также боюсь, что когда я открою глаза, рядом со мной окажется какой-нибудь незнакомец. В общем, всё это просто ужасно страшно.Сначала я подумала, что я случайно нажала на кнопку тринадцатого этажа. Но когда это случилось второй раз, я знала, что дело не во мне. Я приняла это за сбой в работе лифта. Но когда посередине недели я связалась с обслуживающей компанией, меня заверили, что с ним всё в порядке и несколько дней назад они проводили запланированное тестирование и уборку лифта. В общем, их слова заставили меня бояться ещё сильнее, чем прежде, так что я решила рассказать об этом маме.Вчера был выходной, и у меня наконец появилась возможность пообщаться с мамой. Сперва она решила, что это работа какого-нибудь хулигана. Но потом прервалась на полуслове и сказала мне:- Но насколько я знаю, тринадцатый этаж нежилой.- Спасибо, что успокоила, - ответила я.Я могла различить ощутимое чувство тревоги, которое она пыталась скрыть от меня. Что-то было не так, но я не могла понять, что именно.- Всё в порядке, милая, я могу встречать тебя каждую ночь на нижнем этаже и подниматься вместе с тобой, - ласково предложила она.Сперва я сопротивлялась. В первую очередь потому, что я хотела получить рациональное объяснение, а во-вторых, я не хотела, чтобы она каждую ночь вставала в половину пятого, чтобы встретить меня. В общем, после долгих уговоров, я согласилась. Честно говоря, было не очень сложно уломать меня, потому что я была ужасно напугана.Теперь я почувствовала себя куда лучше. Впервые за последние несколько дней я не так сильно боялась и тревожилась из-за возвращения домой. Я вышла из машины и увидела маму, машущую мне рукой издалека. Было приятно её там увидеть. Эта ночь была довольно холодной, моросил дождь. Я не видела луны. Но неважно, ведь мама будет подниматься на лифте вместе со мной. Я поспешила вперёд и обняла её, одновременно отряхиваясь от дождевой мороси. Мы вместе зашли в лифт, и я тут же заметила кое-что необычное: одна из лампочек перегорела и в лифте было очень, очень темно. И что-то ещё было не так, но я не понимала, что. Я теснее прижалась к маме.8...9...10...11...- Видишь! Я же говорила, что этот тупой лифт сломан!Она кивнула и крепче сжала мою руку. Её прикосновения были очень холодными для моих рук, всё ещё влажных из-за дождя.12...13...Наконец лифт тихо звякнул и остановился на тринадцатом этаже.- Мам! Видишь? Опять это случилось! Как хорошо, что ты тут со мной!Она повернулась и уставилась на меня, ещё крепче сжав мою руку.- Тебе кажется, что я твоя мама? - сказало оно.

Ключевые слова: Лифт официантка подъезд тринадцатый этаж

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