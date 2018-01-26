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Сны

Медуза

Всем снова здравствуйте!

Обещала в прошлой истории рассказать про еще один случай, который со мной произошел так же в 2019 году.

Как все помнят, живу я в частном доме. У меня в течение учебного года идет напряженное расписание, так как я и работаю, и учусь. Это достаточно выматывает. И в один из выходных на неделе, придя домой после работы, я решила прилечь поспать. Было это примерно часов 7 - 8 вечера.

И вот я уже полноценно сладко сплю, как меня что-то мгновенно вытаскивает из сна. Ну, я думаю, много у кого было, когда вы среди ночи просыпались без одного сна в глазу, хотя секунду назад крепко спали.

Так меня точно так же что-то выдернуло из сна, и, резко открыв глаза, уже заранее с паникой в глубине души, я вижу перед собой огромную плавающую ФИОЛЕТОВУЮ медузу!

В комнате было темно, я сплю без ночника. То есть показаться мне не могло, ни от куда не отсвечивало. И вот я лежу, смотрю на нее, а она в воздухе плавает и как будто светится.

Меня полностью накрыло паникой, и я, не задумываясь, откидываю одеяло, слетаю с кровати и бегу вниз, в надежде, что кто-то из родителей там. По дороге я спотыкаюсь и скатываюсь по лестнице. У нас есть этаж между 1 и 2, и от него до 2 этажа есть лестница с 5 ступеньками, вот на ней я и полетела. Лечу я по этой лестнице своей попой и, хватаясь за перила руками, останавливаюсь.

Знаете, когда в фильмах начинает звук как сквозь пелену появляться? Вот у меня то же самое произошло. Когда я сидела на лестнице, до меня начали доходить звуки телевизора снизу. И как только я поняла, что я не одна и все хорошо, меня начала отпускать паника.

После этого мама с опаской подошла к лестнице, окликнула меня, я ответила, что все хорошо, просто споткнулась и рассказала ей историю. Она сказала, что это просто был сон наяву, что я проснулась, а мозг был в стадии "сна".

Но я в это не очень-то и верю, потому что меня явно что-то заставило проснуться. Я была в очень крепком сне, как говорится, пошла в ночь.

Как вы думаете, что это могло быть?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:58
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 14:58 by byssinkkaПросмотров: 72Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Медуза страх сон ужас мама лестница авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 19:52
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (242|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 249
Если ощущения после этого были тяжёлые, то наверное это что-то хреновое.

Вы спите , мозг работает, наводит порядок в полученной за весь день инфе, сканирует организм, ищет неполадки.


Я тут заснула и снится мне секундный сон , как будто лопается пакет с кефиром и всё мне в лицо. Я на метр подпрыгнула, сон как рукой сняло.
А увидеть такое как автор, да ещё и вроде не во сне, я бы решила , что у меня крыша поехала.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:11
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (2939|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 509
Даже не знаю, что и сказать, хотя права мама, сон наяву. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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