Медуза

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:58

Причина: Изменён раздел.

byssinkka Просмотров: 72 Комментарии: 2 +4 Вчера, 14:58 by

Всем снова здравствуйте!Обещала в прошлой истории рассказать про еще один случай, который со мной произошел так же в 2019 году.Как все помнят, живу я в частном доме. У меня в течение учебного года идет напряженное расписание, так как я и работаю, и учусь. Это достаточно выматывает. И в один из выходных на неделе, придя домой после работы, я решила прилечь поспать. Было это примерно часов 7 - 8 вечера.И вот я уже полноценно сладко сплю, как меня что-то мгновенно вытаскивает из сна. Ну, я думаю, много у кого было, когда вы среди ночи просыпались без одного сна в глазу, хотя секунду назад крепко спали.Так меня точно так же что-то выдернуло из сна, и, резко открыв глаза, уже заранее с паникой в глубине души, я вижу перед собой огромную плавающую ФИОЛЕТОВУЮ медузу!В комнате было темно, я сплю без ночника. То есть показаться мне не могло, ни от куда не отсвечивало. И вот я лежу, смотрю на нее, а она в воздухе плавает и как будто светится.Меня полностью накрыло паникой, и я, не задумываясь, откидываю одеяло, слетаю с кровати и бегу вниз, в надежде, что кто-то из родителей там. По дороге я спотыкаюсь и скатываюсь по лестнице. У нас есть этаж между 1 и 2, и от него до 2 этажа есть лестница с 5 ступеньками, вот на ней я и полетела. Лечу я по этой лестнице своей попой и, хватаясь за перила руками, останавливаюсь.Знаете, когда в фильмах начинает звук как сквозь пелену появляться? Вот у меня то же самое произошло. Когда я сидела на лестнице, до меня начали доходить звуки телевизора снизу. И как только я поняла, что я не одна и все хорошо, меня начала отпускать паника.После этого мама с опаской подошла к лестнице, окликнула меня, я ответила, что все хорошо, просто споткнулась и рассказала ей историю. Она сказала, что это просто был сон наяву, что я проснулась, а мозг был в стадии "сна".Но я в это не очень-то и верю, потому что меня явно что-то заставило проснуться. Я была в очень крепком сне, как говорится, пошла в ночь.Как вы думаете, что это могло быть?

Ключевые слова: Медуза страх сон ужас мама лестница авторская история

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