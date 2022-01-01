Санаторий

iisunex Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:03 by

Андрей едет в машине и смотрит в окно - на открывающиеся там пейзажи. Светит солнце: сперва оно освещает раскалённые городские улицы из камня, затем сбоку вьются словно змеи стены высокого леса, когда они проходят, то видно, как где-то в полях тарахтят трактора. А порой тракторов и вовсе нет и тогда вместо них Андрей видит высоченные вышки ЛЭП. Красивые виды, но лицо у него недовольно. Сейчас 28 июля и Андрей с радостью бы провёл всё это лето дома, перед компьютером. Однако неделю назад родители твёрдо решили, что он едет в санаторий.- Но я не хочу оставаться там один, - возмущается он. - Что я буду там делать?! Как я там один-то.До того родители ему сообщили и другую страшную весть: сами они остаться не смогут. У них работа. Но и он, заявила мать, сидеть дома перед компьютером не будет. Ему нужен свежий воздух.- Не один. Я тебе уже говорила, что за тобой присмотрит тетя Света. Она работает там поваром, будете жить вместе.- Но что мне там делать?! - не унимается он. Отец в это время молчит и смотрит на дорогу. Из радио льётся эстрада. Когда Андрей повышает голос, он делает его чуть громче...- Отдыхать на природе, - устало говорит мать. - Я бы вот на твоём месте и вовсе радовалась: красота кругом, свежий воздух, озеро рядом. Если бы не работа, я бы с радостью там тоже осталась. Не ценишь ты счастье.- Да мне перед компьютером счастье, - бурчит он. Мать недовольно смотрит и Андрей несколько успокаивается.Вскоре, за очередным поворотом и знаком "40", Андрей видит крупное Г-образное здание с ведущей к нему дорожкой. Их машина останавливается и они оказываются внутри. Там мать тут же обнимается с какой-то полной весёлой женщиной и они, весело щебеча, уходят наверх. Андрей и отец плетутся следом.Вечером тётя Света сказала:- Ну чего грустишь, хоть бы познакомился с кем-то?- А с кем? - вздыхает Андрей. - Я домой хочу. Там хотя бы есть чем заняться.- Да брось ты про свой компьютер, - возмущается она. - Не в нём счастье. Собирайся давай, скоро ужин.В просторном зале на первом этаже уже собралось много народу. Тёти Светы рядом нет - она отлучилась по работе на кухню. Андрей молча ест и никуда не смотрит. В какой-то момент он слышит: "Привет" и поднимает голову. Перед ним стоят двое ребят.- Меня Денис зовут, - говорит самый высокий и с лицом в веснушках. - А это - Вова, - кивает он на другого - паренька среднего роста, но со страшным лицом: у него два больших зуба, как у зайца, а глаза несколько косят в стороны. Андрей старается не смотреть на того слишком часто, чтобы не обидеть. После ужина он, уже со своими новыми друзьями, оказывается перед окном в холле на первом.- Ты в дурака умеешь играть?Андрей мотает головой, на что вожак стаи ухмыляется и говорит: "Ну ничего, научим". И до самой глубокой ночи они играют в карты. Когда он крадётся до своего номера по тёмным, пропитанным чернотой коридорам, то старается не смотреть лишний раз по сторонам. По спине гуляют табуны мурашек. Каждый раз, когда взгляд его ловит очередной поворот, то кажется, будто оттуда сейчас выглянет жуткая, непропорционально огромная голова гуманоида, как с того страшного постера. Он слышит шорохи по сторонам и вздрагивает. Иными словами, до нужной двери (с циферкой 24) Андрей добирается весь в слезах.- Ну ты чего? - удивляется тетя Света. - Заблудился что-ли?- Нет. Просто идти сюда жутко, - хнычет он.- Ну ладно тебе, утри слёзы. Ты же - будущий мужчина. Ты как свою жену защищать будешь, если всего будешь бояться.Перед сном они смотрят маленький телевизор, где идёт какой-то непонятный ему боевик. На другой день - в восемь тридцать утра - завтрак и сонное гуляние по коридорам.- А пошлите на озеро, - говорит на третий день Денис. За окном стоит жаркий полдень и от вчерашней внезапной хмари не осталось и следа. Часом ранее миновал обед, а до ужина ещё ждать и ждать. Андрей легко соглашается, как и Вова. Что ещё делать в такую погоду?На пляже мало народу, и до самого вечера они плещутся в воде, выкидывая в воздух море сверкающих брызг, а уже на берегу едят жаренный на дымном костре хлеб. Иногда ветер словно специально дует в сторону Андрея и тогда глаза у того слезятся. Он уже и вовсе забыл про далёкий компьютер, по которому так скучал в первый день. Сейчас ему странно представить, что он не хотел когда-то ехать в это место. За эти дни они успели тут так всё облазить, что казалось сейчас, будто он провёл тут всю свою жизнь. Денис был тут местным. Он любил травить местные страшные байки по ночам, и приезжие Андрей с Вовой, затаив дыхание, их слушали. В один день он рассказал им, будто в этом озере обитает страшный змей. "Как Лох-Несское чудище, - сказал он и Андрей засмеялся над необычностью названия. - Но только то живёт далеко в Англии, а наше - тут. Прямо вот в этом озере. Оно выглядит, как огромная змея и выползает на берег ночами. Вон, видите тот след на песке? Это оно и выползало". Вова заявил, что это от бревна. Андрей же рассмеялся и лишь сказал: "Ну-ну". А в иные ночи, сидя возле того большого окна возле кадки с искусственной пальмой, он рассказывал про всех тех призраков, что обитают на местном кладбище. "А ещё, - говорил он, - там водится жуткий оборотень-вурдалак. Я сам видел".Возле самой входной двери обитал злобный сторож. Он выглядел, как тот жуткий старик из мультфильма про дом-монстр и тоже ненавидел детей. На ночь дверь закрывали, и оттого казалось, что их троих заперли в опустевшем здании с этих злодеем. Прямо как в ужастиках...На четвёртый день он вдруг подскочил к бредущем по комнатам друзьям, схватил Дениса за шиворот и больно дёрнул.- Попались, мерзавцы! - просипел он. - Чего ночью бродите?!- Отпусти меня! - крикнул тот, но старил лишь сверкнул глазами и снова дёрнул.- А ну отвечайте! Может, вы воры и ходите тут, чтобы что-нибудь украсить, а?! Вот сдам вас полиции! А ну по домам!Он оттолкнул Дениса и тот отшатнулся. А потом случилось то, что поразило Андрея даже больше этого внезапного нападения. Денис, даже не думая испугаться, злобно на того зыркнул и сказал:- Ты сам напросился.У Андрея на этих словах затряслись коленки. Ему вдруг отчётливо представилось, будто Денис сейчас, как тот парень из фильма, сделает кучу крутых трюков и вырубит старика ударом одной пятки... Но этого не произошло. Старик лишь зыркнул на них снова - ещё более злобно, но ничего не сказал, а Денис усмехнулся. Он сказал фразу, от которой у Андрея до сих пор - даже спустя много лет - трясутся коленки.- Скоро поплатится.И так он спокойно об этом говорил, что воздух вокруг словно бы затрещал от напряжения...На другой день друзья снова сидели перед окном и играли. Но уже не в карты, а в фишки. Полдень давно ушёл и солнце высоко глядело из-за верхушек сосен. Сторожа ребята утром на своём месте не увидели, не появился он и к этому моменту. Андрею это показалось странным. Он спросил об этом Дениса, но тот лишь ухмыльнулся и промолчал. Вова же как-то странно на того покосился... Едва наступила темнота, как он предложил:- А давайте по коридорам бегать. Нас сегодня точно никто не остановит. Или зассали?- Да сам ты зассал! - принял вызов Андрей. Вова тоже кивнул.На втором этаже они разделились, и Андрей на ощупь стал брести куда-то вперёд. В какой-то момент он подошёл к окну, выходящему на главную дорогу и лес за ней, и увидел какое-то копошение. Вздрогнул. Волосы зашевелились. Словно муравьи, к переднему заборчику от их здания крались какие-то невысокие фигуры. Они тащили на себе странное бревно. Было темно, но даже так Андрей понял, что это - ковёр, свёрнутый в рулон... Колени затряслись. Фигуры добрались до дороги и скрылись в лесу, а он так и стоял, не в силах пошевелиться и совсем забыл про недавний страх темноты.В комнате он спросил:- А что стало со сторожем? - и голос предательски дрогнул.- Да не знаю я, - отмахнулась тетя Света. - Делся куда-то. Видимо, снова запил, а что?- Да так, - отмахнулся он. Этой ночью он практически не спал.***- А я вчера фигуры странные видел, - сказал он на следующий день в столовой. - Они тащили кого-то туда - в лес. Вы их не видели?Денис промолчал. Вова сделал вид, что не понял. Андрей подождал ответа ещё немного, но потом решил эту тему не развивать.Через два дня начался дождь. Он барабанил по крышам и подоконникам с утра до вечера. На окнах то и дело вырастали и опадали водяные узоры, то и дело меняющие свой рисунок. Лужи перед фасадом сделались просто невыносимыми. В такие дни полагается сидеть дома и пить тёплый чай.Они сидели в квартире у Андрея и смотрели какое-то скучное шоу. Тётя Света опять ушла по работе на кухню. Вдруг в дверь постучали и она в следующую же секунду открылась. Стоял участковый и Андрей весь поёжился. В тот момент он всё пытался вспомнить, что же сделал такого ужасного и пришёл к выводу, что он пришёл из-за их ночных гулянок.- Вы про сторожа вашего знаете что-нибудь? - откашлявшись спросил тот. Андрей и не думал успокаиваться. Ушёл один страх, но пришёл другой - о том, что он скрывает что-то очень и очень важное.- Н-нет, - сказал дрожащим голосом он. Денис выглядел бледным. Вова тоже.Долго их расспрашивать не стали. Вскоре участковый вышел и Андрей снова покосился на друзей.- Это они из-за свёртка того пришли, точно, - сказал он. - Я видел, как тащат...Денис вдруг огрызнулся и сказал, что не было никакого свёртка. Ночью Андрей снова видел кошмары. Его облепляли множество мелких существ и всё пытались разрезать своими острыми когтями на маленькие частички и рассовать по ковру. В конечном итоге, у них получилась этакая кровавая шаурма. Утром он снова выглядел потеряно и разбито. Из зеркала на него смотрели два синяка под глазами, которые выглядели так, будто его до того сильно ударили два раза.- Они с утра так и стоят, - сказал Денис после обеда. - Поставили свою машину и один в ней постоянно сидит и что-то жрёт. А второй всё ходит и про сторожа расспрашивает. Я ночью выглядывал - она тоже стояла. Когда же они уже уедут!- Ну стоят и стоят, - не понял Андрей. - Они сторожа ищут...- Пускай его в другом месте ищут! - огрызнулся он. Только сейчас Андрей заметил, что Денис выглядит бледным, как мел. - Они же в лес ходят, - ответил он.- Ну и что?- А то! Нельзя им туда ходить.Он больше ничего не сказал, однако же у Андрея вдруг засосало под ложечкой от волнения. До вечера общались мало. Ещё несколько раз к ним подходил тот прошлый полицейский с расспросами, но вскоре отстал. Денис всё это время провожал его недобрым взглядом.Ночью Андрей проснулся от странного крика с улицы. Его окна выходили на озеро, а крик шёл с той стороны, где стояла машина полиции. Ему вдруг сделалось уж очень жутко, но любопытство взяло вверх. Он глянул на противоположную кровать, где лежала массивная фигура и понял, что тётя Света так и не проснулась. Через приоткрытые занавески дул прохладный ночной ветерок. На небе медленно плыли тёмные громады облаков, а чуть в стороне светила и полная луна. Крик повторился - ещё более громкий, напоминающий предостерегающий выкрик; затем он услышал петарду... или нет? Андрей вдруг с ужасом понял, что так звучит выстрел! Но что там такое?!Когда он выскакивал в коридор в одних трусах, даже не надев тапки, то уже слышал за спиной взволнованный голос поварихи. Пулей добежав до нужного окна, Андрей прильнул к нему и ощутил, как сердце уходит в пятки. Возле машины - отсюда они выглядели совсем крохами - скакали фигуры. Самая крупная отходила назад и, что-то крича, направляла на более мелкие фигуры чёрную штуку.Сверкнуло. Громыхнуло.Мелкие фигуры, частично скрывающиеся за деревьями и сетчатым забором, вдруг замерли - но лишь на секунду - и хлынули единой волной в сторону крупной. Та упала и скрылась за машиной. Что было дальше, Андрей уже не видел, ведь в коридоре зажёгся свет. В тот момент ему больше всего на свете хотелось заорать на придурка, который его включил:- Погаси обратно!!!Но он сдержался. Бледная, как мел тётя Света схватила его за руку и повела обратно. Из комнат выглянуло несколько ничего не понимающих заспанных людей. За окном слышались истошные вопли и крики. Андрей шёл, а сердце у него колотилось молотом и всё грозило выскочить...Внутри тётя Света включила телевизор. Не для него, а скорее для себя. Она некоторое время ходила по комнате и всё приговаривала: "Да что же это такое?". Затем подошла, сделала телевизор погромче и сказала;- Так, ты тут сиди. Я скоро буду.Андрей хотел было возмутиться, да его перебила хлопнувшая дверь. Он остался один. Он бы непременно нарушил запрет, если бы не услышал щелчок замка. В тот момент к страху прибавилось ещё и слабое раздражение. Что же он там увидел?***Следующим утром все ходили бледные и потерянные. Дверь так и не открыли даже тогда, когда солнце разогнало утреннюю хмарь. Андрей всё смотрел в окно и видел пустую полицейскую машину. За ней лежало что-то массивное и не двигалось. Он пытался подслушать чужие разговоры, но никто ничего не знал.- Я вчера снова фигуры те видел! - с жаром сказал он друзьям, как только их встретил. Денис выглядел каким-то довольным, а вот Вовка же, напротив, был бледным. Андрей хотел сказать и ещё, но его перебили:- Да, да. Пойдём со мной, я хочу тебя кое с кем познакомить.- Андрей, лучше соглашайся, - перепугано закивал Вова и Андрею показалось, что тот вот-вот расплачется.- С кем познакомить? - удивился он.- Пошил за мной, покажу.- Зачем?Ему вдруг захотелось оттуда убежать, но ноги, как в землю вросли.Денис повёл их обоих по узким коридорчикам, минуя пустые двери. Очень многие люди сидели по комнатам, боясь носа высунуть. Тетя Света тоже запретила ему покидать комнату, когда ушла, но забыла закрыть дверь и он вышел. Но первом этаже они снова свернули, и Андрей шёл всё медленнее и медленнее.- Ну быстрее, - подгонял его Денис. - Чего плетёшься, как черепаха?В любом другом случае Андрей бы ответил на эти подначки. А потом он услышал: "Ну вот и они!" и ощутил, как во рту скопилось много вязкой слюны. Они находились в самом краю корпуса, где почти все комнаты были пустые. Одна из них оказалась открытой и её наполняли какие-то мелкие кривые фигуры с острыми когтями. Чуть впереди ощерилось осколками выбитое стекло. Существа сидели на диванах, стояли, жутко скалились и мотали огромными ушами, похожими на лопухи. Кожа их имела синевато-серый оттенок.- Это мои новые друзья, - с гордостью сказал Денис. Вова лишь кивнул. Он сказал очень тихо: "Я уже знаю," и лишь Андрей это услышал. Дыхание перехватило. Сглотнув, он спросил:- К-кто это?- Истинные хозяева леса - гоблы. Они - мои друзья, а я - их военноначальник и командир. Здорово, правда?- А? Ага... А как?- Долгая история. Если вкратце, то однажды я гулял по лесу - я же живу в деревеньке неподалёку - и провалился в странную яму. Там оказалось какое-то пыльное помещение с рисунками на стенах, где и были изображены эти гоблы. Я тогда жутко перепугался, сразу, как встал, стал кричать и звать на помощь, но потом увидел странный постамент и замолчал. Там лежал один камень, - он вытащил из кармана какой-то сияющий кристалл, - и рисунки вдруг стали оживать... Я тогда чуть со страха не сдох, а они же подошли ко мне и склонились. Стали называть их новым владыкой. Они раньше заселяли много лесов, но со временем все ушли в спячку. Сейчас вот проснулись. Не все, а только часть. Они говорят, что я должен разбудить остальных, и тогда у меня будет непобедимое войско, вот, - с гордостью выпятил он грудь колесом. Гоблы на его слова заулюлюкали и Андрей резко вздрогнул, попятился к двери...- Да ты не бойся, - сказал Денис. - И ты, Вова, тоже. Нас с вами они не тронут. Вы же мои друзья, а я - их повелитель!- Н-но нас то ты зачем сюда позвал? - чуть не плача, спросил Вова.- Как зачем? Вы ведь мои друзья, а с друзьями нужно делиться. Вот я и решил поделиться с вами своими подчинёнными...- А сторож! - резко спросил Андрей. - Это ты его убил?! А те полицейские?- Сторож был злой - так ему и надо. А полицейских я никогда не любил. Отец говорит, что туда всегда одни придурки идут работать. Так им всем и надо! - его глаза сверкнули. - А знаешь, что ещё. Знаете ещё, кто мне не нравится? Помните, как несколько дней назад меня наругал в столовой, тот взрослый мужик из 123-й? - затем он обернулся к толпе. - Вы всё слышали? Сюда его!Существа снова взревели словно ужасающий ураган, заулюлюкали, и скрылись за дверью. При этом у них развивались на ветру набедренные повязки, а в ушах сверкали золотые, либо серебряные колечки. Снаружи поднялся жуткий шум-гам, а потом дверь снова отворилась и они появились опять.- Вот, владыка! - сказал один из гоблов. - Ваш новый враг. Желаете, чтобы мы разделались с ним?В центре комнаты лежал связанный мужик. Андрей с ужасом слышал, как где-то вдали плачет ребёнок...- Хочу! - улыбнулся конопатый Денис.- Стойте!! - крикнул Андрей, но его никто не послушал. Мужик вдруг взвыл, а гоблы, радостно подскочив к нему, стали втыкать в того свои острые копья. Андрей ощутил, как ему на щёку попало что-то тёплое и автоматически смахнул красную жидкость... Ему казалось, будто он очутился в кошмаре. Одну руку он всё держал в кармане и всё щипал себя, но так и не просыпался.Гоблы закончили и разошлись, а на полу образовалось тёмно-бордовое пятно. Денис звонко расхохотался.- Вот видите, что я могу! Все эти тупые взрослые больше не смогут мне указывать! Даже полицейские! Я теперь сам по себе. Свободен словно ветер!Вова упал на пол и, зарывшись руками в густых волосах, заплакал. Андрей тоже.- Вы чего ревёте? - удивился тот. - Мы ведь теперь непобедимы! Мы можем делать теперь, что захотим!!Андрею было плевать на его слова. Он вдруг сорвался и скрылся за дверью. Он всё бежал по зловещему коридору и ревел, а потом его повалили на пол, подхватили множество когтистых рук и притащили обратно, бросили на пол.- Андрей, ты чего? - на лице Дениса читалось изумление. - Мы ведь друзья, они тебя не тронут!А он всё не мог говорить и лишь ревел и бился в истерике. Когда язык хоть каплю, но смог шевелиться, Андрей сказал ту самую фразу. До сих пор она сниться ему в кошмарах. Он и сам сейчас не понимает, почему решил выбрать тогда именно такой вариант, но прошлого уже не вернёшь и себя младшего спросить невозможно...- Я просто боюсь! - крикнул он. - Тетя Света меня обижает! Она убьёт меня! Я просто боюсь!Денис тогда улыбнулся опять, чуть посмеялся, сказал:- Да это же не проблема! - обернулся к гоблам и спросил: - Вы всё слышали?!Те мгновенно заулюлюкали и скрылись за дверью. А потом Андрей, даже не слушая, что сейчас скажет Денис, вскочил и выпрыгнул в окно. В руке появилась резкая боль - он порвал кофту и, похоже, кожу, но его это уже не волновало. Он неудачно приземлился на землю, вскочил и побежал так быстро, как только мог в сторону реки. Вова всё это время продолжал лежать и реветь. До озера он добрался довольно быстро и, не останавливаясь, очутился полостью в воде и заплыл, задрыгал ногами и руками, как собака. Тяжёлая одежда напитывалась влагой и всё пыталась утянуть его вниз, но он всё дёргал телом и всё плыл, плыл, плыл. А потом выбрался на песок, вскочил и помчался дальше. Уставший и загнанный, как скаковая лошадь.Андрей тогда и вовсе был не самим собой, а кем-то другим. Каким-то бесплотным разумом, управляющим телом. Неким игроком за монитором, управляющим уставшей плотью. Прямо как в компьютерной игре.В какой-то момент он уже и вовсе не мог бежать и упал на траву, глубоко дыша. Сердце так сильно билось, что мешало слушать, не бежит ли за ним кто-нибудь. Похоже, что нет...Так он и делал теперь: вставал и снова бежал до тех пор, пока не упадёт.Вскоре настала ночь и где-то угукнул филин... Андрей прижался спиной к дереву и тихонько завыл. Он всё не мог поверить, что с ним случилось что-то подобное. Вот где-то хрустнула ветка... Это они?!.. А вот скрипнуло что-то сбоку... Быть может это они?! Туманный разум ловил любые звуки и скрипы и рисовал перед глазами картины, где перед ним появляются куча странных синих существ с большими ушами и жуткими когтями и закалывает его копьями, как того мужика, разрывает на части...Андрей бродил по лесу где-то двое суток. В это время он напоминал себе робота, выполняющего простейшие задачи. Он хотел есть и ел ягоды, хотел спать и ложился, укрывшись листвой... Точно ли за ним никто не идёт?Он не знает, сколько времени прошло с тех пор, как он сбежал. В какой-то момент он пробирался через ветви и вечерние сумерки куда-то вперёд, как вдруг за спиной раздалось бормотание. Андрей искренне думал, что забрался очень и очень далеко от того ужасного места. Он увидел две синие низкие фигуры, стоящие на пригорке и словно бы что-то вынюхивающие. Вдруг одна из них напряглась, дёрнулась, что-то пикнула и указала пальцем в его сторону. Второй гобл тут же оживился и они оба поспешили к Андрею. Развернувшись, тот помчался вниз - в сторону оврага. Под ногами шуршали листья. Иногда в пятки впивались коряги так сильно, что даже через подошву чувствовалась боль. От голода кружилась голова, а он ужаса мутился рассудок.Ботинок задел корень и он оказался внизу. Перед глазами всё закружилось - он кубарем покатился вниз. А затем последовал небольшой полёт и болезненное приземление на бок. Андрей, едва открыв глаза, увидел какую-то крупную нору и забился туда. Через несколько секунд промелькнули гоблы. Он вслушивался в скрипы и шумы снаружи и, заживая рот рукой, не давал себе даже всхлипнуть. В какой-то момент он ощутил, как теряет контроль над разумом, а когда тот вернулся, то виднелись солнечные лучи. Снаружи гоблов не было. И больше они ему на его пути не попадались.Затем он вышел в небольшой городок и сразу же узнал его. Именно тут они проезжали, когда ехали в санаторий. Казалось, будто с того момента прошло сто лет. Андрей потерянно бродил по улицам, пока не увидел здания с надписью "Полиция". Туда и зашёл. Ободранный и исхудавший ребёнок сразу же привлёк к себе море внимания. У себя дома он оказался этим же вечером.

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