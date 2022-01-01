Белая женщина

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:19 by

Леонид Егорович недавно стал одинок. Супруга его не справилась с хронической болезнью сердца и покинула мужа, не дожив немного до их серебряной свадьбы.Немного погоревав, он решил оставить шумный город и прикупил себе в деревне небольшой домик со всеми удобствами и среднего размера участком.- И Никитке раздолье будет, - радовался Леонид Егорович, - рассказывая сыну Василию о своей покупке, - Мать давно дачу хотела, да не успела вот.Василий только кивал в ответ, понимая, что отцу сейчас требуется смена обстановки.***В первое же лето сын привёз Леониду Егоровичу внука Никиту, шебутного мальчишку семи лет. Дед души не чаял во внуке и был рад, что Никита всё лето проведёт у него.Деревня, в которой купил домик безутешный вдовец, была довольно крупной и пока ещё не совсем заброшенной, поэтому он не переживал, что мальчик будет скучать. И действительно, Никита быстро сдружился с местными ребятишками и весело проводил летние дни.К тому же, дед постоянно развлекал внука: возил его на речку, где быстро научил плавать, они ездили на рыбалку, ходили в лес по грибы и по ягоды.***Лето близилось к середине, и, видимо, неугомонному мальчугану уже наскучили привычные развлечения.Тот день Леонид Егорович запомнил на всю жизнь. Пожилой мужчина, как обычно, занимался ежедневными делами на огороде, когда почувствовал запах гари.- Егорыч, чуешь, как дымом пахнет? - отложив тяпку, спросила у Леонида Егоровича соседка, Инна Викторовна, домик которой находился практически через забор от дома вдовца.Инна Викторовна была также одинока, и часто просила Леонида Егоровича помочь по хозяйству, поэтому он быстро с ней сдружился. Возможно, женщина была бы не прочь, чтобы вдовец обратил на неё чуть больше внимания, и часто заводила с ним непринуждённые разговоры.Леонид Егорович задумался, осматриваясь:- И правда, пахнет. Откуда, интересно?- Да как будто у тебя за задним двором горит что-то...Сразу после этих слов Леонид Егорович увидел, как позади его дома повалил вверх темный дым. Сердце неприятно сжалось, предчувствуя что-то нехорошее. "Где Никита?" - пронеслось в голове у мужчины.В эти же мгновение из-за кустов, которые росли по другую сторону дома Леонида Егоровича, выскочили Коля и Женя, деревенские друзья Никиты.- Деда Лёня! Там Никитка дом старый с сеном поджёг! Дверь обрушилась, а Никитка там остался!Теперь уже в груди отчаянно закололо, Леонид Егорович бросил тяпку на землю и что есть сил бросился в сторону заброшенного соседского дома, что находился позади его участка. В том доме, где давно никто не жил, Леонид Егорович хранил сено для своей коровы.Когда мужчина оказался на заднем дворе, перед его глазами предстала ужасная картина: дом уже полностью полыхал, не оставив шансов Никите покинуть его целым и невредимым. Где-то вдали завыли сирены, к месту происшествия стали стягиваться местные жители.Леонид Егорович отчаянно выл, схватив себя за волосы:- Не уберёг... Никитка, внучек мой...В отчаянии он не заметил, как над пожарищем появилось непонятное белое свечение, а соседи из тех,кто не побежал с ведрами за водой, стали перешептываться вполголоса:- Настасья явилась... Мальчонка-то может и живой...Через минут пять подъехали пожарные и Скорая помощь, огонь довольно быстро затушили. Как только последние языки пламени погасли, Леонид Егорович бросился на пепелище, готовый увидеть обгоревшие останки своего единственного внука. Толпа зевак ринулась туда же.Какого же было всеобщее изумление, когда посреди пепелища они увидели лежащего без сознания мальчика... Абсолютно целого, даже практически без следов гари на одежде.Врачи оперативно погрузили мальчика на носилки и вскоре он оказался в машине скорой помощи, оставив деда стоять на месте пожара с открытым ртом.- Как?.. - только и смог произнести Леонид Егорович.Сзади к нему тихо подошла Инна Викторовна:- Езжай с внуком, Егорыч. А вечером ко мне зайди, расскажу тебе кое-что.***Никиту не стали держать в больнице, поэтому уже к вечеру они с дедом были дома.Леонид Егорович строго наказал мальчику никуда не выходить, а сам пошёл к Инне Викторовне. Уж очень ему было любопытно, что же она хочет рассказать такое?Инна Викторовна поставила на стол две ароматные кружки чая и начала свой рассказ:- Не первый случай уже такой в нашей деревне, когда ребёнок в пожаре оказывается целым и невредимым. Четыре раза уже такое происходило. А началось всё с тех пор, как Настасья с сыном своим сгорели. Я тогда ещё маленькая была, плохо это помню. Муж Настасьи на охоте погиб, она одна сына растила. Так вот, мальчик однажды сарай поджёг. Настасья бросилась к сыну, прямо в огонь. Так и нашли их, точнее, то, что от них осталось - мать обнимала сына до самого конца. После этого случая примерно через год Митька, соседский мальчишка, чуть не погиб, у них дом загорелся, он один дома был. И вот представь: дом дотла выгорел, а Митька цел! Он потом рассказал, что его обняла белая женщина и защитила от огня. Затем, я уже замужем была, с Анютой, местной девочкой подобное произошло, затем Мишка, приезжий мальчик. И вот твой Никита. Это Настасья детей спасает. Своего Илюшу не спасла, теперь ваших оболтусов спасает. Так-то вот.***После рассказанного Леонид Егорович долго приходил в себя. Он не мог поверить в случившееся, но по-другому объяснить то, что произошло с Никитой, было нельзя.На могилку к Настасье и Илюше они с Никитой пришли вместе.С надгробия на них смотрела красивая молодая женщина с добрыми глазами и милый мальчик, примерно ровесник Никите. Было видно, что местные жители ухаживают за захоронением Настасьи с сыном. Рядом находилась могила её мужа, тоже чистая и ухоженная.С минуту посмотрев на могилку, Леонид Егорович произнёс, обращаясь к внуку:- Вот она, Никита, твоя спасительница. Благодаря ей ты стоишь рядом со мной. Положи цветы и пообещай, что будешь каждый раз навещать её, потому что она подарила тебе второй шанс...Автор - Светлана А.

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