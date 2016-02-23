Судьба

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:05

moovoon Просмотров: 273 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 16:05 by

Доброго времени суток! Хотел поделиться историей, свидетелем которой я стал. Она о брате моего друга.Мой друг Никита родом из глухой деревни. Его воспитывала одна мать вместе со сводным братом Родионом. Старший брат фактически заменил ему отца, а когда брата посадили за какую-то глупость, вроде побитых стекол в деревенском магазине, он очень сильно переживал. Уже в милиции Родиона, деревенского парня, "раскрутили" на разбой и посадили надолго.С Никитой мы познакомились, будучи студентами - вместе играли в КВН и подружились. Я помню, как друг на последние деньги покупал сигареты и конфеты брату, разворачивал каждую и складывал в пакет, пересыпал чай в целлофановые пакеты до самого утра, чтобы поехать на свидание к брату в колонию. Никита очень ждал своего брата и мечтал, как все изменится, когда тот освободится.С окончания института прошло два года. Я переехал в другой город и, встретившись с другом, узнал о переменах в его жизни. Никита познакомился с отцом, который бросил их в детстве, и отец, чувствуя, видимо, свою вину, нашел ему работу и позвал его жить в свой частный дом. Друг жил в нем один, ухаживая за участком, и работал на отца.Когда вышел брат, первое время он жил с ним, а уже потом друг снял ему квартиру, нашел ему работу в автомастерской. В общем, устроил жизнь Родиона.Но брат начал пить, а деньги, которые давал Никита, владельцу квартиры не передавал. В итоге случился скандал. Брат, несмотря на все старания моего друга, попадал во все возможные полукриминальные ситуации, из которых мой друг его постоянно вытаскивал.Никита совсем отчаялся и обратился к молодому шаману, одному из самых сильных в городе. Он сделал это в тайне и приехал вместе с матерью. Лама (шаман) ему сказал, что Родиону осталось недолго и назвал дату смерти - 5 октября. Посоветовал молиться, а если "отмолят", то брат выживет.Никита ничего не стал говорить своему брату, только попросил его переехать к нему.Друг из-за контузии периодически страдал от сильной головной боли. Особенно, когда находился в церкви (запах или уж просто "атмосфера" не устраивала, не знаю), поэтому православные храмы старался избегать. Но ради брата начал регулярно ходить в храм и молиться. Как умел.Брат перестал пить спустя какое-то время, много работал. Никита уже как-то забыл о прошлых обидах и ссорах и, можно сказать, спокойно выдохнул. Родион нашел себе подругу и время от времени ездил к ней в гости.В один из вечеров брат домой так и не вернулся. Наутро Никита обзванивал друзей из полиции, выясняя, в каком из отделений может быть брат, а также морги и больницы.На опознании он долго не мог поверить, что его брат погиб.В тот вечер Родион был абсолютно трезв и шел через пешеходный переход, где его и сбила машина. Движения там почти не было, но женщина за рулем утверждала, что он появился из ниоткуда, и она ничего не успела сделать. Были записи с камеры видеонаблюдения, где вина водителя налицо. К слову, потом записи "чудесным" образом пропали, а та тетка оказалась женой ректора одного ВУЗа, и на ее счету это был уже не первый случай. Но, как это бывает сплошь и рядом, дело замяли.Совпадение или нет, но это произошло 5 октября.Кстати, спустя пару лет, тот шаман заболел "шаманской" болезнью и сошел с ума.А друг так и не добился справедливости, до суда дело так и не дошло.

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