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Истории из жизни

Судьба

Доброго времени суток! Хотел поделиться историей, свидетелем которой я стал. Она о брате моего друга.

Мой друг Никита родом из глухой деревни. Его воспитывала одна мать вместе со сводным братом Родионом. Старший брат фактически заменил ему отца, а когда брата посадили за какую-то глупость, вроде побитых стекол в деревенском магазине, он очень сильно переживал. Уже в милиции Родиона, деревенского парня, "раскрутили" на разбой и посадили надолго.

С Никитой мы познакомились, будучи студентами - вместе играли в КВН и подружились. Я помню, как друг на последние деньги покупал сигареты и конфеты брату, разворачивал каждую и складывал в пакет, пересыпал чай в целлофановые пакеты до самого утра, чтобы поехать на свидание к брату в колонию. Никита очень ждал своего брата и мечтал, как все изменится, когда тот освободится.

С окончания института прошло два года. Я переехал в другой город и, встретившись с другом, узнал о переменах в его жизни. Никита познакомился с отцом, который бросил их в детстве, и отец, чувствуя, видимо, свою вину, нашел ему работу и позвал его жить в свой частный дом. Друг жил в нем один, ухаживая за участком, и работал на отца.
Когда вышел брат, первое время он жил с ним, а уже потом друг снял ему квартиру, нашел ему работу в автомастерской. В общем, устроил жизнь Родиона.
Но брат начал пить, а деньги, которые давал Никита, владельцу квартиры не передавал. В итоге случился скандал. Брат, несмотря на все старания моего друга, попадал во все возможные полукриминальные ситуации, из которых мой друг его постоянно вытаскивал.
Никита совсем отчаялся и обратился к молодому шаману, одному из самых сильных в городе. Он сделал это в тайне и приехал вместе с матерью. Лама (шаман) ему сказал, что Родиону осталось недолго и назвал дату смерти - 5 октября. Посоветовал молиться, а если "отмолят", то брат выживет.
Никита ничего не стал говорить своему брату, только попросил его переехать к нему.

Друг из-за контузии периодически страдал от сильной головной боли. Особенно, когда находился в церкви (запах или уж просто "атмосфера" не устраивала, не знаю), поэтому православные храмы старался избегать. Но ради брата начал регулярно ходить в храм и молиться. Как умел.
Брат перестал пить спустя какое-то время, много работал. Никита уже как-то забыл о прошлых обидах и ссорах и, можно сказать, спокойно выдохнул. Родион нашел себе подругу и время от времени ездил к ней в гости.

В один из вечеров брат домой так и не вернулся. Наутро Никита обзванивал друзей из полиции, выясняя, в каком из отделений может быть брат, а также морги и больницы.
На опознании он долго не мог поверить, что его брат погиб.
В тот вечер Родион был абсолютно трезв и шел через пешеходный переход, где его и сбила машина. Движения там почти не было, но женщина за рулем утверждала, что он появился из ниоткуда, и она ничего не успела сделать. Были записи с камеры видеонаблюдения, где вина водителя налицо. К слову, потом записи "чудесным" образом пропали, а та тетка оказалась женой ректора одного ВУЗа, и на ее счету это был уже не первый случай. Но, как это бывает сплошь и рядом, дело замяли.
Совпадение или нет, но это произошло 5 октября.

Кстати, спустя пару лет, тот шаман заболел "шаманской" болезнью и сошел с ума.
А друг так и не добился справедливости, до суда дело так и не дошло.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05 by moovoonПросмотров: 273Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Судьба лама несчастный случай брат опека авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:12
+8
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2176|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 407
Кошмар! Меня просто нереально бомбит от несправедливости в нашей стране, где все куплено! Судьба Родиона была испорчена еще тогда, когда ему "привязали" лишний срок. Долбаные менты, я их ненавижу. Ходят с наглыми мордами, работать толком не хотят, по улицам шастают, ищут, где бы взятку с кого сдернуть. Себе на пиво вечерком. Помню, знакомому на улицу открыли банку пива (при этом прошманали его пакет! И достали запечатанную банку оттуда!), ну и штрафанули якобы за распитие в общественном месте. А когда я ехала в отпуск, они начали шмонать мои сумки в метро и требовать бумагу временной регистрации, хотя печать в паспорте стоит (у меня просто бумажки не было с собой). Сначала грозили, что по базе пробьют, а когда я согласилась, так как регистрацию я делала, просто бумаги не было, начали меня запугивать. Мне просто пришлось дать им на лапу и быстрей смыться, так как я на поезд из-за них уже очень опаздывала. Отпускали меня с ухмылочкой, мол, ждем тебя еще. При всем при этом, ни один из них не представился и общались на понтах, без всякого уважения. Уроды, что тут скажешь.
А про тупых женушек высоких должностных лиц вообще отдельная тема. Ей бы подумать о том, что натворила, загубила чужую жизнь, так она о жопе своей беспокоится. О чем говорить, вон давеча в новостях одна такая же курица шестилетнего ребенка насмерть сбила. Записи тоже чудесным образом исчезли, а на экспертизе признали, что мальчик был (внимание!) ПЬЯН! Ну куда это годится?..
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 17:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Плюс за мистику,в предсказании судьбы, но в истории столько всего приключилось, что для полноты картины нехватает контакта с инопланетянами. Парня жалкло, вроде жизнь изменил, а видимо поздно. Брат молодец- помогал, не бросил!
Зарегистрирован: 27.06.2017
#3 написал: Karl Georglin
Сегодня, 17:55
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 217
а когда брата посадили за какую-то глупость, вроде побитых стекол в деревенском магазине, он очень сильно переживал. Уже в милиции Родиона, деревенского парня, "раскрутили" на разбой и посадили надолго.
только 0.5% садили по подлогу, по телевизору выступал милиционер высокого ранга. Кому прикажете верить - какому-то рассказчику на сайте, или специалисту своего дела? Выслуга, ордена, все дела. Да и тех потом реабилитировали, компенсировали ущерб. Каждый насильник рассказывает что "поганые менты" няшечку забрили за пол-литра пива ага.
Брат, несмотря на все старания моего друга, попадал во все возможные полукриминальные ситуации, из которых мой друг его постоянно вытаскивал.
Че, зря садили что-ли? Только жаль что не перевоспитали, нужно посуровей с бандитами!
Посоветовал молиться, а если "отмолят", то брат выживет.
А кому? И что это за "судьба" если можно разбойника спасти от кары? Рога торчат от таких рассказов.
Наутро Никита обзванивал друзей из полиции, выясняя, в каком из отделений может быть брат
То есть "поганые мусора" брата ни за что закрыли, а г.г. водит с ними знакомства? "верю", как же.
Были записи с камеры видеонаблюдения, где вина водителя налицо. К слову, потом записи "чудесным" образом пропали, а та тетка оказалась женой ректора одного ВУЗа, и на ее счету это был уже не первый случай. Но, как это бывает сплошь и рядом, дело замяли.
Сколько грантоедов уже поймали на подтасовке фактов. Никогда никто не может скрыть видеозаписи, все фиксируется не только на пульте, но и на фирме-операторе. Видел интервью чиновника, говорит что это специально выдумали чтобы очернить полицию. Нету такого!
Цитата: Lynx
Долбаные менты, я их ненавижу. Ходят с наглыми мордами, работать толком не хотят, по улицам шастают, ищут, где бы взятку с кого сдернуть. Себе на пиво вечерком. Помню, знакомому на улицу открыли банку пива (при этом прошманали его пакет! И достали запечатанную банку оттуда!), ну и штрафанули якобы за распитие в общественном месте. А когда я ехала в отпуск, они начали шмонать мои сумки в метро и требовать бумагу временной регистрации, хотя печать в паспорте стоит (у меня просто бумажки не было с собой). Сначала грозили, что по базе пробьют, а когда я согласилась, так как регистрацию я делала, просто бумаги не было, начали меня запугивать. Мне просто пришлось дать им на лапу и быстрей смыться, так как я на поезд из-за них уже очень опаздывала. Отпускали меня с ухмылочкой, мол, ждем тебя еще. При всем при этом, ни один из них не представился и общались на понтах, без всякого уважения. Уроды, что тут скажешь.

Ему оно надо, рисковать из-за 500 рублей карьерой, пенсией, свободой наконец? Никогда еще служба внутренней безопасности не ловила за такое сотрудников. Значит... Ну что можно сказать, если вы "ненавидите ментов"? А куда бежите если нападут террористы, например, или бомжи буянят? Статистика говорит что вымогательства нету такого, у сотрудников достойная зарплата. Ну зачем, например, продавец, при зарплате 100000 рублей, будет обвешивать на пятерку? Да еще если за это бы садили от 5-ти лет? Столько сотен сотрудников погибло при исполнении, чтобы вы жили спокойно, а тут такое очернение(
У меня, между прочим, друг в Иваново, так никогда от него не слышал такого.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#4 написал: Lynx
Сегодня, 18:00
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2176|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 407
[quote=Karl Georglin][quote]
У меня, между прочим, друг в Иваново, так никогда от него не слышал такого.[/quote]

Значит Вам повезло. Конечно, есть хорошие сотрудники, но их очень мало. В Питере, например, милиция вообще не знает, что такое закон. У меня молодого человека на заводе чуть не посадили. Мастер - начальник по цеху у них накосячил со станком, в результате чего работника затянуло и содрало кожу. Мастер захотел на моего свалить, думал, молодой, так поднадавить можно. Хотя он к станку этому вообще НЕ прикасался, думали, что на руку сойдет то, что свидетелей нет. Че, в наручники его и увезли к прокурору. Там тот на него давил весь день, выбивая ложное сознание в содеянном. Не хотел в этом деле копаться, просто признание выбить. Хорошо, мой МЧ не прогнулся, но трясло его долго. Если бы вот так со мной не поступили и не грозились с матом увезти протокол составлять из-за бумажки, хотя ПЕЧАТЬ в паспорте была, либо рядом со мной такое Г... не происходило бы, я бы, может, по-другому думала о них. На лапу, к сожалению, много берут. Случаи далеко не единичные. Вот вы говорите - по телеку видели, интервью. Меньше верьте телевидению о выслуге лет и псевдосправедливости, там одно вранье насчет этого. Реальность куда суровее.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#5 написал: Летяга
Сегодня, 18:13
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6767|-1)
Публикаций: 109
Комментариев: 5 483
Цитата: Lynx
что мальчик был (внимание!) ПЬЯН

Я одного не понимаю: пьяных что, давить можно? И за это ничего не будет?
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 18:14
+2
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Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 434
Lynx - умничка. Мальчику, вероятнее всего, вкололи алкоголь, когда он уже был мёртв - это точно так, потому что доза спиртного запредельная для ребёнка. Смотрел я по телеку выступление патологоанатома, мужчина вызывает, конечно, понимание. Но его очень грубая ошибка в том, что он даже не искал следов укола на коже и слизистых. Это надо было обязательно сделать, потому что доза спиртного запредельная. И можно только думать, точняк, что это не первый случай, и представлять, скольких людей так убрали. И преступник уже набил руку. Если убить взрослого, а потом вколоть ему алкоголь, то патологоанатом поставит алкогольное отравление. Диву даёшься иногда, насколько порой выражена глупость в исполнении следствия.
За историю тоже плюс. Но я бы назвал её: Без сердца.
Знаю одну историю. Пацаны со двора зашли к другану попить пива. Посидели, потом ушли. Утром того другана обнаружили родственники мёртвым. Нашли у него пустую бутылку из-под пива, на которой отпечатки пальцев одного из гостей. Того парня, который пил пиво из этой бутылки, взяли и закрыли. Началось следствие. А напротив убиенного жил старичок, который постоянно смотрел в глазок. Он и рассказал, что после парней приходил к ещё живому соседу какой-то молодой мужчина с татуировкой на плече, а потом ушёл, сам захлопнув двери. Прямо перед временем суда старичок это умер, а на показания его сына суд не обратил даже внимания, потому что этот сын просто слышал эту вещь от деда, но сам в глазок не смотрел. Дали десять лет хозяину отпечатков на бутылке. Отсидел от звонка до звонка, заболел туберкулёзом, после освобождения начал пить запоями и помер ещё молодым. Вот так ломаются судьбы. А ведь полиция, суды, следователи живут на наши налоги.
И простите за флуд, просто я не мог не написать этой информации.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#7 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 18:19
0
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Группа: Активные Пользователи
Репутация: (914|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 735
Воо!!! Как всегда пошло-поехало.... Тут: обсуждение ментов, не истории... Ну, да ладно....
Меня в истории больше смутило: шаман-лама, и иже с ними церковь... crazy
Там до кучи ещё мулы, пастора, служителя культа Вуду и раввина не хватает...
Ну, и мистика, как-то за уши притянута: 5-е октября...., совпадение, скорее всего, так-что..... только мусоров поганых и остаёться обсуждать .... (имхо)
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#8 написал: Lynx
Сегодня, 18:31
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Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 201
Комментариев: 1 407
Цитата: Летяга
Цитата: Lynx
что мальчик был (внимание!) ПЬЯН

Я одного не понимаю: пьяных что, давить можно? И за это ничего не будет?

В том-то и дело. Весь абсурд той ситуации. И этот абсурд зашкаливает.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
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