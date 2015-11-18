Бумеранг

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:31

astrelez Просмотров: 106 Комментарии: 1 +3 Вчера, 15:31 by

В дверь позвонили. Никита пошел открывать. За порогом стояла высокая брюнетка с черными, как космос и такими же холодными глазами. Она улыбнулась, одними губами и сказала:– Вы звонили мне Никита, меня зовут Мира, я пришла, чтобы попробовать помочь Вам.Никита пригласил гостью войти. Мира сняла шубу и прошла сразу в гостиную. Осмотревшись в ней, она попросила Никиту освободить журнальный столик, а после того, как он это сделал, начала выкладывать на него вещи из своей сумки. Когда она закончила на столике, покрытом странной скатертью, расписанной непонятными формулами и буквами, горела черная свеча. Подсвечник, в котором она стояла, был сделан в форме черепа. Рядом лежали длинный узкий кинжал и зеркало. Мира жестом пригласила Никиту сесть на диван рядом со столиком.Она внимательно посмотрела на него и сказала:– Вы уверены в том, что хотите сделать? Назад возврата не будет, даже если Вы захотите все вернуть назад у Вас ничего не получится. Больше того, если обряд прервать, то всем, кого он задевает, будет грозить опасность, в том числе и мне. Поэтому еще раз спрашиваю Вас, Вы действительно хотите прибегнуть к потусторонним силам, чтобы помочь Вашей возлюбленной?Никита облизнул внезапно пересохшие губы и тихо ответил:- Да.Она подала ему зеркало и сказала:- Смотрите в зеркало и думайте о том, кому мы хотим помочь.Никита взял зеркало... Он послушно смотрел на свое отражение, думая о Карине, которая сейчас лежала в больнице и страдала. Он смотрел в зеркало, и ему казалось, что оно его затягивает в себя.Внезапно Никита услышал голос Миры:Внезапно он услышал голос Миры:- Всмотритесь в зеркало и скажите, кого Вы видите?- Только себя, - хотел ответить Никита, но в последнюю секунду осекся.Зеркало покрылось рябью, и он увидел в нем лицо, осунувшиеся, бледное, но такое родное и любимое. Карина, казалось, спала, но рябь не давала ему рассмотреть ее лучше.Вновь зазвучал голос Миры:- Всмотритесь в него Никита, Вы узнаете его?Никита кивнул головой. Мира положила свои руки на руки Никиты, которыми он держал зеркало и запела. Голос у нее был низкий, мелодия и язык пения был Никите незнаком. Рябь на зеркале усилилась, словно подул сильный ветер. Через мгновение зеркало успокоилось, и на Никиту смотрело лицо Карины, глаза ее были открыты и, казалось, она смотрит на него, почти не мигая.- Что теперь делать, Мира? - спросил Никита хриплым от волнения голосом.- Положите зеркало на стол, - ответила ведьма, отпуская руки молодого человека.Когда зеркало легло на стол, она попросила Никиту протянуть вперед левую руку и, взяв кинжал, провела его лезвием по ладони парня. Из пореза потекли струйки крови. Они капали на зеркало, и зеркало впитывало их в себя. Через минуту все было кончено. Мира вытерла белой тряпкой, которую достала из сумки, кинжал. Тряпку она велела Никите сжечь, а пепел развеять по ветру для того, чтобы закрепить результат колдовства. Молодой человек как во сне отдал Мире деньги за проведенный сеанс и, закрыв дверь за гостьей, задумался - что же такое это было.Тряпку он завернул в пакет и положил в шкафчик под раковиной в ванной, чтобы на выходных сжечь ее на даче.На следующий день, когда он навестил Карину в больнице, ей стало лучше. Через две недели, Карину выписали домой. Они снова стали готовиться к свадьбе. Однако, накануне свадьбы Карина умерла. Патологоанатом, сделавший вскрытие вынес свой вердикт - обширный инсульт. Через девять дней после похорон, Никите позвонила женщина. Только когда она представилась Мирой, он вспомнил ее. Дрожащим голосом, женщина спросила у Никиты, сжег ли он тряпку, которую она ему оставила?- Какую тряпку, - спросил Никита, поддавшись порыву гнева, - какую тряпку? Вы ведь обещали, что с Кариной все будет в порядке, Вы обманули меня.Он бросил трубку. Затем устыдившись того, что поддался минутному порыву гнева, молодой человек достал из шкафчика, что под раковиной в ванной, полиэтиленовый мешочек с тряпкой внутри. Тряпка вся почернела. Когда он развязал пакетик, оттуда дохнуло такой вонью, что он поспешил быстро его завязать и положить обратно, решив, что возьмет с собой тряпку и сожжет ее в следующее же воскресенье, когда поедет на дачу. Это было во вторник вечером.В пятницу утром позвонил отец и сказал, что мать попала в больницу с инфарктом. Отложив все дела и взяв на работе отгул, Никита поспешил домой к родителям. Они жили в селе недалеко от города, но больница, куда положили мать, находилась в районном центре. Никита добрался туда уже после обеда, предварительно заехав к отцу и поддержав его морально. Медсестра с дежурного поста проводила Никиту в палату, где лежала мама. Она была без сознания, подключенная к аппарату ИВЛ, она выглядела такой беззащитной и хрупкой. Никита взял ее за руку, в тот же момент, мама очнулась. Она посмотрела на Никиту, и попыталась что-то сказать, но трубка помешала ей это сделать, а через секунду запищал аппарат, и рука матери обмякла. В тот же момент палата наполнилась медработниками, а Никиту вытолкали в коридор, куда через двадцать минут вышел врач и выразил ему соболезнование в связи с кончиной матери...Продолжение следует...

Ключевые слова: Квартира незнакомка обряд проклятье смерть авторская история

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