Желание

Летяга Просмотров: 227 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:11 by

Открыв дверь и войдя в квартиру, Юра улыбнулся пьяной улыбкой и широко раскинул руки в стороны. Накануне выпито было очень немало и теперь тело слушалось его не очень хорошо. Впрочем, это было наименьшим, что сейчас заботило мужчину.План был хорош. План был просто чертовски хорош и Юра был уверен, что у него все получится. Хах, сейчас было особенно смешно вспоминать с каким волнением он собирался на корпоратив. Тщательно выбранная рубашка и брюки, поход в барбершоп для крутой и стильной прически. Да он даже парфюм купил специально под долбанную вечеринку, лишь бы выглядеть на все сто.Сейчас же рубашка просто полетела куда-то под стул, спустя минуту туда же отправились и брюки. Юра завалился на свой родной диванчик в майке и трусах и тупо уставился в потолок. Что ж, чувствовать себя идиотом было крайне неприятно и даже очень. Казалось бы, уже тридцать лет, давно все розовые очки выброшены на свалку и башка должна соображать четко и ясно. Ан нет, стоило только симпатичной мордашке и точеной фигурке появиться на горизонте, как все ясные мысли улетучились враз.Жанна пришла к ним в Компанию почти семь месяцев назад. Молодая, симпатичная и умная, она довольно легко влилась в коллектив и стала «своей». Юра сначала относился к ней как к просто коллеге, но потом так уж случилось, что их назначили на один проект. Он был для девушки ментором и старательно обучал Жанну всем нюансам и мелочам. Благо, она была сообразительной и почти все схватывала на лету. Словом, проблем почти не было.За исключением того, что через какое-то время Юра понял, что влюбился в Жанну как мальчишка. Он как-то пропустил тот момент, когда перестал смотреть на девушку просто как на коллегу. Волнистые темные волосы, отдающие рыжим, задорные зеленые глаза и отличное чувство юмора сделали свое дело. Юра сам не заметил, как начал бегать на работу, чуть ли не напевая песенки как диснеевская принцесса. Рабочие будни словно бы превратились в какой-то праздник, ведь можно было видеть Жанну, разговаривать с ней, обсуждать сериалы и смеяться над шутками.Вот только дальше всей этой дружеской болтовни ничего не заходило. Жанна просто мастерски держала дистанцию, не подпуская его слишком близко, но и общение не прекращала, продолжая и дальше затягивать Юру в омут своих зеленых глаз.Гирлянда на елке мигала разноцветными огнями, освещая квартирку и создавая уют предновогодних дней. Уже завтра куранты где-то в Москве пробьют двенадцать раз, президент толкнет свою стандартную речь и миллионы людей будут поднимать бокалы, чокаться и обниматься, кушать оливье и радоваться Новому Году.— Джингл-беллз, джингл-беллз, - напевал песенку Юра, снова и снова прокручивая в голове события сегодняшнего вечера.Компания в этом году расщедрилась и арендовала здание довольно крутого ресторана в центре города. Отличный интерьер, вышколенные официанты, классная развлекательная программа. Буквально все вело к тому, что Юра наконец осуществит свой план и признается Жанне в своих чувствах. Ну или просто разорвет дистанцию и сблизиться с девушкой. Новый Год же, чудеса и все такое. Хах.Начало было, в принципе неплохим. Жанна выглядела совершенно потрясающе. Волосы она уложила в простую, но элегантную прическу. Ее платье выгодно подчеркивало все достоинства фигуры. Юре стало жарко стоило ему только увидеть коллегу. В голове тогда отчетливо пронеслась мысль, что Жанна, пожалуй, самая красивая из всех девушек, с которыми он когда-либо был знаком.Беседа ни о чем, пара шуточек и вот она уже заливисто смеется. Он приглашает ее на танец и, о чудо, она соглашается. Да, конечно, сейчас-то он вспомнил, что девушка несколько растерялась и замялась прежде чем согласно кивнуть и пойти с ним на танцпол. Тогда же Юре казалось, что она буквально вся засияла от радости. Идиот.Во время танца он все норовил притянуть ее поближе, а девушка деликатно держала дистанцию. Впрочем, тогда Юра думал, что она просто смущается перед другими коллегами и не парился по этому счету. Дважды идиот.В какой-то момент он упустил ее из виду. Ресторанный зал был просто огромным и на то, чтобы обойти его, у Юры ушло довольно много времени. Она нашла его сама, да причем не одна.Стас был давним другом Юры, они учились в одном университете, продолжали общение после выпуска. А потом случилось так, что оказались оба в Компании и стали коллегами. И хорошими друзьями.Неладное Юра почувствовал уже по тому, как Стас нежно придерживал Жанну за руку. Просто коллегу так не трогают. А спустя несколько минут они рассказали Юре, что влюбились друг в друга и решили начать встречаться. Самая ирония заключалась в том, что именно Юра и познакомил их. Собственно, именно поэтому они его и благодарили.Знала ли Жанна про его чувства? Точного ответа на этот вопрос у Юры не было. Женщины гораздо лучше мужчин распознают такие вещи, Жанна была не дура и явно догадывалась о его интересе.А вот Стас знал. Он так и не смог посмотреть ему в глаза, постоянно отводил взгляд и абсолютно по-идиотски пожимал плечами. Мол, так уж оно вышло, что же теперь поделать.Да пошли они все!Когда-то Юре сказали, что если он хочет напиваться, то надо использовать для этого белый алкоголь. Водку, текилу, ром или что-то подобное. Вино, соответственно, для таких целей тоже лучше подходило белое. За неимением другого алкоголя под рукой, эта украденная бутылка белого вина была очень даже кстати. Он, конечно, уже порядком выпил, да и «понижать градус» явно не стоило, но такие вопросы сейчас мало волновали мужчину.Поэтому он, недолго думая, просто сел на кухне и молча выпил бокал. Тут же мысленно выругал себя за то, что поленился заходить в магазин за чем-нибудь покрепче. Хотя, учитывая, что городские власти самоотверженно давали пьянству бой перед новогодними праздниками, вероятность купить нормальный алкоголь в магазине стремилась к нулю.Горечь и жгучее чувство обиды поднимались в душе, все больше заполняя его существо. Он вспоминал как вечно сюсюкался с Жанной, пытался помогать ей по любому вопросу, вечно смотрел на нее как зачарованный и делал по сто комплиментов в минуту. Тупой кретин! Какой же он тупой кретин!Бокал с треском разбился в руках. Он так сильно сжал его, что стекло просто не выдержало. Осколки рассыпались по полу кухни, а спустя мгновение большими, красными каплями на пол закапала кровь.— Твою-то мать! - закричал Юра, вскакивая со стула. Ладонь была вся в крови, которая теперь обильно капала на пол.Яростно ругаясь, мужчина начал шариться в поисках аптечки. Как назло нашлась она не с первого раза. Вечно он забывал куда ее убирал после последнего использования.К счастью, бинты там были. Юра промыл руку под краном, залил рану перекисью и наскоро начал забинтовывать. Кровь шла довольно бодро и не особо останавливалась. Порез был глубоким, ладонь пульсировала болью и от этого Юра злился еще больше. Вдобавок к этому, руки не желали его слушать и правильно наложить повязку никак не получалось. Пока он заматывал бинт, крови натекло прилично.— Суки! Твари! Да чтоб вас черти всех забрали, ублюдки! Будьте прокляты! - яростно закричал мужчина. Обида и злость полностью заполнили его существо, Юру буквально затрясло от накативших чувств. Окажись сейчас эта парочка перед ним и он бы, наверное, сделал бы что-нибудь плохое. Он еще сильнее стиснул ладонь в кулак, намеренно причиняя себе боль.Громкий стук в дверь заставил его буквально подпрыгнуть на месте. Юра недоуменно уставился в коридор откуда раздался звук. Потом раздалась трель звонка и мужчина с трудом подавил желание крикнуть пару ласковых, матерных выражений неизвестному визитеру.— Кого там еще носит? - раздраженно прошипел Юра, подходя к входной двери. Пока он шел от кухни трель звонка не замолкала ни на секунду.— Кто там?! - как можно более грозно спросил мужчина. Благо, в его состоянии особо стараться для этого было не надо. Итак в душе все кипело от ярости.Глянув в глазок, Юра увидел там… Деда Мороза. Красная шуба, ватная борода.— Это Дедушка Мороз! Я подарки вам принес! Открывай скорее дверь, я отдам его, поверь! - громким басом проговорил аниматор.— Мужик, иди нахер! - крикнул Юра и пошел обратно на кухню. Рука болела сильнее и он почувствовал как бинт начал намокать. Кровь, кажется, не особо останавливалась.Дверной звонок снова разрезал тишину своей трелью. Издевается он что-ли? Юра снова крикнул, чтобы тот катился ко всем чертям. Не помогло. Упорный аниматор начал колотить в дверь и одновременно звонить.Его абстрактная злоба обрела форму и он решил, что может даже хорошо, что этот идиот начал долбиться в его двери.— Блин, козел, сам напросился, - Юра в несколько широких шагов подошел к двери. Быстрым движением открыл замок и рывком распахнул дверь. - Я же сказ…Фразу он не закончил. В коридоре никого не было. Причем, Юра мог бы поклясться, что неизвестный долбил в дверь до последнего и просто не смог бы так быстро отойти.Озадаченный мужчина выглянул в коридор. Пусто. Причем этому аниматору ведь даже спрятаться-то по сути было негде.В какой-то момент вдруг подул порыв ветра и Юра почувствовал, как по коже забегали мурашки. По спине пробежал холодок, Юра даже невольно вздрогнул.— Херня какая-то, - пробормотал изумленный мужчина и закрыл дверь. Заперев замок, он простоял какое-то время глядя в глазок. Может этот придурок сейчас вылезет из своего укрытия и Юра поймет где тот умудрился так шустро скрыться. Никто так и не появился.Прождав пару минут и ничего не увидев, Юра махнул рукой и вернулся обратно на кухню. Надо было собрать осколки и протереть полы. Кровь уже начала засыхать и выглядело это крайне неприятно.Он двинул обратно в сторону кухни, когда в носу засвербело и Юра громко чихнул.— Будь здоров, Юрий.Голос раздался откуда-то из гостиной. Мужчина остановился как вкопанный в коридоре. По спине снова пробежал холодок, уже никак не связанные с ветром.Он, конечно, порядком напился сегодня, пытаясь заглушить душевную боль. Но ведь не настолько же!Медленно Юра заглянул в гостиную, мысленно проклиная все на свете. Он до последнего изо всех сил убеждал себя, что ему просто померещилось от выпитого и стресса из-за Жанны.В его компьютерном кресле сидел мужчина в костюме Деда Мороза. Он снял красную шапку и бросил ее на стол. Ватную бороду тоже стянул на грудь и Юра мог разглядеть его в свете лампы. Худое, скуластое лицо, бледно-голубые глаза, разглядывающие его с явным интересом.Юре вдруг резко стало нехорошо. Этот урод никак не мог пробраться в его квартиру. Никак! Он ведь видел, что за дверью никого не было, когда он открыл ее настежь.— Здравствуй, Юрий. Уж прости, что ворвался так. Обычно я стараюсь обходиться без этих трюков, но ты явно не был настроен на диалог, - голос у незнакомца был тихим, почти шепот. Но Юра отчетливо слышал каждое его слово.— Кто… Кто Вы такой? - выдавил из себя ошеломленный мужчина.— Ооо, это совершенно неважно, поверь мне. У меня много имен и большая часть тебе совершенно ничего не скажет, - широко улыбнулся незнакомец. От одного вида этих слегка пожелтевших зубов Юре стало нехорошо.Что делать дальше было непонятно. Броситься на незваного гостя и постараться навалять ему? Убежать из квартиры? Ладонь неприятно пульсировала, голова разрывалась от боли, виски словно стискивало в каком-то механизме.— О поверь, дружище, бежать тебе не стоит. Я не причиню тебе вреда, - сказал неизвестный. - Бросаться на меня с кулаками тем более не советую.Мысли читает что ли?— Юрий, ты заходи, присаживайся. Что же ты встал столбом посреди квартиры? Давай поболтаем с тобой по душам. Нам ведь столько всего надо обсудить в эту чудесную ночь.Неизвестный обращался с ним так, словно это был его дом, а не Юры. Так как решиться на другое он не мог, мужчина прошел к дивану. Садиться он не стал. Хотелось, все же, быть готовым к малейшим изменениям ситуации.— Ну что ты такой напряженный? Ты ведь сам призвал меня, чего теперь пугаться и топтаться в нерешительности, - снова широко улыбнулся гость.— Призвал? Я? - Юра совершенно перестал понимать, что вообще происходит. В висках покалывало все сильнее и из-за этого внимание становилось все более расфокусированным. - Мужик, ты кажется совсем попутал. Ты что такое несешь вообще? И как ты попал в мою квартиру? Учти, я так-то боксом раньше занимался, только попробуй выкинуть что-нибудь.Соврав, Юра изо всех сил понадеялся, что проверять его фразу незнакомец не захочет.— Ты сам меня впустил, - шепот раздался так, что его стало слышно отовсюду. Юра мог бы поклясться, что голос гостя раздался даже сзади. Чтобы не вздрогнуть ему пришлось здорово напрячься.— Ни хера подобного, - голос не дрожал и Юра мысленно похвалил себя. Происходящее решительно становилось все более странным с каждой секундой. А вот что с этим делать, хозяин квартиры придумать никак не мог.— О, поверь мне, это так. А теперь, скажи-ка мне, Юрий, как ты себя вел в этом году? Был ли ты хорошим парнем или же вел себя как распоследний козел?Теперь Юра окончательно растерялся. По ходу дела его гость был каким-то очень ловким психом-фокусником. А уж тут шутки совсем плохи.— Слушай, мужик, это конечно все забавно и все такое, но мне сейчас совсем, блин, не до смеха. Давай-ка ты пойдешь дальше по своим делам. У Деда Мороза ведь много дел перед Новым Годом.Неизвестный встал с кресла. Сделал он это таким плавным движением, что Юра даже не сразу уловил момент, когда тот встал на ноги. Движение было каким-то… неправильным. Однако объяснить себе, что именно его смутило, Юра не смог.— Кровь была пролита в нужный час. Слова злости и черного умысла были сказаны в сей день пред Новой Жизнью. Я не прихожу просто так, Юрий. Я не прихожу к каждому встречному-поперечному, - неизвестный подходил все ближе. Шаги были скользящими и абсолютно бесшумными. Он словно бы плыл над полом.В этот момент Юра почувствовал страх. Настоящий, животный страх, который пронзил все его существо от кончиков волос до пальцев ног. В горле пересохло, сердце заколотилось как сумасшедшее.— Хватит испытывать мое терпение. Отвечай на вопрос. Ты вел себя хорошо в этом году? - гость остановился всего-то в каких-нибудь паре шагов от него.— Д-да, - проговорил Юра. - В целом хорошо.— Отлично, - радостно потер руки неизвестный. - Что ж, тогда давай, говори мне свое желание. Новогодний подарок для хороших парней. Чего ты хочешь?Юра молчал. Вымолвить хоть что-то сейчас для него было очень проблематично. В животе предательски крутило от выпитого накануне алкоголя, ладонь разрывалась от боли. Да и в голове шумело так, что даже сильный испуг не мог пробить эту туманную завесу.Гость снова широко улыбнулся. Юре при этом почудилось, что тени как-то удлинились и гость стал выглядеть гораздо больше и массивнее, чем казался.— Ох уж мне эти скептики доморощенные. Раньше было проще, не надо было перед каждым смердом распинаться, - усмехнулся неизвестный. - Отнесись к этому как к маленькому приключению. Что тебе стоит загадать какую-нибудь ерундовину?Юре ничего не стоило. Вот только принимать происходящее сейчас спокойно он никак не мог и никакие «желания» в его голову не лезли.— Ладно, хорошо. Давай так, Юрий. Тест-драйв, такое, кажется, словечко нынче в ходу, - осклабился гость. - Одно желание на пробу. Так сказать, маленький новогодний бонус. Говори, чего хочешь и я тут же исполню это. Только проси что-то в разумных пределах. Луну с неба я тебе не притащу.Неизвестный гордо выпрямился и скрестил руки на груди. Он смотрел на хозяина квартиры с едва заметной улыбкой на губах. Так смотрят взрослые на детей, когда пытаются объяснить им что-то и наблюдают за попытками малышей разобраться в происходящем.Юра задумался. В конце концов, даже если он и сошел с ума и все происходящее его пьяный бред, то он действительно ничего не теряет. Его все равно сейчас никто не видит, так что почему бы и нет.— Протрезветь хочу! Вот чтобы РАЗ и как стеклышко, - довольно улыбнулся Юра.— Оригинально, - усмехнулся визитер. Он посмотрел прямо на хозяина квартиры, пристально и не моргая.Юра почувствовал как что-то едва ощутимо поменялось вокруг. Он никак не мог уловить что именно, но явственно чувствовал, как вокруг него словно бы сгустился воздух. Ноющая ладонь вмиг забылась, когда ледяной ветер снова обдал его своим морозным дыханием, вызвав целый табун мурашек по спине.— Ну как себя чувствуешь? - деловито поинтересовался неизвестный, скрестив руки на широкой груди.Юра прислушался к своим ощущениям и с содроганием ощутил, что хмель начисто выветрилась. Буквально минуту назад в его голове шумело, мысли путались и он так и норовил сказать какую-нибудь несуразицу. Сейчас все исчезло, он был абсолютно трезв. И незнакомец все так же стоял посреди его квартиры и хитро улыбался, глядя на удивленно вытянутое лицо Юры.— Трезвый… - пробормотал под нос мужчина.— Вот и хорошо. Глядишь, голова соображать лучше начнет, а то стоял тут и слюни пускал. Давай, думай над своим желанием. На этот раз все всерьез.Вот тебе и поворот. Если раньше Юра списывал происходящее на алкоголь, то теперь оставались только варианты с галлюцинациями и возможным сумасшествием.— Кто Вы? - спросил Юра, глядя на незнакомца во все глаза. Он явственно ощущал, что за этой обычной фигурой что-то скрывается. Юра даже иногда улавливал что-то краем глаза, но стоило ему только всмотреться в сторону его необычного гостя и все пропадало.— Я уже сказал, что это не важно. У меня много имен и ни одно из них тебе ничего не скажет, Юрий, - покачал головой незнакомец.Юра сам себе казался идиотом, но все же задал вопрос:— Вы настоящий Дед Мороз?Громкий хохот сотряс квартиру незадачливого мужика. Смех был чистым и громким, таким, что от него веяло холодным зимним днем, беспощадными северными ветрами и льдами. Юрий буквально почувствовал все эти образы, пока его гость веселился. Он заметил, что глаза незнакомца с каждым разом становятся все более пронзительно синими.— Некоторые могли бы меня назвать и так, - отсмеявшись, проговорил визитер.Фраза была донельзя странной, у Юры от нее мороз прошел по коже.— Не заговаривай зубы, - махнул рукой гость. - Давай желание. Мое терпение тоже не бесконечное. Хоть ты и забавный, а долго торчать времени здесь у меня нет.— А если я не стану загадывать?Вопрос вырвался сам по себе. Юра и сам удивился, когда услышал свой голос как будто со стороны. Незнакомец склонил голову и посмотрел на него с прищуром.— Ты пролил кровь в особую ночь. Ты призвал меня своей злобой и черными мыслями. И так уж случилось, на твое счастье или горе, что я решил откликнуться на зов. У тебя нет выбора, Юрий. Ты загадаешь свое желание и я его исполню, другого не дано.Что-то в тоне неизвестного было такое, отчего Юре стало неприятно. Как будто бы воздух и тень вокруг него уплотнились и глаза гостя буквально сверкали синевой.— А если я загадаю миллиард баксов, то ты его из кармана достанешь или как?— Не совсем так, - покачал головой гость. - Ты получишь свои деньги, но не сразу. Пройдет время и с тобой случится то, что должно, чтобы желание исполнилось. Но я даже не знаю чего ты так сомневаешься. Ты ведь и сам прекрасно знаешь, что стоило бы загадать.Юра недоуменно уставился на визитера. События последнего часа так сильно выбили его из колеи, что он сейчас вообще не мог собрать мысли в кучу.— Ну что ты делаешь такое удивленное лицо? Разве ты уже забыл красотку Жанну и ее сегодняшнего ухажера?Воспоминания о произошедшем сегодня на корпоративе моментально вспыхнули в сознании. Забавное дело, еще совсем недавно он и думать ни о чем другом не мог.— Воот, вижу вспомнил наконец. Только представь какой у тебя подарок судьбы в этот Новый год. Можешь пожелать что угодно и вместе мы отомстим этим предателям. Ты ведь всегда был хорошим другом, чутким коллегой, всегда был готов прийти на помощь им обоим. Разве справедливо они с тобой поступили?— НЕТ! - сам от себя не ожидая, рявкнул Юра. Горечь обиды и злость от собственной беспомощности разгорелись в груди подобно лесному пожару в знойный, летний день.— Так пожелай и я все сделаю. Ты будешь ни при чем, никто на тебя даже не подумает, - медовым голосом шептал неизвестный мужчина.— А что ты можешь им сделать? - охрипшим голосом прошептал Юра. Сердце его бешено билось в груди.Где-то на задворках сознания внутренний голос вопил о чем-то неправильном и недопустимом, но обида на своих «друзей» затмила ее совершенно. Ладно Жанна, с нее мало что возьмешь. Но Стас! Они же дружили с самого универа, вместе преодолели столько различных ситуаций, что и не перечислить. К тому же, его друг прекрасно знал о чувствах к новенькой сотруднице. Как он так мог поступить?!— Все, что пожелаешь, - довольно улыбнулся неизвестный. Он деловито скрестил руки на груди и хитро посмотрел на хозяина квартиры. - Подумай, как лучше всего отомстить этим предателям. Можно сделать так, чтобы они никогда не были счастливы вместе, но не могли расстаться и пусть один сломает жизнь другого. Или может быть пусть с кем-то из них случится что-то плохое. Только скажи, Юрий, и все сбудется.Тени в комнате словно бы начали уплотняться вокруг. Свет от лампочек стал как будто тусклее. Юре начало казаться, что глаза визитера светились пронзительным ярко-синим светом и периодически словно бы вспыхивали.— Только скажи и все будет исполнено. Они должны ответить за свое предательство и подлость.Голос звучал словно бы отовсюду, и вскоре Юра понял, что не может воспринимать вообще ничего, кроме него. Вдобавок к этому ладонь снова начала пульсировать страшной болью и мужчина чувствовал, как рана снова начала сильнее кровоточить. Уши заложило, а дышать становилось тяжелее. Надо было просто сделать, чего хочет эта… тварь и все должно закончиться.Хмель окончательно сошёл на нет. Ярость и обида как-то враз потускнели. Юра вспомнил восторженные глаза Жанны, когда она обнимала за шею Стаса. Как они смотрели друг на друга, как улыбались. Им обоим было страшно неловко, когда Стас начал объясняться с Юрой. Они же были не виноваты, что понравились друг другу.— Я хочу, - проговорил Юра, улыбаясь. - Я хочу перестать любить Жанну.— ЧТО?! - раздался ужасающий рев, который буквально сотряс стены квартиры. Интересно, соседи слышат эти звуки? Может хоть полицию вызовут.— Я загадал желание, - Юра старался говорить как можно увереннее. Ладонь при этом взорвалась вспышкой новой боли, а виски стиснуло с такой силой, что мужчина не выдержал и застонал.В этот момент хозяин квартиры понял, что к нему пробралось что-то действительно страшное. На стенах играли невообразимые тени, свет от лампочки замерцал и в квартире стало заметно холоднее. Юра заметил, что начал выдыхать клубы пара изо рта.На обоях стал собираться иней, откуда-то завыл пробирающий до костей ветер. Юра почувствовал себя таким маленьким и ничтожным, что просто упал на колени и вжал голову в плечи.Гость стал выше и шире в плечах. Его шутовской наряд Деда Мороза испарился как не бывало. Теперь он был одет в роскошную белоснежную шубу, доходившую до самого пола.— Хитрый смерд! - прогрохотал голос от которого затряслись поджилки. - Не поддался алчности и злобе, не стал накликивать беду на друга своего. Что ж, живи, раз так, смертный, и запомни этот день навсегда. И никогда не призывай черной злобой беды и кары!Вокруг вдруг разразился самый настоящий снежный буран. Юра что-то кричал, но его голос утонул в завываниях ветра и вьюги. Квартиру стремительно заносило снегом. Раздался громогласный хохот и ладонь снова разорвалась вспышкой боли, да такой сильной, что у Юры вдруг резко потемнело в глазах. Слезы, побежавшие по щекам мгновенно превратились в лед. А еще спустя мгновение голова отяжелела и мужчина почувствовал как проваливается в темноту.***Открыв глаза, Юра долгое время непонимающе смотрел в потолок своей однушки. Во рту пересохло, а все тело болело так, словно бы он ударно позанимался в тренажерном зале.С трудом поднявшись, он понял, что все это время провалялся на полу собственной квартиры. Спину ломило так, что хоть волком вой.— Твою мать, приснится же такая дичь.Взгляд упал на ладонь, бинт от которой уже пропитался насквозь кровью. Теперь она засохла и ощущения от этого были крайне неприятными. Сколько он вообще провалялся тут?События вечера всплыли в голове сразу. Корпоратив, признание Стаса, что он встречается с Жанной уже целую неделю, Юрины пьяные оскорбления в их сторону и стремительное бегство с праздника. Ночной гость и ужасающая стужа, лишившая его чувств.Ноги как-то сами собой подкосились и Юра обессиленно сел на диван. Он с удивлением отметил про себя, что при мысли о друзьях совершенно ничего не чувствует. Никакой обиды, никакой горечи. Как будто старая-старая ранка, которая когда-то болела и доставляла страдания, сейчас уже заросла толстой коркой и совсем не тревожит.Юра откинулся на спинку дивана и блаженно улыбнулся. Его желание исполнилось.Автор - MariusKovach.

Ключевые слова: Новый год корпоратив любовь друг дед Мороз желание

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