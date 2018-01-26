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Истории из жизни

Колдовство или совпадение

Хотел рассказать о том, что со мной произошло в юности. Был я молод, чертовски хорош собой, но это к делу не относится, и в какой-то момент появилась у меня небольшая проблема. Начала чернеть серебряная цепочка и крестик. Я, как человек в это всякое потустороннее колдовство, порчи, сглазы и тому подобные вещи не особо верящий, захотел проблему решить. Поговорил со знакомыми ребятами-врачами, сошлись на мнении о том, что просто обмен веществ нарушился. Ну вроде на этом и успокоился. Несложно ведь раз в три дня зубной пастой по цепочке пройтись.

В один из дней собралась нас тёплая компания прибухнуть, пошли в гости к очень хорошему человеку. Все как обычно: разговоры за жизнь, тосты, шутки. В какой то момент разговоры начались о мистике, колдовстве, знахарстве. Хозяйка квартиры сказала, что она потомственная колдунья. Бабка, дескать, колдовала в деревне. Слово за слово, рассказал о своей проблеме.

На что она сказала дословно: фигня это. Просто порчу навели на тебя. Ну поржали, продолжили пьянку. А она не унимается, говорит: "Давай, сейчас сниму с тебя её". Прикольно стало: "A, давай", - говорю. Налила она водки в стакан, что-то пробормотала над ним, над головой моей руками помахала, - цирк, да и только. "Ну, - говорит, - давайте махнём что ли?". И, вдруг, со всей дури мне в лицо выплескивает стакан водки. Я аж подпрыгнул от удивления. "Все, - говорит, - слабенькая порча была, сняла я её". Как водится в нетрезвой компании - поржали и забыли.

А цепочка-то с тех пор чернеть и перестала. Как объяснить это? Кто-то может подсказать?

Автор - kukir.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:50
Сегодня, 06:16 by Nik_dkПросмотров: 106Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Порча цепочка серебро заговор пьянка

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 06:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (163|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 903
"А цепочка-то с тех пор чернеть и перестала. Как объяснить это? Кто-то может подсказать"

Ну , походу , обмен веществ востановился.


Но я за снятие порчи. Верю в эту версию.
+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: Foxy Lady
Сегодня, 06:52
0
Группа: Редакторы
Репутация: (29|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 685
Цитата: DRUID
Ну , походу , обмен веществ востановился.


После дружеской попойки joy
Зарегистрирован: 29.11.2012
  
#3 написал: Sniff
Сегодня, 07:52
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 483
У моего брата серебряный лев, знак зодиака, чернел выборочно. Лапы, когда он ногу сломал, и через несколько лет туловище, когда у брата гастрит сильно разгулялся. Было очень хорошо видно границу черноты. Ничем он льва не чистил, выздоравливал, и лев сам светлел постепенно.

И насчет порчи очень вероятно, что так и было, за историю+++

У моего брата серебряный лев, знак зодиака, чернел выборочно. Лапы, когда он ногу сломал, и через несколько лет туловище, когда у брата гастрит сильно разгулялся. Было очень хорошо видно границу черноты. Ничем он льва не чистил, выздоравливал, и лев сам светлел постепенно.

И насчет порчи очень вероятно, что так и было, за историю+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
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