Колдовство или совпадение

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:50

Nik_dk Просмотров: 106 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 06:16 by

Хотел рассказать о том, что со мной произошло в юности. Был я молод, чертовски хорош собой, но это к делу не относится, и в какой-то момент появилась у меня небольшая проблема. Начала чернеть серебряная цепочка и крестик. Я, как человек в это всякое потустороннее колдовство, порчи, сглазы и тому подобные вещи не особо верящий, захотел проблему решить. Поговорил со знакомыми ребятами-врачами, сошлись на мнении о том, что просто обмен веществ нарушился. Ну вроде на этом и успокоился. Несложно ведь раз в три дня зубной пастой по цепочке пройтись.В один из дней собралась нас тёплая компания прибухнуть, пошли в гости к очень хорошему человеку. Все как обычно: разговоры за жизнь, тосты, шутки. В какой то момент разговоры начались о мистике, колдовстве, знахарстве. Хозяйка квартиры сказала, что она потомственная колдунья. Бабка, дескать, колдовала в деревне. Слово за слово, рассказал о своей проблеме.На что она сказала дословно: фигня это. Просто порчу навели на тебя. Ну поржали, продолжили пьянку. А она не унимается, говорит: "Давай, сейчас сниму с тебя её". Прикольно стало: "A, давай", - говорю. Налила она водки в стакан, что-то пробормотала над ним, над головой моей руками помахала, - цирк, да и только. "Ну, - говорит, - давайте махнём что ли?". И, вдруг, со всей дури мне в лицо выплескивает стакан водки. Я аж подпрыгнул от удивления. "Все, - говорит, - слабенькая порча была, сняла я её". Как водится в нетрезвой компании - поржали и забыли.А цепочка-то с тех пор чернеть и перестала. Как объяснить это? Кто-то может подсказать?Автор - kukir.

Ключевые слова: Порча цепочка серебро заговор пьянка

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