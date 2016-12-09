Вечный коктейль

Летяга Просмотров: 200 Комментарии: 1 +7 Вчера, 10:36 by

«Лизун, я дома! Господи, пахнет божественно, — Кирилл торопливо скидывал пальто, одновременно стягивая обувь и шапку, — я еще в подъезде почуял и молился, чтобы пахло от нас!»Он протрусил на кухню, чмокнул в нос Лизу, помешивающую соус, подчеркнуто втянул ноздрями воздух по восходящей траектории и закатил глаза. Хрупкая блондинка в фартуке подбоченилась, резко сдула упавшую на глаза прядь.— Та-ак… Руки мыл?— Д-да!— С мылом?— Д-да!— Сегодня?Муж старательно изобразил раскаяние и смущение, она не выдержала и рассмеялась: «Мой руки, переодевайся и за стол!»— Мясо божественное! Как же я люблю приходить домой в твой выходной… Жду не дождусь, когда ты всегда будешь встречать мужа дома…— Кир, не начинай. Сто раз уже всё обсудили.— … когда у нас будет малыш…— Мы всё решили.Так и было: они вместе запланировали, что накопят солидную подушку безопасности, тогда Лиза уйдет с работы и можно будет подумать о ребенке. Оба были из небогатых семей и знали, как это — не иметь модных игрушек, шмоток и телефонов. Не то, чтобы детские воспоминания о высокомерии более обеспеченных одноклассников ранили его сейчас, спустя столько лет, но выводы он сделал. Уж его жена точно не будет отказывать себе в беременных капризах и его ребёнка точно никто не будет дразнить из-за отсутствия какой-то модной ребячьей чепухи.Он собрал соус с тарелки последним кусочком мяса, отправил его в рот, запил морсом и счастливо выдохнул:— Кла-а-а-асс! Обалденно вкусно, спасибо. Кстати, про планы: заказчик выбрал мой эскиз и-и-и-и… добытчик, в беспрецедентной борьбе, вырвал у соперников… премию! Смотаемся куда-нибудь на длинные выходные или спрячем в кубышку?— Посмотрим, — Лиза уютно подперла кулачком щеку и, улыбаясь, смотрела на мужа. Как же ей с ним, всё же, повезло. Они выросли в одном дворе, ходили в один садик, все школьные годы просидели за одной партой и, в конце концов, опровергли все досужие рассуждения про то, что детская влюбленность — штука несерьезная и, уж точно — не на всю жизнь. Полтора года женаты, а медовый месяц так и забыл от них уйти. Даже не поссорились ни разу.— Всё, отваливайся от стола. Иди отдыхать, мой охотник на мамонтов. Сейчас посуду помою и сделаю тебе массаж.— М-м-м…— Не «м-м-м», а расслабляющий! Выбери пока, что смотреть будем.«Ну, вот: опять уткнулся в ноут».— Эй, в такие моменты я жалею, что ты не патологоанатом, — Лиза стащила с волос Кирилла зажим и запустила пальцы в рассыпавшуюся темно-русую гривку.— Щас-щас-щас… Я тут халтурку нашел, возможно— жирненькую. Если срастётся — не придется решать про поездку.— Почему?— Я буду сначала по уши в работе, зато потом — по уши в деньгах.— Кир, так нельзя! Если ты не будешь отдыхать, я тоже начну искать подработки.Парень поймал ее за руки:— Э-э, слющай, женьщина, да? Мущщина должен добывать мамонта, а женьщина — его раздэлывать! — Кирилл прижал руку жены к щеке и посмотрел на нее снизу вверх, — не вагоны же я разгружать пойду. Не переживай, малыш, все будет нормально. Сроки реальные, по ночам сидеть не буду.Лиза прикусила губу и начала осторожно разминать мышцы на его плечах.— Ладно, включай уже.Кирилл повеселел и включил выбранный фильм.«Если Вас устраивает ходить каждый день на работу и всё равно экономить — пропускайте эту рекламу. Если нет — нам есть, о чём поговорить.Меня зовут Реги́на Сне́жина, я — предприниматель с многолетним стажем, президент группы компаний «Полюс» и я научу Вас…»Кирилл нажал на появившуюся кнопку «пропустить» и поерзал, устраиваясь удобнее.— Всего двадцать минут осталось. Хочешь чаю?— Угу.— О, как раз реклама сейчас включится. Я успею. Дадим каналу заработать копеечку.Лиза сорвалась с места и заторопилась на кухню. Ткнула в кнопку на чайнике, выставила на поднос кружки, плеснула в них крепкую заварку, бросила по паре кубиков рафинада, достала молоко из холодильника и выложила на тарелку домашнее песочное печенье с семечками и маком — любимое Кирюшкино. Долила в кружки кипяток, добавила молока, подхватила поднос и заторопилась в комнату.Успела — реклама еще не закончилась.«… предприниматель с многолетним стажем, президент группы компаний «Полюс» и я научу Вас на своем бесплатном вебинаре…»«Пропустить».Допив чай, Кирилл отчаянно зевнул, поежился и виновато посмотрел на жену:— Что-то рубит меня совсем… Ты не обидишься, если я спать пойду?— Ты не заболел?— Нет, конечно. Объелся, как Тузик, да и прохладно дома как-то. Вот и потянуло под одеяло.— Иди, ложись, солнце. Я тоже скоро спать.Кирилл сонно чмокнул жену в макушку и поплелся в спальню. Лиза унесла на кухню посуду, убрала в холодильник молоко, забытое в спешке на столе, сполоснула кружки. Оглянулась по сторонам (всё в порядке?) — и отправилась в ванную.«А дома-то и впрямь прохладно».Потрогала батареи — горячие, проверила окна, лоджию и балкон — всё на микро-проветривании, как обычно.«Странно… Не так и холодно на улице. Совсем недавно даже хотела перед сном получше проветрить квартиру…»Прихватила из гостиной теплый плед.Кирюшка уже ровно сопел, свернувшись калачиком под одеялом, натянутым на ухо. Лиза набросила толстый плед поверх одеяла, скинула халат, поежилась и нырнула в нагретое мужем «гнездо».***Утром вылезать из-под одеяла отчаянно не хотелось. Жаль, что у них сегодня не выходной, когда можно понежиться в постели подольше.За завтраком привычный утренний разговор не клеился. Кирилл отчаянно зевал, ел без привычного аппетита. Лиза коснулась губами его лба (неужели, всё же, заболел?) — нет, лоб был прохладным.Немного постояли, обнявшись, в прихожей и вышли из дома. Еще вчера такая яркая и сочная, осень поскучнела, потемнела и тихо хныкала мелким дождём.Вернувшись с работы раньше Кирилла, Лиза успела к его приходу запечь в духовке пряную курицу с картошкой и нарезать салат. Но привычной похвалы аппетитным ароматам, еще из прихожей, не дождалась. Только чуть раздраженное: «Я дома».Кир пришел на кухню, надолго зависнув перед этим в ванной, над раковиной с льющейся водой. Лиза обратила внимание, что он не только переоделся уже в домашнее, но и натянул теплый свитер с высоким горлом поверх привычной футболки. И (совсем уж редкий случай) влез в теплые, «зимние» тапки в виде огромных мопсячьих мордашек.— Кирюш, а померяй-ка температуру.— Да нормально всё. Просто настроение плохое, — но градусник, все же, из рук жены принял и послушно засунул через ворот под свитер, — с Ванькой посрались сегодня в пух и прах.Лиза, разделывающая курицу, удивленно оглянулась и посмотрела на хмурое лицо мужа: — В смысле: «посрались»? Поссорились!?Ванька был третьим «мушкетером» из их детской компании, лучшим другом каждого супруга по отдельности и вместе, а с недавних пор еще и коллегой Кирилла. Да, они часто спорили до хрипоты и азартно орали друг на друга в обсуждениях рабочих моментов, но это никогда не доходило до настоящих ссор и не переносилось на дружбу.— Да, Лиз… Представляешь, он сказал, что я просто удачно подмахнул клиенту, а теперь строю из себя царя горы.— Не ожидала такого от Ваньки… Может, случилось у него что-то, вот в сердцах и ляпнул? Не может он так на самом деле думать.Кирилл только неопределенно махнул головой, выудил пищащий градусник и протянул ей.Нет, температура была нормальной…«Ну, что ж, значит: хандрит муженек из-за ссоры с другом. Пройдет. Надо выждать время, пока мужики перестанут пыхтеть друг на друга, и позвать Ваньку на шашлыки. Помирятся».Муж не прикоснулся к салату, рассеянно поковырял картошку и окорочок, покрытый аппетитной корочкой, вяло сунул в рот несколько кусочков и отодвинул тарелку: "Не лезет, попозже доем".Он выбрался из-за стола и пошаркал тапками-мопсами в гостиную.— Чёрт!!! Чёрт-чёрт-черт!Лиза, задумчиво возившая намыленной губкой по тарелке, вздрогнула и поспешила на крик.— Что случилось, солнце?И едва увернулась от запущенного в сторону двери телефона. Это было совсем невероятно: муж всегда бережно относился к вещам. Да и таких вспышек гнева Лиза от него не могла припомнить. Сейчас же Кирилл не просто сердился: лицо его побелело и исказилось, волосы растрепались и он методично вбивал кулак в спинку дивана.— Кира, успокойся, пожалуйста! Что случилось!?— Эта. Тупая. Скотина. Отказался. От. Договора, — будто каждое слово было гвоздем и кулак вколачивал его в обшивку, — два часа назад посмотрел портфолио и эскизы, сказал, что всё решено и я полностью делаю персов и окружение, а сейчас — отказался. Без объяснений!— Солнышко! Ну и фиг с ним! Всё, что ни делается…— Не нужно рассуждать о том, в чём ни черта не соображаешь! — рявкнул муж и запустил в нее диванной подушкой.Ошарашенная Лиза тихонько опустила на пол подушку, со всего маху врезавшуюся в лицо, и ушла на кухню. Вслед ей понеслось на полной мощности: «Если Вас устраивает ходить каждый день на работу и всё равно экономить — пропускайте эту рекламу. Если нет — нам есть, о чём поговорить.Меня зовут Регина…»Невероятно и необъяснимо. Лиза отказывалась верить, что это был ее внимательный и спокойный Кирюша. Сидя за кухонным столом и бесцельно двигая по нему салфетницу, она лихорадочно думала.«Что делать? Что случилось? К кому обратиться?Ванька…»Быстро набрала в мессенджере:«Привет, Вань! Я знаю, что вы поцапались с Кирюшкой. Можешь объяснить, что происходит? Я его таким злым в жизни не видела. Есть не стал, на меня наорал и… ( нет, про подушку не надо писать)… мне кажется, что он заболел. Я не знаю, что делать».Положила телефон перед собой и замерла в ожидании ответа, зябко обхватив плечи.«Как же холодно дома».Прошла по квартире, трогая батареи и закрывая наглухо окна. По пути подхватила теплый пушистый свитер и тут же натянула его. В гостиной Кир, напряженно наклонившись вперед, ловил каждое слово, гремящее из динамиков: «Торопитесь, места для записи на вебинар ограничены и, возможно, закончатся через несколько минут…»На экране в эффектной, уверенной позе стояла брюнетка во всем белом: длинное платье без декора, облегающее фигуру, как перчатка; короткая, не прикрывающая тонкую талию, пушистая шубка с капюшоном и короткими, широкими рукавами; длинные митенки, открывающие изящные пальцы и хищные ногти с белым, сверкающим маникюром. На бледном лице горели, притягивали взгляд, светло-голубые глаза. Девушка… женщина… ни то, ни другое ей не подходило. Юная фигура и, диссонирующее с ней, безупречное лицо без возраста. Что-то неправильное, тревожащее было в этом сочетании, не позволяющее просто назвать ее девушкой или взрослой женщиной в идеальной форме.«Сколько же денег нужно ввалить в рекламу, чтобы твои ролики крутились каждые 10 минут?»— мелькнула раздраженная мысль, совершенно не касающаяся того, что сейчас беспокоило растерянную жену. Кирилл ее словно не замечал, все его внимание было намертво приковано к ни девушке, ни женщине. Лиза тихо выскользнула из комнаты и поторопилась на кухню, к телефону.Так и есть: новое сообщение от Вани.«Привет, Лизавета! Слушай, сам тебе писать собирался. Я сегодня погорячился и ляпнул Кирюхе глупость. Просто он весь день мне под ногти залазил, вот я и сорвался, захотел куснуть в ответ. С ним неладно что-то, точно. Что будем делать?»Лиза шмыгнула носом и быстро набрала ответ:«Я не знаю…»«Чем занимается?»«Рвал и метал из-за какой-то сорвавшейся подработки, теперь Ютуб смотрит — рекламу какой-то очередной инфоцыганки изучает».«Пробовала поговорить?»«Пробовала — не понравилось», — криво улыбнулась и дописала: «Пусть успокоится, сам объяснит, какая муха его укусила».«Ну, смотри… Пиши-звони в любое время, если что. Посмотрим на него завтра и будем думать, чего делать».«Хорошо. Спокойной ночи».«Спокойной».***В спальню Кирилл так и не пришел. Лиза прокрутилась в постели почти до утра. Когда будильник выдернул ее из неспокойного сна, мужа дома уже не было. Она растерянно побродила по квартире и пошла пить кофе. Готовить полноценный завтрак себе одной не хотелось, на работу — во вторую смену. Можно было поваляться подольше, но спать уже расхотелось.Вечером с работы ее встретил Ванька, затаренный, по их общему плану, уже замаринованным мясом для шашлыков, овощами, соками, пивными закусками и самим пивом. Только по дороге, сосредоточенно крутя руль, он рассказал, что Кирилл с работы сорвался после обеда.— Ты не обижайся, Лизавета… не хотел днем тебя за нервы дергать, — голос Ваньки звучал виновато, — тебе еще работать, а ты будешь молоко в голове гонять, накручивать себя. Сейчас приедем и будем мириться. В пятницу ведь все намного проще, а?— он глянул на нахохлившуюся подругу и успокаивающе прогудел нарочитым басом: — Не вешай нос, прорвёмся!Квартира встретила их мертвой тишиной. До последнего Лиза надеялась, что Кирилл, раскаявшийся во вчерашней вспышке, приготовил ей сюрприз.— Мать, а чёй-то у вас такой колотун в квартире? Отопление не включили, что ли? Или окно не закрыли?Лиза растерянно оглянулась на друга и сердце сжало недобрым… Окно… Она точно помнила, что, намерзнувшись накануне, она даже на микро-проветривание не стала открывать окна. Сейчас дома должно быть жарко и душно…Кир вчера был явно не в себе, сегодня сбежал с работы…Мелькнула перед глазами размытая картинка из, недавно увиденного, обзора происшествий: газон, асфальт пожарного проезда и неподвижная, изломанная фигура на нем. Лиза пронеслась по квартире, проверяя окна и двери, не доверяя глазам, дергая каждую ручку, для верности... и замерла в рабочей комнате Кирилла.Стол, где всегда стоял ноутбук… компьютерное кресло… старое кресло-качалка, в котором муж любил подумать над новым проектом… полки с книгами и дисками, обычно плотно заставленные, а теперь зиявшие пустыми пробелами, как беззубый рот…Всё покрывал тонкий, полупрозрачный слой изморози. А вот их общая фотография, всегда стоящая на рабочем столе Кирилла, замерзла, как окно в древнем троллейбусе в лютые морозы. Стекло, покрытое толстым слоем инея, раскололось от центра зубастыми кусками и сдерживалось только этим самым инеем и заледеневшей рамкой, чтобы не рассыпаться.Из-за двери высунулась вихрастая Ванькина голова: — Ты чего не отвеча…ешь? Это что за хрень!?Лиза довела до него взгляд, скользящий по полупустым полкам, и тихо попросила: — Вань, глянь в прихожке, на антресолях, Кирин чемодан на колесиках.— Да ладно! Ты чего надумала-то?— Просто проверь…Они сидели за кухонным столом, молча смотрели друг другу в глаза. Никто не решался первым начать говорить. Наконец Лиза откашлялась и произнесла:— Во-первых: я не верю, что Кир мог просто так бросить меня.— Во-вторых: он вчера и сегодня чудил, — подхватил фразу Иван, — в-третьих: что за хрень была в его комнате? Она уже растаяла, кстати. Я проверил.— Что будем делать, Вань?— Так, я тут прикинул. Смотри: телефон он отключил; заявление в розыск, скорее всего, до трех суток (без боя) не примут. Скажут — просто загулял. Можно позвонить и проверить, конечно, но тратить время на поездку в отделение точно не стоит. Непонятную херь в его комнате пока опустим. Никто в полиции нам не поверит. Согласна?— Согласна, — Лиза вздохнула и потерла лоб, — что еще?— Сейчас я позвоню одной клиентке, пришедшей ко мне сто лет назад по сарафану. Боевая девка, частный детектив. Как задом чуял, что такая экзотика может когда-нибудь пригодиться. Знакомый один к ней уже обращался. Работает очень быстро, подозреваю, что либо сама — хакер, либо есть у нее такой персонал.Про наш локальный ледниковый период ей тоже говорить не надо, не стоит давать повод сомневаться, что шифер у нас на месте.Через два с половиной часа «боевая девка» Вера — сухопарая брюнетка хулиганистого вида в черной косухе, живописно драных джинсах и грубых ботинках — уже улетела, основательно выпотрошив из них всю информацию. Даже договоренность придержать незначащую чертовщину не сработала. Напоследок оставила строгий наказ: всем выспаться, предстоящий день может стать насыщенным.***Вскоре после немудреного завтрака, съеденного через силу, день начал раскручиваться, всё быстрее набирая скорость. В половине одиннадцатого раздался телефонный звонок — был готов первый отчет. Через пятнадцать минут Иван, занявший пост на балконе почти сразу после звонка, облегченно выдохнул: во двор нырнула черно-желтая Хонда Африка, похожая на фантастическую осу, и мягко приткнулась на краю парковки. Быстрым шагом пересекла площадку и часто застучала своими ботинками по ступеням их сыщица, стягивающая на ходу шлем с головы.Скинув ботинки и небрежно уронив в руки встречающего её парня куртку и шлем, Вера ворвалась на кухню. Быстро устроилась за столом и сразу заговорила, благодарно кивнув Лизе за кружку с кофе и отказавшись жестом от тарелки с печеньем.«Так, ребятушки. Рассказываю по порядку и без церемоний. Кому надо — принимайте успокоительное. Действовать предстоит очень быстро, на обмороки времени нет, если… Ладно, всё - по ходу пьесы».Она на секунду прервалась, слегка пригладила взъерошенные волосы, потерла указательным пальцем бровь и отхлебнула кофе.«Итак. Парень ваш жив, в себе ли — под вопросом. Какой-то он вяленький на фотографиях.Ключевая фигура в нашей истории — госпожа Регина Снежина, хотя я сильно сомневаюсь, что это ее настоящее имя. Документы-то на это имя у нее есть, но все хвосты как-то подозрительно теряются. То архив сгорел, то базы повреждены.Контора ее — «Полюс» — при ближайшем рассмотрении сильно напоминает потемкинские деревни. Но для госструктур всё нормально: колесики вертятся, налоги платятся. Абсолютно все сотрудники излишне, просто тотально законопослушны. Дорогу на красный не переходят, фантики мимо урны не бросают. Тимбилдинг, тренинги личностного роста, совместные занятия спортом, субботники и пикники в едином порыве… Ну так всё сладенько, что холодной водичкой запить хочется.У дамы отсутствуют, как класс, нормальные, человеческие личные страницы в соцсетях. Когда ТАК прячут личную жизнь, становится интересно. Но: двадцать первый век есть двадцать первый век, не наследить почти невозможно. Камеры наблюдения и фотографирующие телефоны сделали свое дело — навыки и усидчивость позволяют собрать на человека подробное, о-о-очень даже личное, дело.Так вот: наша незамужняя дама постоянно проявляется в цифровом мире со спутником. Всегда — молодым и здоровым, всегда — не на территории его страны проживания, всегда — лишь на несколько дней.Но, что самое важное: этот спутник всегда позже оказывается в списках пропавших без вести. И никогда не оставляет следов своего перемещения в страну, где попадает в объективы камер перед своим окончательным исчезновением. Никаких билетов, таможни и транзакций: ни-че-го.Я, было, подумала про чёрную трансплантологию… без обмороков, я просила. Но, совершенно случайно, моему помощнику попалась на глаза инфа о человеке без документов, с тотальной амнезией, в стране, языка которой он не знает. Сообщение было просто близким к интересующим нас периоду и локации.Но парнишка оказался пытлив: поправил софтом фото сильно взрослого (подчеркиваю!) мужчины до его же изображения, но в молодом возрасте и, в порядке бреда, прогнал результат через накопившуюся базу мимолетных спутников госпожи Снежиной. И нашел.Никаких следов операций (и изъятий органов, соответственно) у мужчины с амнезией врачи не обнаружили. Пока выглядит всё так: парень внезапно вышел из дома и не вернулся; потом (в течение трех дней) помелькал в чужой стране в компании симпатичной, крайне обеспеченной леди… а потом потерял память. Наглухо. И постарел на три десятка лет.Если бы не сведения о чертовщине, которая сопровождала исчезновение вашего парня (и которую я вытягивала из вас, почти методами инквизиции), я бы пропустила это мимо ушей. Вывод: обращаетесь к специалистам — не врите им».Девушка залпом допила кофе, посмотрела на слушателей и звонко похлопала в ладоши: «Отмирайте, пора шевелиться. Наш пациент пока жив, рядом со Снежиной и проявился он там меньше суток назад. Загранпаспорта есть?»Иван с Лизой переглянулись и синхронно кивнули.«Нас ждет гостеприимная Греция, — Вера сосредоточенно покопалась в смартфоне: — вылет через три часа, время в пути три часа пятьдесят минут. Лизе лететь обязательно, Ивану - по желанию. Но мой совет - не сто́ит. Моими колесами доберемся в порт быстрее. И на месте нам необходимы будут только два человека: Лиза постарается достучаться до ненаглядного, а я солью тамошним коллегам информацию для Интерпола и подстрахую её. Коллеги, если что, помогут.Елизавета, будь добра: мне еще кофе, пожалуйста, а сама быстро собираешь документы».***Вера на секунду отвлеклась от дороги и мазнула взглядом по зеркалам. Как там нажопница? Нет даже ощущения, что сзади живой человек, а не нагруженный кофр.Миниатюрная блондиночка, вся такая уютно-домашняя, отчаянно боялась байка. Как большого бешеного пса, даже пока Африка еще дремала на парковке. Пришлось застегнуть ей шлем — заледеневшие пальцы Лизы тряслись так, что сама она бы не справилась с застежкой до вечера. Верка до конца жизни не забудет огромные глаза на бледном, почти до голубизны, лице с закушенной накрепко нижней губой. Ей самой в этот момент стало не по себе. Не верилось, что человек в таком состоянии способен воспринять и запомнить самые простые инструкции.«Твою же ма-а-ать… Разложимся… как пить дать, разложимся», — тоскливо подумала Вера, опуская визор на шлеме девчонки. Неопытный и паникующий второй номер — страшный сон пилота…Однако Лиза ее удивила: все беглые наставления выполнялись идеально. Пассажирка не елозила, пытаясь сопротивляться наклону байка в поворотах. Не дергалась, не крутилась и не душила Верку в «объятьях», послушно держалась за боковые швы косухи. Вопрос — удастся ли разжать эти пальцы в порту?— пока оставался открытым. Вера хмыкнула в ответ на ехидную мысль: «Придется снимать куртку, а то так и пойдем на регистрацию и в самолет — в ритме ламбады» — и плавно повернула ручку газа на себя, еще немного увеличивая скорость. Да, пробки они прохватили по междурядьям и обочинам, -- «Сорян, мужики, мне еще принцессу в себя приводить. Я больше так не буду и спасибо, что никто не открыл дверь и в окно не плюнул», -- но время в запасе лишним не бывает.***Откинувшись в кресле московского рейса и вытянув ноги, Вера покосилась на своих соседей. Вымотанная эмоционально до предела, Лиза молча грела ладошками безвольную руку Кирилла на своем колене. Сам же потеряшка был спокоен и расслаблен. Ничего не изменилось с того самого момента, когда возле бассейна отеля он бесстрастно обернулся на свое имя, которое тихо пискнула жена.Как ни в чем не бывало, пошел за ней после еле слышного, чуть осипшего и наивного: «Пойдем домой»...Тогда Верка только пожала плечами и сделала большие глаза своей группе поддержке из числа аборигенов, готовившихся к нешуточному бою. Сейчас она медленно терла пальцем висок, раскладывая по полочкам мысли, настойчиво царапавшие ее еще по дороге к клиентам с отчетом.Она не стала озвучивать им свои сомнения, но… С самого начала все было слишком легко. Даже страна, где находился пропавший парень.Греция, Карл!Не тридевятое царство, для въезда в которое нужно сдавать ПЦР до, после и вместо нормального отдыха и куда пришлось бы лететь сутки, а то и больше, с крюками, пересадками или стыковками рейсов. Нет! Греция: никаких тестов, признают все вакцины, ежедневные рейсы по почти смешной цене, время в пути — всего четыре часа…И чем дальше, тем больше крепло ощущение, что они идут по заботливо разложенным хлебным крошкам. Специально для них разложенным. Поэтому и готовилась Вера к хитроумной западне. Оставила в Москве Ивана с информацией. Весь расклад выложила самому надежному, опытному члену своей команды и греческим коллегам. Но ловушка, явно приготовленная для них, отчего-то не сработала.***«Надо же… год прошел. Как быстро летит время…»Лиза, обняв колени, следила за мужчинами, что-то обсуждавшими на берегу. Здорово совпали Ванькины выходные с шикарной погодой. Грех было не воспользоваться.Сейчас ей больше всего верилось, что всё наладится окончательно. Врачи и обследования позади, Кирилл чувствует себя замечательно, провалы в памяти его больше не беспокоят. Да, он резко повзрослел, но разве это плохо?Внезапно он стал невероятно популярным. Гонорар за какой-нибудь игровой доспех или оружие был в несколько раз больше, чем заработок за месяц на прошлой работе. Геймдев и киностудии (и не только русские) выстраивались в очередь. Среди богатейших людей мира стало, вдруг, ужасно престижным держать на стене в гостиной гейм-арт от русского художника. Люди попроще довольствовались репродукциями и они расходились сотнями тысяч экземпляров.Нет, она, конечно, всегда знала, что Кирюшка талантлив, но не думала, что в реальной жизни вот так бывает.Любимица пациентов массажного кабинета ушла с работы полгода назад. Теперь её работа — вкусно кормить мужа, собирать его чемодан, ждать и встречать после бесконечных встреч, лекций и семинаров. С ребенком пока не получалось, но разве полгода — это срок?В принципе, её устраивала такая жизнь. Немного тревожило одно: Кирилл, кажется, разучился радоваться своим победам. Нет, не так: он разучился радоваться вообще. Не грустил, не беспокоился и не радовался. Даже болезнь лучшего друга его не расстроила. Помогал, подбадривал, но (Лиза видела) — не переживал.«Все наладится со временем. Кирюшка обязательно оттает и станет прежним».Лиза резко поднялась и охнула: одновременно заныло сердце, заломило спину и стрельнуло в колене. Мгновение спустя боль прошла и девушка тихо рассмеялась.«Рановато ты решила старушкой прикинуться».***Черноволосая женщина в белоснежном брючном костюме закрыла ноутбук и развернула крутящееся кресло, окутанное белым мехом, к огромному панорамному окну с видом на ночной город. Она подняла к глазам высокий стакан с купающимися в искристом напитке кубиками льда и посмотрела сквозь него на ночные огни.«Сработало. Наконец-то сработало. Ай да Кирилл, ай да молодец… Как же нам с тобой повезло на преданную женушку. Боялась, как зайчик, но пришла и забрала».Женщина тихо, довольно рассмеялась. Теперь она будет пить через него радость и молодость этого мира вечно. Не беда, что женушка и дружок закончатся уже совсем скоро — поклонников у Кирилла с каждым днем всё больше.Она медленно облизнула губы, нежно погладила пальцем коктейльную трубочку и втянула через нее большой глоток.Нажопница, ака второй номер - пассажирка мотоцикла (байка), мужской род термина тоже существует в природе (с условиями), ничего обидного в термин не вкладывается, есть и еще синонимы, но они употребляются реже и в тексте не упоминались;Пилот - водитель мотоцикла;Кофр - дорожная сумка или ящик, крепится на мотоцикл (в данном случае); удобнее рюкзака тем, что тяжесть везет железный конь, а не всадник; в случае парных боковых кофров еще и опускается центр тяжести, что улучшает устойчивость и управление... (что-то Остапа понесло));Визор - прозрачное "забрало" шлема;Разложиться - упасть в движении, с человеческими травмами и повреждением техники разной степени тяжести;Прохват - поездка, от этого образуется и глагол "прохватили" - проехали, покатались и т.д.Перс - персонаж компьютерной игры;Окружение - атмосфера, пейзажи, архитектура в компьютерной игре;Геймдев - от английского GameDev (аббревиатура Game Development), в прямом смысле разработка компьютерных игр, но может обозначать всю индустрию или характеризовать отдельную компанию;Гейм-арт - как вообще цифровое искусство в тематике компьютерных игр, так и отдельный объект этого искусства.Сарафан - сокращение от "сарафанное радио".Примечания любительские, настолько, насколько в теме автор. Вам же не нужна была здесь подборка статей из Википедии? Возможно, примечания и вовсе были не нужны.Автор - dreamnoks.

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