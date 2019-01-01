Милый друг

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:40

Матвеевский Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:40 by

Маленькая Мэри все больше беспокоила Лизу своим поведением. Каждое утро крошка рассказывала маме странные истории о «дяде с зубиками», который навещает ее каждую ночь. Лиза, разумеется, ни в каких «дядей с зубками» не верила, но считала, что дочка страдает из-за непутевого отца.С Томом Лиза рассталась совсем недавно. Жизнь с выпивающим человеком до добра не доведет. Она и так терпела очень долго. Слишком долго. Единственное, за что Лиза благодарна Тому, – малышка Мэри. Она была настоящим ангелом с облаком золотистых кудряшек на голове.Когда-то Том казался замечательным человеком. Лиза даже была уверена, что он вполне искренне ее любил. Но страсть к виски сделала из мужа настоящего изверга. Его пьяные драки, крики и битье посуды не могли не сказаться на ребенке. Может быть, стоит сводить Мэри к детскому психологу? Впрочем, малышка не выглядела подавленной…Лиза решила сегодня переночевать в детской. Так будет спокойнее. И ей и Мэри. Вдвоем приятнее засыпать под меланхоличные завывания ночного ветра.Девочка развела ручки в стороны и восхищенно сказала:— Много! Много зубиков!Лиза улыбнулась и показала дочке мишку.— Надо бы свозить Мэри к бабушке в Эдинбург… — пробормотала Лиза.— Хочешь к бабушке? — спросила она дочку.— Я тебе дам «к бабушке», — прозвучал ворчливый голос.От стены отделилась тень, обратившаяся странным существом. Это был почти квадратный коротышка, одетый в траурный фрак и потертый цилиндр. Все черты странного пришельца казались гротескными. Длинный крючковатый нос, острый подбородок, черные, как угли, глазки, растрепанные волосы и полное отсутствие шеи. Крупное тело покоилось на тоненьких ножках, а самой жуткой чертой внешности человечка был кривой рот, усыпанный мелкими и острыми зубами. Неужели она заснула? Лиза заморгала, отгоняя наваждение, но страшное видение никуда не девалось. Господи… господи, что это?Лизу будто сковала ледяная цепь. Она не могла пошевелиться и издать хоть какой-нибудь звук. Что происходит?Чудовищное создание, опирающееся на маленькую тросточку, проворно проковыляло к кроватке. Мэри, увлеченная игрой в куклы, казалось, не замечала пришельца.Он приложил длинный палец к губам в знак молчания:— Тсс.Жуткий гном заглянул в кроватку. Скрипучим голосом сказал:— Ку-ку!И спрятался за спинкой. Девочка повернулась на голос и засмеялась:— Пивет!— Здравствуйте, юная леди, — проскрипел жуткий коротышка.Он вышел из своего укрытия и старомодно поклонился. Мэри показала пальчиком на Лизу и отметила:— Мама мойчит.Гном строго посмотрел на женщину и холодно спросил:— Обещаешь не орать?Лиза моргнула в знак согласия. Сразу после этого она поняла, что вновь может управлять своим телом.— Кто вы и что вам нужно? — испуганно спросила женщина.Собеседник проигнорировал первый вопрос, но ответил на второй:— Я иногда навещаю Мэри. Мы с ней друзья.— Дузья, — подтвердила девочка.— Я не хочу, чтобы вы к ней ходили.— Можно подумать, меня интересует твое мнение, — презрительно бросил гном и отвернулся к Мэри.— Какой красивый заяц!Он протянул девочке потрепанного плюшевого зайчонка с надорванным ухом.— Пасибо.— Только попробуй сделать это, Лиза! — не оборачиваясь, сказал гном.Женщина в этот момент тянулась к телефонной трубке.— Впрочем, тебе все равно никто не поверит.Неожиданно с улицы донеслись невнятные крики. Кто-то требовательно постучал в входную дверь.— Лиза, открой! Я хочу увидеть дочь! — послышался громкий пьяный голос.— Это Том, — прошептала Лиза.— Я догадался.— Суд запретил ему видеться с Мэри. Я должна сказать, чтобы он ушел.Девочка испуганно прислушивалась к шуму внизу. Гном хмыкнул. После этого раздался хлопок, и он пропал, будто его и не было. Скрипучий голос за окном сказал:— Добрый вечер, Томас.Затем послышались звуки ударов и душераздирающий вой.— Господи… господи, что это? Что это?!Все тот же жуткий голос спокойно предупредил:— Если будешь орать, я зашью тебе рот.Вновь раздался хлопок. Невозмутимый черный человечек вернулся в детскую. Мэри испуганно показала пальчиком в сторону окна и сказала:— Папа. Громко кричит.— Не тревожьтесь, юная леди. Ваш папа еще долго не сможет подняться в вашу комнату. Может быть, когда-нибудь Ваша мама научится выбирать кавалеров (но это не точно).Гном вдруг заметил на бледной коже девочки синячок.— Откуда это?— Джимми тойкнул в садике.— Ох, чувствую, у кого-то сегодня Зубная Фея найдет под подушкой больше зубов, чем обычно.Черный человечек высморкался в огромный платок и продолжил:— Милая леди, вам пора спать.— Пиходи еще.— Непременно.После очередного хлопка гном растворился в воздухе. Осмелевшая Лиза поцеловала дочку и спустилась вниз. О визите ночного гостя напоминал лишь плюшевый зайчик и следы крови на крыльце. Боже, что это было?

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