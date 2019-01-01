Милый друг

Милый другМаленькая Мэри все больше беспокоила Лизу своим поведением. Каждое утро крошка рассказывала маме странные истории о «дяде с зубиками», который навещает ее каждую ночь. Лиза, разумеется, ни в каких «дядей с зубками» не верила, но считала, что дочка страдает из-за непутевого отца.
С Томом Лиза рассталась совсем недавно. Жизнь с выпивающим человеком до добра не доведет. Она и так терпела очень долго. Слишком долго. Единственное, за что Лиза благодарна Тому, – малышка Мэри. Она была настоящим ангелом с облаком золотистых кудряшек на голове.
Когда-то Том казался замечательным человеком. Лиза даже была уверена, что он вполне искренне ее любил. Но страсть к виски сделала из мужа настоящего изверга. Его пьяные драки, крики и битье посуды не могли не сказаться на ребенке. Может быть, стоит сводить Мэри к детскому психологу? Впрочем, малышка не выглядела подавленной…
Лиза решила сегодня переночевать в детской. Так будет спокойнее. И ей и Мэри. Вдвоем приятнее засыпать под меланхоличные завывания ночного ветра.
Девочка развела ручки в стороны и восхищенно сказала:
— Много! Много зубиков!
Лиза улыбнулась и показала дочке мишку.
— Надо бы свозить Мэри к бабушке в Эдинбург… — пробормотала Лиза.
— Хочешь к бабушке? — спросила она дочку.
— Я тебе дам «к бабушке», — прозвучал ворчливый голос.
От стены отделилась тень, обратившаяся странным существом. Это был почти квадратный коротышка, одетый в траурный фрак и потертый цилиндр. Все черты странного пришельца казались гротескными. Длинный крючковатый нос, острый подбородок, черные, как угли, глазки, растрепанные волосы и полное отсутствие шеи. Крупное тело покоилось на тоненьких ножках, а самой жуткой чертой внешности человечка был кривой рот, усыпанный мелкими и острыми зубами. Неужели она заснула? Лиза заморгала, отгоняя наваждение, но страшное видение никуда не девалось. Господи… господи, что это?
Лизу будто сковала ледяная цепь. Она не могла пошевелиться и издать хоть какой-нибудь звук. Что происходит?
Чудовищное создание, опирающееся на маленькую тросточку, проворно проковыляло к кроватке. Мэри, увлеченная игрой в куклы, казалось, не замечала пришельца.
Он приложил длинный палец к губам в знак молчания:
— Тсс.
Жуткий гном заглянул в кроватку. Скрипучим голосом сказал:
— Ку-ку!
И спрятался за спинкой. Девочка повернулась на голос и засмеялась:
— Пивет!
— Здравствуйте, юная леди, — проскрипел жуткий коротышка.
Он вышел из своего укрытия и старомодно поклонился. Мэри показала пальчиком на Лизу и отметила:
— Мама мойчит.
Гном строго посмотрел на женщину и холодно спросил:
— Обещаешь не орать?
Лиза моргнула в знак согласия. Сразу после этого она поняла, что вновь может управлять своим телом.
— Кто вы и что вам нужно? — испуганно спросила женщина.
Собеседник проигнорировал первый вопрос, но ответил на второй:
— Я иногда навещаю Мэри. Мы с ней друзья.
— Дузья, — подтвердила девочка.
— Я не хочу, чтобы вы к ней ходили.
— Можно подумать, меня интересует твое мнение, — презрительно бросил гном и отвернулся к Мэри.
— Какой красивый заяц!
Он протянул девочке потрепанного плюшевого зайчонка с надорванным ухом.
— Пасибо.
— Только попробуй сделать это, Лиза! — не оборачиваясь, сказал гном.
Женщина в этот момент тянулась к телефонной трубке.
— Впрочем, тебе все равно никто не поверит.
Неожиданно с улицы донеслись невнятные крики. Кто-то требовательно постучал в входную дверь.
— Лиза, открой! Я хочу увидеть дочь! — послышался громкий пьяный голос.
— Это Том, — прошептала Лиза.
— Я догадался.
— Суд запретил ему видеться с Мэри. Я должна сказать, чтобы он ушел.
Девочка испуганно прислушивалась к шуму внизу. Гном хмыкнул. После этого раздался хлопок, и он пропал, будто его и не было. Скрипучий голос за окном сказал:
— Добрый вечер, Томас.
Затем послышались звуки ударов и душераздирающий вой.
— Господи… господи, что это? Что это?!
Все тот же жуткий голос спокойно предупредил:
— Если будешь орать, я зашью тебе рот.
Вновь раздался хлопок. Невозмутимый черный человечек вернулся в детскую. Мэри испуганно показала пальчиком в сторону окна и сказала:
— Папа. Громко кричит.
— Не тревожьтесь, юная леди. Ваш папа еще долго не сможет подняться в вашу комнату. Может быть, когда-нибудь Ваша мама научится выбирать кавалеров (но это не точно).
Гном вдруг заметил на бледной коже девочки синячок.
— Откуда это?
— Джимми тойкнул в садике.
— Ох, чувствую, у кого-то сегодня Зубная Фея найдет под подушкой больше зубов, чем обычно.
Черный человечек высморкался в огромный платок и продолжил:
— Милая леди, вам пора спать.
— Пиходи еще.
— Непременно.
После очередного хлопка гном растворился в воздухе. Осмелевшая Лиза поцеловала дочку и спустилась вниз. О визите ночного гостя напоминал лишь плюшевый зайчик и следы крови на крыльце. Боже, что это было?
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40 by МатвеевскийПросмотров: 11Комментарии: 0
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