Последняя электричка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

pogromist27 Просмотров: 65 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:04 by

Я возвращался домой в родной город из деревни, где гостил у двоюродного брата и его родственников в течение своего недельного отпуска. Приятная компания, свежий воздух и живописная природа помогли мне восстановить силы и хорошее настроение, поэтому я был готов к любым трудовым подвигам и бодро шагал по тропинке прямо к станции.Поскольку я решил сесть на самую позднюю электричку, на улице уже начинало темнеть. Жители окрестных домов зажигали свет в окнах. Невидимые сверчки застрекотали в густой зеленой траве. В летнем воздухе чувствовалось умиротворение, характерное для спокойной и размеренной сельской жизни. Мне нравилось здесь, и я обещал себе на следующий отпуск приехать сюда снова. Была надежда, что тишина и красота вокруг даст вдохновение для творческих начинаний, которые я себе наметил, но в которых до сих пор не смог продвинуться дальше планов и примерных набросков.Наконец, преодолев пологий склон и лесополосу, я добрался до старого полустанка. Железная дорога проходила через широкое поле и исчезала за горизонтом. Посмотрев на экран телефона, я убедился, что до приезда электрички осталось еще минут тридцать, и огляделся. Вокруг не было ни души, и дома, оставшиеся позади, почти скрылись из виду. Лишь бескрайние степные просторы под звездным небом, железная дорога и одинокий полустанок. Все это создавало ощущение полного одиночества и навевало сладостную меланхолию. Мне вдруг захотелось сделать пару фото. Я отошёл на несколько метров и запечатлел полустанок, стараясь придать снимку определённое настроение.Не успев посмотреть сохранённое фото, внезапно я услышал звуки приближающейся электрички. Это меня весьма удивило, ведь она должна подойти к девяти вечера, а на часах было еще без десяти. К тому же брат уверял меня, что электрички здесь всегда либо приходят точно в срок, либо опаздывают минут на пять. «Может, сместили немного расписание», - подумал я и, положив телефон обратно в карман, подошёл к полустанку, чтобы посмотреть какую-нибудь информацию. Тщетно. На облупленных стенах ни под крышей, ни снаружи не было ничего. А электричка тем временем подъехала, и автоматическая дверь открылась с характерным шипением. В вагонах сидели редкие пассажиры, но на станции никто не вышел. «Какая, собственно, разница?» - подумалось мне. «В любом случае, все электрички здесь идут в одном направлении мимо города, так что беспокоиться о том, что приеду куда-то не туда не было причины». С этими мыслями я вздохнул и поднялся по ступенькам в вагон. После того, как я сел на свободное место напротив плотного мордатого мужчины в серой рубашке, дверь закрылась и поезд тронулся с места.Я сидел, уткнувшись лицом в телефон, и просматривал различные интернет-сайты. Вообще, гораздо больше я любил смотреть в окна, окунувшись в свои мысли, но поскольку скоро должно было совсем стемнеть, пришлось хоть как-то убивать время. Зачитавшись одной статьей, я и не заметил, как пропала сеть. Лишь когда я неудачно перешел по ссылке, то наконец заметил, что на левом верхнем углу экрана был значок перечеркнутого круга, что говорило о полной недоступности сети. Обычно, когда я путешествую за городом, сеть то появляется, то пропадает, но никогда не было такого, чтобы она вообще становилась недоступна! Сначала я выключил «передачу данных» в настройках и опять включил. Не сработало. Перезагрузка телефона тоже не дала никакого результата. Расстроенный, я полностью облокотился на спинку сиденья и повернул голову направо, к окну, наблюдая за видами. «Интересно, - праздно думал я. - Вроде уже и темень должна быть, а небо все такое же, как и после посадки. Полчаса уже еду». Более того, мне казалось, что стало даже светлее...Продолжая смотреть в окно, я заметил ещё кое-что, заставившее меня уже напрячься. К брату в деревню я ездил не раз и немного помнил все виды, через которые проезжает моя электричка. В данный момент мимо меня должны были проноситься кирпичные жилые дома, супермаркет, грунтовая дорога, проходящая вдоль рельсов, ибо я подъезжал к станции одного поселка. Вместо этого за окном была голая степь, вся почерневшая, будто выжженная. Кругом росла редкая жёлтая трава, и лежали поваленные сухие деревья. Электричка при этом не думала тормозить, и двигалась, стуча колёсами, на полном ходу. Ни на какую станцию поблизости не было и намека. «Где это я? Может поехали по другой ветке, или...» - мысли кружились в моей голове. Я растерянно смотрел по сторонам, пытаясь понять что происходит.И тут я остолбенел.Уткнувшись в телефон, я поначалу не замечал одну деталь. И лишь теперь, через полчаса езды, когда я обратил внимание на все эти непонятные вещи, то осознал её.За всё время пути электричка не останавливалась нигде.Подобрав меня на полустанке и тронувшись, поезд продолжал двигаться с примерно одинаковой скоростью в течение всего времени поездки. Кроме того, я еще ни разу не видел кондуктора. Лишь с трудом, усилием воли мне удалось подавить надвигающуюся панику, успокоиться и начать мыслить разумно. Я вспомнил о других пассажирах. Мужчина, сидящий напротив меня, спал, запрокинув голову назад. Я окликнул его пару раз, но он не ответил. Тогда я привстал и легонько потеребил его за плечо. Безрезультатно. Как-бы резко я его не дёргал, мне не удалось разбудить его. Тогда я вышел на центральный проход вагона и начал подходить к другим пассажирам. Молодая женщина в сарафанном платье, старик в шляпе и седой бородой - все они спали и абсолютно не реагировали на меня, чтобы я не делал. Тогда я прошёл ещё несколько вагонов. Кое-какие из них были пусты, а в других также находилось по двое-трое спящих мертвых сном пассажиров.Всё это напоминало мне народную сказку о заколдованном сонном царстве, которую я читал в детстве. Тогда она меня немного напугала, а теперь видя подобную картину наяву, я почувствовал, как всё внутри меня и вовсе начинает сжиматься. А тем временем пейзаж за окном стал поистине инфернальным. Серое, затянутое облаками мрачное небо простиралось над засушливой и безжизненной пустыней, усеянной многочисленными трещинами и провалами. Из некоторых провалов клубился дым, словно из жерла вулкана, а в нос мне ударил запах серы, а также паленой древесины, как будто неподалеку горел торфяник. Иногда проносились обгорелые полуразвалившиеся сараи и деревянные срубы. Рядом с одним из них стояло существо, напоминающего крайне тощего, лысого человека, смотрящего вдаль и затем повернувшего голову к приближающемуся поезду. Электричка промчалась быстро, и разглядеть его получше мне не удалось.И тут мы начали останавливаться. Я припал к окну и увидел, как подъезжал к станции. Скажу, что ни разу не видел железнодорожную станцию с такой необычной архитектурой и обстановкой вокруг. Моему взору предстало монолитное круглое сооружение темного - серого цвета, высотой в два этажа, с несколькими застекленными арочными окнами. Оно выглядело очень древним, будто стояло здесь еще на заре времен, но вместе с тем крепким и добротно выстроенным. Окна были покрыты витражной росписью, как на соборах, и сама постройка внешне напоминала не то Колизей, не то святилище. В окнах то шевелились, то останавливались какие-то тени. Но это было еще не все. Слева от «станции» расположился небольшой пруд, вокруг которого густо росли причудливо изгибающиеся кусты желтовато-бурого цвета. В зеленоватой воде плавали алые водоросли. Повторюсь, эта «остановочная площадка» была окружена мёртвым пустынным пейзажем, что придавало ощущение чуждого, неземного места.Автоматические двери отворились, и я, глядя в окно, неспособный оторвать глаз от описанной выше картины, услышал ровные шаги. Повернувшись вправо, я увидел, что ко мне движется пассажир, спавший в этом вагоне. Хотя он и не проявлял никакой враждебности и просто шёл по направлению к тамбуру, я благоразумно уступил ему дорогу, сев на ближайшее сиденье и продвинувшись вплотную к окну. Пройдя мимо, человек не обратил на меня абсолютно никакого внимания. Его взгляд был холодным, остекленевшим и ничего не выражающим. Медленно продолжал он свой путь и наконец вышел в тамбур. Я снова посмотрел в окно.То, что произошло дальше, до сих пор продолжает видеться мне в ночных кошмарах. Все немногочисленные пассажиры (я насчитал человек пятнадцать, не более) выстроились в одну линию вдоль электрички, каждый возле вагона, из которого вышел. Среди них я узнал и мужчину, с которым я сначала ехал и всех остальных, кого встретил ранее спящими. Постояв секунд десять, пассажиры одновременно повернулись налево и длинной цепочкой начали движение по направлению к святилищу, а силуэты в окнах одновременно все остановились, словно наблюдая за происходящим через витражные окна. Однако целью пассажиров было вовсе не святилище. Подойдя ко главному входу, «направляющий» плавно повернул налево и зашагал в сторону пруда. Все остальные последовали за ним. Медленно, но верно, первый пассажир прошел сквозь изгибающиеся кусты и также медленно, но верно, прямо в одежде начал погружаться в воду. Он постепенно терялся из виду, словно спускался вниз по ступенькам, пока полностью не скрылся под водой. За ним последовали все остальные члены этой жуткой процессии. Когда, наконец, «замыкающий» исчез в неведомой глубине, и водная гладь успокоилась, автоматические двери буднично закрылись, и поезд, как ни в чем не бывало, тронулся с места. Краем глаза я успел заметить, что во всех окнах святилища зажегся тусклый синеватый свет.Прошло полминуты, прежде чем я осознал, что всё происходящее было наяву. Напуганный до смерти, я безучастно продолжил смотреть в окно на однообразную пустыню, покрытый мурашками. Но поскольку ничего больше не происходило, через пару минут я немного пришел в себя, и мысли продолжили роиться в моей голове: «Куда я попал? Что это за чертовщина была? Куда я вообще еду?!» Судорожно я начал осматривать вагоны, чтоб найти хоть какую-то информацию.Но ни в одном из них не было ничего: ни правил пользования железнодорожным транспортом, ни списка остановок. Нигде не было даже символики РЖД. Я попытался обнаружить кнопку вызова охраны, но и она тоже отсутствовала во всех вагонах. С колотящимся от страха сердцем, я быстрым шагом проследовал вперед по опустевшему поезду к самому последнему вагону — вагону машиниста. Дверь была заперта. Я начал со всей силы лупить по ней и кричать, чтобы кто-нибудь вышел и объяснил, что здесь происходит, и куда я еду, но с той стороны мне ответили гробовым молчанием. Никаких звуков, кроме ровного стука колёс.Стоять и ждать, что кто-то откроет или отзовётся, не было смысла, и я вернулся в ближайший пассажирский вагон. Почувствовав, как электричка поворачивает налево, я посмотрел в окно и замер на месте.Электричка поворачивалась к гигантскому обрыву.В панике, я побежал назад в хвостовую часть поезда. Добравшись до последнего вагона, я начал искать молоточек безопасности, но его нигде не было. Тогда я изо всей силы стал бить ногой по стеклу. Раз удар, два удар, громкий треск, и путь наружу наконец открылся. Несколько осколков порезали мне ногу, но тогда я боли не чувствовал и бросился в окно, когда вагон уже начал крениться.Больно ударившись о землю, я медленно начал терять сознание, но помутневшим взглядом успел заметить, как электропоезд стремительно, вагон за вагоном, падал вниз. При этом не было слышно ни шума падения с высоты, ни взрыва, и казалось, что весь состав рухнул вовсе не в обрыв, а в темную, бездонную пропасть, ведущую непонятно куда...Наконец я очнулся. В округе разносилось пение птиц, возвещающих наступление утра. Все тело болело, руки и ноги были в синяках, ссадинах и порезах, а меня самого сильно мучила жажда. Тем не менее, я расплакался от радости, узрев наконец родное и знакомое, голубое небо и жадно вдохнув свежий, «земной» воздух. С трудом встав и отряхнувшись, я осмотрелся и увидел, что лежал на железнодорожной насыпи. Вокруг меня зеленела трава, и на ветру качали густой кроной деревья.Наконец, полностью убедившись в возвращении в привычную мне реальность, я пошарил в карманах. Достав телефон и разблокировав экран, я вздохнул с облегчением. Несмотря на то, что экран сильно потрескался, сам телефон работал. Правда зарядки осталось пятнадцать процентов, но этого хватило, чтобы открыть карту и сориентироваться. Сеть работала почти на полную, значит город был уже не так далеко. И действительно: согласно карте, до ближайшей остановки оставалось пройти километра два, а дальше можно было взять такси до города.Отключив телефон, чтобы сэкономить заряд, я медленно побрёл по путям, терпя боль, головокружение и жажду. В тот момент мой мозг был в полной отключке, и я не мог, да и не желал тогда думать обо всем произошедшем со мной. Словно зомбированный, я продолжал путь, смотря только прямо, пока наконец не добрался до станции. Не обращая никакого внимания на окружающих, я достал телефон и не без труда, трясущимися пальцами зашел в приложение для вызова такси, едва не выбрав другой адрес назначения. Многие скорее всего думали, что я был вдрызг пьян, но один молодой парень, татуированный и с рюкзаком за плечами, подбежал и поинтересовался, не нужна ли мне помощь. Я попросил его лишь дать воды. Тут же он снял рюкзак, достал из него литровую бутылку и протянул мне. Сделав большой глоток, я поблагодарил человека и сказал, что дальше справлюсь сам. Наконец такси подъехало. Слегка шокированный водитель предложил бесплатно подвезти меня в травмпункт, и, несмотря на то, что мне хотелось поскорее оказаться дома и только там, я решил послушаться голоса разума. Вспомнив о работе, я набрал начальника и сказал, что получил травму и возьму больничный, а затем, тяжело дыша, откинулся на спинку заднего сиденья.Через какое-то время я уже валялся на кровати в своей уютной квартире после тёплого душа. Всё, что было ранее, казалось лишь страшным сном. Я только-только собирался пойти на кухню перекусить, как вдруг услышал звонок мобильного, лежащего рядом на тумбочке и подключённого к зарядному устройству. «Ну кто там ещё?» - с раздражением подумал я и увидел, что мне звонит брат. Подняв трубку, я усталым голосом произнес «Да?».- Привет, ну что как доехал?- А, ну так себе... Нормально.- Не понял, случилось что ли что?- Ну... - я никогда не мог хорошо врать, в особенности брату, и рассказал ему всё.Ответ его меня крайне удивил. При этом в голосе исчез типичный для брата беззаботный деревенский говор.- Вот как... Значит всё это взаправду?- Что значит взаправду? Ты о чём?- Прости меня. Когда ты сказал мне, что собираешься на самую позднюю электричку, мне надо было тебе рассказать прослухи, которые ходят по деревне. Но я, во-первых, в это не верил никогда, а во-вторых, зная, какой ты впечатлительный, не хотел тебя запугивать.- Есть одна легенда о нашей станции. Если человек решил уехать отсюда на самой поздней электричке, то он должен дождаться только ту, которая приходит точно в срок. Но ежели она подойдёт раньше, то ни в коем случае нельзя на неё садиться. Внимательный человек заметит, что она даже сама по себе отличается от обычной. Снаружи нет никакой символики, за стеклом переднего вагона не написано конечных станций, и внутри всегда почти ни одного пассажира. Когда она подъедет к полустанку и дверь отворится, ты должен просто стоять на месте и ждать, пока она уедет. Но ежели ты сядешь в нее, то попадаешь в какое-то иное измерение, а из нашего мира исчезаешь навеки.- Но ведь если эта легенда существует, и она правдива, то кроме меня были ещё счастливчики, которые смогли вернуться.- Ну да, наверняка кто-то был, только я никого из них не знаю. Кстати, на всём этом пути между нашей станцией и городским вокзалом иногда находят неизвестно откуда мёртвые тела с переломанными конечностями. Бывает, что они лежат прямо на рельсах, и поезда просто переезжают их... Жуткое зрелище.- Видимо они также пытались выпрыгнуть, как и я, но...- А года два-три назад к нам в деревню приезжал один чудаковатый тип. Учёный, то ли геофизик, то ли еще кто. Устроил себе палатку неподалеку, оборудование какое-то притащил, нас всех вопросами доставал. Он считал, что в этом месте есть какой-то межпространственный разлом. Да только сгинул этот геофизик вскоре. Осталась только палатка и машина рядом с ней. Тела его нигде не нашли. И знаешь... Судя по тому, какой он был человек, я думаю, он попал именно туда, причём по своей воле.- Туда, это куда?- Ну, ты ведь рассказывал, что когда выпрыгнул из поезда, то не услышал звука удара, ничего такого. Как-будто поезд куда-то в бездну провалился.- Ну да, и что, ты думаешь...- То и думаю. Наверно он специально туда вместе с поездом сиганул, хотел узнать, что там, за пределами... Эх, мне жаль, что тебе из-за меня пришлось такое пережить. Если бы я тебя предупредил, то...- Да забей, главное, ведь что всё хорошо... Ладно, созвонимся еще.Прошло некоторое время. Отголоски прошедшего кошмара иногда являлись мне в тревожных сновидениях, от которых я вставал в холодном поту. Но чтобы как-то пережить это, я старался не забыть это всеми силами, а напротив, клин клином вышибить. Включив всю силу воображения, я придумывал различные версии того, что со мной произошло, ведя при этом дневниковые записи. Возможно я попал в наше далёкое катастрофическое будущее. Возможно даже и в прошлое, и правы были те, кто считает, будто до нашего рода существовали какие-то иные цивилизации и религии. И кто знает, что бы со мной произошло, не успей я спрыгнуть с того злополучного поезда? В какие пределы бытия, в какой иной порядок вещей меня бы занесло? Остался бы я жив после этого или же был бы умерщвлён такими способами, которые невозможно было себе представить? А если бы и остался жив, то смог бы вернуться обратно? Вопросы, которые я задавал себе, были бесконечны, и единственный ответ, полученный мной, состоял в том, что вся наша реальность определенно не такова, какой она кажется на первый взгляд, и что человеческое восприятие может познать далеко не всё, что существует на самом деле.Записывая все эти мысли в дневник, я чувствовал душевное облегчение, а дальнейшая рутина повседневных дел и вовсе втянула меня в обыденную жизнь с обыденными переживаниями.Как-то раз я решил почистить свой телефон от ненужного мусора: документов, приложений, картинок и наткнулся на одно фото. На то самое фото, которое я сделал под впечатлением от вечернего сельского пейзажа, когда ожидал электричку, и на которое так и не посмотрел до этого момента.На фото была изображена бескрайняя пустыня под серым облачным небом. Клубящиеся столбы чёрного дыма, выходили из под засушливой, мёртвой и бесплодной земли. А на месте полустанка стояло круглое здание с арочными окнами, напоминающее святилище какого-то древнего культа. Во всех окнах было тусклое синее свечение, а за ними неподвижными стояли темные силуэты. И хотя я не видел их лиц, я был уверен, что они наблюдали именно за мной.

Ключевые слова: Железная дорога поезд параллельный мир странные люди деревня авторская история

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