Безлицые

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 684 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 09:47 by

Мой бывший как-то по молодости попал в переделку. Они с друзьями провели выходные на даче, как положено молодым людям. Рано утром, в понедельник, затемно, МБ (мой бывший) пошел на электричку, чтобы сесть на первую же электричку, успеть зайти домой, привести себя в порядок и отправиться на учебу. Само собой, было стремление наверстать хоть сколько-то сна. Поэтому он закутался поплотнее, привалился к скамеечке и закемарил.Ветка, кстати, наша была, от Курского на Владимир. Кажется, то ли Электроугли, то ли 43 км, не очень далеко и в вовсе не в глухом месте. Ну, кемарит он, и вроде как свет ему мерещится – типа, электричка подходит, он хорошо рассказывал – из утреннего тумана такой рассеянный свет… Он проснулся, вроде как вставать собрался – а свет ближе к платформе сошел на нет и угас. Ну, МБ решил, что это машина фарами так осветила – в тумане бывают странные эффекты. И вроде как снова привалился к скамеечке и прикрыл глаза.И тут по платформе мужики идут. Молча. МБ говорил, что организм ему сразу сказал сидеть тихо и не рыпаться, хотя мужики издали ничем особенным не отличались. Тем не менее МБ доверился организму и притворился спящим, хоть и наблюдал за чуваками из-под ресниц.А те так спокойно шли по платформе. Дошли до МБ и остановились. На него не поворачивались. И тут МБ увидел, что у них нет лиц. Вообще. Просто гладкий, как яйцо, овал телесного цвета. Он говорил, чуть не взблевнул, но продолжал сидеть неподвижно. А эти, безлицые, дальше прошли. Он не стал смотреть, куда они исчезли, но не шевелился, пока живые люди на станции не показались. Я, помню, спрашивала – а может, сон? Он говорит: – Фиг знает, но проверять не было желания.Автор - джунгарик.

Ключевые слова: Друзья дача отдых станция электричка свет мужики безлицые жуть страх

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