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Истории из жизни

Безлицые

Мой бывший как-то по молодости попал в переделку. Они с друзьями провели выходные на даче, как положено молодым людям. Рано утром, в понедельник, затемно, МБ (мой бывший) пошел на электричку, чтобы сесть на первую же электричку, успеть зайти домой, привести себя в порядок и отправиться на учебу. Само собой, было стремление наверстать хоть сколько-то сна. Поэтому он закутался поплотнее, привалился к скамеечке и закемарил.

Ветка, кстати, наша была, от Курского на Владимир. Кажется, то ли Электроугли, то ли 43 км, не очень далеко и в вовсе не в глухом месте. Ну, кемарит он, и вроде как свет ему мерещится – типа, электричка подходит, он хорошо рассказывал – из утреннего тумана такой рассеянный свет… Он проснулся, вроде как вставать собрался – а свет ближе к платформе сошел на нет и угас. Ну, МБ решил, что это машина фарами так осветила – в тумане бывают странные эффекты. И вроде как снова привалился к скамеечке и прикрыл глаза.

И тут по платформе мужики идут. Молча. МБ говорил, что организм ему сразу сказал сидеть тихо и не рыпаться, хотя мужики издали ничем особенным не отличались. Тем не менее МБ доверился организму и притворился спящим, хоть и наблюдал за чуваками из-под ресниц.

А те так спокойно шли по платформе. Дошли до МБ и остановились. На него не поворачивались. И тут МБ увидел, что у них нет лиц. Вообще. Просто гладкий, как яйцо, овал телесного цвета. Он говорил, чуть не взблевнул, но продолжал сидеть неподвижно. А эти, безлицые, дальше прошли. Он не стал смотреть, куда они исчезли, но не шевелился, пока живые люди на станции не показались. Я, помню, спрашивала – а может, сон? Он говорит: – Фиг знает, но проверять не было желания.

Автор - джунгарик.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 684Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: Друзья дача отдых станция электричка свет мужики безлицые жуть страх

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 12:39
+3
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Не весь алкоголь ещё из организма вышел знать-то..
Но жутко. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:53
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Не за ним, видать, пришли, так бы хуже было... +
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#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 22:55
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Публикаций: 45
Комментариев: 3 119
Цитата: Jako tako
Не весь алкоголь ещё из организма вышел знать-то..
Но жутко. Плюс.

Да там видать не только алкоголь был. Мало инфы, так сразу сложно дать оценку, правда?
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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