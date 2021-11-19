Собачья морда

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:01

Вэс Просмотров: 83 Комментарии: 1 +1 Вчера, 16:01 by

Не знаю, как описать то, что мне пришлось увидеть. Если ты читаешь это, то, вероятно, я уже мёртв. Для понимания произошедшего начну по порядку. Меня зовут Артём, и несколько недель назад я был обычным офисным планктоном. Тем злополучным днём меня задержали на работе, отчего домой пришлось возвращаться ближе к ночи.Район у нас не самый благополучный. Проститутки, наркоманы, мафия, гопники - это всё лишь цветочки. Ко всему прочему, на днях я прочитал по новостям, что с недавних пор у нас орудует маньяк. Как писали журналисты, сумасшедший нападет ночью, из жертв предпочитает девушек лёгкой доступности и наркоманов. Этот, как я думал на тот момент, психопат, ломал шеи жертв и кромсал их тела до такого состояния, что половину убитых до сих пор не удалось опознать.Мой друг Семён, работающий журналистом, на днях прислал по Телеграму несколько фотографий с места происшествия. Скажу вам честно, зрелище не для слабонервных. Уже тогда в голову поступили навязчивые мысли, твердящие: «Тут что-то не так», «Это не мог сотворить человек» и всё в таком духе. Но я, дурак, вместо того, чтобы предпринять меры… хотя какие меры? На тот момент я и не мог предполагать существование паранормального и необъяснимого.В общем, возвращаясь домой, я, как обычно, слушал «Король и Шут» в наушниках. Возле выхода из метро я почувствовал холодок, пробежавший по телу. Сняв один наушник, я прислушался. Выл ветер, в ноздри пробился запах недавно прошедшего дождя. Но кроме всего прочего меня охватило напряжение. Фонари в нашем районе работали крайне плохо, а люди в случае опасности тебе не помогут. Можете считать меня параноиком, но это факт. Ты можешь хоть орать в три голоса, никто даже полицию не удосужится вызвать. Почему? Сам до конца не понимаю. Такой у нас менталитет, может быть.Обдумав свой дальнейший маршрут, я по привычке направился прямо к своему дому. Путь был относительно короткий, и, покинув оживлённые улицы возле теплотрассы, я приблизился к своему чахлому дому. Побитые временем стены, открытые настежь двери подъезда, разбитый асфальт и полуразрушенный бордюр. Всё это было настолько привычно, что в какой-то мере вызывало приятные чувства. Голову не покидали мысли о том, что после тяжелого рабочего дня в очередную пятницу я, наконец, смогу спокойно отпраздновать ещё одну прожитую неделю.Никаких маньяков, гопников или просто приставучих пьяниц, что так любили терроризировать окрестности. На всякий случай я снял наушники и выключил музыку. Прислушался. В потухшей ночи давила злобная тишина. Доносились лишь еле отчетливые звуки большого города, но внезапно прилипшая комом к горлу тревога говорила: «тут что-то не так». Я ускорил шаг и уже чётко видел свой подъезд.В этот момент чёрт меня дёрнул посмотреть в сторону. Причиной перехода от тревожного к паническому состоянию стала порванная, покрытая тёмной жидкостью женская туфля, лежавшая в луже. Хотя… когда я пригляделся, у меня волосы на голове зашевелились. Это была кровь. Туфля лежала в луже крови, и только сейчас я увидел в ней кусочки оборванных волос… На мгновение разум затуманился.Я вспомнил те фотографии Стёпы и новости о маньяке, не оставляющего не только следов, но и мокрого места от своих жертв. Меня обдало жаром, сердце застучало молотком. Инстинкт «бей-беги» сработал на автомате и я, заметно ускорив шаг, рванул к подъезду. Это опрометчивое действие привлекло ненужное внимание. И понял я это, лишь добравшись к двери подъезда. Пока я судорожно набирал нужную комбинацию кнопок, уши уловили посторонний, нарастающий шум. Со стороны детской площадки, расположенной прямо перед домом, послышался тяжёлый, приближающийся шаг.Тогда я подумал: «Ну всё, Артёмка, помрёшь ты молодым», хотя доля рационализма говорила, что, возможно, это просто прохожий. Это чуть успокоило. Подумалось, что со стороны я похож на дурачка-паникёра. Я обернулся. В ту же секунду фонари ярко замигали, а затем и вовсе потухли, а у забора я заметил крупный силуэт. И этого мгновения мне хватило, чтобы запомнить леденящие сердце черты «маньяка».Он был высокий, нереально высокий, больше двух метров. Ноги и руки оголены, некоторые места покрыты густой шерстью. Первые не были похожи на человечьи, и считайте меня шизофреником, но ёжиком буду, они как у волка! Всё остальное тело существа скрыто в каких-то тряпках, но голова… нет, я её не видел, но точно могу сказать, что морда у него звериная. Почему? Да потому что под серым, дырявым капюшоном виднелась длинная собачья морда.Нечто стояло на месте около минуты. Это было заметно по отсутствию тяжелых шагов и еле заметному, нависшему пеленой смерти силуэту. Затем чудовище перешагнуло через забор в два движения и я, выйдя из ступора, моментально, как, сука, автоматон набрал нужную комбинацию цифр от домофона. Дверь подъезда громко запикала, сигнализируя, что путь к спасению открыт. В один миг я влетел в подъезд и захлопнул дверь с такой силой, что она издала громкий лязг. Но через секунду лязг повторился, а вместе с ним раздался незамеченный ранее удар.Твою мать, оно ломилось в подъезд! Удары были невероятно сильны и подсознательно я даже представлять не хотел, что будет, если оно меня настигнет. Адреналин помог быстро собраться, я побежал по лестнице. Тварь, видимо, понимая, что сегодня ей не получить желанную добычу, начала биться с ещё большей силой. В этот момент я пожалел, что живу на двенадцатом этаже, а лифт как всегда сломан. Спотыкаясь, чуть ли не задыхаясь, я продолжал подниматься наверх, уже готовя ключи от дома.Виски интенсивно пульсировали, руки были холодные, как у мертвеца, после каждого лестничного пролета я чуть ли не терял сознание. И только загремевшие с утроенной силой удары заставляли меня двигаться. Когда я поднялся на десятый этаж, внизу раздался металлический гром, за которым последовал быстро приближающийся топот. Разъярённый монстр, даже не пытаясь скрывать следы своего присутствия, издал истошный, глухой рык, от которого сердце пропустило удар. Этот рык можно описать как визг страшной хероборы из ужастика и рык медведя. Гигантского, злого, голодного медведя шатуна.В эту минуту я был на грани истерики и из последних сил пролетел ещё два этажа. Существо, будто спринтер, в ответ на каждый мой шаг отвечало тремя своими и, пролетая каждую площадку, истошно рычало. Руки лихорадочно тряслись, с пятой попытки вставив ключи в замок, я ввалился в квартиру, громко захлопнув за собой дверь. За три секунды я закрылся на все замки и, не включая света, принялся переводить дыхание. Сердце готово было выскочить, каждый его удар отдавался болью, а лёгкие, казалось, прямо сейчас иссохнут, как изюм. Топот звериных лап и дикий рёв приближался, сердце в любую секунду готово было остановится, а истерика уже стояла на пороге. Организм не мог сдерживать слезы, и вскоре нервы совсем сдали. Закрыв рот руками, я еле сдержал крик.Поднявшись на мой этаж, тварь тут же затихла. Тишина эта невероятно давила на и так сломанную нервную систему. Всё это время тело работало в автономном, бессознательном режиме, и лишь сейчас до меня начали доходить собственные мысли. Важнее всего был лишь один вопрос: что это, сука, такое?Безмолвие убивало. Даже соседи будто бы одновременно оглохли, так как никто не удосужился выйти и посмотреть, что там творится. Хотя с учётом того, какая какофония тут стояла, думаю, даже самый храбрый и бесстрашный пьяница не решился бы выйти и проверить.Не знаю, зачем, скорее, чтобы успокоить нервы, я посмотрел в глазок. В темноте погасшего подъездного светильника, я увидел его. Длинный, сгорбившийся урод, что своими вертикальными зрачками с мертвенно-бледной радужкой впивались в меня. Только сейчас я увидел окровавленные, серповидные когти на лапах.Существо, будто торжествуя свою победу, раскрыло уродливую, усеянную несколькими рядами кривых клыков, пасть. В ней ещё остались кусочки свежей плоти и обрывки женской одежды. Бордовая слюна стекала водопадом на побитый временем пол. Его морда расплылась в демонической улыбке, доходящей до острых, длинных собачьих ушей. С явной издёвкой, смакуя каждую букву, оборотень, мутант, или кто это вообще, трёхголосным басом произнёс: «пандемониум сегнат сатан, мразь!»Лишь тогда до меня дошло, что чудовищу не составляло проблем выбить дверь. Волкомордный, будто прочитав мои мысли, кивнул. Его рожа растянулась в ещё более омерзительной улыбке. В глазах моментально потемнело, тело отдало слабостью. Да, я потерял сознание.Не знаю, сколько я так пролежал, но пришёл в себя я уже в полдень. Голова жутко трещала, а телефон разрывался от психованных сообщений начальника, обеспокоенного моим «прогулом». В голове крутилось много мыслей. Кто это был? Что вообще за бред шизофреника я вчера увидел и было ли это реально? К глубочайшему сожалению, ответ на последний вопрос был прямо за моей входной дверью. Когда я не без труда решился проверить подъезд, то с глубочайшим ужасом увидел, что плитка возле моей квартиры была просто залита смесью из крови и слюны.Внизу собралась толпа народу. Следователь и несколько оперов с автоматами яро о чём-то опрашивали моих соседей. Дверь в подъезд была не просто выбита, а буквально впечатана в соседнюю стенку. Я не решался показаться на люди. Нет, не в таком потрёпанном состоянии. Поэтому я решил подслушать разговор. Исходя из опроса полицейских, я узнал, что очередная «ночная бабочка» была растерзана на нашей детской площадке, а соседи слышали шум в подъезде.Кто-то крестился, кто-то грешил на пришельцев с тайным правительством. Но я знаю всю правду. Знаю, кто является тем самым маньяком, знаю, кто выбил дверь. Знаю, но ничего не могу сделать. Лишь один вопрос меня мучал. Почему, почему он меня не сожрал?Вскоре дверь в подъезде восстановили, а начальнику пришлось наплести какой-то бред в качестве оправдания. Он вежливо сделал вид, что поверил мне, но от выговора это не спасло. С этих пор я стараюсь не выходить ночью на улицу. Ни при каких обстоятельствах. Недавно монстр снова объявился в нашем районе. И самое ужасное, что следы жертв медленно, но верно стягиваются к моему дому. Сегодня утром я как обычно вышел на работу, но закрывая дверь, еле сдержал испуганный крик. На железной двери корявыми, глубокими царапинами было вырезано: «жди гостей».

Ключевые слова: Ужасы маньяк погоня оборотень авторская история

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