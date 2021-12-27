Чудовище из мира сновидений

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:48

Причина: Изменен раздел.

Nekroz Просмотров: 148 Комментарии: 2 +2 Вчера, 19:48 by

Чудовище из мира снов:В правдивость данной истории верить только вам. Лично я никогда не забуду, что случилось со мной 5 лет назад. Знаете, я не верю в мистику и вообще, во что-то паранормальное, и с самого детства я атеист, точнее был им, пока не случилось нечто, переходящее грань между реальностью и потусторонностью. Обо всём по порядку.Мне было 18 лет, и жил я тогда у бабушки в деревне. Учился на втором курсе медицинского колледжа, и родители решил на лето отправить меня в деревню, помочь дедушке с бабушкой по хозяйству. Я сам никогда не стремился жить в больших городах, где шум транспорта переплетался с человеческой суетой, нет, это не по мне, мне было и хорошо в деревне, подальше от этого всего мегаполиса, как говорится. Проводил я свои дни за рутинной работой, то дров наколоть, то воды принести с местного колодца, в общем, типичная работа в деревне. Свободное время у меня было только вечером, после тяжелых рабочих дней я залипал в интернете на своём смартфоне, смотря разные фильмы или просто слушая музыку. В одну из ничем не примечательных ночей, я, досмотрев свой фильм, положил телефон под подушку и приготовился спать.Спал я очень чутким сном, меня мог разбудить абсолютно любой шум, даже если кто-то пройдёт на втором этаже негромкими шагами, я сразу же проснусь. К слову, моя комната находилась на первом этаже, с большим окном на вид соснового леса. Спал я недолго, и, открыв свои слипшиеся глаза, потянулся за телефоном, посмотреть на время. На часах было полтретьего ночи, «И от чего же я проснулся то?» - сказал я вслух, сонным голосом, ведь не было фактора, который мог меня разбудить, списав это всё просто на нарушение фазы сна, я продолжил свой путь в мире сновидений. Уснул я почти моментально и спал бы дальше, пока отчётливо не услышал лёгкий стук в окно. Из-за этого стука проснулся я моментально, с резкой дрожью в теле. Медленно поднимаясь, попутно вытирая глаза, так же не спеша подходил к окну, посмотреть, что это было, и что за источник шума решил побеспокоить меня. Я включил свет в комнате и никого не наблюдал за окном, только лес и хвойные ветки сосновых деревьев, которые раскачивались из-за лёгкого ветерка на улице. Выдохнув, я ушел спать дальше, подумав о том, что это была просто птица или какое-то насекомое.Я уже собирался выключать свет, как услышал стук снова. «Да что за хрень?» - сказал я, недовольно вслух и быстро подошел к окну, и открыл его. Комнату резко заполонил холодный ветер, который пробирал до костей, и я, быстро закрыв окно, побежал в постель, плотно укрывшись одеялом. «Странно, Июль месяц на дворе, а холод такой, будто на улице поздний ноябрь», - сказал я с удивлённым лицом и попытался уснуть обратно.Разбудил меня будильник, который, как обычно, поставлен на 6 часов утра. Еле поднявшись из тёплой постели, сонный, я оделся и двинулся на кухню. Стариков, как обычно, дома не оказалась, они всегда просыпались рано утром, чему я всегда удивлялся, я, молодой парень, 18-ти лет, еле проснулся в 6 часов, «Эх, молодёжь» - как бы сказал дедушка. Плотно перекусив, я приступил к работе. День проходил незаметно, я уже и не заметил, как солнце уходит в закат. Нарубив последнее полено, я присел на пенёк и закурил, любуясь прекрасным закатом и завершением очередного трудового дня.Докурив, я выкинул окурок, и мне случайно на глаза попалась странная деталь, свежо вытоптанная тропинка, которая начиналась с леса и оканчивалась возле окна моей комнаты. Меня немного дёрнуло от данной находки. Я могу точно сказать, вчера днём этой тропинки не было. Я решился немного пройти по этой тропе в лес, и взял с собой топор «на всякий случай», как говорится. 10 минут ходьбы, и я оказался в лесу, лёгкий ветер и звуки сверчков окутывали меня со всех сторон, чуть ли не вводя в гипноз. «М-да, и на что я собственно надеялся» - сказал я, разочарованно улыбаясь, и пошел обратно домой. Всё же странно, вчерашний стук в окно, и эта тропинка, которая прямо ведёт прямо к моему окну, связывая эти наблюдения, мне не на шутку становилось немного не по себе, какому идиоту придёт в голову разыгрывать меня таким способом, ни черта же не смешно.Когда я пришел домой, бабушки с дедом не было, «странно, так поздно, где они ходят то?», задавшись этим вопросом, я немного начал волноваться. Потом, через 5 минут, я вспомнил, что они должны были сегодня на ночь остаться у бабы Марии, которая приходилась сестрой моей бабушки. Спокойно выдохнув, я ушел в свою комнату, сегодня я дико устал и не хотел сидеть и залипать в телефон. Я просто рухнул на кровать и уснул в считанные минуты, уходя в царство Морфея.Я снова проснулся среди ночи от стука в окно, но он был уже более сильный и отчётливо слышался. Резко открыв глаза, я повернул голову в сторону окна и сразу же вспомнил про ту тропинку. Как обычно, за окном никого не было, но моё тело быстро облилось холодным потом, а сознание затуманивал страх. Я не стал включать свет и просто тихо подходил к окошку, для более детального осмотра. Подойдя почти вплотную, я прищурился и начал внимательно осматривать окрестности моего двора за окном, ничего подозрительного или странного, но кто тогда стучит в окно, я так и не понимал. Я не был человеком смелым, и выходить на улицу, честно говоря – боялся.Всё же набравшись смелости, я медленно открыл окно и, высунув голову на улицу, начал пристально осматривать, как и прежде, ни под окном, ни поблизости, никого не было. «Что за чертовщина?» - крикнул недовольно вслух и резко с закрыл окно. Уже разворачиваясь, я собирался уходить обратно в постель, но опять этот стук, но он уже был такой силы, что казалось, будто окно с секунды на секунду треснет. Я медленно повернул голову и увидел то, что можно увидеть только в самых страшных фильмах ужасов.На меня смотрело лицо, бледное, сморщенное, тёмные большие глаза с красными точками вместо зрачков. В этих глазах я видел ужас, который я прежде никогда не видел, и огромная улыбающаяся пасть с рядом острых как бритва зубов. Оно смотрело прямо мне в глаза, а я же был скован страхом настолько, что не мог даже дышать, а тело будто облили цементом, что я не мог даже сдвинуться с места. Тварь медленно отошла от окна и побежала в сторону, где находилась входная дверь в жилище. «Вот балбес, я же забыл закрыть дверь», - сказал я в мыслях и, переборов страх, закрыл дверь в свою комнату, и быстро спрятался под кровать, как маленький испуганный ребёнок.Пока я находился под кроватью, я слышал как тварь рычит и бегает по комнате, своим громким топотом, а шум разбитой посуды давал мне знать, что на кухне происходит разгром. Всё это происходило не больше минуты, и симфония затихла. Я же лежал под кроватью, дрожа от страха, и прикрывал рот рукой, чтобы не закричать. Прошло где-то минуты две, когда я немного успокоился и пришел в себя. Медленно и тихо выползая из-под кровати, я тихо провернул замок и медленно приоткрыл дверь. Через щель я наблюдал просто кошмарную ситуацию: Вся посуда была разбита, ножи воткнуты в потолок и в стену, а часть входной двери была разбита и висела на петле. Шокированный данной ситуацией, я медленно закрыл дверь.Провёртывая замочную скважину, чтобы закрыть дверь, я услышал то, от чего моё сердце забилось бешеным темпом, а руки начали дрожать так, будто я не выходил из запоя долгие годы. Это был звук разбитого стекла, и этот звук доносился из стороны окна в моей комнате. Несмотря на страх, я быстро повернул голову в сторону шума и увидел как эта тварь находилась уже у меня в комнате. Оно стояло на двух ногах, как человек, но от человека у него только его стойка и осталась. Чудовище было неестественно высокого роста и очень худощавого телосложения, я вам клянусь, человек не может быть таким высоким, от пола до потолка в моей комнате высота составляет 4 метра, и это чудовище почти касалось головой потолка. Его руки были как длинные ветки деревьев, а вместо пальцев у него были огромные когти, которыми он мог, даже не глядя, с одного размаха разрезать человека пополам, а его нижние конечности напоминали ноги птицы.Существо медленно стало на четвереньки и, как зверь, который поймал добычу, резко прыгнуло на меня. Я не успел даже ничего понять, как оказался на полу, оно, наклонившись надо мной, разрывало моё тело на части, я кричал от боли, на тот момент я ощущал только невыносимую страшную боль, слёзы лились ручьём из глаз, мысленно я прощался со всеми родными и друзьями. Оно нанесло последний удар, и этот удар пришелся на горло. Резкий взмах когтей, и кровь брызнула на стену, я задыхался, и не мог уже ничего сделать, это были последние моменты в моей жизни.Я резко проснулся в холодном поту и ощущал нехватку воздуха, пока не понял, что всё, что произошло со мной – было нереально, всё оказалось сном. «Твою мать, приснится же такое» - выдохнув, с облегчением сказал я. В комнате было очень холодно, поднявшись из кровати, я, на свой страх и ужас, заметил, что окно разбито, как во сне. «Не может такого быть, это же был сон, как такое произошло, что за чертовщина?» - в панике и со слезами на глазах, я задавался этими вопросами. С дрожащими руками я потянулся за телефоном, чтобы позвонить кому-то, но, по злой иронии судьбы, связи не было, и, в панике, я необдуманно швырнул телефон со всей силы об стену и забился в угол комнаты, просто сидя как овощ, я пялился в окно, в ожидании этого чудовища.На тот момент, я просто сидел и плакал, плакал как девочка, будто над которой все издевались в школе, все - кому не лень. «Нет, я так не могу, я должен что-то предпринять», - сказал я с дрожащим голосом и, собрав всю свою волю в кулак, поднялся на ноги и, осторожно обходя осколки, чтобы не пораниться, я подошел к окну. Как и раньше, я никого не заметил, и просто решил выйти на улицу через окно. Неподалёку от окна лежал пенёк, а на нём воткнутый в него топор, я долго не думая взял его в руки и направился в сторону входной двери.Дверь, как и прежде, была сломана, и всё так же её половина висела на петле. Я тихими шагами зашел в дом, посуда, ножи, всё было разбросанно, а на стенах и потолках весь этот ужас дополняли следы когтей, из-за которых обои были порваны, а штукатурка осыпана. Я так и блуждал минут пять по дому, осматривая каждую комнату, но так и не нашел это чудовище. После безуспешных поисков, я вышел на улицу, присел на ступеньки и достал сигарету. «Руки до сих пор дрожат», - сказал я вслух, медленно потягивая тлеющий табак, чтобы хоть как-то себя успокоить.В мысли приходили всякие теории об этой твари, но я предполагал, что это существо приходит только во снах, но оставляет следы своей деятельности в реальном мире, и как с ней бороться, я даже знаю, и имеет ли смысл мне искать его. Чёрт его знает. Мои рассуждения прервал шум в кустах неподалёку от меня, я выкинул так и недокуренную сигарету, резко взял топор в руки и смотрел в сторону источника шума, он исходил отчётливо с левой стороны. Я внимательно смотрел, не моргая и не отводя глаза, в две красные точки, эта тварь медленно выходила оттуда и так же медленно, на четвереньках, подходила ко мне, я же крепко сжимал топор в руке, сжимал с такой силой, что чувствовал, как горят мои ладони. «Надеюсь, ты так же будешь гореть, тварь», - вскрикнул я и побежал в его сторону, как охотник на демонов, мне было страшно, но другого выхода у меня нет.Эта тварь так же бежала ко мне и резко прыгнув, хотела меня ударить, но я уклонился в сторону, но все ровно чудовище задело мне плечо, но я успел с неистовой силой ударить его топором по ноге, от чего с его ноги фонтаном брызнула чёрная жидкость, которая обливала всё вокруг себя, тварь очень сильно начала орать, чувствуя боль и мучение, оно резко повернуло голову в мою сторону, и на миг наши взгляды пересеклись, я увидел в его глазах лютейшую ярость, оно готово было порвать меня в клочья, и я даже не заметил, как с неимоверной скоростью, разогнавшись, это чудовище ударило меня ногой, что я отлетел на пару метров, а топор, который я держал в руке, улетел в другую сторону.Я чудом как-то ещё остался в сознании от данного удара, и, открыв глаза, заметил, как оказался рядом с сараем, где дед хранил инструменты и горючее для своего мотоцикла. «Точно, мне надо как-то поджечь эту тварь», - сказал я, и с сильной болью в грудной клетке, которая возникла из-за удара, быстро начал открывать сарай, благо ключ от него я не выкладывал, а оставил в кармане, смотря в сторону, я видел как оно бежит ко мне с открытой пастью и рыком, готовое сожрать меня даже не думая. Момент, дверь открывается, я захожу внутрь и закрываю её с обратной стороны. Тварь била в двери с огромной силой, ещё пару ударов и, мне казалось, что сейчас дверь просто вышибет. Я же в спешке быстро облил всё помещение бензином, каждую стену, мотоцикл и всю комнату покрыл сильный запах, от чего меня чуть-чуть начало подкашивать. Осталось только впустить эту тварь внутрь, хотя дверь уже держалась на соплях, сейчас оно само зайдёт сюда, поэтому я спрятался в подвал, который служил деду во второй мировой войне, как бомбоубежище.Я оставил небольшую щель в люке для того, чтобы, когда оно забежит внутрь, я успел кинуть зажигалку и резко закрыть её, зажигалку я заранее поджег и ждал, ждал пока тварь зайдёт внутрь. Один удар, второй удар и с последним ударом оно забегает внутрь, осматриваясь по сторонам, яростно рыча, ищет меня взглядом, и я в этот момент бросаю зажигалку, и резко закрываю люк убежища.Я слышу звуки пламени, слышу, как кричит эта тварь, которая горит в адском огне, слышу, как её рычание метается от стороны в сторону, и как оно бьёт по крышке люка, где я спрятался. «Так тебе и надо, сгори в аду, проклятое отродье», - кричал я, смеясь в ответ на её крики.Очнулся я в углу комнаты и вспомнил, что тут я сидел в тот самый момент после пробуждения от того сна, видимо, я тогда потерял сознание или каким-то чудом уснул. Очень сильно болела грудная клетка, а плечо было разодрано, и я сразу понял, что это чудовище приходит во снах, и одолеть его тоже можно во сне, надеюсь, а данные раны подтверждали сам факт сражения и то, что, всё это было реально. Я, резко вскочив с места и выпрыгнув в окно, побежал в сторону сарая, от самого же сарая остался пепел и медленно тлеющий огонёк, и рядом сгоревший к чертям мотоцикл. Я очень надеялся, что эта тварь сдохла. Со вздохом и облегчением я сел возле дома, прислонившись к стенке, достав свою последнюю сигарету, закурил и, с умиротворением в душе, смотрел на медленно тлеющий огонёк.Прошло 5 лет, я теперь работаю фельдшером в областной больнице и снимаю однушку за небольшую цену. Бабушка с дедом переехали в другое село, поближе к нам с родителями, а свой старый дом продали на материалы. В тот день я рассказал им правду, иначе как было объяснить разрушенный дом изнутри и сожжённый сарай с мотоциклом. Они мне тогда поверили и рассказали тайну. Жил когда-то в этом доме юноша, был он очень умным и хорошим мальчиком, но очень закрытым, поэтому у него не было друзей, и его постоянно гнобили в школе, издевались и всячески задевали его, и однажды он, просто не выдержав, наглотался снотворных, которых нашел у мамы в сумке, и не проснулся на утро. Бабушка же его занималась тёмным колдовством, узнала об этом и прокляла всех детей, с их родителями, наслав тем самым проклятье в виде страшного чудовища, которое приходит во снах, тем самым питаясь страхом своих жертв, от чего психологически слабые люди умирают от сердечного приступа и остаются в том мире, так и никогда не проснувшись.

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