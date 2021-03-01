Андрей, Бигфут и безумный старик с горящими глазами

iisunex Просмотров: 149 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:41 by

Воскресенье выдалось для Андрея тяжёлым. С восьми утра за стеной завывала дрель. Андрей пришёл в сознание и лёг на другой бок, в попытках снова уйти в сон, но это не вышло. Тогда он раздражённо вскочил, выругался и ушёл в ванну. Чуть позже Андрей пил ромашковый чай и сидел за компьютером. Дрель всё выла и у него никак не получалось сосредоточиться на экране. Да когда же это всё кончиться! Каждую неделю было одно и тоже. Лишь приходили выходные, солнце не успело ещё встать, как сосед сбоку тут же принимался делать ремонт. На все просьбы тот лишь смущённо кивал головой и говорил: "Больше не буду". А потом всё начиналось опять. В прочем, в этот раз у Андрея настроение было не совсем уж и плохим. Сегодня - в 12 часов - должен был приехать его лучший друг и они вдвоём поедут отдыхать в город. Он выглянул в окно и удовлетворился хорошей погоде. Затем взглянул на часы и вздохнул. Осталось прождать лишь чуть-чуть.Их край отличался хорошими видами. Город был окружён лесами и холмами. Много где текли реки. Было очень много озёр. Оттого по утрам тут часто бывал туман. Вот и сейчас виды из окна скрывались за плотной дымкой. Их край даже прозвали "местной Британией". В шутку, конечно.Олег - его друг - приехал в 12:24. Лишь заслышав знакомый шум, Андрей подскочил к окну и увидел знакомую машину. Следом раздался звонок. Он взял трубку - звонил его друг - и сказал, что сейчас выйдет. Перед выходом подхватил сумку. В ней было всё для хорошего отдыха: мангал, угли, запасные плавки, полотенца, палатки... Не было лишь самой еды, но это ничего. За ней можно заехать и по пути.Снаружи Андрей открыл дверь и сел внутрь. "Привет" - "Ага" - "Готов" - "Да" - "Тогда выезжаем". Машина выехала со двора и свернула на главную дорогу. По пути заехали в магазин. Андрей сложил в сумку куриную колбасу, хлеб и масло и направился обратно к машине. Для хорошего отдыха должна быть и хорошая еда.- Не боишься? Скоро ведь будет "Чёртов лес"?Олег сказал это, когда они выехали за город. Андрей лишь едва заметно сморщился и кинул на друга раздражённый взгляд. Он сказал: "Да пошёл ты!".- Да ладно. Я же шучу."Чёртовым" этот лес прозвали не просто так. В начале 2000-х годов в его пределах орудовал серийный маньяк. По обочинам тогда постоянно находили пустые машины, некоторые из которых были жутко искорёжены. В некоторых местах находили и кровь, а один раз и вовсе нашли оторванную голову... Впрочем, в последнее Андрей не верил. По крайней мере, сейчас. Тогда же эти случаи мусолила чуть ли не каждая газета. В том числе и мистического толка. В тех постоянно выдвигались версии об злобных пришельцах, призраках и даже Лох-Несское чудовище приплели - озёр ведь тут много. Отчасти прозвище "местная Британия" вышло отсюда. Андрей всегда был ребёнком впечатлительным и все эти истории его сильно пугали. Ситуацию усугубляли и его родители - постоянно те запугивали его злобными ожившими деревьями, которые непременно утащат его к себе, растерзают на маленькие клочья, если маленький Андрей осмелится выйти за пределы двора. И это дало свои плоды! Он даже в школу один не ходил до седьмого класса. Поэтому друзей у Андрея не особо много было.Вскоре туман усилился.- Будто тут всюду дымовые машины установили, - сказал Андрей.- Ага. И дуют они коноплёй. Смотри не скурись.Хоть шутка и вышла не смешная, но Андрей улыбнулся. Дорога пошла совсем плохая - две глубокие колеи для колёс и только - такую впору для поезда применять, но ни как не для машины. То и дело ту подбрасывало так сильно, что казалось, будто можешь отбить копчик. А потом она и вовсе заглохла. Олег вдавил педаль газа, но движения не произошло.- Да что же это!..Он снова вдавил. Без толку.- Да чтоб тебя!Олег раздражённо хлопнул дверью и обошёл машину стороной. Остановился возле капота. Постоял и пошёл дальше. Стал долго возиться возле задних колёс. В какой-то момент Андрею надоело за ним наблюдать и он стал рассматривать сумку. Совсем скоро они прибудут к озеру "Кривой рог" (странное название, но оно из-за формы) и он наконец сумеет отдохнуть от всей суеты... Олег замолк. Его подозрительно долго не было. Сперва Андрей пытался высмотреть его через стекло, но затем щёлкнул ручкой и оказался снаружи. Туман - хоть глаз выколи. За пять метров ни черта ни видать.- Олег, - крикнул он. Тихо.- Олег! - нет ответа. - Олег, блин!! Ты куда пропал, дружище?Стукнуло. Андрей повернулся и замер. Олег что-то высматривал под машиной. Не удивительно, что он не заметил того.- Ты чё там смотришь, а? Подвеску сломал?Олег не ответил. Андрей подошёл ближе и чуть толкнул того. И отшатнулся. Его друг был мёртв. Руки неестественно изогнуты, голова проломлена, на влажной земле алеет лужа... Чуть выше выбито заднее стекло... Упал? Как так? Что случилось? Андрей стоял, не зная, что делать, смотрел с паникой, пока не услышал вздох. Обернулся и обомлел. По тропе к нему приближалась фигура. Огромная - судя по всему меховая - жутко косолапая и неуклюжая. Медведь? Это он Олега убил? Фигура, не останавливаясь, взвыла, и у Андрея спина покрылась мурашками. В одно мгновение он заперся в машине и щёлкнул замком. Фигура приблизилась. Она склонилась над телом друга и, что-то пролепетав, перекинула его через плечо. Когда она собиралась встать, её взгляд встретился с взглядом Андрея. Должно быть из-за того, что Андрей не сдержал вздоха. Бахнуло сердце. Громада распрямилась и завыла - так, что заледенели лопатки. С ужасом Андрей наблюдал за тем, как к боковому окну подскакивает нечто. Чудовищно уродливая гримаса смотрит через стекло. По какой-то неведомой причине кажется, что то может защитить, но он понимает, что это не так. С лёгкостью это существо сметёт не только хрупкое стекло, но и - непременно! - стальную дверь! Это доказывает пошатнувшаяся машина. Сперва она приподнимается, затем с грохотом ложится на бок. Бьётся стекло. Всё вокруг вертится. Андрей бьётся головой, перед глазами вспыхивает... Когда снаружи начинают сильно скоблить, он уже, выйдя из оцепенения, судорожно роется побелевшими и не гнувшимися пальцами в бардачке. Старые салфетки, одеколон, пачка прошлогодних сухарей, таблетка от комаров... Да где же, где?! Вот же он! Резким движением он хватает пистолет, целится в окно, стреляет. Рожа воет, но не отступает. Стекло давно разбито. Андрей, не целясь, стреляет ещё и ещё два раза - до тех пор, пока в травматическом пистолете не остаётся пуль. Глупо надеяться, что это поможет, но сейчас в нём говорят лишь инстинкты.Существо куда-то пропадает. Лишь слышно отдалённое завывание. Если он и хочет сбежать, то сейчас! Когда есть шанс! Это он и пытается сделать. Андрей перелезает через битое стекло - оно царапает руки, - падает на землю, встаёт... Снова падает. Но не потому, что запнулся. Огромная медведеподобная лапа с чёрными когтями впивается в плечо, разрывая плоть, и валит его обратно. Под этой громадной силой он лишь пушинка. В панике Андрей размахивает пистолетом, пытается попасть по роже. Пару раз попадает. Той не навредили пули, так почему должно навредить и это? Последнее, что видит Андрей, как ужасная лапа опускается ему на лицо.Пробуждение его ужасно. Сперва он ничего не видит и не понимает. Он лишь понимает жуткую боль, исходящую, кажется, от всего тела. Потом Андрей напрягает рассудок и пелена уходит. Он жив! Судя по всему, не надолго.- О, уже очнулся, - слышит он голос. Тот скрипит словно ставня и отдаёт насмешкой. Андрей смотрит на старика и морщится. Старик тот - жутко худой - можно даже сказать, тощий. Ноги, как черенки от лопаты, руки - того хуже. Из тонкой словно полиэтилен кожи выпирают буграми рёбра. Сколько же тот голодал? Старик не имеет рубашки - только штаны, да и те оборваны. Взгляд его безумен.Затем Андрей морщится снова - уже он растянутых подмышек. Он закован в старинные кандалы и напоминает себе узника средневековья. Запястья жутко ноют, лицо болит, плечо, кажется, полыхает... Судя по всему, на нём есть крупные раны. Главное, что целы глаза.Наконец, Андрей находит силы и кричит:- Какого хрена?! Что происходит? Какого чёрта меня связали?! Это же уголовка! Меня искать будут!- Ну тише, тише, - ободряюще улыбается старик. - Никто вас, юноша, искать не будет - смею заверить. Зато вы послужите благому делу. Скоро вы станете совсем другим - более сильным и трудолюбивым."Рабом хотят сделать!", - с ужасом думает Андрей. Он дёргается, пытаясь освободиться, но оттого лишь сильнее болят подмышки и руки. С правой щеки что-то капает.- Вам это с рук ни сойдёт, уроды! - орёт он. - Ну твари! Ну я вам устрою! Только лопату мне дайте - всех порешу нахрен. Твари. Какие твари.- Тише, юноша, успокойтесь. Перед операцией вам требуется тишина и покой. А иначе всё может выйти крайне ущербно. Нервы, между прочим, важная часть нашего здоровья. Будут не в порядке нервы - будет болеть и тело. Всемирно известный факт.- Срал я на ваши сранные факты!А сам думает: "Операция... Значит на органы пустят... Ну твари!". И оттого он снова начинает дёргаться. Старик вдруг начинает суетиться возле дребежащего аппарата из которого начинает лезть бумажная лента. Только теперь Андрей осматривается по сторонам. Судя по всему, он - внутри хижины. Возле противоположной стены - несколько столов, на которых взгромоздилось множество всевозможной техники. Был бы Андрей учёным и тогда, быть может, сказал, для чего это нужно. Есть там и допотопный на вид компьютер, который, между тем, работает. Возле него и суетиться старик. Рядом - дверь. Возле неё - ружьё. Андрей задерживает на нём взгляд особенно долго. Если бы только добраться до него! Потом он смотрит в другую сторону и цепенеет. В стеклянной колбе плавает тело. Оно полностью обнажено и не принадлежит человеку. Ведь не может же тело человека иметь голову и лапы волка! Затем Андрей вертит головой и видит ещё одну колбу, но на этот раз разбитую...Старик видит его взгляд.- Из неё Бигфутик мой и вышел, - с любовью и гордостью говорит он. От противного голоса Андрей снова дёргается. - А в той неудачный экземпляр. Операция прошла с осложнениями. Тот хоть и выжил, но вскоре почил. Быть может оттого и почил, что так же сильно дёргался. Прямо, как ты. Сколько операций я за всю жизнь провёл, а только одна мне и удалась. Бигфутик мой. Быть может именно потому они все и провалились, что объекты так сильно сопротивлялись. Как я уже говорил - психология - залог здоровья. Лишь Бигфутик мой не сопротивлялся."Бигфутик" старик говорит с особым трепетом. Как о любимом сыне.Старик вдруг снова начинает копошиться возле приборов. Взгляд его делается ещё безумнее и отрешённее. Те пищат и показывают странные символы. Всюду висят плакаты. Человек Да-Винчи. Затем идёт тот же человек, но со звериными чертами. Есть множество плакатов, изображающих какие-то биологические структуры и органы. Их значения остаются для Андрея неизвестными. На другой стороне висят уже другие картины - на всех них изображены пришельцы. Вон фото пришельца выполненное в очень низком качестве, где он прячется за деревьями, а вон Андрей видит и странную вырезку из мистической газетёнки. "Гуманоиды среди нас!", - гасит заголовок. Отсюда ему плохо видно, но смысл удаётся понять не читая.А ещё Андрей замечает множество проводов, идущих к этим самым приборам от его рук, ног и головы. Должно быть, именно из-за этого он чувствует покалывание в затылке.- Уже почти всё готово. Скоро вы, юноша, станете более сильным. Более выносливым. Если, конечно, выживите. Чтобы повысить шанс на ваше выживание, постарайтесь не сильно сопротивляться, хорошо?Старик замолкает. Дверь сотрясается от ужасного стука. Андрею кажется, что та вот-вот слетит с петель.- Бигфутик мой... Иду мой маленький, иду мой хорошенький...Старик открывает дверь и в помещении оказывается... У Андрея леденеет в желудке. Это существо в тот раз он не разглядел из-за сильного тумана, но теперь того нет. Огромная масса ростом под два с половиной метра и весом килограмм под триста-четыреста... Всё тело покрыто серой колючей шерстью. Ноги - даже не ноги, а стопы! - неаккуратные и похожи на слоновьи. Руки, как у медведя. Голова занимает треть общего размера. На ней застыла отвратительная гримаса урода. Неосознанно Андрей начинает извиваться словно змея и тварь замечает это. Она тычет в него своей ужасной лапой и исторгает из себя жуткую ухмылку. Тварь ревёт и старик весело кивает ей:- Да-да, мой маленький. Это тот самый.Тварь ревёт и трёт лицо. Слов не разобрать.- Да что ты говоришь? Прямо стрелял в тебя? Ну негодяй! Ну не волнуйся, мой хороший, возможно, скоро он станет твоим новым братом и вы тогда будете дружить.Тварь весело хлопает и подпрыгивает - звенят колбы. Затем старик выгоняет его обратно. "Закопай это тело, - говорит он. - Да подальше отсюда. Некроз неблагоприятно влияет на живность". Тварь подхватывает мёртвого Олега и куда-то уносит. Старик снова закрывает дверь - словно кого-то боится - и возвращается к приборам. В какой-то момент он снова начинает говорить:- Ты прости мне мою болтливость: не каждый день удаётся пообщаться с другим человеком. Из Бигфутика моего, как видишь, собеседник не очень. Я ведь раньше учёным был, знаешь. Биологом. Окончил университет, получил диплом, стал профессором. Многие мне пророчили хорошее будущее... А потом они узнали о моих опытах! - старик помрачнел. - Собрали совет, устроили скандал... "Тут для такой мерзости не место! - орали они. - Скажите спасибо, что вас вообще на свободе оставляют"... Чёртовы идиоты! Неужели они не видят всей истины?! Неужели никто не видит?! Пришельцы уже близко. Уже сейчас они посылают сюда разведчиков с Альфа Центавры. Уже сейчас они рыскают по этой несчастной планетке и похищают для своих экспериментов людей. Они знаю о нас всё - все наши слабости. А слабостей у нас много, ведь человеческое тело слабо и бессмысленно. Упади - и ты получишь ссадину. Упади чуть выше - перелом, а то и вовсе смерть! Ну и как можно жить в столь хрупких структурах?!.. И пришельцы знают это. Они сильнее нас - намного сильнее. Их генетика ушло на много коленей вперёд, тогда, как люди стоят в этом вопросе на месте... Идиоты. Чёртовы идиоты, со своей запрещённой евгеникой. Да это единственное, что может спасти нас всех от вторжения! Усиления человеческого тела. Введение в него ДНК зверей. Ведь звери куда, как приспособленнее, чем мы. Да ты и сам видел моего Бигфутика! Он твоего друга разделал на раз! Он выжил от выстрелов! Разве под силу такое обычному человеку?! Хоть ты-то со мной согласен? Сможет ли человек противостоять животному в поединке - без оружия и брони?!Андрей молчит и думает лишь одно: "Псих!". А ещё он думает о ноже в его заднем кармане. Вот бы его достать. Он пытается раскачать колодки, но те, как назло, крепко сидят.- Ну ничего! - бормотал старик. - Я им всем покажу. Когда пришельцы появятся, когда человечьи (это он буквально выплёвывает) хвалёные солдатики посыпятся под их натиском, как картонные пешки, тогда они все меня вспомнят. Лишь моя армия зверолюдей - усиленная и улучшенная - спасёт положение! И тогда они все завоют: "Иван Степаныч был прав! Зря мы его не послушали. Зря мы его сорок лет назад выперли из института! Зря мы его "фашистом проклятым" назвали!". Приползут ко мне на колени, но я и взглядом их не удостою. Когда я отобью инопланетное вторжения и стану новым королём планеты, то мне будет до лампочек их извинения. Я соберу своё собственное королевство - нет! империю! - зверолюдей! И, так уж и быть, может и выделю тогда островок-другой для остатков вашего хвалёного человечества. Будете там ютиться, гордиться собой и говорить, какие вы все цари зверей.Прибор пикнул и снова исторг бумажную ленту. Старик вчитался в неё и улыбнулся. "Ну вот и всё, - сказал он. - Показания сняты. Теперь только забить... Чёртовы идиоты. Ну надо же так со мной поступить...". Он вставил ленту в один из приборов и тот затрясся словно невротик и пикнул. Старик достал из стола шприц и подошёл к Андрею.- Вспомните, что я вам сказал, юноша: попытайтесь расслабиться и принять всё с достоинством. Успокойте свои нервы. Помниться десять лет назад я много расходных материалов потратил впустую. А всё из-за того, что те извивались. Столько жизней напрасно загублено. Да что теперь об этом. Меня даже по телевизорах тогда чуть не показывали - вот и пришлось на время прекратить. Затаиться, так сказать... Какой позор! Я тут спасаю планету, а вынужден шкериться, как какой-то примерзкий преступник! Какие-же вы все людишки тупые...Он закатил Андрею штанину и воткнул шприц. Андрей ощутил, что его тело становится ватным. Как во сне. С ужасом он ждал жуткую боль, но, вместо этого, пришло лишь успокоение. Андрей скользнул взглядом по черепу на столе - человеческому! - по странному существу в пробирке, по плакатам... В это время старик его освобождал. То и дело он приговаривал: "Совсем скоро, молодой человек, вы станете сверхчеловеком. Как эти ваши супергерои. И даже лучше! Вы будете похожи на гордое животное животное - на Африканского льва - настоящего короля природы! Вы сможете перевернуть руками машину! Сможете запрыгнуть на второй этаж. Сможете одолеть любого. Возможно, даже Бигфутика. Хотя, это вряд-ли. С ним операция прошла очень и очень удачно. Я всегда своего сыночка воспитывал так, чтобы в подходящий момент он не дёргался и всё прошло хорошо. Все наши беды от нервов. Поэтому вы главное не волнуйтесь". Когда его последняя конечность оказалась вне кандалов, Андрей неожиданно сообщил:- Вы правы. Пришельцы и правда на подходе. Я видел их во сне. Они говорили со мной. Предупреждали меня. Скоро они будут тут и лишь вы сможете нас защитить.Старик в шоке на него уставился. Должно быть с ним согласились впервые и оттого он так выпал в осадок. Этого времени Андрею хватило на то, чтобы вытащить нож и воткнуть его в сухую жёлтую ногу. Старик вскрикнул и повалился. Вопреки опасениям, нож вошёл в плоть, как по маслу. Затем Андрей ощутил адреналин и действие препарата чуток спало. С остервенением он втыкал в этого урода свой грибной нож и думал: "Вот так тебе, мразь! Так тебе! Ещё!! Ещё!! И ещё!!! Это тебе за всех этих людей! За меня! За Олега!!!". Он бил и бил того, и остановился лишь тогда, когда лезвие отломилось. Тогда он отполз к двери и прижался спиной к стене. Схватил ружьё. Перед убийством старик громко кричал и сейчас Андрей слышал, как сюда спешат тяжёлые торопливые шаги. Дверь распахнулась и ударила его по согнутой ноге. Если бы не лекарство, он бы почувствовал боль. Существо подскочило к мёртвому старику и взревело. Так остервенело и потерянно, что у Андрея сковало спину... Он прицелился. Поднял ружьё выше... Теперь оно весило словно целая гиря... Но если он хочет жить, то нужно выстрелить прямо в эту уродскую голову. И поэтому Андрей, сжав стучащие зубы, поднимал его изо всех сил. Тварь, тем временем, уже шла к нему. Огромные медвежьи глаза горели местью... А затем случился выстрел. Что было дальше Андрей не помнил - ружьё выскочило и ударило его по лицу.Очнулся ночью. Всё болело и ломило. Действие лекарства давно прошло. Андрей попытался встать и тут же повалился обратно. Ноги жутко ломило. Лишь с четвёртого раза ему удалось стабилизироваться вертикально. "Всё ещё жив. Всё ещё жив", - дважды, как мантру, повторил он. На полу лежал старик, а на нём - словно это абсурдная скульптура маньяка - лежал гигантский урод. "Ага, не берут его пули", - выплюнул Андрей. Только теперь он вспомнил, что уже где-то видел его раньше. Она напряг память. Точно! На тех размытых фотографиях со снежным человеком, которые приводили когда-то мистические журналы его города, в доказательство существования того. Только теперь у "снежного человека" отсутствовала добрая половина головы. Дверь распахнулась и Андрей оказался снаружи, судорожно глотая свежий воздух. Тут уже не воняло медикаментами, немытым телом и кровью... Вскоре он увидел, как из облаков выглядывает луна и приметил небольшую тропку. По ней и пошёл. В какой-то момент оказался на дороге. В голове было по-странному пусто. На попутке он добрался домой и просто заперся в своей квартире.Спустя месяц Андрей, более-менее, пришёл в себя. По поводу пропажи его друга активизировалась полиция. Они обходили всех общих знакомых с расспросами. Бедные родители давно били тревогу. Приходили они и к Андрею, но тот, с трудом нацепив маску удивления, сказал, что ничего не знает. Сообщать кому-то об увиденном он посчитал лишним. Перед их общей отправкой твоОлег никому ничего не сказал и поэтому подозрений к Андрею не возникло. В один из таких дней он просто бесцельно смотрел в окно и думал о смысле жизни и смерти. Стояла глубокая ночь. Где-то сзади - над головой - висел месяц. Андрей пил чай и смотрел в небо. Он увидел яркую точку, что медленно куда-то летела. Должно быть это был просто спутник. Но неужели спутники могут выделывать столь подозрительные зигзаги? Может тогда просто китайский фонарик? Вряд ли, смогут выделывать такой зигзаг и они. Андрей вздохнул и закрыл окно. Пары кипятка тут же устремились к освещённому потолку. Ни о чём думать ему не хотелось.

Ключевые слова: Бигфут лес старик пришельцы авторская история

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