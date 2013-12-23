Широкий ассортимент

Давненько он не бывал в этом городе. Последний раз приезжал на похороны матери. Для квартиры, доставшейся в наследство, покупатель нашелся только сейчас, поэтому видится, что это вынужденное возвращение в родные пенаты – единственная ниточка, связывающая его с прошлым. И та с подписанием договора купли-продажи порвется, тем самым, предоставив Томилову возможность открыть новую страницу своей жизни.



Поезд прибыл на вокзал почти в полночь. Томилов вызвал такси. Называя адрес, с которым так тесно было связано его относительно счастливое детство, Руслан испытал странное волнение. Оно напоминало ему мандраж перед выходом на сцену. Словно в пустующей несколько лет квартире его кто-то должен был ждать. Кто-то, перед кем следовало бы выглядеть наилучшим образом.



В поезде Томилову удалось вздремнуть, поэтому он не был особо сонным в столь поздний час. Его тревожило только чувство голода, к которому присоединялась мысль о том, что в знакомой хрущевке вряд ли найдется что-то съестное.



Город за окном мало изменился. Обновились рекламные плакаты и кое-какие вывески. Однако унылые многоэтажки, приютившие их на своих фасадах и торцах, остались прежними.



Только одно сооружение выбивалось на общем фоне. Это было здание гипермаркета, появившееся на месте пустыря, где Томилов в детстве играл с однокашниками в футбол. Огромный ангар, над которым ярко сияли буквы "Cómpralo* 24". Руслан много где бывал, однако никогда не слышал об этой торговой сети.



Таксист свернул во двор и уже через пару минут достиг пункта назначения. Томилов расплатился с водителем и с легкой сумкой на плече подошел к двери второго подъезда. За время его отсутствия так и не удосужились сменить кодовый замок на домофон. Почерневшие от прикосновений кнопки напомнили Руслану код, который уже выветрился у него из памяти.



В квартире пахло залежавшимися в шкафу вещами. Томилов поспешил открыть окна. Не хватало еще, чтобы спертое дыхание старого тряпья сорвало ему сделку.

В доме, как и ожидалось, нечем было перекусить. Затхлый листовой чай в металлической банке – то немногое, что приберегла кухня для незваного гостя. Питья не нашлось. Даже проточную воду было не вскипятить, так как ее отключили ввиду плановых работ, о чем Руслан прочел в объявлении на первом этаже. Все это следовало предвидеть, однако покупатель возник внезапно, и Руслан собирался в дорогу впопыхах, особо не заботясь о каком-либо провианте.



Недолго думая, Томилов решил наведаться в тот пресловутый гипермаркет, купить что-то для перекуса и завтрака.



"Cómpralo 24" располагался на другой стороне улицы, в паре кварталов. Он источал столько света, что был виден издалека. В сиянии многочисленных фонарей, расставленных то тут, то там, светилась разметка дорожной парковки.



Осень уже вступила в свои права, поэтому ночи были темные и холодные. Стоя вблизи гипермаркета, Томилов острее ощущал возникающий контраст. Руслан плыл в море света, в то время как позади него, за пределами парковки сгущалась октябрьская тьма.



На входе в "Cómpralo 24" покупателей приветствовал билборд с изображением улыбчивой блондинки в желтой униформе. "Мы гордимся нашим широким ассортиментом", – прочитал Томилов. Девушка на плакате показалась Руслану особенно симпатичной. Его только удивила её помада. Незнакомка подчеркнула красоту своих губ лиловым цветом.



Прозрачные двери разошлись в разные стороны, приглашая Томилова войти. Оказавшись в вестибюле, Руслан заметил, что "Cómpralo 24" один из тех магазинов, что использует исключительно кассы самообслуживания. "Надо же," – не без удовольствия подумал он. – "Прогресс дошел и до этой дыры". Взял корзинку и направился к торговым рядам.



В подобных гипермаркетах Томилов был сотни раз, поэтому достаточно легко ориентировался. Обогнул отдел товаров для сада и вышел на широкую дорожку, что как он думал, делила магазин на две части, выступая в качестве главной маршрутной артерии.



На пути никто ему не попадался. Вероятно, в полвторого ночи мало кому взбредет в голову отправиться за покупками. Руслан слышал лишь собственные шаги и ненавязчивый веселый сэмпл, доносящийся из динамиков, висящих под потолком. Вокруг, куда ни посмотри, виднелись яркие стенды с заманчивыми скидками. Сперва Томилов их не замечал, но вскоре они стали так часто попадаться ему на глаза, что избегать их становилось трудно.



Магазин будто намеревался как можно скорее избавиться от всего имеющегося добра. Всякое предложение, если приглядеться, казалось абсурдным и убыточным для гипермаркета. Литр кондиционера для белья по цене коробка спичек. Чайный сервиз не дороже шоколадного батончика. Красная икра, на которую хватит и сторублевой купюры.



Руслана удивляли такие предложения, особенно из-за того, что они плохо сочетались с качеством отделки магазина. Он не походил на грязный склад с третьесортными продуктами для бедных. Напротив, павильон сверкал чистотой, а торговая зона была исполнена в сочетании дорого пластика и натурального дерева, как если бы это был не гипермаркет, а магазин элитной парфюмерии. До блеска вымытый пол отражал сутулую фигуру Томилова. Все коммуникации надежно спрятаны под натяжным потолком.

И при всем этом цены здесь были вопиюще низки. Но не только это удивляло Томилова.



Около десяти минут он шел по дорожке, минуя однотипные стеллажи с кухонной утварью. Казалось, им не было числа. Оглядываясь по сторонам, Руслан видел лишь уходящие в даль товарные ряды. Странно, но глядя на это изобилие, Томилов вспомнил зеркало-трюмо бабушкиной квартиры, когда он, будучи ребенком, забавы ради развернул обе створки зеркала друг напротив друга так, что получился бесконечный коридор из отражений.



Перейдя, наконец, в продуктовый отдел, Руслан старался не мешкать. Он и без того непозволительно долго слонялся в магазине без дела. Но кто же виноват, что «Cómpralo 24» такой огромный! Тот случай, когда приставка «гипер» полностью себя оправдывала.



Томилову пришлось изрядно набегаться чтобы укомплектовать свою корзину, потому как витрины с одними и теми же товарами часто дублировались, а указатели не помогали, а еще больше запутывали. И это было лишь первой проблемой. После того как вожделенный холодильник с колбасой, сыром или молоком удавалось отыскать, возникала проблема выбора. Глаза разбегались. Всякой разновидности какого-либо товара, мало-мальски обособленной группе изделий или продуктов полагалось в худшем случае несколько полок, но чаще всего целый стеллаж и даже не один! Первое время Руслан еще пытался быть избирательным, но усталость взяла свое. В конечном счете, оказавшись в отделе чая и кофе, он взял первое, что попалось под руку, разжился парой бутылок воды, отпил из одной немного и направился туда, где как он думал, должны были располагаться кассы. До сих пор ему не встретилось ни одной живой души. Магазин как будто бы не нуждался в персонале и других клиентах, стараясь понравиться одному единственному покупателю.



Как только Томилов перестал держать в памяти список продуктов, в его голову начали проникать мысли об одиночестве. До этих пор, он, увлеченный поиском нужных ему вещей, об этом не особо размышлял. Однако теперь на собственной шкуре ощутил призрачный, невесть откуда взявшийся дискомфорт от пребывания здесь. Это ощущение настигло Руслана в тот момент, когда он поймал себя на мысли, что уже более десяти минут идет вдоль однотипных полок с сухими завтраками. Может он где-то ни туда свернул?



На очередном крошечном перекрестке Томилов огляделся. К своему ужасу он понял, что совсем не знает, куда ему идти. Со всех сторон его окружали нескончаемые торговые ряды без единого намека на проход к кассам. Ориентир отыскать было трудно, потому как одни и те же товарные группы встречались на разных полках, то и дело повторяясь. Заходя на территорию хлебобулочного отдела, Руслан не был уверен, что это то же место, где он брал себе половинку черного. Слоняясь по лабиринту витрин и забитых продуктами полок, Томилов то и дело натыкался на столбы со схемой гипермаркета. Однако все они противоречили друг другу и выглядели до того невнятными, что в них никак не получалось разобраться. К примеру, согласно одной из карт Руслан должен был находиться рядом с консервами, но в действительности поблизости располагались лишь приправы. Поначалу Томилов не сильно раздражался, дивясь своей незадачливости, но вскоре терпению пришел конец когда после очередного поворота за угол (раз на десятый), Руслан не увидел тот самый широкий проход, с которого начиналось его путешествие.



Он словно оказался в центре лабиринта. Блуждая между однотипных витрин, в конец утратил всякие ориентиры. В первые секунды это показалось ему смешным и абсурдным. Кем надо быть чтобы потеряться в супермаркете?! Но вскоре на смену этому чувству пришло другое. Смесь тревоги и ощущения чего-то ирреального.



"Может я сплю? Заблудиться в магазине все равно что утонуть в лягушатнике" – рассуждал Томилов и тут же себя ущипнул, что, впрочем, не принесло результата. Правая рука уже устала держать корзинку. Сколько уже Руслан слонялся по супермаркету? Час? Два? Томилов взглянул на часы. Пятнадцать минут четвертого. Нет, пора это заканчивать.

Фоновая музыка, которую Руслан привык не замечать, стала восприниматься чересчур назойливой. Она мешала сосредоточиться.



"Так, не стоит ходить кругами," – решил мужчина. – "Пойду в одну сторону пока не упрусь в стену, тогда будет куда проще сообразить куда идти дальше. Видимо от усталости у меня совсем голова не соображает." Переложил ношу в другую руку и энергично зашагал по коридору, образованному многоярусными прилавками из средств личной гигиены. Но чем дольше он шел, чем отчетливее ему казалось, что он буквально стоит на месте. Вдалеке дорожка меж стеллажей сужалась, образуя мутную точку. И эта точка никак не хотела превращаться во что-то достижимое. Томилов оставил корзинку возле стойки с журналами и что есть мочи побежал вперед. Топот его ног эхом раздавался по павильону, оттеняя звучащую отовсюду мелодию.



Метров сто спустя Руслан остановился, чтобы отдышаться.



– Ничего не понимаю, – произнес он вслух, а затем закричал – Эй, здесь кто-нибудь есть? Что за чертовщина?!



Но ему никто не ответил. Как вдруг откуда-то справа послышался одинокий электронный писк, который мог бы издать считыватель на кассовом аппарате. Окрыленный, Томилов рванул на звук. Обогнул морозильную камеру с морепродуктами, оставил позади отдел для диабетиков, промчался мимо комнатных растений. Тут его взору предстал очередной столб, где был размещен всего на всего сканер для проверки цен на товары. Он видимо барахлил, периодически издавая характерный «бип». Над прибором висел постер с уже знакомой Руслану улыбающейся девушкой. "У нас БЕСКОНЕЧНО широкий ассортимент", – сообщалось на плакате. Блондинка приветливо глядела на Томилова, чуть обнажив свои белые зубы.



В горле пересохло. Руслан провел ладонью по лицу, силясь успокоиться. Дрожащей рукой достал из кармана телефон. "Может у меня глюки? Но отчего? Вдруг это вода? Отравленная или просто плохая. Точно. Должно быть я взял что-то другое или меня намеренно захотели отравить. Иных вариантов быть не может", – бормотал он, водя мокрыми от пота пальцами по экрану смартфона.



– Я звоню в полицию!, – заорал Томилов, оглядываясь. Приложил трубку к уху. Услышал длинные гудки. "Пожалуйста!", – взмолился он. Однако на той стороне линии никто не ответил ни через десять секунд, ни через минуту. Вскоре соединение просто прервалось. Руслан попытался выйти в интернет, но телефон упорно не хотел подключаться. Тяжело дыша от напряжения, с трудом унимая дрожь, Томилов поплелся обратно. Он оставил продукты не так далеко, поэтому рассчитывал найти их в сохранности. Даже сумел вернуться к той же стойке с прессой, что его по-настоящему обрадовало. Хотя бы что-то у Руслана получилось! Но возле журнального стенда корзины не обнаружилось. Может это не тот стенд?



В ярости Томилов опрокинул буклетницу и отчаянно закричал, падая на колени.



– Господи, что это за место такое?! Я…. Я не понимаю! Помогите, кто–нибудь!



Последняя фраза повисла в воздухе. В приевшуюся мелодию проник посторонний звук. Что-то до боли знакомое. Томилов пытался вспомнить, на что он похож. Щёлканье языком? Нет. Стук копыт? Нет. Каблук. Это были туфли! Здесь еще кто-то есть. Женщина?



– Эй! Я тут! Помогите!



Руслан встал, охватываемый одновременно страхом и надеждой. Бросив неосторожный взгляд в сторону, он как будто бы увидел силуэт девушки в желтой униформе. Незнакомка скрылась за углом в метрах тридцати от Томилова. Не думая, мужчина помчался к ней. Свернул туда же, куда должна была направиться она. Пусто. Здесь не было никого и ничего кроме моющих средств, равнодушно смотрящих на Руслана со своих полок.



– Я вас видел! Вы разыграть меня вздумали? Отличная хохма получилась, признаю. Но я устал. У меня был непростой день и я всего лишь хотел купить себе немного еды. – злобно причитал Томилов, озираясь. – Оставьте меня в покое! Я хочу домой. Если вы, если вы не покажитесь из своих нор, я все здесь разобью и сломаю! – в доказательство своих слов Руслан столкнул на пол несколько бутылок отбеливателя. Реакции не последовало. Тогда озлобленный покупатель взял одну из них, открутил крышку и вылил содержимое на валяющиеся журналы.



НИ-ЧЕ-ГО. Только все та же веселая мелодия, пара зацикленных аккордов. И…опять стук каблуков.



– Я вас слышу! Вы от меня не скроетесь! – Томилов бросился на шум. Мысленно дал себе слово не останавливаться. Они его не перехитрят. Впереди то и дело мелькали столбы, украшенные все тем же постером. Но чем чаще Руслан видел гостеприимное личико красотки с лиловыми губами, тем очевиднее казалась перемена в характере ее улыбки. С каждым новым плакатом ее оскал становился более развязным. Физиономию блондинки исказила гримаса то ли наслаждения, то ли страха. Томилов бежал в пустоту, к бесконечно удаляющейся точке. Товары по обе стороны дорожки слились в разноцветную массу, и лишь изображение незнакомки оставалось четким и незамутненным. Узел галстука на ее шее ослабевал, а из прически стали выбиваться пряди. Одна за другой. Девушка ждала Руслана в конце пути, готовясь к этой встрече словно невеста в брачную ночь или палач, занятый заточкой топора перед визитом обреченного на смерть.



Он должен найти ее. Любой ценой.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

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Ключевые слова: Магазин покупки лабиринт авторская история

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