Вожделение

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:51

Np Proxy Просмотров: 292 Комментарии: 1 0 Вчера, 12:51 by

Он сидел в одинокой квартире, его исхудалое и уставшее лицо освещалось экраном монитора. Его глаза смотрели сквозь монитор в глубину собственных мыслей. Он давно понял что пропускает жизнь в стандартном её понимании. Единственные люди с которыми он общался были лишь редко отвечающие интернет-знакомые, личность которых скрывалась за анонимностью. Разговоры с ними сводились к бессмысленному обсуждению повседневности и лишь изредка затрагивали более глубокие темы. Каждый его день проходил по одному сценарию: в первой половине он работал в интернет-магазине, отвечая на вопросы бесконечных клиентов, а вторую половину бесцельно смотрел в монитор, поглощая бесполезную информацию.И вот неполадки провайдера отключили последнее окно, через которое он мог смотреть и хоть как-то контактировать с миром. Это было его единственным увлечением и тем, чем он мог заняться. Ум сразу же погрузился в себя. В какой момент он оказался зависим от этой вычислительной машины? Всё, что у него есть, это небольшой авторитет в обществе таких же безликих людей. Его мысли сопровождал слабо идущий ночной дождь, середина лета сменила свою ужасную жару на небольшую прохладу и лёгкие удары капель о карниз создавали свою неповторимую мелодию.Вода.Парень неловко поднялся и решил скоротать время за приготовлением чая. Он любил по-настоящему заваренный чай, терпкий, с ярким вкусом, и долгое время грезил желанием купить сервиз, чтобы делать чайные церемонии. Он видел в этом какой-то интимный и неуловимый момент, когда наблюдаешь, как прозрачная вода медленно меняет цвет, приобретая всё более и более четкий оттенок. Созерцание за медленно заваривающиеся чаем и мелодия дождя ввели его разум в состояние транса и он потерял ход времени.Вода.Он очнулся от звука грома, который раздался за окном. Гром предвещал начало ливня, но он был необычным. Звук напоминал скорее не молнию, рассекающую небеса и создающую тот самый громыхающий звук, а как будто бы резкий удар об металл, при этом сопровождающийся треском. Сидя в комнате, перед компьютером, он сразу решил выглянуть в окно. Из комнаты на 6 этаже открывался хороший вид на двор и идущую за двором улицу. Ночные фонари окрашивали эту картину в тёплые оранжевые тона. Парень заметил как по пустынной улице бежит девушка, закрываясь от дождя небольшим портфелем. Она бежала достаточно быстро, но внезапно споткнулась и упала на землю. Приземление оказалось не очень удачным, и её тело распалось на две ровные части. Верхняя часть туловища отлетела чуть вперёд окрашивая мокрый тротуар ярко-красным пятном.Темно.Парень застыл, его глаза окаменели, он не мог отвести взгляд с только что распавшейся девушки. В его голове пронеслась мысль о нереальности происходящего. Дождь начал усиливаться, размывая красное пятно по дороге, две части тела лежали без движения, а лицо девушки было прикрыто портфелем. Вспышка и новый звук, но гроза на этот раз звучала ещё более странно, она имела стеклянный звон, создавая странное чувство, будто где-то недалеко упало зеркало или разбилось окно, при этом абсолютно небрежным способом.Вызовите помощь.Парень увидел движение – двое прохожих, идущих по тротуару, заметили тело девушки. Мужчина тут же подбежал и начал осматривать её и, хоть она не подавала никаких признаков жизни, он всё же старался обратиться к ней. Женщина идущая рядом с ним сразу же начала набирать что-то на телефоне. Внезапно их взгляд переместился на парня стоявшего у окна. Они будто бы могли видеть его, хоть это и казалось невозможным ввиду расстояния и того, что он стоял почти в кромешной тьме.Стекло.Их взгляд был наполнен грустью и состраданием, они пристально всматривались в лицо парня. Внезапно их тела распались точно так же как у девушки. Верхние части тел упали лицом вниз. Вопросы штормом возникли в его голове. Что делать, как помочь, кто эти люди, что случилось? Его голова разрывалась этим бесконечным потоком и он все дальше всматривался в тела, которые лежали на земле.Одинок.Тело девушки двинулось. Портфель, закрывавший лицо, упал. Девушка смотрела на парня, в её глазах виднелся гнев и боль, будто бы из-за утраты близкого человека, при этом лицо отдавало неправдоподобностью, словно маска в театральном представлении. Тело девушки начало подниматься. Парень заметил что её подтягивают красные нити, достаточно толстые чтобы их увидеть. Нижняя часть тела так же подымалась, она была соединена с корпусом одной толстой нитью в районе спины. Немного подлетев она словно кукла опустилась на землю. Вслед за ней взлетели и тела мужчины с женщиной. Их руки поднялись в направлении парня, после чего жестом показали что хотят его обнять. Выражение их лиц сменилось на улыбку, их глаза блестели подобно зеркальцу.Боль.Парень отошёл от окна в полнейшем ужасе. Монитор с пустой страницей освещал комнату, но тьма начинала сгущаться.Медленно прижавшись к стене он увидел очередную яркую вспышку, но на этот раз звук грома отсутствовал. Внезапно его тело пронзила резкая боль, он попытался закрыть глаза, но не смог – к векам были привязаны нити. Он не видел их, но точно был в этом уверен. Боясь того, что он превратится в такую же куклу, он попытался сорвать нити, но понял что руки ему не подчиняются. Страх затуманил его разум, он побежал в направлении окна...Вода.Монитор освещал комнату. Небольшое семейное фото лежало на полу возле разбитой рамки. Вокруг было огромное количество мусора, а на шкафах порядком накопилось пыли. Стол был уставлен грязными кружками и пивными банками. Возле мышки стояла небольшая пепельница заполненная окурками.На экране застыла страница с завершённым диалогом про малоизвестный фильм. Это был дешёвый и глупый фильм об искателях приключений с банальной романтической линией. Но это была первая работа известного режиссёра, который в будущем снимет шедевры мирового кино. И даже в этой работе были душевные моменты из-за которых хотелось тут же двинуться на встречу приключениям.Над монитором висела небольшая полка, на которой стояли милые куклы героев известных произведений искусства. Они были подвижны и крепились нитями к небольшому шесту. Наряды на куклах мягко развивались из-за ветра который дул из разбитого окна.

Ключевые слова: Куклы чай гром дождь авторская история

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