Поздний трамвай

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Phantom666 Просмотров: 108 Комментарии: 2 0 Вчера, 18:34 by

Тёмной, осенней ночью одинокая девушка шла по пустынным городским улицам. Она очень спешила, поскольку боялась опоздать на последний трамвай, который мог быстро доставить её домой с шумной вечеринки. Опасливо оглядываясь по сторонам, она добралась до пустой остановки, села на скамейку и достала телефон. Написав матери о своём скором возвращении, она укуталась в пальто, съёжившись от морозного ветра. Долго ждать ей не пришлось - буквально через пару минут, из-за угла здания показался заветный транспорт. Он не спеша доехал до остановки, открыл двери, и замёрзшая девушка быстро забралась внутрь.Тут-то она заметила, что внутреннее пространство трамвая оказалось пустым, не считая самого водителя. И не удивительно - в такое время уже большая часть населения спит в своих уютных квартирах, вместо того, чтобы шляться по улицам в морозную ноябрьскую ночь. Девушка это было на руку, ведь сейчас ей хотелось побыть одной, наедине со своими мыслями. Заплатив за проезд, она уселась на дальнее сидение салона, приняла удобное положение, и трамвай тронулся с места.До остановки ей нужно было ехать довольно долго, ведь дом находился в другом конце города, прямо неподалёку от конечной остановки. Поэтому она достала телефон и решила переписаться со своим парнем. Сегодняшний вечер у девушки не задался - на вечеринке началась потасовка, которую не без труда смогли прекратить. Парень, с которым переписывалась девушка, и организовал ту вечеринку. Теперь же он испытывал неловкость перед ней и пытался извиниться за это недоразумение. Впрочем, ей и самой было неловко, так что она не обиделась по этому поводу и приняла извинения. Какое-то время она ещё общалась со своим парнем, и её стало постепенно клонить в сон. Закончив переписку, она стала смотреть в окно, разглядывая ночные улицы города, проезжающие машины и редких прохожих. Мысли в её голове путались и перемешивались, анализируя прошедший день. Вся эта обстановка начала влиять на её сознание, веки уже медленно закрывались сами собой, а негромкий стук колёс и шум кондиционера убаюкивали её. В конце концов, девушка провалилась в глубокую дрёму.В какой-то момент ей приснился странный сон. Первое, что она тогда почувствовала - ощущение чужого присутствия рядом. Ей стало некомфортно, в тот же момент захотелось открыть глаза и проверить салон на наличие посторонних, хоть сознание приказывало не делать этого. Девушка, в конце концов, не выдержала и всё-таки открыла глаза.До этого яркий, желтоватый свет ламп сменился - стал тускло-синим и зловещим. Свет с улицы же стал плохо проникать через окна трамвая, из-за чего внутри было относительно темно. Тогда-то девушка начала ощущать нарастающую тревогу, поэтому стала оглядываться, чтобы убедиться в своей безопасности. И стоило ей обернуться, как она тут же замерла на месте…В салоне сидели три фигуры. Сначала из-за темноты девушке показалось, будто это были люди, одетые в чёрные одежды, с капюшонами на голове. Однако чем дольше вглядывалась девушка, тем больше понимала, что фигуры эти были мало похожи на людей. Они оказались полностью чёрными, форма тела была больше цилиндрической, непохожей на обычную человеческую анатомию. В высоту фигуры были не меньше трёх метров, просто тогда они сидели ссутуленные, из-за чего казались ниже. Ног у них не было - лишь на другом конце их тела располагались некие отростки, похожие на корни или щупальца, которыми они упирались в пол трамвая.Когда девушка увидела их, они почти сразу же повернули к ней свои головы, и тогда-то она увидела нечто не менее жуткое в их внешности. На месте лиц у них были маски круглой формы, изображающих искореженные физиономии с тремя разными эмоциями - радостью, грустью и страхом. Соответственно, одна маска улыбалась, другая грустно поджимала губы, а третья была искажена в крике. Причём у маски страха отсутствовала левая половина - сквозь дыру было видно тёмно-красное месиво с широко отрытым глазом без радужки.Стоило этим фигурам взглянуть на девушку, как тут же внутри салона стало очень холодно, словно бы кто-то отключил батарею и распахнул окна, хоть последние и были плотно закрыты. Девушке стало очень жутко, в тот момент ей хотелось оказаться в своей тёплой постели, хотелось прекратить весь этот кошмар, но она не могла даже пошевелиться. Фигуры всё также продолжали смотреть прямо на неё, а в салоне становилось всё холоднее. Казалось, что трамвай начал постепенно набирать скорость - улицы за окном проносились всё быстрее и быстрее. Из глаз девушки полились слёзы, она просто не могла поверить в то, что происходило вокруг. Две ближние фигуры начали странно дрожать, а у третей фигуры со сломанной маской появилось свечение в глазу. Зрачок в нём то уменьшался, то увеличивался с большой скоростью. Девушка же закрыла ладонями лицо, продолжая испускать потоки слёз из глаз. Шум трамвая перерос в громкий и протяжный гул, давящий на мозг и уши несчастной, а фигуры становились расплывчатыми, словно бы растворяясь в воздухе. Улицы за окнами проносились так быстро, что уже начали превращаться в смешанную кашу из чёрных и жёлтых цветов. Сквозь гул можно было даже различить чьи-то крики боли и ужаса. Девушка не выдержала и закричала на весь трамвай. И всё стихло разом.Она ещё какое-то время сидела, закрыв лицо ладонями, вжавшись в спинку сиденья. Чуть успокоившись, она осмелела и всё-таки решила убрать ладони от лица, открыла глаза. Фигура с разбитой маской стояла прямо перед ней…Утром обеспокоенная мать обратилась к полицейским, поскольку её дочь тогда так и не добралась до дома. В последний раз её видел водитель того самого трамвая, который подтвердил, что девушка зашла в салон и до конца поездки не выходила из него. А когда трамвай уже приехал на конечную остановку, девушки в салоне не оказалось… Куда она пропала, он не знал.Началось расследование, которое ни к чему не привело - девушку так никто и не нашёл. Убитой горем матери высказали искренние соболезнования и посоветовали впредь быть осторожной. Дело всё в том, что в этом городке люди пропадают довольно часто, особенно чаще по ночам. Уже много лет люди пытаются выяснить причину этих исчезновений, но к единому мнению никто не может прийти.Быть может кошмар, приснившийся той девушке, оказался правдой?.. Вполне возможно, никто этого так никогда и не узнает.

Ключевые слова: Ночь исчезновения призраки трамвай кошмар авторская история

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