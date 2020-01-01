Странная женщина

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

vikki z Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:29 by

Стояла поздняя осень. У меня совершенно не было настроения. Не получался проект по учёбе. А сдавать надо было в считанные дни. Ко всему прочему разошлись с молодым человеком. Настроения не то, что не было, оно было настолько поганое. Ничего не хотелось. Унылый город, холодно, на душе кошки скребут.Я шла и думала, как же быть? Обычно всегда хочется поделиться с близкими, чтобы тебя поддержали, но в этот день мне не хотелось никого видеть и уж тем более ни с кем не разговаривать. Обычно я всегда возвращалась одной и той же дорогой, одним и тем же автобусом, маршрут был всегда одинаковым. Но в этот день я решила не спешить, пропустить час пик, переждать его. Набережная была очень растянутой, и в плохую погоду идти по ней было ужасно, могла обрызгать любая проезжающая машина, мало пешеходов, много шума, почти что нет кафе или мест, где можно просто выпить чашку чая или кофе. Один магазинчик 24 часа, и то цены там были зашкаленные. Конечно, в такую погоду всегда хочется быстрее домой, зарыться в плед, посмотреть хороший фильм или просто заняться домашними делами. Но отчаяние моё было сильнее меня, я купила бутылку пива в том магазине и отправилась во двор.Скамейки сырые после дождя. Я достала толстовку, которую надевала на физкультуру в универе, и приземлилась на неё. Двор был пустой. Я сидела и думала обо всем. И не заметила как, в метрах 3 от меня, на скамейку присела женщина. У меня неплохое зрение, единственное, я не вижу с далека мелких букв. Она была очень тощей, сухой даже. Одежда на ней тоже была странная. Тёмная, и непонятно штаны или комбинезон все как-то сливалось. И самое удивительное, я не видела её лица. Я пила по небольшому глотку, и напиться от маленькой бутылочки 0,33 это нереально. Она сидела, но суетилась все время, будто что-то её тревожило, руки постоянно "ходуном" ходили. Но почему то мне было спокойно, что я не одна. Не было страха или опасения. Хотя она действительно показалась странной.Я смотрела бы, вроде, во двор, ну вторым фоном видела её. У меня упала крышка от пива, я нагнулась за ней и, как бы боковым зрением, мне показалось, что она прокрутилась вокруг себя, как юла. Вот в этот момент что-то внутри меня щёлкнуло, что надо бежать. Я вскочила и поспешила быстрым шагом с этого двора. Не оглядываясь назад, я добежала до старой пекарни, потом перебежала дорогу. Я так быстро бежала, разве чтоб не опоздать на экзамены. В скором времени я была у метро. И я увидела тот самый 32 автобус. Он стоял на обочине, случилась какая-то страшная авария, пострадала девушка молодая, её вынесли на носилках. В этот вечер я испытала какое-то странное ощущение одиночества и страха.После этого случая я старалась успевать на транспорт и уж точно не ходить по дворам. Девушка та, к счастью, осталась жива, это я узнала из местных новостей. Никогда не встречала таких странных прохожих. Никаких запрещённых веществ я не употребляю, и уж точно от лёгкого пива ничего не могло привидеться. Вот до сих пор вспоминаю, может, это была предвестница?

Ключевые слова: Авария женщина набережная авторская история

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