Обычный поход

Estellan Просмотров: 125 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 03:20 by

- Идем в поход, говорили они, будет весело, говорили они… - бормотал я себе под нос, то и дело спотыкаясь и угрожая вот-вот повалиться в густой подлесок. И, судя по весу рюкзака за спиной, остаться лежать навсегда.- Чего? – осведомился из головы колонны Ник, бодро вышагивающий своими берцами по лесу уже не первый час и, казалось, не ощущающий усталости.- Ничего, - парировал скорее по привычке. – Когда там уже привал, Герасим?- Не Герасим, а Сусанин, - подала голос Мари, похоже, тоже не испытывавшая от похода должного удовольствия, но подвязавшаяся в это приключение исключительно по причине присутствия самого Ника.- В данном случае, именно Герасим. Потому что, сдается мне, молчит он о цели похода именно с целью нас утопить.Идти в поход я не планировал с самого начала. Всю жизнь мечтал никогда в походы не ходить. Тащиться по жаре многие километры со здоровенным рюкзаком… чтобы что? Ночами морозить задницу в палатке и кормить своими запчастями насекомых, а то и кого покрупнее. До ветру бегать в кусты, мыться только в естественных водоемах, а в промежутках потеть как собака и уставать… как мелкая собака. Нет, такая романтика не по мне.Но идти пришлось, да. И не только потому, что Никита просил составить ему компанию по руководству девчонками, которые в незнакомых условиях могут повести себя странно. Особенно, в случае какого-либо ЧП. Сколько из-за сеструхи. Марго давно боролась за внимание Ника наравне с Машкой. Одна она вроде как не могла с ними пойти, а вот за компанию со мной, уже не так подозрительно. В случае отказа, родственница обещала отравить мне все оставшееся существование. Спокойное существование было мне дорого. Никогда не пойму, что творится в хорошеньких, но весьма загадочных женских головах.Пятым нашим компаньоном была Кристина. Что ее заставило тащиться в дебри леса, я не знал, а спрашивать было не с руки. Надеюсь, не внимание нашего комнатного Казановы. В конце концов, опыта у нее было поболее моего, так что на причины было решено забить.Встряхнувшись, подтянул плотно набитый «кирпичами» рюкзак и снова бросил свою тушку на борьбу с подлеском. Под ногами хрупали сухие ветви, шелестела трава, хрустел мох, но больше никаких звуков, не считая собственного дыхания, достойного умирающего от астмы мамонта, я не слышал.Остановившись на очередном подъеме на холм, чтобы перевести дыхание, я прислушался. Было тихо. Странно. Я, конечно, городской житель в третьем поколении, но мне казалось, что в лесу обычно всяческое зверье живет. Птицы там, дятлы, белки… кого еще из птиц я знаю?- Ты там умер? – донеслось с вершины холма, и я пожалел, что таки – нет.- Не дождетесь.Может, в конце концов, птицы отчалили в теплые края вместе с белками. Мне-то какое дело? Мне бы дожить до привала.- Привал, - скомандовал Ник еще через несколько часов, и все оставшиеся повалились на землю прямо там, где стояли. Никита обозрел нашу горизонтальную компанию недовольным взглядом. – Эй! Команды отбой не было.- Ник, да иди ты… в лес, - вяло отмахнулась от него Мари левой пяткой. Разрозненные стоны с земли выразили общую солидарность с новым негласным лидером.Но так просто от него еще никто не уходил. В конце концов, жертвой походного маньяка был выбран я.Пока девчонки остались разбивать лагерь, мы с Ником углубились в лес в поисках дров.Собирая сухие ветки в охапку, я прислушивался краем уха ко звукам леса, но снова ничего не слышал кроме звуков, которые производили мы сами. И осматривался. Наверное, именно поэтому и не заметил штуку, о которую споткнулся, едва не растянувшись во весь рост.- Да твою же… - прошипел, едва удержавшись от соблазна зарядить по штуковине ногой еще раз. На этот раз – специально.- Что там у тебя? – Ник вынырнул из кустов, сжимая охапку крупных ветвей. Кажется, за ним волочилось даже небольшое деревце.- Да я хз… эти строители совсем охренели. Понабросают в лесу мусора, а ты потом ноги ломай.- Какие строители? Тут на десяток километров никакого жилья.- Тем более, вывезли подальше в лес и выбросили какую-то фигню. Чуть не убился.- Да ладно… - товарищ сгрузил свой груз рядом и, наклонившись, осмотрел штуковину, раздвинув траву.Освобожденная от травянистых пут, штуковина стала подозрительно напоминать рельс. Откуда здесь рельс? Железная дорога осталась далеко позади, рядом с деревенькой, которая у нас была последней встречей с цивилизацией.- Рельс выбросили? – с сомнением уточнил я. – Странно, что его еще никто не упер для личных нужд.- Тогда уж рельсы… - Ник прошел в одну сторону, в другую, тоже споткнулся и разгреб траву в каком-то метре от меня. Под новым пучком обнаружился второй рельс. Такой же как первый, проржавевший, местами до состояния трухи.Из любопытства расчистив небольшой участок травы и мха, мы нашли не только пару рельсов, но и остатки давным-давно сгнивших деревянных шпал.- Тут железная дорога была? – странный феномен. Карты я изучал вместе с Ником, но на них железнодорожных путей в эту сторону не попадалось.- Если и была, то очень давно. Может, когда-то в лохматые годы возили лес, или она к карьеру вела.- Карьеру?- Забей, - отмахнулся Ник. – Собирай свои палочки, девчонки нас уже заждались. Кажись, с твоим уловом надо будет еще за дровами идти.Вечер тек своим чередом. Ник травил анекдоты, девчонки смеялись, а я прислушивался. Ничего не могу с собой поделать. Если попросят не думать о розовом слоне, только о нем я и буду думать ближайшую пару дней.- Эй, ты чего молчишь? – к правому плечу привалилась Крис, сжимая в руках стаканчик с горячительным. Компанию Нику составляли Мари и Марго, время от времени одаривая друг друга взглядами гневных горгулий. Слева компанию мне составлял Артем, впрочем, тоже молчавший.- Да ничего-ничего, - улыбнувшись, я отхлебнул из своего стакана, - просто анеки у Ника получаются куда лучше.Девушка фыркнула в ответ:- Только анеки и умеет. А ты что умеешь?Поперхнувшись новым глотком, я изумленно воззрился на Крис, но та только хихикнула и, подкинув новую ветку в костер, снова привалилась к моему плечу.- Похоже, Ника сегодня убьют, - доверительно сообщила она мне на ухо. Снова улыбнулась. – Как-то жутковато ночевать в лесу.- В этом – особенно, - впервые за вечер подал голос Тем.- Почему же? – Ник, умудряясь не выпускать из рук стакан, обнимал за талии обеих девчонок, сидящих рядом.- Это не просто лес.- О-о-о, время страшных историй? – немного заплетающимся языком уточнила Марго, «незаметно» стряхивая с Никак руку соперницы.- Почему бы и нет? Не только ведь анеки травить, - фыркнула Крис. – А что не так с этим лесом?- А ты присмотрись.Артем поднялся со своего места, широким жестом обводя выбранную нами полянку. Не знаю, как у остальных, а у меня выпитое тут же попросилось обратно, встав в горле комом. Издалека их, наверное, можно было бы принять за ночные звезды. Только вот до сих пор звезды никогда не просматривались прямо между стволами деревьев, да и не ходили парами, начинаясь почти у самой земли.- Твою мать? – осведомился я хрипло, так как ком в горле до сих пор не удавалось проглотить.А потом стало не до вопросов. Обладатели светящихся глаз выбирались на облюбованную нами полянку. Затошнило гораздо сильнее, воздух наполнился запахом шашлыков. Наверное, никогда в жизни не смогу больше есть шашлыки. Их было много, больше, чем удалось бы сосчитать за столь короткий отрезок времени. Люди, наверное, люди. Черные, обгоревшие, источающие жар и запах, пополам – жареного мяса и гниения. Кто-то был обгоревшим лишь частично, у кого-то местами просматривались обугленные кости.Подскочив со своих мест, мы сгрудились у костра, но отступать было некуда. Сердце бешено колотилось, будь здесь елка, я бы без раздумий влез на нее. Но елок не наблюдалось, зато из леса продолжали выходить все новые и новые… мертвецы. Сзади раздался крик, потом вопль «Марго!», какая-то возня. Оглянувшись, я упустил тот момент, когда кто-то вцепился и в мою одежду. Пахнуло гнилью, прямо сквозь ткань опалило жаром. Рассматривать напавшего не было ни желания, ни времени. В свете костра было видно и другие тянущиеся в мою сторону конечности.Рванувшись абсолютно инстинктивно, я наступил на ветку, она вывалилась из костра. Черт с ним! Чем не оружие? Мигом подобрав ее с земли, махнул в сторону мертвяков получившимся факелом. Особого впечатления на них это не произвело, да я и не надеялся. Стиснув руку стоящей рядом Крис, я поволок ее за собой, назад и в сторону, обходя костер. Но там из наших уже никого не было.Зато была небольшая прореха в рядах обугленных мертвецов. Еще несколько раз меня хватали, но палка в качестве оружия оказалась не хуже факела. Повезло, что черные двигались не слишком быстро. Если бы они бегали, удрать получилось бы вряд ли. Снова споткнувшись, на этот раз все же упав. Я выматерился. Да что за фигня? Что происходит?Под травой блеснуло. Не веря своим глазам, я поднялся. Трава все еще росла, но на этот раз под ней блестели рельсы. Как новые.- Крис, идем. Надо идти.Я оглянулся, но Крис молчала. Наверное потому, что ее и не было. Рядом стоял изрядно запыхавшийся, но Артем.- А где Крис? – странно. Я был уверен, что вытащил именно ее.- Ее… утащили. Всех утащили. Идем. Они двигаются медленно, но оставаться на одном месте нельзя.- Куда?- Не знаю.- Артем, твою мать, очнись! Это какой-то писец! Кто это? Откуда? Что за фигня происходит? Надо… надо…- Успокойся, - плюха оказалась весомой, едва не сбив обратно на землю. Зато паника немного отступила. – Сейчас ты им ничем не поможешь. Идем.- Куда? – голова звенела, мысли роились, но выцепить какую-то конкретную никак не удавалось. Впрочем, вопросы задавать было некогда. За ближайшим деревом мелькнула первая пара светящихся глаз.Артем уверенно шел между рельс, не останавливаясь, не сбавляя шага. Вроде и не быстро, но я едва за ним успевал.К тому моменту, когда среди очередных кустов показались руины некоего здания, я выдохся в очередной раз, и был уже согласен на компанию обугленных зомби. Артем уверенно направился к руинам, пришлось идти за ним.При ближайшем рассмотрении в свете совсем мелкого еще полумесяца, руины оказались еще хуже, чем казалось издалека. Крыша давно провалилась, подкопченые стены разваливались на глазах. Зато имелась дверь. Не знаю, чем раньше был этот домик, но сейчас он вполне годился в качестве временного убежища. Ну, по крайней мере, пока какая-нибудь из стен не обрушится, погребя нас под собой.Зайдя внутрь и дождавшись меня, товарищ перегородил дверь каким-то обломком, а сам сел у стены, под давно выбитым окном. Убежище не казалось надежным. Окно было выбито и частично забито гнилыми досками. Потолка не было, дверь выглядела так, словно на нее чихнешь, и она выпадет. Комнатка крохотная. Если они ломанутся сразу сквозь дверь и окна, бежать некуда. Разве что – спрятаться. Но если нас тут найдут, это место превратится в мышеловку.- Тём, что происходит? – я опустился рядом, спрашивая шепотом, подсознательно прислушиваясь к шуму снаружи. Отсутствие привычных лесных звуков, за исключением шелеста листвы на ветру, облегчало эту задачу.- Это место проклято, - глухо отозвался тот, подтянув ноги, положив на них руки, а уже на них – голову.- Да ты что? Никогда бы не подумал. А ты уверен?- Слушай же! – вскинувшись, он схватил меня за руку. – Это место проклято. Но не кем-то конкретно. Проклято огнем. От него не спастись. Когда пришел огонь, они спасали лес. Понимаешь, лес, срубленные бревна. Им было плевать на людей. Когда лес вывозили, кого-то умудрились посадить на бревна. Женщин и детей в основном. Паровоз уехал. Они надеялись, что спасли хоть их, но мост сгорел, паровоз рухнул. Тех, кто не погиб при крушении, убило пламя. В деревне не спасся никто. Пламя безжалостно, оно убило и заточило их. Заточило здесь. Даже сейчас. Пламя их и притягивает… когда вы развели костер…- Тём, ты шифером поехал? – я повернул руку, пытаясь высвободиться из хватки, но его пальцы сжимались с силой тисков.- Когда вы разожгли огонь, они пробудились. Теперь они мстят. Мстят всем за свою ужасную гибель. Ты же видел пламя в их глазах. Оно горит до сих пор.- Артем, отсюда надо выбираться. Надо найти остальных. Надо…- Ты до сих пор не понял? – пальцы стиснулись еще сильнее. Показалось, что в этой хватке вот-вот захрустят кости. – Сколько вас было, когда вы вошли в лес?Сквозь одежду я почувствовал, как его ладонь раскалилась, принявшись обжигать. Опустив взгляд, стала понятна причина этого феномена. Руку мою стискивала не ладонь Артема, а обугленные кости мертвеца. Никогда не думал, что кости без связок способны двигаться. По мере того, как я поднимал взгляд, менялось и все остальное в фигуре спутника. Обгоревшие лохмотья одежды, череп, казалось, взорвался изнутри, и теперь осколки торчали диковинным подобием украшения, от правой руки почти до плеча остались одни лишь кости. Левой не было вовсе. Ног рассмотреть не удалось.Нас было пятеро. В лес мы вошли впятером. Артема с нами не было. Когда он появился? Почему никого из нас его присутствие не удивило? Никого не удивило, что палаток было три. Две двухместные, и одна – одноместная, моя.Мертвец подтянул меня к себе ближе, почти заставив коснуться носом того места, где у него тоже когда-то был нос. Позволяя во всех деталях рассмотреть и оставшийся белесый, сварившийся глаз, и ошметки то тут, то там, уцелевшей черной кожи. Дохнул запахом гнили и жареного мяса.- Это я приказал спасать лес…

Ключевые слова: Лес огонь рельсы авторская история

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