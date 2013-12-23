Встреча в вечернем лесу

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:53

Причина: Изменен раздел

vsviridonskiy Просмотров: 81 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:53 by

Всю жизнь я мечтал сходить в поход. Много раз представлял себе тихое спокойное озерко, множество диких деревьев, пышную палатку и мерный треск костерка вдали от цивилизации. Романтика! Однажды я даже купил себе палатку, в решимости, что вот завтра точно пойду в поход. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю в поход я так и не пошёл. И дел много, и страшно было. А вдруг что? Вдруг бандиты? Или дикие звери загрызут? Или заблужусь? Или монстры?И таких "или" было много.Но пять лет назад я закончил институт и получил диплом. Вторую работу к тому времени я найти не успел и пребывал в состоянии "творческого поиска". Иными словами - ленью маялся. Деньги мне пересылали родители и целыми днями я просиживал задницу за компьютером. И в какой-то момент стало просто скучно. Хотелось больше разнообразия в жизни, больше действий. Именно тогда я и вспомнил про свою давнюю мечту - пойти в поход.День для этого я выбрал солнечный и тёплый, а в качестве цели, для первого раза, - лес неподалёку. И достаточно глухой для похода, и до дома, если что, не так далеко. Утром я быстро собрал вещи, а уже через пять часов пытался расставить палатку на краю небольшой облюбованной полянки. Вдали весело пели птицы, пахло хвоей и травами, и общая атмосфера навевала спокойствия. Всё, как я себе и представлял... Так продолжалось минут тридцать. Затем я понял, какую совершил ошибку.Палатка то и дело норовила упасть, костёр потухнуть, а насекомые - забраться туда, куда не надо. Особенно комары! Словно истребители они парила в сантиметре от меня и всячески пытались лишить миллиграмма-другого крови.А вскоре ещё и стемнело...Через час я уже натурально ныл и думал: "А не пойти ли домой?!". Оказалось, что сидеть дома в интернете оказалось внезапно удобнее, чем шляться в темноте по лесу.А ещё минут через двадцать я шёл домой (а вернее чуть не бежал) и то и дело оглядывался. То ветка скрипнет как-то подозрительно страшно - так, будто девушка где-то кричит, то коряга вдалеке попадётся, похожая на какую-то мымру.А когда передо мной вдруг оказались две фигуры, то я и вовсе застыл на месте и "врос" в землю. Думал инфаркт схвачу.Странные существа, заметив меня, тоже остановились и заметно напряглись (по крайней мере выглядело это как напряжение). Они стали что-то между собой обсуждать и то и дело подходить всё ближе. Голос напоминал искажённую до невозможности человеческую речь, пущенную через десяток синтезаторов. Языка я так и не узнал, но это и неудивительно - полиглотом я никогда не был. Когда они оказались совсем близко, то я смог их как следует разглядеть: ростом - мне по пояс, имели странный зеленоватый оттенок кожи и огромные головы на плечах, напоминающие боксёрские груши, - их размер составлял чуть ли не половину от общего размера тела, - а огромные чёрные миндалевидные глаза рассматривали меня с какой-то агрессией. Руки и ноги походили на тонкие ветви. Ими существа размахивали и тыкали в меня.Затем один из них внезапно вцепился мне в рукав. Он что-то быстро-быстро заговорил, но я так ничего и не понял. Тогда пришелец стал дёргать рукав и попытался куда-то меня оттащить, но я сопротивлялся. Сил у него не хватило, и тогда быстро подключился второй, который сунул руку в карман своей странной накидки и вытащит какой-то предмет. Лишь спустя пять секунд я понял, что он держит раскладной нож.Щелчок и нож раскрыт.В тот момент у меня в голове творилась самая настоящая каша. Всё казалось каким-то нереальным, я будто попал в сон. Ноги не двигались, руки не слушались, я не мог шевельнуть даже пальцем. Ну ведь не может всё это быть на самом деле? Всё тело парализовало и даже дышать было тяжело.В это время один из них стал дёргать рукав куда более злее. Речь его стала звучать более агрессивно, движения сделались дёрганнее. Второй подошёл ближе и махнул ножом...Тут, должно быть, контроль над телом перехватили рефлексы. Каким-то чудом я подался назад и лезвие прошлось мне по носу, а не по горлу. Но пришелец и не думал сдаваться. Он тут же взревел и бросился на меня с ещё большей яростью. Я попытался сбежать, но другой - он всё ещё тянул меня за рукав - сделал подножку, и я очутился на земле, в панике размахивая всем, чем только можно и дико вопя.Я был уверен, что умру.Не помню как, но мне всё же удалось подняться. Я выдернул рукав из хватки одного и, чуть ли не рыдая, бросился через бурелом в предполагаемую сторону дороги. Как я оказался на трассе, так сразу же поплёлся домой, где забылся вторым сном. На другой день, когда я проснулся, то произошедшее помнилось смутно - как в плохом сне. "Так может мне это приснилось?" - подумал я. Вот только перед зеркалом сразу стало ясно, что это не так: я обнаружил, что всё моё тело "изрыто" канавками ран. В основном все удары пришлись на щёки и руки. Если хотя бы один из них пришёлся в горло - я был бы труп.После того случая моя мечта о походе словно испарилась. Что это было - я без понятия. Да и вообще я стараюсь об этом не думать. Может быть я попался на розыгрыш детей, - но почему тогда у их масок была такая реалистичная мимика? - а может и вправду пришельцы. К этому варианту я склоняюсь больше. Чего только не встретить на свете! Пять лет я хранил в голове этот ужас и решил поделиться им с вами.

Ключевые слова: НЛО лес пришельцы поход палатка комары авторская история

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