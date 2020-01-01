Кровавая двойка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:09

Хранилище ужасов Просмотров: 54 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:48 by

Однажды Боря пошёл в школу, не выучив домашнее задание по математике. Он допоздна гулял с друзьями на улице, потом пришёл домой, поиграл на компе и лёг спать. "Всё равно скоро каникулы, может и пронесёт", - подумал мальчик. Но в школе его вызвали к доске. Боре всё же удалось уговорить Галину Петровну - учительницу математики - принести задание к следующему уроку, но с условием, что он точно его сделает, или она позвонит родителям и поставит две двойки в журнал. Боря даже поклялся.А на следующий день он узнал, что у Галины Петровны случился инфаркт, и математику будет вести другой, молодой учитель. Боря даже немного обрадовался - ведь урок учить не надо. Новый учитель о том задании вообще ничего не знал.А ночью снится Боре сон, будто стоит он у доски с пустой тетрадкой в руках, а за учительским столом сидит Галина Петровна. Она обычно очки носила, а здесь у неё вообще глаз видно не было, и кожа у нее какая-то странная - бледная и с синим оттенком. "Ну, Борис, ты выполнил домашнее задание?" - спросила учительница непривычно хриплым и низким голосом. "Н-нет..."- растерянно ответил Боря. "Ты поклялся мне, что выучишь урок! Завтра же приди ко мне на могилу с тетрадью, или будет двойка!" - громко сказала учительница.У Бори зазвенело в ушах, и он проснулся. Полная луна ярко освещала его лицо и кровать. "Приснится же такое!" - подумал мальчик и опять уснул. Ни на какую могилу он, конечно, даже идти не собирался, тем более, он не знал даже кладбища, где похоронена учительница. И вообще, всякие сказки, типа примет и суеверий, он считал ерундой.Но на следующую ночь он увидел очень похожий сон. Будто опять стоит он возле доски, снова в руках у него помятая чистая тетрадь, только учительница уже не сидела, а лежала на полу, держа острую красную указку. Теперь всё лицо её будто закрывала тень, и его не было видно. "Ну что, Боря, опять не выучил?" - ещё более хриплым голосом спросила она. "В-выучил!" - решил соврать Боря. "Почему тогда на могилу не пришёл?". "Я не знаю, где она!" - дрожа, ответил тот. "Скоро узнаешь! Даю тебе последний шанс!" - с этими словами сон кончился, и Боря проснулся. "Ужасный сон!" - подумал мальчик, но особого значения ему опять не придал.Скоро начались каникулы, про урок Боря совсем забыл, ему и так четверку за четверть поставили. Родители его уехали на море, оставили с бабушкой. И вот как-то поехал он с ней навестить какого-то покойного родственника. Идут по кладбищу, между оградок, долго шли, Боре скучно стало, он стал памятники разглядывать. И тут он остановился: смотрит, на маленьком неприметном камне фотография той самой учительницы, и надпись "Тиксина Галина Петровна".Боря хотел было пойти дальше, но он стоял и не мог сдвинуться с места. Стал оглядываться - а бабушки нету. Тут земля под его ногами задрожала, оградка рухнула, и показалась Галина Петровна. Она спросила не своим голосом: "Ну что, Борис, опять не готов? Долго ты мою душу здесь держал. Не выполнил ты клятву, два тебе!" Её последние слова эхом разнеслись вокруг...Больше Борю никто не видел. Только когда родители стали его вещи разбирать и нашли дневник, они открыли его, и на последней странице, которая была в мелких красных брызгах, такой же темной, густой, похожей на кровь, красной пастой, было крупно написано: "2. Не выполнил д/з".Автор - Лёсика Эврова.

Ключевые слова: Оценка двойка дневник учительница кладбище урок математики

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