Цирюльня

Что-то не то Просмотров: 191 Комментарии: 0 +2 Вчера, 13:31 by

Массивная деревянная дверь со смотровым окошком; вместо привычного звонка - дверной молоточек с тяжелым металлическим кольцом; вывески, как таковой, нет. Однако, на полукруглом черном козырьке прикреплены ножницы и расчёска огромных размеров. На стене располагается небольшая рамка, пока пустая. Видимо, там будет информация о часах работы. Глядя на все это, сразу понимаешь, что тут цирюльня. Не салон красоты, не парикмахерская, а именно - цирюльня.В моем дворе совсем недавно появилось это заведение. Проходя мимо, я каждый раз смотрел на рамку: вдруг там уже появилась какая-то информация.И вот, наконец, там виднелись заветные слова «Открыто. Стучите». Я поднялся по ступенькам и пару раз ударил тяжелым металлическим кольцом по двери. Через минуту в смотровом окошке появился мужчина, он открыл мне дверь и пустил во внутрь.-Добрый день! Подстричься желаете? - мастер широко мне улыбнулся.-Да!Мужчина был в чёрном фартуке и идеально белой рубашке. На манжетах запонки. Внутри цирюльня оказалась совсем крохотной: небольшая рецепция; тяжёлая металлическая вешалка для одежды; узкая тахта для ожидающих своей очереди, обитая бархатом; сразу направо - зал с одним креслом и огромным зеркалом в пол; а прямо - деревянная дверь с табличкой WC.Мастер провёл меня на кресло, коротко поинтересовался, как стричь и приступил к работе. Немногословный мужчина работал быстро и уверенно. Уже через двадцать минут у меня была новая причёска. Мастер достал какую-то баночку.-Давайте, волосы немного гелем уложу! Вы знаете, это мой фирменный рецепт. С добавлением витаминов, - подмигнул мне мастер.«А хорошо стрижёт!» - подумал я, поднимаясь с кресла.-Спасибо! Мне нравится, - я любовался своим отражением, как маленькая девочка, - я к вам ещё обязательно приду!-О, я в этом уверен, - улыбнулся мне мастер.И он был прав! Уже через неделю после посещения цирюльни, мне показалось, что волосы слишком быстро растут. Аккуратная модельная стрижка стала походить на какие-то клочки, торчащие в разные стороны. В таком виде просто неприлично ходить. Пришлось после работы опять заглянуть в цирюльню.Мастер так же улыбчиво проводил меня к креслу и начал свою работу.В этот раз я попросил сделать немного короче. Да, он стрижёт быстро. Да, цирюльня совсем рядом с домом. Но, честно говоря, стричься каждую неделю не входило в мои планы.Мастер закончил работу, уложил мне волосы гелем и произнёс:-Готово! Жду вас в ближайшее время на следующую стрижку!-Спасибо! Надеюсь, что она будет не раньше, чем через пару месяцев, - ухмыльнулся я.Но я ошибся! Через неделю волосы снова стали расти клоками разной длины. Как так? Может, мастер добавляет в свой гель какие-то не те витамины? В этот раз попрошу просто стрижку, никаких укладок!По пути в цирюльню я взял кофе. Мастер встретил меня.-Здравствуйте! Я как раз заканчиваю стрижку. Можете пока присесть, - он указал рукой на бархатную тахту и пошёл к клиенту в зал.Я достал телефон и лениво листал ленту в социальной сети, попивая кофе. Одно неловкое движение, и я опрокинул стаканчик на себя.-А, блин! Простите, я могу воспользоваться уборной? - обратился я к мастеру. Тот утвердительно кивнул.Я стоял у раковины, тщетно пытаясь отмыть пятно со светлой толстовки. Как так? Наверняка, потом не отстирается. И тут мое внимание привлекла небольшая дверца возле раковины, ко всему прочему, она была приоткрыта. Внутри горел тусклый свет. Да, я знаю, это не мое дело, однако, любопытство меня просто захлестнуло. Я открыл дверь пошире. Длинный узкий коридор сворачивал направо. Повинуясь какому-то внезапному порыву, я зашёл в коридор. Стараясь ступать как можно тише, я приближался к повороту. Сердце забилось чаще. Повернув за угол, я застыл на месте. Там была маленькая, плохо освещённая комната. Из мебели только кровать и грязное большое кресло, окон нет. Так же в комнате стояли большие мусорные мешки. Судя по всему, там были состриженные волосы. Но самое главное то, что посреди этой комнатки стояла фигура, будто свалянная из войлока. Какие-то клоки свисали у неё со всех сторон. Присмотревшись, я понял, что это волосы. Человеческие волосы. Что? Фигура, сделанная из человеческих волос? Внезапно, она зашевелилась.Я попятился назад. Фигура, по всей видимости, меня не заметила. Её рука полезла в мусорный мешок и достала охапку волос, а затем засунула их в отверстие, напоминающее рот. Я услышал, как хрустят волосы. Фигура их усиленно пережёвывала и периодически лезла за новой порцией.За спиной послышался шорох. Обернувшись, я увидел мастера, он заносил руку для удара...Я открыл глаза - нахожусь в той же комнатке, на грязном кресле. Попытался встать, но обнаружил, что руки и ноги крепко связаны. Фигура из волос сидит на кровати. Передо мной стоит мастер, он плачет.-Знаете, я ведь не хотел этого всего. Я не желаю никому зла, - вытирал крупные слёзы мастер, - у меня нет выбора. У нас нет выбора.Мастер подошёл к фигуре из волос и взял её руку в свою. Мне показалось, что я услышал женский плач, доносящейся из спутанной пелены волос.-Это моя жена, - сказал мастер, - даже сейчас она остаётся ею. И я до сих пор люблю её. Вы знаете, я ещё не решил, что делать с вами.Я не мог осознать, что сейчас происходит. Как я оказался впутан в эту историю? Почему я? Что со мной будет дальше?-Вы... что будет со мной? - я со страхом смотрел на волосатую, постоянно жующую, фигуру.Мастер глубоко вздохнул и погрузился в воспоминания.Со своей женой он познакомился много лет назад. Она была генетиком, изучала и лечила облысение. Довольно успешно проводила исследования, находила новые методы и приёмы. Мастер уже тогда был востребованным стилистом, имел свой салон. Оба жили своей профессией. Неудивительно, что они сошлись на теме волос.Спустя несколько лет после свадьбы, у женщины одно исследование зашло в тупик. В процессе дальнейшего изучения проблемы, она наткнулась на один трактат неизвестного алхимика.-Дорогой, я нашла! Нашла! - глаза женщины горели огнём, - есть панацея!Женщина целыми днями пропадала в лаборатории, создавая лекарство по рецепту алхимика.-Как вы уже поняли, у неё не получилось, - мастер подвинул к фигуре новый пакет с волосами, ведь та никак не могла насытиться, - жена создала лекарство. Но будучи медиком, а не алхимиком, где-то допустила ошибку. Или в рецепте намеренно сделали ошибку, чтобы результат стал таким.Мастер со слезами смотрел на волосатую фигуру.-Конечно, она сначала опробовала все на себе. Результат был уже на утро. Через пару дней мы поняли масштаб катастрофы.Волосы росли слишком быстро. Они стали более жёсткими, сваливались. Опутывали шею, руки. Как ползучий плющ, волосы обвили все её тело.-Сначала мы все состригали. Но через пару часов волосы опять вырастали, причём ещё длиннее и жёстче. Не помогло ни бритьё налысо, ни гормоны, - мастер с жалостью смотрел на свою женщину, - сделав процедуры вечером, утром она просыпалась, опутанная волосами.В какой-то момент женщина сдалась. Она решила, что бороться нет смысла. Женщина запретила своему мужу обращаться к другим специалистам. Боялась, что её увезут против воли и начнутся долгие, ни к чему не приводящие исследования. Кроме этого, лишат её лицензии.Постепенно, волосы свили вокруг её тела плотный кокон. Даже лицо было под ним. Женщина перестала нормально есть, отказывалась от всего.-Потом я заметил, как она постоянно жуёт. Да, волосы! Они стали её пищей. Ничего другого она не могла есть. Ей требовалось все больше еды, - мастер смотрел мне прямо в глаза. Он пытался оправдаться за все, что сейчас происходит, поэтому рассказывал эту историю.Казалось бы! Отличное решение - состричь все её волосы и отдать ей же. Но нет! Этот кокон постепенно стал её частью, соединился с кожей.-Как-то я принёс с работы пакет со стрижеными волосами, - мастер зарыдал, - постепенно, это вошло в привычку. Но посмотрите на все эти пакеты! Как думаете, почему волос так много? И почему вы так часто ходите на стрижку?В этот момент пазл в моей голове сложился. Мастер добавлял в гель для укладки лекарство по рецепту алхимика. Видимо, очень маленькое количество. Этого хватало, чтобы волосы быстро росли, но без жутких последствий, как у его жены.-Да-да, вы правильно поняли. Лекарство в геле для укладки, - мастер глубоко вздохнул, подвинул ещё один пакет с волосами своей жене и вытер слезы, - ну вот, вы знаете всё. Зла я никому не хотел: ни вам, ни другим клиентам. Концентрация вещества очень мала, серьезных последствий быть не может. Волосы нужны для пропитания. Без них она погибнет.Я смотрел на измученную фигуру из волос. Каково ей? Что чувствует эта женщина день за днём? Ведь кроме страданий и этой тесной и темной комнаты у неё нет ничего. А у меня есть, есть будущее?-Послушайте, я понимаю. Вы заботитесь о своей жене. Я тоже не хочу причинять вам зла. Отпустите меня, пожалуйста! - я взывал к совести и человечности мастера, - я не скажу об этом ни единому человеку!Мастер метался, разрывался. На кону стояли слишком важные для него вещи. Стать преступником ради жены или отпустить меня, рискуя её потерять? Видя, что мастер сомневается, я решил его подтолкнуть в правильном направлении.-Сами подумайте, поверят ли мне? Это ведь звучит, как бред! Мне вы ничего плохого не сделали. Я просто уйду, - я старался говорить убедительно и спокойно.-Отпусти, - еле слышно сказала фигура из волос.Мастер подошёл ко мне. Пока он освобождал меня, сказал:-Вы знаете, сейчас она опять работает над противодействующим лекарством. Медленно, но верно. Результаты ещё плохие. Но они есть. Возможно, когда-то она опять станет собой. Пожалуйста, оставьте нам на это надежду. О нас никто не должен знать.Я был свободен и не знал, что делать. Да, я обещал никому ничего не говорить. Но если мастер переборщит с лекарством и гель окажется слишком концентрированным? Могут пострадать люди. А его жена, ведь изменения, произошедшие с ней, они могут продолжиться. И кто знает, чем она захочет полакомиться в следующий раз.Я побрел домой, стараясь сохранить здравый ум. Мне надо определиться. Я должен хорошо подумать.Утром я позвонил на работу и взял отгул. Голова разрывалась от мыслей, и я вышел на балкон. Отсюда хорошо просматривается вход в цирюльню. Внезапно, я увидел, как вышел мастер, затем женщина в парандже, полностью скрывающей весь её облик.-УмнО придумали! - я почему-то обрадовался. Пара села в такси.Больше эта цирюльня не открывалась. Через время на том месте появился другой салон с яркой неоновой рекламой.Я так и не рассказал никому про случившееся со мной. Кстати, после следующей стрижки в обычной парикмахерской, мои волосы перестали так быстро расти.Я постоянно вспоминал эту пару. Где они сейчас? Удалось ли женщине создать антидот?*****С той поры прошло более трёх лет. Я переехал в другой район. И каково же было моё удивление, когда во дворе своего дома я увидел ту самую цирюльню с огромными ножницами и расчёской вместо вывески. Я практически побежал туда и громко постучал.В смотровое окошко выглянул мастер. Удивлённый мужчина открыл дверь и впустил меня.-Вы? Как вы нашли нас?-Я живу тут рядом. А вы, ваша жена? - я хотел знать, как сейчас живет эта пара.Мастер заулыбался, на его глазах выступили слёзы.-Дорогая! Иди сюда, пришёл наш постоянный клиент.Из зала вышла хрупкая женщина в красивом летнем платье. На голове у неё повязан цветастый платок. Когда она приблизилась ко мне, я понял, что у неё совсем нет ресниц, а брови - это татуаж. Женщина сияла и протягивала мне руки.-Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо вам, что тогда не сообщили о нас никому. Я ведь смогла создать лекарство. Посмотрите! - женщина сняла платок, волос на её голове не было. - Я навсегда избавилась от волос. Совсем.Какой прекрасной она была, какой счастливой!Я глядел на эту улыбающуюся пару, прошедшую через долгие годы страданий и поиска, но сохранившую надежду. Сколько в них сил и любви. Я был рад, что стал частью их истории. И сейчас вместе с ними мог разделить эти минуты.Автор - Что-то не то.

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