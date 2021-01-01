Грязные окна

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Что-то не то Просмотров: 92 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:08 by

- Бабуля, ну давай я помою окна? Совсем же ничего не видно!- Не надо, Катя. Окна не трогай, - бабушка Нина только отмахивалась.Я приехала к своей бабуле в деревню погостить, а заодно помочь по хозяйству. Весь дом в порядок привела, а как только принялась за окна, бабушка Нина меня ругать стала:- Мне и так хорошо! Поняла меня, Катя, окна не вздумай трогать!На мои резонные вопросы, бабушка только отмахивалась или ругалась. Не добившись от неё внятного объяснения, я решила оставить всё как есть. Но эти окна, засиженные мухами, с толстым слоем пыли и копоти от печи, меня ужасно раздражали.Несколько дней назад я проснулась среди ночи и увидела странную картину. Бабушка Нина стояла у окна, аккуратно отодвигая шторку. Она шептала молитву и периодически крестилась. Потом резко отпрянула от окна и быстро ушла в свою комнату. Меня тогда это немного напрягло. Я сначала решила, что у бабушки начались проблемы с психикой. Теперь-то, зная всю правду, я думаю, что лучше было бы именно так.Следующим вечером, после ужина, мы с бабушкой смотрели телевизор. Было нестерпимо жарко, и я решила открыть окна. Бабушка раскричалась на меня:- Катя, сколько раз тебе повторять! Оставь окна в покое!- Почему? - удивилась я, - жарко ведь. А на улице уже прохладнее стало. От комаров у меня есть фумигатор.- Катя...- бабушка замялась, - тут такое дело...Бабуля явно хотела мне что-то сказать, но в один момент осеклась.- Катя, там старые рамы. Потом закрыть не сможем. Не трогай окна.Ночью я опять стала свидетелем того, как бабушка выглядывает из окна. Она так же, как и в прошлый раз, резко отскочила от него. И в тот момент я услышала стук в стену. Именно в стену. Отчетливые три удара. Я вскочила, хотела посмотреть в окно, кто стучал. Но бабушка крикнула из комнаты:- Лежи! Это деревенская молодежь дурачиться.Мне стало не по себе. Уж очень у бабушки необычное поведение.- Эх, старость, - с грустью прошептала я.Жара не давала мне уснуть. Мысли о странном поведении бабушки создавали в моей голове пугающие образы. Мне чудилось, что в окна кто-то заглядывает и стучит по стенам. Ближе к утру, освободившись от тяжёлой дрёмы, я услышала шаги под своим окном. Аккуратно встав с кровати, я заглянула за занавеску. В мутном окне совсем ничего не видно. Однако мне показалось, что во дворе стоят трое мужчин. Причём, они просто стоят и смотрят на дом. Лиц, конечно, было не видно, только силуэты. Или это просто игра света и тени? Я легла в кровать, открывать окна мне перехотелось.Сон так и не шёл, я ворочалась с боку на бок. И вдруг в оконную раму постучали. Опять три чётких удара. Неужели там все-таки стояли люди? Они меня заметили и теперь стучат в моё окно. Зачем? Я лежала, затаив дыхание. Виски пульсировали, я вся обливалась потом. До самого рассвета я боялась шелохнуться.За завтраком я, конечно, ничего не сказала бабушке. Решила, что не буду её лишний раз волновать.Потом бабушка поехала к врачу и ещё собиралась зайти в церковь, а я решила постирать занавески. Снимая их с карниза и опять посмотрев на эти ужасно грязные окна, я твёрдо решила их помыть.-Да бабуля даже не заметит! - бормотала я, наливая воду в тазик.Как я и предполагала, бабушка не обратила внимания на чистые окна. Тем более что до её приезда я успела повесить чистые занавески.Вечером, после ужина, мы опять уселись перед телевизором. Совершено неожиданно, экран потух.- Ох, опять отключили электричество! - возмущалась бабушка Нина, - не успели новости досмотреть.В это момент опять постучали три раза. Я вспомнила ночных гостей. А бабушка Нина, слегка отодвинув занавески, резко вскрикнула и отскочила от окна.- Катька, зачем окна помыла? - бабушка сразу засуетилась, побежала на кухню.Я подошла к окну и отодвинула занавески. Сквозь чистое стекло я увидела три мужские полупрозрачные фигуры. Бледное лицо, ввалившиеся глаза. Ужас накрыл меня с головой. Я резко опустилась на диван и вся в него вжалась. А бабушка Нина тем временем подбежала к окну. В руках у неё было жидкое мыло и сажа из печи. Всем этим она вымазала окно, а потом перешла к следующему.- Что ты делаешь? - шептала я.- Чтобы не видеть. Этих... - бабушка бубнила под нос молитву и растирала мыло по окну.Когда все окна вновь стали грязные, бабушка Нина заплакала:- Приходят ко мне. Теперь все чаще, забрать, наверно, хотят.- Бабушка, это кто?Вытирая слезы с лица, бабушка рассказала мне историю из своей жизни.Ей тогда только девятнадцать стукнуло. Она ещё не вышла замуж и жила в родительском доме на самом краю деревни. Как-то раз пришлось ей идти через лес одной. Слышит, кто-то на помощь зовёт. Зашла она вглубь леса. А там, в небольшом болотце увязли трое мужчин.- Девушка, милая, помоги нам. Охотились тут с друзьями, да набрели на топь. Надо вот эту рябинку согнуть, сможешь? Я ухвачусь за неё и выберусь, - просит один из мужчин.Молоденькая Нина тогда испугалась. Вдруг она им поможет, а они нападут. Их ведь трое, а она одна, беззащитная молодая девушка. Такой позор будет, никто замуж не возьмёт. Да ещё и все односельчане будут смеяться и шушукаться за спиной.Тогда бабушка сказала, что за помощью побежит, что самой ей не справиться. Хотя ей под силу было согнуть тоненькую небольшую рябину.- Смалодушничала, - всё понял мужчина, - мы тут уже несколько часов, того и гляди, силы кончатся. Помоги, ничего плохого тебе не сделаем!Но бабушка побежала в деревню. Вот только, когда она вернулась обратно с подмогой, спасать было уже некого. Бабушка ни единому человеку не сказала, что сама была в силах помочь. Побоялась осуждения.Годы прошли, болезненные воспоминания немного притупились. Но она всегда помнила этот случай и корила себя за трусость.Призраки стали приходить к бабушке только в последние годы. Стояли во дворе и смотрели в окна. Поэтому она не хотела, чтобы я их мыла. Через грязное стекло не так видны призрачные силуэты мужчин. И сейчас специально испачкала окна мылом с сажей.- Не знаю, Катюша, опасны они или нет. Но смотреть на них не хочу, не могу, - закончила бабушка Нина.Я была потрясена этой историй.- Неужели ничего не сделать, бабуля?- А что сделаешь? Не было ни дня, чтобы я за них не помолилась. В церковь хожу постоянно, свечки ставлю. Наверно, время моё подходит к концу, раз они так часто приходить стали, - Бабушка вытерла глаза, - устала я, Катя. Не могу больше в страхе жить. Ладно, что уж. Судьба, видно, у меня такая. Пойдём спать, внучка.Бабушка зашла в свою комнату. Засыпая, я слышала, как она молится.Утром я решила снова поговорить с бабушкой. Возможно, она согласится переехать ко мне в город. Вдруг, это как-то поможет. Я встала с кровати и зашла к бабушке в комнату.Первое, что мне бросилось в глаза - это чистые и настежь открытые окна. Пытаясь отогнать от себе дурные мысли, я тихонько дотронулась до бабушкиного плеча - она лежала спиной ко мне.- Бабуля, ты спишь? Бабуля?Повернув её на спину, я отскочила и закрыла рот руками. На губах у неё навечно застыла легкая улыбка. Бабушка выглядела умиротворённой и безмятежной, словно ещё спала.Приехавший врач сказал, что это был приступ. Бабушка ушла во сне.Я знаю, это призраки приходили к ней. Она сама их пригласила. Но её последняя улыбка даёт мне надежду, что бабушка за всю жизнь всё-таки отмолила себе прощение и смогла уйти спокойно и без страха.

Ключевые слова: Мистика призрак деревня привидения авторская история

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