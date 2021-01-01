Купеческая дочка

Что-то не то Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:18 by

- А это дом купца Виктора Захарова. Говорят, тут обитает дух его покойной дочери Сонечки. Ну, давайте по порядку!Елена водила экскурсии по таинственным местам, заброшенным домам и кладбищам. Сегодня у неё была группа из пяти человек. Все с интересом слушали Елену.- Давайте зайдём в дом. Только осторожно, дом старый. Лучше ничего не трогайте!Ребята зашли в дом. Повсюду была разбросана сломанная мебель.- Купец Захаров занимался продажей табака. В начале 18 века у него была своя лавка. Там продавался табак, трубки, портсигары. Дела у Захарова шли очень хорошо. Его товар высоко ценился. И покупатели могли заказать личную гравировку на портсигаре.- А вдруг мы тут найдёт его портсигары! Они, наверно, кучу денег стоят, - Сергей светил по углам фонариком и выискивал, чем тут можно поживиться.- Ну это вряд ли, - Елена усмехнулась, - представляете, сколько тут побывало людей. Ничего ценного вы тут не найдёте. Давайте продолжим!У Захарова была жена и дочь, красавица Сонечка. Любил он её очень сильно, оберегал, никому в обиду не давал. Тщательно выбирал ей жениха. Сватался к ней один соседский купец, но Захаров ему отказал. Сонечке не понравился жених-слишком старый, грубый. И вот однажды этот самый купец, Лебедев, позвал своего несостоявшегося тестя на охоту. Вроде как акт примирения. Собрались мужчины идти на болото, стрелять уток. Вернулись на третий день с охоты, но без Захарова. Рассказывали, что прямо перед отъездом, он слишком далеко зашёл в болото - собирал бруснику для Сонечки. Хотел порадовать её. Не туда ступил! И всё - топь засосала купца. Кричал он, звал на помощь. Но когда люди прибежали- купец уже потонул. Искали его и палками, и баграми. Найти не смогли. Так и остался он в болотах навсегда.Сонечка очень переживала, плакала, хотела удавится, но служанка вовремя успела спасти. Ну и табачное дело купца Захарова пошло под откос. Больше не кому было этим заниматься. Стал тогда ходить купец Лебедев к жене Захарова. Все уговаривал выдать за него Сонечку. Говорил, что дело Захарова продолжит, а оно потом перейдёт их детям. Жена долго сопротивлялась, не могла смотреть как Сонечка плачет. Ну а потом все-таки согласилась. Надо как-то содержать весь двор. Да и табачная лавка совсем в упадке.Сонечка обезумела, она лежала у себя в комнате и все время плакала. Звала своего отца: «Батечка! Батечка! Где ты, помоги мне, батечка». В день свадьбы Сонечка была совсем плоха. Она молча смотрела перед собой, не сопротивлялась, когда её одевали в свадебное платье. Мать строго настрого приказала служанке следить на Сонечкой, чтобы никакой беды не случилось. Но служанка проморгала Соню, потеряла её из виду. Нашли Соню в сарае, мертвую. Удавилась все-таки.-И что, теперь её неприкаянная душа бродит по этому дому, - Сергей с интересом ждал продолжения истории.- Да! В это доме можно услышать, как кто-то тоненьким голосочком зовёт: «Батечка, батечка, ты где?». А уже если Сонечка заговорит с человеком, то он обязательно умрет.- А вы сами слышали Сонечку?- Да, Сергей. Я слышала Сонечку. Но не видела. Однажды привела я сюда группу. Так вот, там была девушка. Она утверждала, что видела Соню. Девушка сказала, что Сонечка к ней обратилась: «Ты видела моего батечку?».- Так вы же говорили, что все, кто разговаривала Соней потом умирали?- Да, Сергей. Эта девушка не исключение. Она через пару дней попала в страшную аварию. Совпадение?- Не думаю...Ребята прошли весь дом купца Захарова, осмотрели каждую комнату. Сергей твёрдо решил, если он сегодня не услышит Сонечку, то вернётся сюда позже! Он шёл немного позади всей группы. В конце коридора был выход на улицу. «Эх, придётся возвращаться сюда потом! Сонечку так и не услышал». Прямо перед самым выходом, он на всякий случай заглянул к открытую гостиную. На другом конце комнаты Сергей увидел полупрозрачную фигуру. Он резко отпрянул назад и прислонился к стене. Надо бежать, но ноги словно прилипли к полу. Вне себя от ужаса Сергей ещё раз заглянул в комнату. Сонечка стояла прямо в дверном проходе. Белыми огромными глазами она смотрела на Сергея. Сначала она зашевелила губами, а спустя секунду Сергей услышал:- Ты не видел моего батечку? Помоги найти моего батечку!Сергей пулей выбежал из дома. Всю дорогу домой его успокаивали ребята.- Ну, может, тебе показалось? Может, все обойдётся!Елена, экскурсовод, сказала, чтобы Сергей был очень аккуратен. У этого дома, действительно, плохая слава.Теперь Сергею каждую ночь снилась Сонечка. Она просила найти её отца, купца Захарова. Сергей был на грани безумия. Что делать? К кому обратиться? Он нашёл в интернете форум, посвящённый всему неопознанному и мистическому. И там прочитал, если призрак просит о помощи, то ему нельзя отказывать. Надо помочь. Это освободит его неупокоенную душу.Сергей понял, что надо вернуться в дом купца. Если он пообещает найти Захарова, может Сонечка его отпустит.Через пару дней, Сергей поехал в дом купца. Он прошёлся по комнатам, ничего необычного не встретил.- Сонечка! Ты тут? Я хочу помочь тебе!Сергей ещё побродил по дому. Никого нет. Он собирался выходить и так же как в прошлый раз, перед выходом заглянул в гостиную. Сонечка была там. Она смотрела на Сергея своими огромными белыми глазами.- Найди моего батечку! Помоги мне найти батечку!- Я помогу тебе! Только это будет не просто! И я могу искать его всю жизнь. Не убивай меня, пожалуйста!Сонечка растворилась. Сергей дрожал. Как теперь отыскать купца? Но пути назад нет, он обещал Сонечке.Сергей вернулся домой. И практически сразу приступил к поискам. В интернете он нашёл архивы и прочитал про купца Захарова, который пропал на болотах. Судя по картам, топь, в которой утонул Захаров, находилась не так далеко от дома купца. Но вот как туда идти одному? Сергей же ничего не понимает в этом, он может просто наступить не туда и его затянет под воду. Тут на помощь опять пришёл форум. Сергей рассказал свою историю и попросил помощь. Вдруг кто-то хочет составить компанию или просто может дать реальные советы, как не утонуть в болоте.На следующий день ему написали несколько человек. Рассказывали, как правильно вести себя на болоте. А один парень захотел пойти вместе с Сергеем.Собрав все необходимое, изучив карту, Сергей и его новый знакомый Павел отправились в путь. Они совсем не представляли, как через столько лет можно отыскать купца. Тем более, что Захаров утонул в болоте. Весь день они бродили. Под вечер, Сергей сказал что пора выходить отсюда и разбить лагерь в безопасном месте. Отойдя от самой топи подальше, ребята зашли в лес и разобрали палатку. Они разожгли костёр и приготовили себе быстрый ужин. По плану, на следующий день ребята должны ещё дальше пройти в болота, а под вечер выйти на дорогу. Дальше Павел должен был сообщить своим друзьям по рации, что они собираются выходить из леса. И в условленном месте Павла с Сергеем будут ждать на машине.Когда совсем стемнело, Павел пошёл в палатку, Сергей хотел ещё немного посидеть у огня. Через какое-то время Павел услышал всплеск. Он выбежал из палатки. Сергея на месте не было.- Серёга! Сергей! Ты где?Павел все осмотрел с фонарем. Спустился к болоту. Абсолютно никого. Тогда Павел вышел на связь со своими друзьями по рации.- Он просто исчез, говорю же! Я услышал всплеск и сразу выбежал.На рассвете уже полным ходом шли поиски. Спасатели все ругались не неопытных туристов. «Ничего о болотах не знают, а все лезут сюда! Все теперь! Дай бог хоть тело найдём».Сергея нашли на вторые сутки. Он лежал под кустом шиповника. Живой.- И как тебя, парень, топь обратно выпустила? - удивлялись спасатели, - расскажи хоть, что произошло!Сергей уже сидел в машине, накормленный, переодетый в сухое. Он уже немного пришёл в себя, но все ещё был слаб.- Я правда не помню. Отошёл ночью по нужде. Видимо, наступил не туда: моментально затянуло по колено. Дёрнулся, даже воздуха в грудь набрать не успел. А потом все: ничего не помню. Все как в тумане. Вроде полз куда-то, холодно было. И помню, что из последних сил сжимал в руке что-то.- Сжимал, парень, сжимал! В кармане у себя посмотри!Сергей залез в карман. Там лежал старый, ржавый портсигар. Он покрутил его в руках. На крышке едва различалась гравировка. «Собственность купца Виктора Захарова».Сергей помимо того, что живой выбрался из болота, так ещё и портсигар Захарова нашёл!Через неделю, окончательно поправившись, Сергей приехал в дом Захарова.- Сонечка! Сонечка! Я нашёл твоего папу! Сонечка, смотри, что я принёс!Страха у Сергея не было совсем. Только радость. Ведь он нашёл вещь купца.- Где мой батечка? - был слышен голос, но самой Сони видно не было.-Сонечка, вот его портсигар. Я нашёл его на болоте, где пропал твой папа. Я оставлю его тут, а сам уйду.- Батечка нашёлся! Батечка мой!Сергей вышел из дома купца. Ночью ему приснилась Сонечка. Она была живой, весёлой и что-то увлеченно рассказывала пожилому мужчине, прогуливаясь с ним под ручку в саду.

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