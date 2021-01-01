Манекены

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:08

курилка-дурилка Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:08 by

Зое Матвеевне и в голову не приходило пускать жильцов. Хотя для нее самой «трешка» в добротном сталинском доме была слишком просторна. Да и коммунальные услуги дорожали, а субсидии все равно не хватало. Здоровье уже не позволяло работать, хотя многие ровесницы Зои Матвеевны в свои шестьдесят пять трудились вахтершами, гардеробщицами и уборщицами. Сама она после выхода на пенсию попробовала было пристроиться в консьержки в соседнем «элитном» доме. Но через месяц ей стало плохо прямо на посту, прихватило сердце… «Скорая» отвезла ее в больницу, а выйдя оттуда, Зоя Матвеевна узнала, что место уже занято. Больше трудоустраиваться она не пыталась: сердце по утрам, а иногда и ночью колотилось как бешеное, перед глазами прыгали мушки, и бывало, что она в течение нескольких минут не могла встать с кровати… Давление тоже то и дело зашкаливало. Какая уж тут работа!«Вот и старость пришла!» - все чаще с грустью думала женщина. Кто бы мог предвидеть, что в пожилом возрасте она останется совсем одна, без детей и внуков… А ведь когда-то была большая семья… Муж, военный в отставке, умер шесть лет назад. Свекор со свекровью – почитай, уж четверть века тому… А дети… Единственный сын Зои Матвеевны трагически погиб в двадцать шесть лет, не успев жениться. Попал на станции под поезд, возвращаясь с дачи. Следователь говорил, что Олег был выпивши, но родители не верили. Все настаивали: может, парня толкнули на рельсы? Но никаких доказательств…Когда-то их трехкомнатная квартира казалась даже тесноватой для семьи из пятерых человек. А теперь… Пока был жив муж, пока Зоя работала бухгалтером, все время в гуще, суете, часто засиживаясь на службе допоздна, она как-то не замечала, как здесь тихо и пусто… И только на пенсии вдруг обнаружила, что спешить больше некуда, никто нигде ее не ждет, по магазинам ходить – денег мало, и вся задача – что приготовить на обед этим еще одним никчемным днем…О том, чтобы пустить квартирантов, Зое уже давно намекали. Да что там – прямо предлагали! Одна знакомая просила приютить за вознаграждение двоюродную племянницу, приехавшую в Москву делать карьеру из далекого Уссурийска – у нее самой, видите ли, места нет… Другая – «со всех сторон положительного мужчину» (уж кем он ей приходился, Зоя так и не поняла). Как-то в дверь позвонили, и незнакомая пара с заметным украинским акцентом стала объяснять, что вот, соседи посоветовали зайти и узнать, не сдаст ли она им жилье, мол, есть свободная комната… Зоя Матвеевна даже не стала открывать.А недавно ей вдруг стало страшно. Несколько квартир в доме сняли у хозяев гастарбайтеры – сновали туда-сюда по лестнице, смуглолицые, темноволосые, с кучей шумных детишек… Всегда вежливо здоровались, встречая ее в подъезде, и смотрели, как ей казалось, со значением… В конце концов, женщине стало казаться, что приезжие следят за ней, может быть, хотят ограбить квартиру и даже убить ее, Зою Матвеевну! А что? О таких случаях постоянно говорили по телевизору и писали в газетах.Мысль пустить кого-нибудь на квартиру, чтобы избежать опасности, исходящей от выходцев из Средней Азии, оформилась не сразу. Только после того как в очередной раз выросла плата за коммунальные услуги, Зоя Матвеевна призадумалась. Переехать в меньшую квартиру? Нет, переезд она уже не потянет при таком здоровье… Да и где гарантия, что при обмене не кинут? Вон сколько народу пыталось купить-продать жилье и в итоге оказалось на улице!Вот тогда она и подумала, что квартиранты – не такой уж плохой вариант… В конце концов, квартира-то ее, и она всегда сможет отказать от комнаты, если жильцы поведут себя не должным образом. И деньги опять же, каждый месяц… И немалые, если сравнивать с ее пенсией. Но вот где взять приличных людей?Развешивать объявления о сдаче комнаты Зоя Матвеевна побоялась. Начала с того, что опросила своих немногочисленных знакомых. Нет ли у них на примете кого-нибудь, кто нуждается в съемном жилье, желательно русской национальности? Ну и, само собой, чтобы не пили, не курили и не гуляли… За две недели с момента начала «опроса» в квартиранты попросились три человека – двое мужчин и одна женщина. Все русские. Но оказалось, что один из мужчин, сварщик по профессии, намерен жить тут с семьей, которую перевезет из Брянской области, второй, программист из Рязани, просто не приглянулся – глаза уж очень бегали… А женщина, приехавшая в Москву из Твери торговать на рынке, сразу же спросила, могут ли к ней приходить в гости мужчины… Этого Зоя Матвеевна допустить, конечно, не могла.Ксана появилась поздним вечером, когда Зоя Матвеевна уже собиралась выключить телевизор и лечь спать. Она очень удивилась, услышав около одиннадцати звонок в дверь. Тем более все потенциальные жильцы сначала звонили по телефону, чтобы договориться о встрече.В глазок она увидела на лестничной площадке симпатичную девушку в короткой кожаной курточке и джинсах, с небольшой сумкой через плечо. Не торопясь открывать, Зоя Матвеевна строго поинтересовалась: «Вы кто и к кому?»- Простите, - колокольчиком прозвенел голосок незнакомки, - мне нужна Зоя Матвеевна. Мне сказали, что вы комнату сдаете.- А вы от кого будете?- Я от Клавдии Семеновны. Я подруга ее внучки Лизы.Клавдией Семеновной звали соседку с четвертого этажа. Зоя Матвеевна припомнила, что действительно говорила ей о том, что присматривает себе жильца, но та в ответ только плечами пожала… Внучка у Клавдии Семеновны действительно имелась, но в доме ее видели редко – она жила где-то на другом конце города, кажется, со своим бойфрендом…- Ладно, заходите, - Зоя Матвеевна нехотя сняла цепочку. Девушка вошла в прихожую и сразу же с интересом осмотрелась по сторонам, вдыхая немного затхлый запах большой запущенной квартиры, где обитала только одинокая пожилая женщина.- Меня Ксана зовут, - сразу же представилась она.- Ксана? А это что же, Оксана или Ксения?- Нет, у меня и в паспорте так же записано – Ксана, - возразила девушка. На вид ей было лет двадцать пять. Темная шатенка с правильными чертами лица, на котором выделялись яркие зеленые глаза…- Кстати, может, паспорт тогда покажете?Зоя Матвеевна знала, что все домашние хозяйки первым делом спрашивают у будущих жильцов паспорта.Ксана ловко извлекла из сумки книжечку в бордовой обложке, раскрыла и подала хозяйке.По паспорту она действительно значилась Соболевой Ксаной Юрьевной, уроженкой города Липецка, имевшей временную регистрацию в Москве.- Вы что же, в Москве учитесь? – поинтересовалась Зоя Матвеевна.- Нет, работаю, - коротко ответила посетительница.- А где? – полюбопытствовала хозяйка.- В фирме одной. Название вам ничего не скажет.«Может, она проститутка?» - пронеслось в голове. Правда, внешность Ксаны вовсе не вязалась с обликом проститутки, сложившимся в воображении Зои Матвеевны: вульгарная, размалеванная девица в открытом наряде… Нет, Ксана выглядела как обычная москвичка (пусть не настоящая, а приезжая), из тех, что каждый день ездят в метро… Шлюхи, по представлениям Зои Матвеевны, почерпнутым из фильмов и телепередач, передвигались только на чужих машинах или на такси.- Ладно, - неожиданно для себя самой произнесла она, - сдам вам маленькую комнату. Десять тысяч в месяц вас устроят?Вообще-то ей советовали просить за комнату аж пятнадцать – мол, район не так уж далеко от центра. Но она почему-то испугалась, что девушка сейчас уйдет, а приличных жильцов ей уж больше не найти…Ксана согласно закивала и пошла смотреть комнату. Такие в «сталинках» называли «пеналами»: узкая, вытянутая в длину, с одним окном… Когда-то здесь жил Олег, сын Зои Матвеевны. Но об этом она говорить будущей жиличке не стала.В комнате было убрано – на случай, если станут заходить квартиранты. Ксана оглядела старенький диван, два ободранных шкафа – платяной и книжный, стул и кресло с продранной обивкой, поцарапанную тумбочку…- Телевизора нет, - предупредила Зоя Матвеевна. – Телефон в прихожей, междугородные разговоры за ваш счет. Плитой, холодильником и стиральной машиной можете пользоваться. Счет за электричество пополам.- Ладно, - опять согласилась Ксана. – Я тогда завтра вещи перевезу?Вещей у квартирантки оказалось немного, один чемодан. Она сама втащила его в квартиру на следующее утро. Едва войдя в прихожую, торопливо отсчитала деньги за первый месяц, разделась и пошла в свою комнату обживаться.Часа через два Зоя Матвеевна постучала в дверь, позвала квартирантку пить чай. К ее удивлению, девушка отказалась. Каким-то сдавленным голосом она ответила, что ей сейчас уже нужно уходить на работу – она отпросилась только на полдня, чтобы перевезти вещи… Зоя Матвеевна обиделась, но попыталась себя успокоить: «Да что я на нее взъелась, ей что со мной, старухой, интересно?»Сидя в своей комнате за просмотром очередного дневного сериала, Зоя Матвеевна слышала, как Ксана вышла из своей комнаты, оделась и ушла. Запасные ключи хозяйка после некоторых колебаний ей все же выдала, рассудив, что, ежели что не так, то недолго и замок сменить…Едва Ксана покинула квартиру и на лестнице стих стук ее каблучков, Зоя Матвеевна решительно направилась к двери маленькой комнаты. Но ее ждал неприятный сюрприз – дверь была заперта… Она на всякий случай выдала квартирантке и ключ от комнаты. Дверь в ней запиралась по-старомодному – на «собачку», а вот открывать надо было ключом.Хотя в общем-то ничего страшного не случилось и девушка имела полное право запирать комнату, проживание в которой уже оплатила, Зое Матвеевне стало неприятно. «Ишь, только вселилась, и уже свои порядки наводит!» - подумала она. И, стараясь не думать больше о Ксане, направилась на кухню.Вернулась жиличка поздно, снова в одиннадцатом часу. Звонить в дверь не стала, открыла своим ключом. Зоя Матвеевна немного поколебалась и все же вышла из своей комнаты.- Добрый вечер, - вежливо сказала Ксана.- Добрый вечер, - ответила хозяйка. – Что-то поздно вы с работы.- У нас принято работать допоздна, начальство заставляет, - спокойно пояснила девушка.- Да я сама, когда в бухгалтерии еще трудилась, частенько чуть ли не за полночь возвращалась, особенно когда отчет составляли, - ударилась в ностальгические воспоминания Зоя Матвеевна.Однако Ксана разговор поддерживать не стала, разделась и скрылась в комнате. И Зое Матвеевне ничего не оставалось, как, обиженно поджав губы, вернуться к телевизору…Так и пошло. По утрам Ксана уходила из дома не очень рано, часов в одиннадцать. Возвращалась уже после окончания программы «Время». Впрочем, такой странный рабочий график квартирантки вскоре перестал беспокоить Зою Матвеевну. Как-то она пожаловалась приятельнице по телефону на непонятный Ксанин образ жизни, и услышала в ответ: «Да и мой внук так же! Работает в рекламном агентстве, на работу ездит к двенадцати, а возвращается и вовсе к полуночи. Ненормированный график, говорит. Сейчас все иначе, не как в прежние времена…»После этого Зоя Матвеевна успокоилась. Хотя и не совсем: не нравилось, что Ксана ни разу не согласилась попить с ней чайку и уходила от разговоров «за жизнь». Хозяйка не раз пыталась вызвать ее на откровенность, заводя беседы о том о сем – о своей не слишком бурной молодости, о погоде, о политике, о ценах на продукты и даже о последних криминальных происшествиях… Девушка вежливо выслушивала, иногда вставляя односложные реплики вроде: «Да?» «Кошмар!» или: «Не может быть!», а то и просто кивала головой. И скрывалась в своей комнате.Но самое странное – Зоя Матвеевна никогда не видела, как жиличка готовит или ест. Даже чайник она никогда не ставила на плиту. И продуктов не покупала. Хотя, может, просто покупала немного и они помещались в сумке, которую Ксана постоянно носила с собой? Но тогда остатки она должна была выбрасывать в мусорное ведро, а там никаких новых пищевых отходов не появлялось, за исключением мусора самой Зои Матвеевны.Вот ванной жиличка пользовалась. И вещи стирала. Мыло и полотенце у нее были свои. Честно говоря, Зоя Матвеевна ожидала, что Ксана положит в уборной собственный рулон туалетной бумаги. Но этого не случилось… «Ладно уж, пусть моим пользуется», - вздохнула хозяйка. Однако после посещения Ксаной туалета от рулона почему-то не убывало. Заходила и выходила она из клозета тоже без рулона в руках. Эту загадку Зоя Матвеевна никак разрешить не могла. До тех пор, пока не вспомнила, что когда-то читала: индусы вместо туалетной бумаги пользуются водой… Может, Ксана жила в Индии? Поразмыслив, Зоя Матвеевна все же отмела эту мысль, но додумалась до того, что девушка состоит в некоей секте, где существуют определенные ритуалы. Этим все ее странности и объясняются, включая отказ принимать пищу в квартире…О своих наблюдениях по поводу еды и туалетной бумаги она до поры до времени никому говорить не стала. Еще скажут, что у нее паранойя и ее пора в психушку отправлять… Возможно, все имеет простое объяснение. А хоть бы и секта! Дружков своих квартирантка в дом не водит, ведет себя вежливо, за первый месяц заплатила сполна, никаких неудобств хозяйке не доставляет. Так что поживем – увидим...Про еду Зоя Матвеевна как-то все же решилась спросить, когда Ксана в очередной раз поздним вечером вернулась с работы, или где она там была днем… «А что ж вы чайку-то себе не вскипятите? На улице такой холод…» «Я уже поела час назад, в кафе заходила», - был ответ.Интересно, что и по выходным Ксана покидала дом в обычное время, и возвращалась тоже в обычное, то есть после десяти вечера… Зою Матвеевну так и подмывало спросить, где и кем именно работает девушка, однако она уже как-то пыталась и вразумительного ответа не получила. Кто ее знает, может, секретность какая? Вдруг Ксана - сотрудница ФСБ? Тогда многое сразу становится понятно. Хотя что-то подсказывало Зое Матвеевне, что все же и у сотрудников ФСБ бывают выходные… Нет, скорее, девушка все же работница коммерческой структуры.Был пасмурный осенний будний день, когда с Зоей Матвеевной случилось странное происшествие. Ей нужно было купить подарок к юбилею бывшей коллеги. Та была моложе Зои и только выходила на пенсию. Вот и позвала на юбилей не только нынешних, но и бывших сослуживцев… С Зоей Матвеевной они трудились бок о бок лет пятнадцать и последняя когда-то даже покровительствовала относительно молодой сотруднице… Так что приглашение было вполне уместно. Одна беда – Зоя Матвеевна не знала, что подарить. Поблизости от ее дома располагались супермаркеты и дорогие магазины. Но в супер-маркете приличного подарка не купишь, а покупать что-то задорого в бутике Зое Матвеевне было не по карману… Можно было, конечно, подарить деньги, но тогда сумма должна быть приличная, а этого Зоя Матвеевна тоже не могла себе позволить. Подарок-то откуда кому знать, сколько стоит? Ярлычок с ценой оторвет, и все.Вот и пришло Зое Матвеевне в голову съездить на оптовый рынок. До него было пару остановок на троллейбусе. Иногда Зоя Матвеевна ездила туда за продуктами и разным мелким товаром. Многое там стоило дешевле, чем в магазине. Правда, на рынке легко было стать жертвой воровства. У двух знакомых Зои Матвеевны там вытащили кошельки. Поэтому на рынок она старалась ездить пореже и всегда тщательно следила за сумкой…В этот раз, похоже, выбора не было. Зоя Матвеевна захватила с собой сумку на колесиках, чтобы заодно и продуктов прикупить. В первую очередь – овощей-фруктов, цены на которые даже в экономичном супермаркете кусаются… Деньги положила во внутренний карман сумки, закрыла на молнию… Не бог весть какая защита, но все же…Однако не иначе какие-то силы решили сегодня вмешаться в жизнь Зои Матвеевны. Через остановку троллейбус повернул совсем не в сторону рынка. На нервные вопросы Зои Матвеевны пассажиры хором объяснили ей, что этот 27-й номер следует по маршруту 43-го, просто, видно, она не разглядела таблички, написанной мелкими буквами… С досадой Зоя Матвеевна вышла на ближайшей остановке и двинулась назад, так как обратного троллейбуса можно было прождать долго.Она шла не спеша, волоча за собой тележку. К счастью, дождя не было, а то бы непременно простудилась… Машинально Зоя Матвеевна смотрела на фасады зданий, мимо которых проходила. И вдруг… В одной из витрин она увидела Ксану! Одетая в какие-то яркие тряпки, девушка совершенно неподвижно застыла за стеклом.Что она там делает? Зоя Матвеевна подошла поближе и постучала по стеклу, чтобы привлечь внимание квартирантки. Но та никак не среагировала. Тогда женщина окликнула ее: «Ксана!» Снова ничего. Девушка даже не взглянула на нее. Ее глаза были широко раскрыты и, похоже, не видели никого и ничего…«Может, я обозналась?» Зоя Матвеевна снова начала пристально вглядываться в Ксану. Нет, такого удивительного сходства быть не может!Тут она обратила внимание на то, что девушка в витрине застыла абсолютно неподвижно и даже не моргает… Ни один живой человек так себя бы не вел. Значит, это обычный манекен?Зое Матвеевне пришло в голову, что манекен делали с самой Ксаны. Ведь с кого-то их делают? Так, может, Ксана трудится моделью или натурщицей? Профессия, понятное дело, неоднозначная, вот она и не афиширует своего занятия…Женщина потопталась возле витрины, рассмотрела вывеску: «Модный салон “Анахита”». И название какое-то чудное… Впрочем сейчас все выпендриваются с названиями кто во что горазд…У нее даже возникла мысль зайти внутрь, но тут же пропала. Да ее, пожалуй, охрана и не пустит. Заведение наверняка рассчитано на состоятельных дамочек…Рассуждая таким образом, Зоя Матвеевна пошла себе дальше. Пешком она кое-как добралась до рынка, обошла ларьки, торгующие различным скарбом, и приобрела-таки для бывшей сослуживицы электрический утюг китайского производства. Стоил он не так уж дорого, но выглядел вполне прилично. Оставалось надеяться, что он не сломается при первом же использовании…С коляской, нагруженной дешевыми продуктами, Зоя Матвеевна вернулась домой. Обратный путь обошелся без происшествий. Но увиденное в витрине никак не выходило у нее из головы. Она долго решала, стоит ли говорить что-то жиличке, и в конце концов, решила, что – не стоит…Ксана вернулась домой, как обычно, поздно вечером, и, как всегда, не испив даже чаю, быстро прошла в свою комнату. Этой ночью Зое Матвеевне не спалось. Она припоминала все странности квартирантки, и теперь ей казалось, что они напрямую связаны с манекеном в витрине…На следующий день Зоя Матвеевна едва дождалась, когда Ксана уйдет из дому, и, сама не зная зачем, отправилась на троллейбусную остановку. 43-го номера пришлось ждать довольно долго. Женщина сошла там же, где и вчера… Через пару минут она уже была возле «Анахиты». Ксана стояла в витрине, и на ней была уже другая одежда – не красное вечернее платье, как вчера, а короткое лиловое пальто и того же цвета шляпа и шарф… Зоя Матвеевна долго стояла перед витриной и пристально смотрела на манекен. Потом повернулась и пошла назад, на остановку. Начинал моросить мелкий дождик.«Что-то тут не то», - размышляла Зоя Матвеевна. Уже дома она вдруг поняла: чтобы установить истину, нужно просто проследить за Ксаной! Но как?На другой день Зоя Матвеевна встала пораньше и к моменту, когда Ксана обычно уходила из дому, уже стояла в скверике напротив подъезда. Она очень надеялась, что квартирантка ее не заметит. Так и случилось. Но, к ее разочарованию, Ксана не пошла на троллейбусную остановку, а махнула проезжавшему такси. Можно было не сомневаться: в «Анахите» она окажется гораздо раньше Зои Матвеевны.Следующую шпионскую вылазку Зоя Матвеевна осуществила только через два дня – поднялось давление и она была не в состоянии выходить из дому… На этот раз она заранее упомянула в разговоре с Ксаной, что утром пойдет в поликлинику. Конечно, у той не могло возникнуть никаких сомнений: у пожилых людей здоровье редко бывает в полном порядке… В половине одиннадцатого Зоя Матвеевна уже шла по направлению к «Анахите».Жалюзи витрины были плотно задернуты. Зоя Матвеевна нашла расписание и обнаружила, что салон открывается только в одиннадцать тридцать и работает до девяти тридцати вечера. Вот, значит, почему у Ксаны такой странный график! Вероятно, богатые дамочки по утрам поздно встают, и смысла открывать заведение раньше просто нет.Она купила в ближайшем ларьке горячий пирожок с картошкой и стаканчик чаю. Пирожок был дрянной, чай – жидкий, но денег на хорошую еду у женщины не было. Вернее, ей и в голову не могло прийти зайти в кафе и купить что-то более приличное… Несмотря на то, что ее бюджет теперь существенно увеличился, Зоя Матвеевна продолжала считать себя бедной. Ей было жаль даже сорока рублей, потраченных на нехитрый перекус… Скамеек поблизости от салона не было, пришлось вести наблюдение за входом, стоя в стороне.Действительно, около половины двенадцатого подъехало такси, и оттуда вышла Ксана в обычных своих курточке и джинсах. Не глядя по сторонам, она проследовала в стеклянные двери, как по мановению волшебной палочки распахнувшиеся перед ней. Еще минут через пятнадцать жалюзи поползли вверх, открывая витрину и манекен в ней. На этот раз на Ксане был элегантный бежевый брючный костюм…Итак, что творилось в витрине до того, как Ксана оказывалась там, выяснить не представлялось возможным. Но в том, что Ксана и манекен – это одно и то же лицо, у Зои Матвеевны сомнений уже практически не оставалось. Решительным шагом она направилась к остановке и добрых полчаса ждала запоздавшего троллейбуса.Дома женщина немедленно отыскала запасной ключ от комнаты жилички. Ей пришлось повозиться с замком, но дверь все же открылась.Первое, что бросилось Зое Матвеевне в глаза – на кровати не было белья. Один голый матрас. И вообще кровать выглядела так, будто на ней никогда не спали. В шкафу, правда, висели женские вещи, на тумбочке у зеркала стояла косметика. На полу – несколько пар обуви. И никаких следов пищи, никакой посуды, ложек, вилок…Комплект постельного белья, собственноручно выданный ею жиличке, обнаружился все в том же платяном шкафу, запрятанный на самое дно. Было похоже, что им никогда не пользовались. И вот что странно – во всей комнате ни одного клочка бумаги. Ни одной записки или хотя бы салфетки. И ни одной ручки или карандаша. Конечно, сейчас у всех мобильники, но все же… Сама Зоя Матвеевна вечно то составляла списки покупок, то записывала телефоны знакомых и различных учреждений, у нее вся комната была в бумажках, и в каждом углу лежали письменные принадлежности. Стоявших в другом шкафу немногочисленных книжек, видимо, девушка ни разу не трогала – Зоя Матвеевна убедилась в этом, увидев лежавший на книгах чуть ли не метровый слой пыли…Она попробовала еще порыться в вещах девушки, но больше не обнаружила ничего интересного. Ну, предположим, какие-то предметы Ксана могла носить с собой в сумке – мобильник, зеркальце, зонтик, косметичку… Но ведь какие-то мелочи все равно должны быть дома! Лекарства там, ножницы или пилочка для ногтей… Деньги, наконец! Между тем, ничего, кроме одежды, обуви и косметики, в комнате не было. В общем, она выглядела странновато, как будто в ней не жили, а так, приходили иногда побыть…Ситуация была подозрительная, если не сказать – опасная. Следовало немедленно связаться с Клавдией Семеновной и выяснить, откуда, собственно, взялась эта квартирантка. Тут Зоя Матвеевна вспомнила, что она уже давным-давно не видела соседку – почитай, с того самого дня, как спрашивала ее про жильцов.Домашнего телефона Клавдии у Зои не было. Она решила позвонить другой соседке – бойкой пятидесятилетней Алевтине Федоровне, которая была председателем Совета дома, вроде как при должности, и все про всех знала…- Вы не знаете, как позвонить Клавдии Семеновне? – поинтересовалась женщина.- Могу вам номер продиктовать, да что толку звонить? Она в больнице. Инсульт, речь отнялась. Почитай, месяц уже…- А кто за ней ухаживает? Внучка?- Да какая внучка! Лизка-то уже год как в Швейцарии живет, замуж там вышла…- Год? – пробормотала Зоя Матвеевна.Выходит, все концы обрублены. Хотя, может, не все?- Алевтина Федоровна, а вы умеете Интернетом пользоваться?- Конечно! У меня и компьютер дома есть.- А не могли бы вы связаться с Лизой? Я бы хотела узнать у нее, как здоровье Клавдии Семеновны.Предлог так себе, но у Алевтины Федоровны, очевидно, с логикой было слабовато.- Вообще-то у меня есть Лизкин е-мейл. Квартира ведь на нее записана, мало ли какие документы оформить…- Просто ко мне тут подходила девушка, спрашивала про нее, я ответила, что она давно уже тут не живет, и телефона не знаю… - врала Зоя Матвеевна.К счастью, Алевтина Федоровна жила в другом подъезде и пока понятия не имела, что у Зои Матвеевны есть квартирантка.- А что за девушка? – поинтересовалась собеседница. – Имя хоть оставила?- Оставила. Соболева Ксана Юрьевна ее зовут. Из Липецка. Вы не спросите у Лизы? Вроде эта Ксана у нее остановиться хотела…- Спрошу и тогда вам позвоню, - пообещала соседка.Звонок раздался тем же вечером. На счастье Зои Матвеевны, Ксаны пока не было дома.- Я получила ответ от Лизы, - отрапортовала Алевтина Федоровна. – Ее бабушка совсем плоха, Лизина мама за ней ухаживает, но надежды на выздоровление мало. А никакой Соболевой Ксаны Юрьевны из Липецка она не знает…Сердце у Зои Матвеевны упало. Если раньше еще оставалась надежда, что ситуация как-то разъяснится, что Ксана все-таки попала к ней в дом по рекомендации соседки, а не с улицы или неизвестно откуда, то теперь становилось совершенно очевидно, что именами Клавдии Семеновны и ее внучки Лизы воспользовались, чтобы втереться к ней, Зое Матвеевне, в доверие, прекрасно зная, что соседка слегла с инсультом и не в состоянии общаться, и что Лизы нет в Москве… Поговорить с дочерью Клавдии Семеновны, матерью Елизаветы? Зоя Матвеевна чувствовала, что это бесполезно. Раз Ксана сослалась на Лизу, а Лиза о ней и слыхом не слыхивала, то что может знать ее мать?Зоя Матвеевна попыталась взять себя в руки. Какая разница, чья знакомая эта Ксана? Дело в другом. С ней что-то не так. Она будто… не человек! А кто тогда?Фантастику и передачи об НЛО Зоя Матвеевна не особенно жаловала. Но про инопланетян слышала. И всегда считала бреднями истории о пришельцах, которые обитают среди людей. Именно под эту категорию больше всего подходила Ксана. Замаскировалась под землянку, а сама проворачивает какие-то свои делишки… Ну как может обычный живой человек работать манекеном? Как он может не есть, не пользоваться уборной и так далее? Наверное, пришельцы тоже питаются и испражняются, но как-то иначе, чем люди, рассуждала пожилая женщина… «Да какие пришельцы!» - спохватилась она. Нет никаких пришельцев! Тут что-то другое.Неумолимо приближался тот час, когда Ксана придет с «работы». Зоя Матвеевна опасалась ненароком выдать себя. И потом, не заметит ли Ксана, что в ее комнате кто-то по-бывал? А вдруг заметит? И что тогда? Для нее, квартирной хозяйки, это наверняка кончится плохо. Зоя Матвеевна понимала, что девушка вряд ли обрадуется, если чужой человек проникнет в ее тайну. Что тогда ждет ее саму, об этом лучше и не думать…«Отказать! Отказать ей от комнаты под любым предлогом! Вот только беда – она же деньги вперед заплатила за месяц, часть придется возвращать…»Честно говоря, отдавать деньги за комнату назад не хотелось. Но и жить рядом с этой странной девушкой, делая вид, что все в полном порядке, Зоя Матвеевна тоже больше не могла.«А что если… она меня видела? Там, у витрины? И знает, что я знаю? Может… просто поговорить с ней? Сказать, что я ничего против нее не имею, но хотела бы знать, кто она такая? Может, она тогда мне ничего и не сделает?»Когда в замочной скважине завозился ключ, Зоя Матвеевна вышла в прихожую.- Добрый вечер, Ксаночка, - произнесла она, едва девушка вошла в квартиру. Она казалась вполне живой, куртка блестела от дождя…- Мне хотелось бы с вами очень серьезно поговорить, - продолжила женщина, внутри вся сжимаясь от страха…- Конечно, только можно я сначала разденусь? - Ксана стала снимать куртку, расправлять мокрый зонт…- Хорошо, жду вас на кухне.Ксана появилась минут через пять. Она села на табурет напротив Зои Матвеевны и вопросительно посмотрела на нее.- Чай вы, конечно, опять не будете? – раздраженно спросила хозяйка.- Извините, я поужинала в кафе, и чаю совсем не хочется… Как-нибудь в другой раз, - монотонно произнесла девушка.- А будет ли он, другой раз? – Зоя Матвеевна решила не отступать. – Я все про вас знаю! Вы Лизе никто!- Какой Лизе? – недоуменно посмотрела Ксана. – Ах, да…- И что вы работаете в салоне «Анахита», я тоже знаю! – понесло вдруг Зою Матвеевну. – Манекеном!Квартирантка молча смотрела на нее, и внезапно сквозь симпатичное девичье лицо стали проступать совсем иные черты: хищный оскал черепа с пустыми глазницами. Как будто это лицо было всего лишь маской, скрывавшей покойницу… В груди возникла боль, она все ширилась и росла, и наконец, там внутри будто лопнул огромный шар…Месяц спустя после похорон одинокой пенсионерки и отставной бухгалтерши Зои Матвеевны Дьячковой к Алевтине Федоровне зашла молодая девушка. На руках у нее было завещание. Если верить ему, Зоя Матвеевна завещала свою квартиру и имущество внучатой племяннице, тоже Зое Дьячковой, родом откуда-то из-под Тулы. Хотя ни о какой племяннице и ни о каком завещании Алевтина от соседки никогда не слышала, придраться вроде было не к чему. «Ладно, живите», - кивнула она, хотя в принципе это было дело не ее, а ЖЭКа или паспортного стола. Но наверняка девушка и туда заходила. Она отдала Зое-младшей запасные ключи, которые Зоя-старшая при жизни на всякий случай хранила у нее.Впоследствии Алевтина долго размышляла над тем, отчего лицо девушки показалось ей смутно знакомым. И вспомнила – на поминках по Зое Матвеевне на комоде стоял ее фотографический портрет в молодости. Девушка была очень похожа на него. Ну что ж, родня! – решила Алевтина и выбросила сомнения из головы.Зимой, уже много времени спустя после Нового года, она случайно оказалась возле салона мод с претенциозным названием «Анахита» и, бросив рассеянный взгляд на витрину, увидела знакомое лицо. Алевтина Федоровна, имевшая хорошую зрительную память, тут же сообразила: это же та самая наследница Дьячковой, приехавшая из Тулы! Но что она делает в витрине, разодетая в роскошный комплект - накидку и широкополую шляпу цвета морской волны? Лишь несколькими секундами позже женщина поняла, что это манекен… Она зачем-то перекрестилась и быстрыми шагами двинулась прочь, боясь оглянуться – что за чертовщина мерещится!Автор - неизвестен.

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