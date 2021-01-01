Полуночница

Треск порванных нитей. Платье зацепилось за ржавый уголок карниза, и Полуночница громко выругалась. До дома оставалось каких-нибудь двести метров, нужно всего лишь было преодолеть последний переулок и арку.



"Надо же, такая растяпа", - думала она про себя. Чувство досады обожгло и схлынуло.



"А, плевать, сегодня мне все нипочем!" - воскликнула она не боясь потревожить спящих в своих квартирах жителей домов по обе стороны дороги.



Она свернула направо и бросила взгляд назад. Шагов позади больше не было слышно. Признаться, Полуночница, не смотря на свой крутой нрав и кажущуюся невозмутимость, прилично испугалась, когда услышала быстрые и тяжелые шаги где-то за спиной. Но сколько бы она ни оглядывалась, разглядеть кого-либо в полумраке ей не удавалось. Лишь единожды, в свете тускло горящего фонаря ей почудилась длинная тень. Тогда она ускорила шаг и преследователь отстал. Или свернул на другую улицу. В конце концов, может это был просто такой же полуночник, как и она сама. Эта мысль успокоила её.



Она продолжила путь вдоль узкого и грязного переулка. Он не был освещен, всюду валялся мусор и смрадило там, как в конюшне, однако это был самый короткий путь домой. Вдруг впереди, возле арки, раздался грохот, будто рояль упал в оркестровую яму. Полуночница вскрикнула от неожиданности и замерла, чувствуя, как душа провалилась куда-то вниз. Из темного пространства перед ней послышались глухие и тяжелые удары и сдавленный хрип. Она попыталась повернуть и броситься бежать, но ноги перестали слушаться. Всё тело словно окаменело, будто парализованное ядовитым ужасом. До Полуночницы донеслись приближающиеся звуки тяжелых шагов и шум, похожий на шорох волочимого мешка с песком.



Прежде всего она увидела его глаза. Глаза Охотника. Зеленые и узкие, как у змеи, нечеловеческие глаза. Охотник был крупным, почти в два метра ростом. Одна из его массивных когтистых лап была испачкана чем-то багряным, другая же сжимала горло бездыханного тела. Полуночница застонала, как загнанный в угол кролик, брошенный в клетку к питону, и отступила назад. Охотник зарычал по-звериному, присел и отшвырнул тело в сторону, будто тряпичную куклу. Оно с глухим стуком ударилось о стену и осталось лежать в неестественной позе. Полуночница медленно двинулась назад, боясь повернуться спиной к чудовищу. Её телом двигал инстинкт. Она гнала прочь одну неотвязную мысль, которую не хотела осознавать, мысль о том, что у охотника сегодня двойной улов. Тварь в два прыжка оказалась перед ней и взмахнула огромной лапой. На этот раз Полуночница не услышала треска рвущейся нити, нити её жизни.

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:52

Bankaizhevra Просмотров: 158 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 11:52 by

Ключевые слова: Полуночница охотник ночной переулок нападение авторская история

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