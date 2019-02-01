Встреча с домовым

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

zamarochka911 Просмотров: 84 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 20:51 by

Я всегда верила во все мистическое, только не думала, что когда-нибудь столкнусь с этим лично. Мы жили в частном доме: я, мой муж, ребенок и моя бабушка. Однажды перед сном я услышала старческий кашель и шепот через удушье: "Помогите!" Я испугалась за бабушку и побежала в ее комнату, но с ней было все в порядке, и она никого не звала.Через какой-то промежуток времени бабушки не стало. Немного свыкнувшись с мыслью, что бабули больше нет, мы зажили обычной жизнью. Однажды мы ложились спать. Спали мы на диване, ребенок - у стенки, я посередине, а муж - с краю. Я всегда засыпаю самая последняя... и эта ночь не была исключением. Все выключив и убрав телефон, я приготовилась засыпать, но в темноте услышала звук, похожий на то, как будто кошка не может усидеть на подлокотнике дивана и постоянно соскальзывает... сначала я не придала этому значения, но это продолжалось минуты две, и я начала шёпотом ругаться на кошку, и вдруг я почувствовала резкий прыжок мне на ноги. Я сразу поняла, что это не кошка, потому что по весу было значительно тяжелее, резко схватив телефон и включив фонарик, никого не увидела. Как оказалось, кошка всю ночь была на улице и никак не могла бы шалить.Ну и последний случай. Дом у нас одноэтажный, есть только чердак. Время от времени на чердаке слышатся тяжелые мужские шаги и приглушённые голоса: мужской и женский. Продолжается это в течение получаса, а потом все замолкает. Наблюдают это явление только женщины нашей семьи, раз в три месяца, во время смены сезонов, мужчины либо не слышат, либо боятся в этом признаться. На чердак залазили неоднократно, каких либо следов пребывания людей там обнаружено не было, да и лестницы нет, чтобы туда так просто было забраться.

Ключевые слова: Кошка шаги голоса авторская история

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