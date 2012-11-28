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Творческие истории

Попутчица

Попутчица

Тёплый осенний день сменил промозглый вечер. С востока потянуло сыростью, затем налетели плотные, свинцовые тучи. Дождь зарядил, очевидно до самого утра. Георгий осторожно вёл огромную фуру по скользкой дороге. Напарников у него не было, работал один. Дома никто не ждал. Так уж сложилось. Внезапно фары выхватили из темноты хрупкую фигуру, одиноко бредущую по обочине. Опушка леса, почти ночь. Жора напрягся, вроде и грех оставлять человека в такую погоду. А вдруг засада? Была не была! Терять в этой жизни ему уже ничего. А груз застрахован должен быть.

Это была обыкновенная девчушка: золотисто - рыжие волосы, мокрыми сосульками облепившие лицо, конопушки на лице. Она зябко ёжилась, забившись в угол кабины. На вопросы отвечала неохотно - были на даче с друзьями, поругались и ушла домой, на рейсовый автобус опоздала. Георгий только головой покачал. Ветреная молодость! Ладно, хоть повезло дурочке, что он по пути попался. Вскоре многотонная машина свернула к придорожному кафе, весело мигавшему огоньками в ночи.

- Пойдём, малая! Чаю с имбирём попьёшь. А то, неровен час, и до пневмонии недалеко.

- У меня, дяденька, и денег нет! – спохватилась вдруг попутчица.

- Да ладно! Наскребём на это только! – улыбнулся он в ответ, - Жора!

- Веда! – бросила она, глядя в сторону.

- Ух, ты! Никогда такого имени не слышал.

- Оно очень редкое. Болгарское. – Девушка была немногословна.

В тёплом, уютном зале забегаловки Веда будто оттаяла и уже улыбалась, неторопливо прихлёбывая обжигающий напиток.

- Хороший ты человек, Жора! И что, всё один живёшь?

- Как ты догадалась?

- Интуиция! Бывает. А почему же один?

- Да сам не знаю, Ведочка! Судьба похоже.

- Пути судьбы нам неисповедимы, - глухо произнесла она в свою очередь, - я на минутку!

И легко вскочив, выбежала за дверь. Георгий ждал её. Но девушка так и не возвращалась. Сколько можно пропадать в этой будке? Потом долго курил возле фуры. Дождь уже прекратился, пахло влажной землёй. Пошёл искать её. В туалете было пусто. Обошёл вокруг кафе. Никого! Спросил у полусонной работницы общепита.

- Девушка? – она удивлённо вскинула глаза, - не помню.

Но на столике стояли две пустые чашки. « Убежала, безумная! – он выруливал на шоссе, - может, бредёт где по дороге». Но нигде её не было видно. Лишь дивное благоухание осталось в кабине. Похожее на запах летнего разнотравья, полного цветов и поспевающих ягод.

В следующий раз ехал он этим маршрутом уже по весне. Погожий день клонился к вечеру. Дорога хорошая, можно и срезать через лес. Въехал туда, уже когда косые лучи солнца скрывались над макушками деревьев. Внезапно кто-то выскочил на дорогу, метнувшись прямо под колёса. Выругавшись, Георгий еле успел затормозить. Девушка, лежавшая на дороге казалась совсем безумной. Волосы растрепаны, синяк на пол лица.

- Помогите, умоляю! Уедем скорее.

Но её преследователи уже были тут.

- Отойди, парень! Езжай своей дорогой и останешься жив. А это наша добыча.

Несчастная мёртвой хваткой вцепилась ему в руку.

- Спаси меня!

Георгий и не думал сбежать. Но даже монтировки при себе нет. И по рации не успел сообщить товарищам. А теперь уже путь отрезан. Бородатые, грязные урки обступили их.

- Зря, мальчишка! – у щербатого в руках появился нож.

- А может вы зря? - раздался со стороны женской смешок.

- Что за фря? – на лице щербатого мелькнуло недоумение.

- Привет, друг Жора!- это была Веда.

Но как же она изменилась! Уже не была похожа на того мокрого цыплёнка. Властная, уверенная в себе, даже ростом будто выше стала. И одета совсем не как подросток. А зелёном платье, будто уходящем в самую землю.

- Валим эту суку! – закричал низкорослый уголовник.

Веда расхохоталась. Да так, что уши заложило. Глаза её потемнели, а вокруг тела появилось нестерпимое сияние. Со стороны леса послышался всё нарастающий гул. И вот, поток самого разного лесного зверья хлынул на дорогу. Всё смешалось. Волки, лисы, куницы, зайцы… Они окружили трёх мужчин и теснили их к лесу. Взмах руки Веды, и уже три сосенки выросли на опушке. И больше ничего уже не напоминало о беглых преступниках.

- Вот и свиделись, Жора! Не бойтесь меня. Я живу в этих лесах испокон веков. Фея местная. И за добро злом не плачу. А пути судьбы воистину неисповедимы. Если бы не я, то всё равно быть бы вам с Зоей вместе. Да только не на этом свете.

- Откуда вам известно моё имя? – изумилась спасённая девушка.

- Поверь, мне многое известно! – фея ласково потрепала Зою по щеке. И синяка будто и не бывало. А вокруг разлилось дивное благоухание. Цветущих летних лугов.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:45
Вчера, 14:45 by зелёное яблочкоПросмотров: 301Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Дорога ночь дождь девушка водитель авторская история

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Комментарии

#1 написал: Red Scorpion
Вчера, 14:59
+2
Группа: Друзья Сайта
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Комментариев: 611
Хорошая история, добрая! Лови , Витаминовна , плюс! kissing_heart
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#2 написал: Estellan
Вчера, 16:53
+1
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 880
Вот люблю я такие истории. Чтобы мистика, но без хоррора.)) Плюсанул.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:06
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Комментариев: 6 635
Цитата: Estellan
Вот люблю я такие истории. Чтобы мистика, но без хоррора.)) Плюсанул.

Понимаю тебя
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: kusi
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Сторочка огонь! От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
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