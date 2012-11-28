Попутчица

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:45

зелёное яблочко Просмотров: 301 Комментарии: 4 +8 Вчера, 14:45 by

Тёплый осенний день сменил промозглый вечер. С востока потянуло сыростью, затем налетели плотные, свинцовые тучи. Дождь зарядил, очевидно до самого утра. Георгий осторожно вёл огромную фуру по скользкой дороге. Напарников у него не было, работал один. Дома никто не ждал. Так уж сложилось. Внезапно фары выхватили из темноты хрупкую фигуру, одиноко бредущую по обочине. Опушка леса, почти ночь. Жора напрягся, вроде и грех оставлять человека в такую погоду. А вдруг засада? Была не была! Терять в этой жизни ему уже ничего. А груз застрахован должен быть.Это была обыкновенная девчушка: золотисто - рыжие волосы, мокрыми сосульками облепившие лицо, конопушки на лице. Она зябко ёжилась, забившись в угол кабины. На вопросы отвечала неохотно - были на даче с друзьями, поругались и ушла домой, на рейсовый автобус опоздала. Георгий только головой покачал. Ветреная молодость! Ладно, хоть повезло дурочке, что он по пути попался. Вскоре многотонная машина свернула к придорожному кафе, весело мигавшему огоньками в ночи.- Пойдём, малая! Чаю с имбирём попьёшь. А то, неровен час, и до пневмонии недалеко.- У меня, дяденька, и денег нет! – спохватилась вдруг попутчица.- Да ладно! Наскребём на это только! – улыбнулся он в ответ, - Жора!- Веда! – бросила она, глядя в сторону.- Ух, ты! Никогда такого имени не слышал.- Оно очень редкое. Болгарское. – Девушка была немногословна.В тёплом, уютном зале забегаловки Веда будто оттаяла и уже улыбалась, неторопливо прихлёбывая обжигающий напиток.- Хороший ты человек, Жора! И что, всё один живёшь?- Как ты догадалась?- Интуиция! Бывает. А почему же один?- Да сам не знаю, Ведочка! Судьба похоже.- Пути судьбы нам неисповедимы, - глухо произнесла она в свою очередь, - я на минутку!И легко вскочив, выбежала за дверь. Георгий ждал её. Но девушка так и не возвращалась. Сколько можно пропадать в этой будке? Потом долго курил возле фуры. Дождь уже прекратился, пахло влажной землёй. Пошёл искать её. В туалете было пусто. Обошёл вокруг кафе. Никого! Спросил у полусонной работницы общепита.- Девушка? – она удивлённо вскинула глаза, - не помню.Но на столике стояли две пустые чашки. « Убежала, безумная! – он выруливал на шоссе, - может, бредёт где по дороге». Но нигде её не было видно. Лишь дивное благоухание осталось в кабине. Похожее на запах летнего разнотравья, полного цветов и поспевающих ягод.В следующий раз ехал он этим маршрутом уже по весне. Погожий день клонился к вечеру. Дорога хорошая, можно и срезать через лес. Въехал туда, уже когда косые лучи солнца скрывались над макушками деревьев. Внезапно кто-то выскочил на дорогу, метнувшись прямо под колёса. Выругавшись, Георгий еле успел затормозить. Девушка, лежавшая на дороге казалась совсем безумной. Волосы растрепаны, синяк на пол лица.- Помогите, умоляю! Уедем скорее.Но её преследователи уже были тут.- Отойди, парень! Езжай своей дорогой и останешься жив. А это наша добыча.Несчастная мёртвой хваткой вцепилась ему в руку.- Спаси меня!Георгий и не думал сбежать. Но даже монтировки при себе нет. И по рации не успел сообщить товарищам. А теперь уже путь отрезан. Бородатые, грязные урки обступили их.- Зря, мальчишка! – у щербатого в руках появился нож.- А может вы зря? - раздался со стороны женской смешок.- Что за фря? – на лице щербатого мелькнуло недоумение.- Привет, друг Жора!- это была Веда.Но как же она изменилась! Уже не была похожа на того мокрого цыплёнка. Властная, уверенная в себе, даже ростом будто выше стала. И одета совсем не как подросток. А зелёном платье, будто уходящем в самую землю.- Валим эту суку! – закричал низкорослый уголовник.Веда расхохоталась. Да так, что уши заложило. Глаза её потемнели, а вокруг тела появилось нестерпимое сияние. Со стороны леса послышался всё нарастающий гул. И вот, поток самого разного лесного зверья хлынул на дорогу. Всё смешалось. Волки, лисы, куницы, зайцы… Они окружили трёх мужчин и теснили их к лесу. Взмах руки Веды, и уже три сосенки выросли на опушке. И больше ничего уже не напоминало о беглых преступниках.- Вот и свиделись, Жора! Не бойтесь меня. Я живу в этих лесах испокон веков. Фея местная. И за добро злом не плачу. А пути судьбы воистину неисповедимы. Если бы не я, то всё равно быть бы вам с Зоей вместе. Да только не на этом свете.- Откуда вам известно моё имя? – изумилась спасённая девушка.- Поверь, мне многое известно! – фея ласково потрепала Зою по щеке. И синяка будто и не бывало. А вокруг разлилось дивное благоухание. Цветущих летних лугов.

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